直播商務軟體 - 最受歡迎的應用程式

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
直播商務軟體使公司能夠透過直播視訊串流來推廣和銷售產品。這種購物方式比傳統電子商務更具吸引力，增強了買家和賣家之間的互動。提高參與度通常會帶來更高的轉換率和線上銷售額的增加。提供推薦或產品演示的行銷和銷售專業人士、影響者和消費者都可以從該軟體中受益。為了獲得最大的效率，買家和任何對特色產品感興趣的人都必須能夠輕鬆存取即時商務平台。這種可訪問性使賣家能夠追蹤潛在的未來客戶，有助於有針對性的行銷工作。
提議新的應用程式
Klarna
klarna.com
克拉納（Klarna）是一款可以將購物分為4期免息付款的應用，支持網上及實體店購物，並提供靈活管理財務的功能。
Emplifi
emplifi.io
Emplifi是一個綜合客戶體驗平台，幫助企業管理社交媒體和客戶互動，提供分析和自動化工具以提升業務效能。
Skeepers
octoly.com
Skeepers是一個用於管理品牌與消費者之間用戶生成內容的綜合平台，支持社交媒體影響者的合作與行銷活動。
EasyStore
easystore.co
EasyStore是一個統一的電子商務平台，幫助企業在線和實體店銷售，簡化多渠道的銷售流程和管理。
Dacast
dacast.com
Dacast是一個完整的視頻串流平台，適用於企業，提供實時和點播視頻服務，並支持廣告和訂閱獲利方式。
Syte
syte.ai
Syte是一個產品發現平台，利用視覺AI進行視覺搜尋、個性化建議及自動標籤，幫助零售商優化庫存管理。
Brandlive
brandlive.com
Brandlive 是一個平台，幫助用戶將網絡研討會、活動和會議提升至更高的視頻體驗，適用於各種規模和複雜度的專案。
Plobal Apps
plobalapps.com
Plobal Apps是針對Shopify商店的移動應用程式建構器，幫助企業創建本機應用，增加銷售及客戶參與。
StoryStream
storystream.ai
StoryStream 是一個集用戶生成內容與社交購物體驗的平台，幫助品牌和零售商吸引現代消費者，提供真實和個性化的購物體驗。
Bambuser
bambuser.com
Bambuser是一個實時視頻流平台，幫助品牌通過可購物的視頻進行電子商務互動，提升在線購物體驗。
MikMak
mikmak.com
MikMak是一個電子商務加速平台，提供分析和軟體，幫助品牌了解消費者行為並推動線上銷售，簡化購物體驗。
CommentSold
try.commentsold.com
CommentSold 是一個實時視頻銷售平台，幫助企業簡化在線銷售，增強客戶互動和社交媒體整合。
Immerss
immerss.live
Immerss是一個可購物的即時直播與聊天SaaS平台，幫助商家直接與線上客戶互動，提升客戶參與度與轉換率。
eStreamly
get.estreamly.com
eStreamly 是一款直播與視頻購物的 SaaS，讓您的視頻內容在網站、博客、電子郵件和社交媒體上可購買，並提供視頻內結帳功能。
Toolio
toolio.com
Toolio是一個雲端商品計劃平台，通過自動化流程和即時數據，幫助零售商優化庫存和提高盈利能力。
Whisbi
whisbi.com
Whisbi 是一個以行動為中心的銷售和行銷平台，整合多種聯繫渠道，提升線上客戶體驗和銷售轉換率。
degpeg
degpeg.com
Degpeg是一個雲端現場商務平台，支持多平台直播，幫助企業實時連接客戶，促進銷售和互動。
Livescale
livescale.tv
利用社群商務平台 Livescale 提高銷售額、掌握顧客參與度並大幅提升轉換率。加入動態革命。
Lengow
lengow.com
Lengow 是一種電子商務自動化解決方案，可協助品牌和經銷商提高績效、實現業務流程自動化並實現國際化發展。 Lengow 平台是全球線上零售商在所有分銷管道（市場、比較購物引擎、聯盟平台和展示/重定向平台）上銷售的產品實現強大盈利能力和知名度的關鍵。自 2009 年以來，Lengow 已將 1,600 多家合作夥伴整合到其解決方案中，為其遍布全球 42 個國家的 4,600 家零售商和品牌提供強大的平台。
Pixyle.ai
pixyle.ai
Pixyle AI 產生電子商務產品數據，使品牌、零售商和市場能夠提供卓越的產品發現體驗。借助 Pixyle 豐富而詳細的屬性，公司可以改進其網站搜尋引擎和推薦系統，幫助購物者準確地找到他們想要的東西。 ESPRIT、Otrium、Depop 和 Shoptrue 等公司利用 Pixyle 的人工智慧產品標籤、文字生成、圖像審核和推薦解決方案來提高轉換率和忠誠度。
giosg
giosg.com
Giosg 是一個銷售加速平台，結合了即時聊天、聊天機器人、人工智慧和互動式內容，可幫助公司建立引人入勝的線上體驗，從而快速將網站訪客轉化為銷售。我們希望重新構想、重新定義和重新評估數位世界中組織和人員之間的互動。如今，全球有超過 1200 家零售、汽車和房地產等領域的公司加入了我們的探索行列。