直播商務軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 新加坡

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
直播商務軟體使公司能夠透過直播視訊串流來推廣和銷售產品。這種購物方式比傳統電子商務更具吸引力，增強了買家和賣家之間的互動。提高參與度通常會帶來更高的轉換率和線上銷售額的增加。提供推薦或產品演示的行銷和銷售專業人士、影響者和消費者都可以從該軟體中受益。為了獲得最大的效率，買家和任何對特色產品感興趣的人都必須能夠輕鬆存取即時商務平台。這種可訪問性使賣家能夠追蹤潛在的未來客戶，有助於有針對性的行銷工作。
提議新的應用程式
Emplifi
emplifi.io
Emplifi 是領先的統一客戶體驗平台，旨在將行銷、關懷和商務結合在一起，幫助企業縮小客戶體驗差距。 Emplifi 是一家擁有 20 多年行業專業知識的跨國公司，幫助達美航空、三星和福特汽車公司等 20,000 多個品牌在客戶旅程的每個接觸點為其客戶提供卓越的體驗。 Emplifi 的社群行銷雲使品牌能夠建立關聯、溝通、建立和適應動態的社群媒體世界。直覺、一體化、友善的平台 團隊可以快速加入並開始使用屢獲殊榮的友善 UI 以及跨每個社交管道規劃、安排、發布和衡量結果所需的所有工具和工作流程。強大的聆聽工具可測量脈搏人工智慧驅動的社群管理和聆聽工具可產生有關競爭、趨勢、影響者、追隨者和行為的見解，以便行銷人員將正確的內容應用於正確的受眾。一流的分析和見解 Rockstar 社交團隊透過來自強大分析和無與倫比的自訂報告的深入見解輕鬆證明了他們的成果，超越了基礎知識，達到了真正的業務成果。跨社交的整合服務和關懷直觀、無需學習曲線、整合的社交客戶關懷工具可幫助團隊更好地幫助客戶在社交媒體上即時排隊、路線和解決。整合 ShopStream 直播視訊購物 透過直播視訊購物體驗讓您的客戶眼花撩亂。推動您的數位購物之旅，推動客戶從瀏覽轉向購買。
Whisbi
whisbi.com
Whisbi 為 B2C 企業提供行動優先的對話式銷售和行銷平台。 我們的解決方案為銷售和行銷專業人員創造了提高銷售轉換率、提高現場參與度並提供差異化線上客戶體驗的機會。 Whisbi 將所有聯絡管道（例如視訊通話、聊天、聊天機器人、點擊通話或傳統電話）整合到一個集中式數據驅動的 UI 中，供您的客戶使用。 Whisbi 透過 BI 引擎增強，在正確的時間為正確的客戶提供正確的管道。 Whisbi 解決方案可輕鬆與現有基礎設施集成，從呼叫中心到實體商店和虛擬展廳。在網站上簡單地包含該解決方案就可以提供真正的全通路客戶體驗，從而顯著提高線上轉換率。 我們為銷售和行銷提供世界一流的對話平台，並能夠分享特定行業的見解和專業知識。我們在與電信、汽車、旅遊、保險和銀行領域的全球企業密切合作方面擁有無與倫比的經驗。 我們的解決方案已成功實現： * 7 億次展示， * 4700 萬次點擊， * 18M 呼叫請求， * 1000萬次對話 迄今為止，我們已向全球客戶交付了超過 150 萬份銷售額。我們才剛開始！ Whisbi 將人際互動置於線上客戶體驗的中心，並提高數位行銷活動的投資報酬率。它使品牌能夠更好地利用其網站流量、提高 NPS 分數、透過 CX 實現差異化並增加線上銷售。我們與最好的行銷和銷售解決方案集成，包括 Salesforce、Google Adwords、Google Analytics 和 Adobe Marketing Cloud，幫助為整個客戶旅程提供更強大的洞察。 從本質上講，Whisbi 使現代行銷和銷售團隊能夠提供多通路體驗，支援和補充現有的數位商務系統。
Plobal Apps
plobalapps.com
Plobal Apps 是一個由人工智慧驅動的綜合性行動商務平台，使線上商店能夠使用完全原生的行動應用程式擴大行動收入、提高轉換率並提高保留率。我們相信利用人工智慧、機器學習、語音報告等尖端技術實現整個行動商務的自動化。
Livescale
livescale.tv
利用社群商務平台 Livescale 提高銷售額、掌握顧客參與度並大幅提升轉換率。加入動態革命。
Immerss
immerss.live
