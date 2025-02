直播商務軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 蘇利南

Dacast

dacast.com

Dacast(加利福尼亞州舊金山和英國倫敦)是一個完全集成的視頻流平台,使所有企業都能廣播視聽內容,並允許觀眾觀看免費或付費編程。 Dacast makes online video streaming: - Easy to broadcast via an ad-free white label system - Easy to monetize via video ads, pay-per-view and/or subscriptions. 使用DACAST,在線視頻的發布商可以像使用Google Adsense一樣輕鬆地創建一個或多個賺錢的渠道。 此外,Dacast還管理客戶的流和付款的安全性,並提供深入的分析儀表板,使用戶能夠優化流媒體調度和廣告收入。 Dacast幫助任何人為其業務,任務或組織創建專業的實時視頻流。我們幫助超過300,000個組織通過我們易於使用的完整服務平台或通過我們的廣播公司API來播放實時視頻,降低帶寬成本,並提高廣播質量。 達卡斯特(Dacast)是市場上唯一將他的技術作為真正的自助服務的人 - 無需與中介機構互動或購買其他應用程序或工具:Dacast是真正的一站式,端到端的解決方案。