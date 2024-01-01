直播商務軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 智利

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
直播商務軟體使公司能夠透過直播視訊串流來推廣和銷售產品。這種購物方式比傳統電子商務更具吸引力，增強了買家和賣家之間的互動。提高參與度通常會帶來更高的轉換率和線上銷售額的增加。提供推薦或產品演示的行銷和銷售專業人士、影響者和消費者都可以從該軟體中受益。為了獲得最大的效率，買家和任何對特色產品感興趣的人都必須能夠輕鬆存取即時商務平台。這種可訪問性使賣家能夠追蹤潛在的未來客戶，有助於有針對性的行銷工作。
提議新的應用程式
Klarna
klarna.com
將任何購買分成 4 次免息付款。無論是在網路上還是在店內，使用 Klarna 應用程式都可以輕鬆實現。
Skeepers
octoly.com
領先的影響者行銷平台 Octoly 透過大規模連結經過審查的微影響者和消費者，幫助品牌提高知名度、建立信任並促進銷售。品牌利用我們精心策劃的社群創建社交媒體貼文和電子商務評論，以換取優質產品。
Emplifi
emplifi.io
Emplifi 是領先的統一客戶體驗平台，旨在將行銷、關懷和商務結合在一起，幫助企業縮小客戶體驗差距。 Emplifi 是一家擁有 20 多年行業專業知識的跨國公司，幫助達美航空、三星和福特汽車公司等 20,000 多個品牌在客戶旅程的每個接觸點為其客戶提供卓越的體驗。 Emplifi 的社群行銷雲使品牌能夠建立關聯、溝通、建立和適應動態的社群媒體世界。直覺、一體化、友善的平台 團隊可以快速加入並開始使用屢獲殊榮的友善 UI 以及跨每個社交管道規劃、安排、發布和衡量結果所需的所有工具和工作流程。強大的聆聽工具可測量脈搏人工智慧驅動的社群管理和聆聽工具可產生有關競爭、趨勢、影響者、追隨者和行為...
Dacast
dacast.com
Dacast 提供完全整合的自助視訊平台，用於直播視訊和點播 (VOD) 串流媒體。 Dacast OVP 可讓廣播公司託管影片內容並在幾分鐘內開始串流。其白標解決方案允許用戶控制他們的直播和點播內容。我們透過易於使用的全方位服務平台或透過我們的 Broadcaster API 幫助超過 300,000 個組織傳輸即時視訊、降低頻寬成本並提高廣播品質。
EasyStore
easystore.co
一個統一的商務平台，可幫助您在線上和實體（零售）銷售。我們簡化您跨所有管道的銷售流程，包括線上商店、Shopee、Lazada、TikTok、Facebook、Instagram、推薦計畫等。您可以從一個後端管理所有產品、訂單、庫存、客戶，更輕鬆地開展業務並簡化營運。
Syte
syte.ai
Syte 是專為電子商務應用程式設計的產品發現平台。它利用視覺人工智慧來增強各種電子商務活動，包括視覺搜尋、個人化和自動產品標籤。 Syte 旨在透過提供視覺搜尋體驗將購物者與產品聯繫起來，從而提高效率、支持永續發展並消除死胡同。 它展示視覺上相似且互補的產品推薦，旨在激發和轉化不同類型的購物者。它還具有自動產品標籤系統，可節省時間、優化銷售流程並提高產品數據的準確性。 這些解決方案可以適應不同的市場現實，並且可以擴展以滿足時尚、家居裝飾和珠寶等各個行業領域的特定需求。 它適合不同的企業規模，從成長型企業到大型企業。
CommentSold
try.commentsold.com
CommentSold 是北美直播銷售技術的領導者，擁有 4,000 多家零售商，銷售超過 1.5 億件商品，終身 GMV 超過 3.5B+。 CommentSold 的技術持續為各種規模的企業提供一流的解決方案，以提供引人入勝的即時視訊商務體驗。憑藉針對銷售點系統、倉庫優化、即時銷售、行銷自動化、購物應用程式和線上商店的端到端解決方案，CommentSold 提供企業在線上發展所需的一切。
Whisbi
whisbi.com
Whisbi 為 B2C 企業提供行動優先的對話式銷售和行銷平台。 我們的解決方案為銷售和行銷專業人員創造了提高銷售轉換率、提高現場參與度並提供差異化線上客戶體驗的機會。 Whisbi 將所有聯絡管道（例如視訊通話、聊天、聊天機器人、點擊通話或傳統電話）整合到一個集中式數據驅動的 UI 中，供您的客戶使用。 Whisbi 透過 BI 引擎增強，在正確的時間為正確的客戶提供正確的管道。 Whisbi 解決方案可輕鬆與現有基礎設施集成，從呼叫中心到實體商店和虛擬展廳。在網站上簡單地包含該解決方案就可以提供真正的全通路客戶體驗，從而顯著提高線上轉換率。 我們為銷售和行銷提供世界一流的對話平台...
degpeg
degpeg.com
Degpeg 是一個基於雲端的即時商務平台，透過網路和行動裝置上的多串流媒體提供更好的客戶體驗，同時支援 30 多個社交平台，從而增加和增強任何產品/服務的線上銷售和行銷。產品： 直播交流平台 直播交流平台幫助企業透過音訊視訊互動方式與潛在客戶即時聯繫。它有效地將銷售線索轉化為銷售，創造個人化互動以培養信任。透過彌合線下商店和線上消費者之間的差距，確保無縫連接和便利。此外，該平台透過客戶和服務中心之間的視訊通話提高營運效率，簡化流程並提高客戶滿意度。功能： 聊天收件匣 呼叫路由追蹤位置 新增通話人員 通話錄音 與 Web 和應用程式螢幕共享整合 直播電視 Degpeg 使品牌能夠推出直播電視，...