Immerss 是一個完全可購物的即時視訊和聊天 SaaS 平台，使各種規模的商家能夠直接與線上客戶無縫連接。使用 Immerss 的商家可以享受無與倫比的客戶參與度，並在轉換、AOV 和回報方面看到可衡量的結果。輕鬆取悅線上客戶並與他們建立持久的關係。
Lengow
lengow.com
Lengow 是一種電子商務自動化解決方案，可協助品牌和經銷商提高績效、實現業務流程自動化並實現國際化發展。 Lengow 平台是全球線上零售商在所有分銷管道（市場、比較購物引擎、聯盟平台和展示/重定向平台）上銷售的產品實現強大盈利能力和知名度的關鍵。自 2009 年以來，Lengow 已將 1,600 多家合作夥伴整合到其解決方案中，為其遍布全球 42 個國家的 4,600 家零售商和品牌提供強大的平台。
eStreamly
get.estreamly.com
eStreamly 是一款直播和視訊購物 SaaS。您的影片內容可以在您的網站、部落格、電子郵件、簡訊、第 3 方網頁上購買，現在也可以在社群媒體（Instagram、Facebook、Youtube）上購買！這是您的數據，您的電子商務。每個影片都成為您電子商務的影片內結帳的延伸。
StoryStream
storystream.ai
StoryStream 是全球品牌和零售商的一體化使用者生成和社交購物體驗平台。 它們解決了吸引現代消費者在網上購物時尋求真實和個人化體驗的挑戰。他們幫助他們發現新產品並支持他們的購買決定。 StoryStream 的人工智慧平台可自動眾包來自品牌社群的真實圖像和影片內容，並轉化為高度吸引人的購物體驗，可輕鬆嵌入電子商務商店和社群媒體平台。 主要解決方案包括： * UGC 和社交內容畫廊 * 選購造型 * 購物視頻 * 直播影片購物 * 視覺客戶評論
Toolio
toolio.com
Toolio 是一個基於雲端的銷售平台，可自動執行關鍵工作流程、提供即時見解並支援遠端協作。我們幫助零售商節省時間並更快地做出數據驅動的銷售決策，從而實現庫存優化、盈利能力提高和收入成長。 Toolio 銷售平台包括四個核心模組：商品規劃、分類規劃、商品規劃和分配。這些模組可以單獨使用，但組合在一起功能更強大，並且可以根據您獨特的規劃流程進行客製化。 -商品規劃：透過融合季節性趨勢和即時端到端資料洞察，簡化銷售預測和庫存計畫的創建和維護 -品種規劃：結合歷史績效資訊、屬性分析和視覺化產品線表，幫助零售商決定哪些商品生產的產品以及透過每個管道銷售的數量- 商品規劃：幫助零售商保持最佳庫存水平，以避免缺貨，並透過智慧需求預測和自動補貨管理改善現金流- 分配：您可以完全控制庫存自動評估補貨需求等的智慧洞察Toolio 是一家全球性企業，總部位於紐約，在伊斯坦堡設有辦事處，由前沃爾瑪二次創業家團隊建立，並得到頂級創投和服裝業高管的支持。
CommentSold
try.commentsold.com
CommentSold 是北美直播銷售技術的領導者，擁有 4,000 多家零售商，銷售超過 1.5 億件商品，終身 GMV 超過 3.5B+。 CommentSold 的技術持續為各種規模的企業提供一流的解決方案，以提供引人入勝的即時視訊商務體驗。憑藉針對銷售點系統、倉庫優化、即時銷售、行銷自動化、購物應用程式和線上商店的端到端解決方案，CommentSold 提供企業在線上發展所需的一切。
Bambuser
bambuser.com
我們是排名第一的影片商務平台，透過影片內容的魔力，讓品牌能夠立即獲得受眾的轉換、回饋和參與。
Pixyle.ai
pixyle.ai
Pixyle AI 產生電子商務產品數據，使品牌、零售商和市場能夠提供卓越的產品發現體驗。借助 Pixyle 豐富而詳細的屬性，公司可以改進其網站搜尋引擎和推薦系統，幫助購物者準確地找到他們想要的東西。 ESPRIT、Otrium、Depop 和 Shoptrue 等公司利用 Pixyle 的人工智慧產品標籤、文字生成、圖像審核和推薦解決方案來提高轉換率和忠誠度。
Klarna
klarna.com
將任何購買分成 4 次免息付款。無論是在網路上還是在店內，使用 Klarna 應用程式都可以輕鬆實現。
degpeg
degpeg.com
