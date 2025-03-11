即時聊天軟體 - 最受歡迎的應用程式

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
即時聊天軟體使公司能夠透過聊天視窗與網站訪客即時溝通。客戶服務代表可以使用該軟體幫助使用者解決有關產品或網站導航的問題。支援代理可以啟動與彈出聊天框的互動或等待訪客提出疑問。主要功能包括報告和分析、互動式聊天通知和對話存檔。該工具可協助客戶服務團隊快速回應查詢，使業務開發員工能夠與難以透過電話或電子郵件聯繫的潛在客戶進行聯繫，並使教育部門的管理人員能夠與潛在的學生建立聯繫。此外，即時聊天功能可以整合到其他軟體類型中，例如電子商務平台和幫助台解決方案。
提議新的應用程式
Intercom
intercom.com
Intercom是一個客戶消息平台，提供自動化客戶支持、潛在客戶生成及營銷工具，以改善客戶互動和提升服務效率。
Podium
podium.com
講台是一個整合的客戶通信平台，幫助企業提高網站轉換率和客戶互動，提供即時消息、聲譽管理和付款功能。
Zendesk
zendesk.com
Zendesk是一個AI驅動的客戶服務平台，簡化多渠道支持，提供票務管理、自助服務和自動化工具。
Zoho Desk
zoho.com
Zoho Desk是一款客戶服務軟件，幫助企業管理電話、電子郵件、聊天和社交媒體等多渠道的客戶溝通，提升滿意度和效率。
Freshdesk
freshdesk.com
Freshdesk是一個客戶支持平台，能夠統一和管理來自多個渠道的查詢，並提供自動化及AI功能以提高支持效率。
Brevo
brevo.com
Brevo是一個整合銷售與行銷的平台，提供電子郵件、實時聊天和社交媒體支援，以提升顧客服務和銷售。
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp是一款實時聊天和聊天機器人平台，幫助企業提升客戶互動和簡化通訊流程，支持多通道溝通和自定義選項。
CallRail
callrail.com
CallRail是一個呼叫跟踪和營銷分析平台，幫助企業追蹤潛在客戶的來源，管理客戶互動，並提供實時見解以優化行銷。
Gorgias
gorgias.com
Gorgias是一款專為電子商務企業設計的客戶服務平台，整合多通道支持和自動化，提高客戶互動效率與滿意度。
Webex
webex.com
Webex 網絡研討會是一個可擴展的平台，支持不同規模的網絡研討會並提供多語言翻譯、互動功能和分組會議。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral 客戶聯繫中心是一個多渠道客戶互動解決方案，提供語音及 30 多種數位渠道，具備自助服務和智能虛擬代理功能。
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot是一個開源客戶支持解決方案，幫助企業從單一平台管理網站、社交媒體和其他渠道的客戶交流。
Help Scout
helpscout.com
Help Scout 是一款客戶支援軟體，通過電子郵件和即時聊天，幫助小型企業高效管理客戶關係，並提供個性化支援。
JustCall
justcall.io
JustCall是一個全功能商業通信平台，支持語音、簡訊、電子郵件和WhatsApp等多通道客戶互動，並提供自動化工作流程和AI分析。
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ是一款客戶互動平台，具備實時聊天和訪客追蹤功能，幫助企業了解訪客並即時提供支援。
Tidio
tidio.com
Tidio是一款客戶服務軟體，提供即時聊天、聊天機器人和AI支援，幫助企業提升客戶支援和銷售。
tawk.to
tawk.to
tawk.to是一款免費的實時聊天應用，幫助企業與網站訪客交流，支持無限制的代理和網站，並提供客戶管理功能。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo是一個B2B數據平台，提供公司和聯繫信息，幫助企業識別潛在客戶並增強銷售策略。
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow是一個雲端平台，提供IT服務管理、客戶服務以及人力資源等管理操作，幫助企業簡化工作流程和服務交付。
Appy Pie
appypie.com
Appy Pie是一個無代碼平台，幫助用戶創建應用程序、網站和聊天機器人，支持自定義設計和自動化功能，適合各類企業使用。
Freshchat
freshchat.com
Freshchat 是一個多渠道的對話參與解決方案，幫助企業通過即時聊天、電子郵件和社交媒體與客戶互動。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign是一個營銷自動化平台，幫助企業透過電子郵件和CRM工具連結客戶，並提供個性化的營銷體驗。
Five9
five9.com
Five9是一款基於雲端的聯繫中心軟件，提供優化客戶服務的解決方案，支援多渠道互動和AI分析，提升業務效率。
Crisp
crisp.chat
Crisp是一個多合一的客戶支持平台，幫助企業即時管理客戶查詢並提供多渠道支持。
Chatway
chatway.app
Chatway 是一個即時聊天解決方案，幫助企業通過網站與客戶互動，提供支持和潛在客戶生成，並支持多語言。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse是一個全面的電子郵件營銷平台，幫助企業與受眾互動，提供自動化工具和多功能支持。
Rocket.Chat
rocket.chat
Rocket.Chat是一個安全的團隊協作平台，支持即時消息、語音通話和視頻通話，並提供自我託管和高度可定制的功能。