Plobal Apps
plobalapps.com
Plobal Apps 是一個由人工智慧驅動的綜合性行動商務平台，使線上商店能夠使用完全原生的行動應用程式擴大行動收入、提高轉換率並提高保留率。我們相信利用人工智慧、機器學習、語音報告等尖端技術實現整個行動商務的自動化。
Brandlive
brandlive.com
利用 Brandlive 這個打造提升視訊體驗的平台，將電視的魔力帶入您的網路研討會、活動和會議。無論是每月的網路研討會、產品發布會、投資者會議或年度最大的活動，我們都能幫助公司將任何規模和複雜性的項目從無聊變成值得一看的項目。 Brandlive 提供獨特的軟體和服務組合，使我們的客戶能夠創建令人難以置信的內容、體貼供應商並減少支出，同時推動最重要的受眾採取行動。請造訪brandlive.com 以了解更多資訊。
Livescale
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利用社群商務平台 Livescale 提高銷售額、掌握顧客參與度並大幅提升轉換率。加入動態革命。
Immerss
immerss.live
Immerss 是一個完全可購物的即時視訊和聊天 SaaS 平台，使各種規模的商家能夠直接與線上客戶無縫連接。使用 Immerss 的商家可以享受無與倫比的客戶參與度，並在轉換、AOV 和回報方面看到可衡量的結果。輕鬆取悅線上客戶並與他們建立持久的關係。
Lengow
lengow.com
Lengow 是一種電子商務自動化解決方案，可協助品牌和經銷商提高績效、實現業務流程自動化並實現國際化發展。 Lengow 平台是全球線上零售商在所有分銷管道（市場、比較購物引擎、聯盟平台和展示/重定向平台）上銷售的產品實現強大盈利能力和知名度的關鍵。自 2009 年以來，Lengow 已將 1,600 多家合作夥伴整合到其解決方案中，為其遍布全球 42 個國家的 4,600 家零售商和品牌提供強大的平台。
eStreamly
get.estreamly.com
eStreamly 是一款直播和視訊購物 SaaS。您的影片內容可以在您的網站、部落格、電子郵件、簡訊、第 3 方網頁上購買，現在也可以在社群媒體（Instagram、Facebook、Youtube）上購買！這是您的數據，您的電子商務。每個影片都成為您電子商務的影片內結帳的延伸。
StoryStream
storystream.ai
StoryStream 是一個視覺商務平台，專門從事使用者生成內容、生物連結和即時視訊購物。品牌和零售商使用 StoryStream 為其客戶提供更具吸引力、真實性和身臨其境的方式來發現和購買產品，從而使線上購物變得更加人性化。
Toolio
toolio.com
Toolio 是一個基於雲端的銷售平台，可自動執行關鍵工作流程、提供即時見解並支援遠端協作。我們幫助零售商節省時間並更快地做出數據驅動的銷售決策，從而實現庫存優化、盈利能力提高和收入成長。 Toolio 銷售平台包括四個核心模組：商品規劃、分類規劃、商品規劃和分配。這些模組可以單獨使用，但組合在一起功能更強大，並且可以根據您獨特的規劃流程進行客製化。 -商品規劃：透過融合季節性趨勢和即時端到端資料洞察，簡化銷售預測和庫存計畫的創建和維護 -品種規劃：結合歷史績效資訊、屬性分析和視覺化產品線表，幫助零售商決定哪些商品生產的產品以及透過每個管道銷售的數量- 商品規劃：幫助零售商保持最佳庫存水平，以...
Bambuser
bambuser.com
我們是排名第一的影片商務平台，透過影片內容的魔力，讓品牌能夠立即獲得受眾的轉換、回饋和參與。
Pixyle.ai
pixyle.ai
Pixyle AI 產生電子商務產品數據，使品牌、零售商和市場能夠提供卓越的產品發現體驗。借助 Pixyle 豐富而詳細的屬性，公司可以改進其網站搜尋引擎和推薦系統，幫助購物者準確地找到他們想要的東西。 ESPRIT、Otrium、Depop 和 Shoptrue 等公司利用 Pixyle 的人工智慧產品標籤、文字生成、圖像審核和推薦解決方案來提高轉換率和忠誠度。
giosg
giosg.com
Giosg 是一個銷售加速平台，結合了即時聊天、聊天機器人、人工智慧和互動式內容，可幫助公司建立引人入勝的線上體驗，從而快速將網站訪客轉化為銷售。我們希望重新構想、重新定義和重新評估數位世界中組織和人員之間的互動。如今，全球有超過 1200 家零售、汽車和房地產等領域的公司加入了我們的探索行列。
MikMak
mikmak.com
MikMak 是全球領先的多通路品牌電子商務加速平台，提供分析和電子商務支援軟體，幫助產品製造商和 CPG 公司了解消費者的線上行為、確定行銷資金的最佳用途並推動線上銷售。