Degpeg 是一個基於雲端的即時商務平台，透過網路和行動裝置上的多串流媒體提供更好的客戶體驗，同時支援 30 多個社交平台，從而增加和增強任何產品/服務的線上銷售和行銷。產品： 直播交流平台 直播交流平台幫助企業透過音訊視訊互動方式與潛在客戶即時聯繫。它有效地將銷售線索轉化為銷售，創造個人化互動以培養信任。透過彌合線下商店和線上消費者之間的差距，確保無縫連接和便利。此外，該平台透過客戶和服務中心之間的視訊通話提高營運效率，簡化流程並提高客戶滿意度。功能： 聊天收件匣 呼叫路由追蹤位置 新增通話人員 通話錄音 與 Web 和應用程式螢幕共享整合 直播電視 Degpeg 使品牌能夠推出直播電視，從而可以透過單一儀表板在各種平台上進行多串流媒體播放。此外，品牌可以在多個社交媒體平台上進行直播時，將號召性用語無縫添加到其網站。特色： 多流整合商務 組織活動 即時聊天 可購物影片 它允許觀看者直接購買影片中展示的產品或服務，增強購物體驗。功能： 影片內購物 互動產品連結 號召性用語按鈕
Brandlive
brandlive.com
利用 Brandlive 這個打造提升視訊體驗的平台，將電視的魔力帶入您的網路研討會、活動和會議。無論是每月的網路研討會、產品發布會、投資者會議或年度最大的活動，我們都能幫助公司將任何規模和複雜性的項目從無聊變成值得一看的項目。 Brandlive 提供獨特的軟體和服務組合，使我們的客戶能夠創建令人難以置信的內容、體貼供應商並減少支出，同時推動最重要的受眾採取行動。請造訪brandlive.com 以了解更多資訊。
giosg
giosg.com
Giosg 是一個銷售加速平台，結合了即時聊天、聊天機器人、人工智慧和互動式內容，可幫助公司建立引人入勝的線上體驗，從而快速將網站訪客轉化為銷售。我們希望重新構想、重新定義和重新評估數位世界中組織和人員之間的互動。如今，全球有超過 1200 家零售、汽車和房地產等領域的公司加入了我們的探索行列。
EasyStore
easystore.co
一個統一的商務平台，可幫助您在線上和實體（零售）銷售。我們簡化您跨所有管道的銷售流程，包括線上商店、Shopee、Lazada、TikTok、Facebook、Instagram、推薦計畫等。您可以從一個後端管理所有產品、訂單、庫存、客戶，更輕鬆地開展業務並簡化營運。
Syte
syte.ai
Syte 是專為電子商務應用程式設計的產品發現平台。它利用視覺人工智慧來增強各種電子商務活動，包括視覺搜尋、個人化和自動產品標籤。 Syte 旨在透過提供視覺搜尋體驗將購物者與產品聯繫起來，從而提高效率、支持永續發展並消除死胡同。 它展示視覺上相似且互補的產品推薦，旨在激發和轉化不同類型的購物者。它還具有自動產品標籤系統，可節省時間、優化銷售流程並提高產品數據的準確性。 這些解決方案可以適應不同的市場現實，並且可以擴展以滿足時尚、家居裝飾和珠寶等各個行業領域的特定需求。 它適合不同的企業規模，從成長型企業到大型企業。
Skeepers
octoly.com
Skeepers 是歐洲購物者參與解決方案的領導者。 他們提供完全整合的一站式 UGC 套件，幫助品牌與消費者建立聯繫、擴大影響力、提高參與度、推動銷售和保留客戶。 Skeepers 透過我們完全整合的一站式 UGC 解決方案套件的真實體驗將品牌和消費者聯繫起來。借助 Skeepers，品牌可以真正培養消費者關係、擴大覆蓋範圍、提高參與度、推動銷售並提高消費者保留率。其解決方案可以輕鬆、有效、大規模地創建、收集、管理和激活 UGC。 Skeepers 讓品牌能夠與我們的創作者社群建立聯繫，獲得高品質、客製化的 UGC 影片內容。其先進的人工智慧使品牌能夠利用最優化的視頻內容使產品與目標受眾產生共鳴，並在最有效的分銷渠道上播放視頻
Dacast
dacast.com
Dacast 提供完全整合的自助視訊平台，用於直播視訊和點播 (VOD) 串流媒體。 Dacast OVP 可讓廣播公司託管影片內容並在幾分鐘內開始串流。其白標解決方案允許用戶控制他們的直播和點播內容。我們透過易於使用的全方位服務平台或透過我們的 Broadcaster API 幫助超過 300,000 個組織傳輸即時視訊、降低頻寬成本並提高廣播品質。
MikMak
mikmak.com
MikMak 是全球領先的多通路品牌電子商務加速平台，提供分析和電子商務支援軟體，幫助產品製造商和 CPG 公司了解消費者的線上行為、確定行銷資金的最佳用途並推動線上銷售。