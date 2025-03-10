即時聊天軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 梵蒂岡

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
即時聊天軟體使公司能夠透過聊天視窗與網站訪客即時溝通。客戶服務代表可以使用該軟體幫助使用者解決有關產品或網站導航的問題。支援代理可以啟動與彈出聊天框的互動或等待訪客提出疑問。主要功能包括報告和分析、互動式聊天通知和對話存檔。該工具可協助客戶服務團隊快速回應查詢，使業務開發員工能夠與難以透過電話或電子郵件聯繫的潛在客戶進行聯繫，並使教育部門的管理人員能夠與潛在的學生建立聯繫。此外，即時聊天功能可以整合到其他軟體類型中，例如電子商務平台和幫助台解決方案。
提議新的應用程式
MindBehind
mindbehind.com
MindBehind 是一個對話式人工智慧管理平台，幫助非技術團隊在單一平台上建立、啟動和發展他們的聊天機器人和虛擬助理。 MindBehind 為各種規模和不同行業的品牌（例如 Avis、Budget、Phillip Morris International、Renault）提供易於使用的解決方案，幫助改善客戶體驗。使用 MindBehind 建立的聊天機器人或虛擬助理可以添加到網站、行動應用程式、社交媒體介面（例如 Facebook Messenger 和 WhatsApp），很快就會添加到智慧助理（例如 Amazon Alexa 和 Google Assistant）中。
Enablex.ai
enablex.io
EnableX.ai是一個綜合通信平台，提供多功能的API和SDK，支持語音、視頻及消息功能，幫助企業構建可擴展的通信系統。
Glassix
glassix.com
Glassix 的使命是擴大對話式人工智慧和全通路客戶溝通的範圍，使企業能夠釋放其未開發的潛力並實現無與倫比的可擴展性。 憑藉其 AI 全通路功能，Glassix 重塑了客戶旅程。我們超越時間界限，在每個接觸點滿足客戶需求，甚至在休眠時間也是如此。 Glassix 受到 Nike、Avis、Nintendo、Domino's 和 Dyson 的信賴，利用其變革性技術推動任務向前發展。 借助 Glassix，管理客戶互動從未如此簡單。我們的統一收件匣消除了對多種工具的需求，簡化了工作流程管理並減少了開支。從人工智慧驅動的聊天機器人到個人化問候，讓您的客戶在一處保持參與。 Glassix 是人工智慧驅動的統一訊息平台，可讓您的客戶對話在任何數位管道上保持連接 - 即時通訊應用程式和簡訊、電子郵件對話、網站或應用程式上的即時聊天以及社交媒體訊息。 該安全平台提供了作為訂閱服務提供的強大功能集，並配有可視化無/低程式碼聊天機器人工具，無需任何技術知識即可開始使用。客戶可以利用 GPT-4 提供的對話式 AI 功能立即投入使用，或利用 Glassix API 建立高度客製化的體驗。 Glassix 與全球整合合作夥伴網路合作，為不斷成長的知名品牌、高成長企業和小型企業等客戶群提供服務。 體驗 Glassix 改善互動的強大功能，讓您提供卓越的客戶體驗。告別手動任務，節省您的寶貴時間。透過我們的自動化功能，對話可以輕鬆進行，讓您的客戶驚嘆不已。
Gladly
gladly.com
Gladly 是一款以客戶為中心的客戶服務軟體，透過整合各種溝通渠道，提供個性化及高效的服務體驗。
ADLN
adln.io
ADLN 是一個強大的工作流程工具，可簡化客戶支援，並與 Telegram 無縫整合，提供自動消息功能，所有功能整合於單一平台上。
Watermelon
watermelon.ai
西瓜是一個無需編碼的對話式AI平台，通過聊天機器人自動化客戶服務並整合多個渠道，支持多種行業的溝通需求。
Certainly
certainly.io
當然，我們的使命是幫助企業打造令人難以置信的電子商務使用者體驗，並以對話取代點擊。 Surely Conversational AI 軟體可無縫連接到您開展業務的各個平台，我們的客戶和合作夥伴遍佈全球 20 多個國家。 憑藉其無程式碼聊天機器人建構器，Curely Conversational AI 平台提供了有趣且輕鬆的建置體驗。該產品提供跨渠道的高品質用戶體驗、與數十個業務系統的無縫集成，以及強大的專有人工智慧，可檢測任何語言並提供超過 14 種語言的即用型內容。 當然受到 Carlsberg、Tiger of Scotland、Booking.com、Rockwool、Trustpilot、Siksilk、Deloitte、Zendesk 和 AKQA 等品牌的信賴。
Signals
getsignals.ai
Signals 是一個潛在客戶生成和人工智慧平台，幫助您了解網站訪客及其行為，以便與準備購買的訪客互動。
Provide Support
providesupport.com
Provide Support是強大的客戶支持工具，通過實時聊天幫助客戶，並提供網站導航跟踪及即時協助。
CINNOX
cinnox.com
