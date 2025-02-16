直播商務軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 荷屬聖馬丁

Whisbi

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Whisbi 為 B2C 企業提供行動優先的對話式銷售和行銷平台。 我們的解決方案為銷售和行銷專業人員創造了提高銷售轉換率、提高現場參與度並提供差異化線上客戶體驗的機會。 Whisbi 將所有聯絡管道（例如視訊通話、聊天、聊天機器人、點擊通話或傳統電話）整合到一個集中式數據驅動的 UI 中，供您的客戶使用。 Whisbi 透過 BI 引擎增強，在正確的時間為正確的客戶提供正確的管道。 Whisbi 解決方案可輕鬆與現有基礎設施集成，從呼叫中心到實體商店和虛擬展廳。在網站上簡單地包含該解決方案就可以提供真正的全通路客戶體驗，從而顯著提高線上轉換率。 我們為銷售和行銷提供世界一流的對話平台，並能夠分享特定行業的見解和專業知識。我們在與電信、汽車、旅遊、保險和銀行領域的全球企業密切合作方面擁有無與倫比的經驗。 我們的解決方案已成功實現： * 7 億次展示， * 4700 萬次點擊， * 18M 呼叫請求， * 1000萬次對話 迄今為止，我們已向全球客戶交付了超過 150 萬份銷售額。我們才剛開始！ Whisbi 將人際互動置於線上客戶體驗的中心，並提高數位行銷活動的投資報酬率。它使品牌能夠更好地利用其網站流量、提高 NPS 分數、透過 CX 實現差異化並增加線上銷售。我們與最好的行銷和銷售解決方案集成，包括 Salesforce、Google Adwords、Google Analytics 和 Adob​​e Marketing Cloud，幫助為整個客戶旅程提供更強大的洞察。 從本質上講，Whisbi 使現代行銷和銷售團隊能夠提供多通路體驗，支援和補充現有的數位商務系統。