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牲畜管理軟體使農民能夠有效地記錄和監控動物從出生到銷售的整個生命週期。雖然「牲畜」通常指牛，但它也包括其他動物，如雞、豬、山羊，甚至兔子。這些工具有助於管理動物庫存，追蹤數量、身高、體重、健康狀況和生育能力等詳細資訊。許多牲畜管理系統還包括計算飼料成本和評估績效指標的功能。此外，他們通常提供報告功能以提供有價值的見解，並可能包括財務追蹤以監控牲畜銷售的利潤。這些解決方案可以與作物管理軟體一起使用，也可以整合到更廣泛的農場管理系統中。
提議新的應用程式
Farmbrite
farmbrite.com
Farmbrite是一款綜合農場管理軟件，幫助農民有效跟踪牲畜、作物及財務，簡化農場運營，提升生產效率。
Mobble
mobble.io
Mobble應用程式專為畜牧業者設計，簡化農場管理、記錄保存與團隊溝通，提高效率與合規性。
Breedr
breedr.co
Breedr是一款農牧管理軟體，幫助育種者追蹤牲畜數據，優化育種流程，提升牛群質量與績效。
Agrinous
agrinous.com.au
Agrinous是一個雲端平台，為農業銷售代理和拍賣場操作提供現場和後台功能，簡化銷售數據管理，提升效率。
Ranchr
ranchr.ag
Ranchr 是一款移動及網頁軟體，協助用戶監控牛隻，從而提升牛隻經營的效率與獲利能力。
AgriWebb
agriwebb.com
AgriWebb是一款全方位的牲畜管理應用，幫助農民簡化運營、跟踪數據並改善決策，以提高農場效率和盈利能力。
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