找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
直播商務軟體使公司能夠透過直播視訊串流來推廣和銷售產品。這種購物方式比傳統電子商務更具吸引力，增強了買家和賣家之間的互動。提高參與度通常會帶來更高的轉換率和線上銷售額的增加。提供推薦或產品演示的行銷和銷售專業人士、影響者和消費者都可以從該軟體中受益。為了獲得最大的效率，買家和任何對特色產品感興趣的人都必須能夠輕鬆存取即時商務平台。這種可訪問性使賣家能夠追蹤潛在的未來客戶，有助於有針對性的行銷工作。
提議新的應用程式
Klarna
klarna.com
克拉納（Klarna）是一款可以將購物分為4期免息付款的應用，支持網上及實體店購物，並提供靈活管理財務的功能。
Emplifi
emplifi.io
Emplifi是一個綜合客戶體驗平台，幫助企業管理社交媒體和客戶互動，提供分析和自動化工具以提升業務效能。
Skeepers
octoly.com
Skeepers是一個用於管理品牌與消費者之間用戶生成內容的綜合平台，支持社交媒體影響者的合作與行銷活動。
EasyStore
easystore.co
EasyStore是一個統一的電子商務平台，幫助企業在線和實體店銷售，簡化多渠道的銷售流程和管理。
Dacast
dacast.com
Dacast是一個完整的視頻串流平台，適用於企業，提供實時和點播視頻服務，並支持廣告和訂閱獲利方式。
Syte
syte.ai
Syte是一個產品發現平台，利用視覺AI進行視覺搜尋、個性化建議及自動標籤，幫助零售商優化庫存管理。
Brandlive
brandlive.com
Brandlive 是一個平台，幫助用戶將網絡研討會、活動和會議提升至更高的視頻體驗，適用於各種規模和複雜度的專案。
Plobal Apps
plobalapps.com
Plobal Apps是針對Shopify商店的移動應用程式建構器，幫助企業創建本機應用，增加銷售及客戶參與。
StoryStream
storystream.ai
StoryStream 是一個集用戶生成內容與社交購物體驗的平台，幫助品牌和零售商吸引現代消費者，提供真實和個性化的購物體驗。
Bambuser
bambuser.com
Bambuser是一個實時視頻流平台，幫助品牌通過可購物的視頻進行電子商務互動，提升在線購物體驗。
MikMak
mikmak.com
MikMak是一個電子商務加速平台，提供分析和軟體，幫助品牌了解消費者行為並推動線上銷售，簡化購物體驗。
CommentSold
try.commentsold.com
CommentSold 是一個實時視頻銷售平台，幫助企業簡化在線銷售，增強客戶互動和社交媒體整合。
Immerss
immerss.live
Immerss是一個可購物的即時直播與聊天SaaS平台，幫助商家直接與線上客戶互動，提升客戶參與度與轉換率。
eStreamly
get.estreamly.com
eStreamly 是一款直播與視頻購物的 SaaS，讓您的視頻內容在網站、博客、電子郵件和社交媒體上可購買，並提供視頻內結帳功能。
Toolio
toolio.com
Toolio是一個雲端商品計劃平台，通過自動化流程和即時數據，幫助零售商優化庫存和提高盈利能力。
Whisbi
whisbi.com
Whisbi 是一個以行動為中心的銷售和行銷平台，整合多種聯繫渠道，提升線上客戶體驗和銷售轉換率。
degpeg
degpeg.com
Degpeg是一個雲端現場商務平台，支持多平台直播，幫助企業實時連接客戶，促進銷售和互動。
Livescale
livescale.tv
Livescale是一個社會商業平台，提供實時購物體驗，幫助企業提升銷售、顧客參與及轉化率，支持直播產品演示和互動交流。
Lengow
lengow.com
Lengow是一款電子商務自動化解決方案，幫助品牌和分銷商管理產品銷售、訂單及庫存，提升績效，促進國際業務擴展。
Pixyle.ai
pixyle.ai
Pixyle.ai 生成電子商務產品數據，幫助品牌和零售商改善產品搜尋和推薦系統，提升消費者的產品發現體驗。
giosg
giosg.com
Giosg是一個銷售加速平台，結合即時聊天、聊天機器人和互動內容，幫助企業提升網站訪客的轉化率，增強客戶參與度。
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