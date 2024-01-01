直播商務軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 汶萊

Whisbi

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Whisbi 為 B2C 企業提供行動優先的對話式銷售和行銷平台。我們的解決方案為銷售和行銷專業人員創造了提高銷售轉換率、提高現場參與度並提供差異化線上客戶體驗的機會。 Whisbi 將視訊通話、聊天、聊天機器人、點擊通話或傳統電話等所有聯絡管道整合到一個集中式數據驅動的 UI 中，供您的客戶使用。 Whisbi 透過 BI 引擎增強，在正確的時間為正確的客戶提供正確的管道。 Whisbi 解決方案可輕鬆與現有基礎設施集成，從呼叫中心到實體商店和虛擬展廳。在網站上簡單地包含該解決方案就可以提供真正的全通路客戶體驗，從而顯著提高線上轉換率。我們為銷售和行銷提供世界一流的對話平台，並能夠分享特定行...