BirdEye
birdeye.com
Birdeye是一個在線聲譽管理平台，幫助企業管理客戶反饋，加強社交媒體存在，並提高業務可見性。
LiveChat
livechat.com
LiveChat是一個客戶服務平台，支持實時聊天、報告分析和200多個集成，用於改善企業和客戶的互動。
Signals
getsignals.ai
Signals 是一個潛在客戶生成和人工智慧平台，幫助您了解網站訪客及其行為，以便與準備購買的訪客互動。
Chative
chative.io
Chative是一款多通道即時通信平台，結合AI和自動化，幫助企業提升客戶互動與支持。
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse是一個多渠道營銷自動化平台，提供電子郵件和短信營銷、聊天機器人、登陸頁面等功能，並集成CRM系統。
Helpwise
helpwise.io
Helpwise是一個客戶支持平台，整合多個通信渠道，簡化團隊協作，提升客戶服務效率與滿意度。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr是一個雲端客戶服務平台，透過AI支援多渠道的客戶互動及分析，提升客戶和代理的體驗。
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago是一個客戶互動平台，幫助中型企業自動化營銷流程，增強客戶關係並改善業務績效。
Missive
missiveapp.com
Missive是一款協作應用，整合團隊收件箱和聊天，方便團隊共享Email並自動化工作流程。支持各種工具整合。
WebinarJam
home.webinarjam.com
WebinarJam 是一個網絡研討會平台，允許用戶舉辦多位主持人的實時網絡研討會，最多可容納 5,000 名與會者，並支持互動功能和報告分析。
Engati
engati.com
Engati是一個聊天機器人和實時聊天平台，幫助企業快速創建自定義聊天機器人，支持多語言，並可在多個渠道上發布。
Consolto
consolto.com
Consolto是一款針對中小企業的視頻會議解決方案，提供無需安裝和登錄的實時視頻通訊，並具備會議排程和即時發票功能。
SaleSmartly
salesmartly.com
SaleSmartly 是一個多通道客戶溝通平台，整合即時聊天、社交媒體和電子郵件，提供快速有效的客戶支持及數據分析功能。
Social Intents
socialintents.com
社交意圖是一款整合在Slack和Microsoft Teams上的實時聊天應用，支持創建品牌聊天小部件和自定義聊天機器人，無需編碼技能。
LiveCaller
livecaller.io
LiveCaller 是一個集成多種通訊管道的應用程式，提供網頁通話、聊天、回撥和社交消息應用，解決網站上缺乏通訊的問題。
JivoChat
jivochat.com
JivoChat是一款免費的實時聊天應用，幫助在線企業與客戶即時交流，整合多平台通訊，有助於提升客戶支持效率。
Emplifi
emplifi.io
Emplifi是一個綜合客戶體驗平台，幫助企業管理社交媒體和客戶互動，提供分析和自動化工具以提升業務效能。
Haptik
haptik.ai
Haptik是一個對話AI平台，幫助品牌通過多種渠道提供個性化的客戶互動，提升轉換率和用戶滿意度。
Gallabox
gallabox.com
Gallabox是一個綜合通訊解決方案，透過WhatsApp Business API增強客戶互動和銷售過程的自動化，支持多平台集成及任務自動化。
Qualified
qualified.com
Qualified是一個為使用Salesforce的營收團隊設計的管道生成平台，幫助企業從網站中識別買家意圖，並促進即時銷售對話。
yellow.ai
yellow.ai
Yellow.ai是一個對話AI平台，幫助企業利用自動化提升客戶服務和互動效果，支持多語言和無代碼搭建。
Chaport
chaport.com
Chaport是一個即時聊天平台，提供多渠道即時聊天、聊天機器人和知識庫功能，幫助企業與網站訪問者互動，增強客戶服務。
TeamSupport
teamsupport.com
TeamSupport是一款全面的服務台軟件，幫助企業管理客戶服務，增強客戶滿意度與成功率，實現收入增長。
Charla
getcharla.com
Charla 是一款即時聊天應用，幫助企業與訪客互動，管理支援請求，收集反饋，並提供知識庫，適用於多種平台整合。
Front
front.com
Front是一個客戶服務平台，集中管理多渠道溝通，提供團隊協作工具和AI自動化，提升客戶滿意度和工作效率。
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch是一個集客戶支持、行銷和銷售於一身的通信平台，提供實時聊天、電子郵件、聊天機器人等功能，幫助企業增長.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM是一個集成的客戶關係管理平台，提供銷售跟踪、聯繫人管理、營銷自動化和客戶支援功能，適合中小型企業使用。
Kindly
kindly.ai
Kindly 是一個基於AI的聊天機器人平台，自動化客戶支持和銷售，支持多語言並易於客製化。
SleekFlow
sleekflow.io
SleekFlow是一款AI驅動的全渠道對話套件，幫助企業通過多種平台與客戶進行個性化互動，以優化客戶參與和業務操作。
Rake
rake.ai
Rake是一款提供聊天窗口的應用，能夠和網站訪客互動，並具備團隊通訊、任務管理及訪客監控功能。
Drift
drift.com
Drift是一個客戶通信平台，提供實時聊天和聊天機器人，幫助企業簡化客戶互動並提升銷售轉換。
Userlike
userlike.com
Userlike是一款客戶信息和支持自動化的軟體，集中管理多個通訊渠道，提供即時聊天、AI聊天機器人和數據保護功能。