Cinnox是一個統一電話，數字和社交渠道的全面參與平台。它們通過一個單個平台來幫助企業競爭和贏得競爭： - 提高客戶體驗： - 在任何渠道上無縫切換在任何渠道上 - 通過將問題連接到正確的專業知識來提供首次解決 - 通過將客戶的等待時間降低，以優化員工的經驗來降低客戶的效率：通過將重複的任務提高到不同的團隊來實現各種問題 - 他們可以實現這一啟動 - 他們可以通過不同的問題來啟動 - 他們實現了這些問題 - 他們可以實現這一問題 - 他們可以通過不同的範圍來啟動 - 他們的啟動 - 他們可以通過不同的範圍來啟動 - 他們的啟動良好 - 他們的啟動良好 - 他們可以通過不同的工作來啟動 - 他們的啟動良好服務，企業可以享受一個連續的經驗改進循環：連接，編排和評估。
Deskpro
deskpro.com
Deskpro是服務台軟件，提供電子郵件、實時聊天、電話和社交媒體支持，幫助企業高效處理客戶查詢和改進服務質量。
GoSite
gosite.com
GoSite 為推動美國經濟的小型企業創造簡化的技術。我們的軟體使他們能夠在一個地方擁有在數位時代與客戶聯繫所需的一切。我們基於雲端的行動和網路工具套件改變了客戶隨時隨地開展業務的方式。
OneHash
onehash.ai
OneHash CRM 是一個基於雲端的、強大的、可擴展的、敏捷的、經濟實惠且功能齊全的FaaS 解決方案，包含CRM、ERP、HCM、專案管理、幫助台和您公司所需的其他SaaS，以自由和開源軟體的價格實現指數級增長和發展。我們決心為全球 95% 的中小企業提供智慧、經濟實惠、敏捷且安全的 CRM 解決方案，以確保永續成長。世界一流的服務和實惠的價格是我們的獨特賣點，我們恪守我們的承諾。
Signpost
signpost.com
Signpost 是一款自動化的顧客回饋收集工具，幫助商家獲得更多評論、吸引新客戶及提高回頭客的業務。
Serviceform
serviceform.com
ServiceForm是一款整合聊天機器人和多通道通信的應用，旨在幫助企業促進客戶互動和管理業務流程。
LiveCaller
livecaller.io
LiveCaller 是一個集成多種通訊管道的應用程式，提供網頁通話、聊天、回撥和社交消息應用，解決網站上缺乏通訊的問題。
Pega
pega.com
Pega 是一個強大的低程式碼平台，可為世界領先的組織建立敏捷性，以便他們能夠適應變化。客戶使用我們的人工智慧決策和工作流程自動化來解決他們最緊迫的業務挑戰——從個人化參與到自動化服務再到簡化營運。自 1983 年以來，我們建立了可擴展且靈活的架構，幫助人們專注於最重要的事情，從而滿足當今的客戶需求，同時為未來不斷轉型。
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne是一款集成產品目錄的視覺聊天軟體，提供即時客戶支持和個性化互動，支持人類代理及聊天機器人。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr是一個雲端客戶服務平台，透過AI支援多渠道的客戶互動及分析，提升客戶和代理的體驗。
Leadoo
leadoo.com
Leadoo 是一個轉換平台，可將被動的網站流量轉化為主動的潛在客戶和有形的業務成果。由於 83% 的購買決策發生在網路上，因此網站轉換的機會從未如此之高。但大多數網站訪客都是被動的，沒有準備好購買。平均而言，98% 的網站訪客沒有發生轉換就離開了。如此低的轉換率可能會影響效能。因此，他們的使命是協調並授權行銷和銷售團隊更好地進行轉型並共同創造新的商業效率。 他們透過以下方式做到這一點： * 利用現場機器人來推動轉化之旅 * 強大的個人化功能，提升使用者體驗 * 公司識別以識別潛在客戶 * 用戶旅程映射以繪製銷售週期 * 分析以了解用戶 * AI會根據網站內容自動回答使用者問題 * 銷售提醒以支援商業團隊 * CRM 整合將所有內容整合在一起 * Leadoo 還配備了專門的轉換專家團隊，他們透過網站建立並不斷優化轉換旅程。 對於 800 位 Leadoo 客戶，在與他們合作的前 12 個月裡，他們發現基本轉換率平均成長了 74%。簡而言之，Leadoo 提供了以下所需的所有工具和見解： * 識別網站訪客 * 現場啟動它們 * 在他們的購買過程中培養他們 * 最終將更多的人轉化為客戶
Chekkit
chekkit.io
Chekkit 是一個旨在增強本地企業活力的平台。它顯著提高了客戶參與度和潛在客戶轉換率，超越了競爭對手。該軟體為評論管理、商務簡訊、文字聊天、集中收件匣、可簡訊固定電話、客戶調查、競爭基準測試等提供一體化解決方案！這種整合方法簡化了客戶互動、增強了業務運作並推動了成長。
LiveAgent
liveagent.com
LiveAgent是一款全功能的客戶支持軟體，整合實時聊天、電子郵件和社交媒體，幫助企業有效管理客戶互動。
giosg
giosg.com
Giosg 是一個銷售加速平台，結合了即時聊天、聊天機器人、人工智慧和互動式內容，可幫助公司建立引人入勝的線上體驗，從而快速將網站訪客轉化為銷售。我們希望重新構想、重新定義和重新評估數位世界中組織和人員之間的互動。如今，全球有超過 1200 家零售、汽車和房地產等領域的公司加入了我們的探索行列。
Rasayel
rasayel.io
Rasayel是一個B2B銷售平台，專注於WhatsApp，提供共享收件箱、聊天機器人、自動化和多種CRM集成功能。
Kindly
kindly.ai
Kindly 是一個基於AI的聊天機器人平台，自動化客戶支持和銷售，支持多語言並易於客製化。
Futr
futr.ai
Futr 是一個聊天即服務平台，透過任何語言和任何管道的自動、即時、視訊和社交聊天來增強客戶服務能力。 Futr 的客戶包括許多警察部隊、領先的零售商和慈善機構，它正在幫助智慧組織透過始終在線、始終即時、始終富有洞察力的聊天服務與受眾建立聯繫。 不要相信我們的話。透過我們的一個月試用期免費試用 Futr 平台！ - 即時自動聊天部署 - 追蹤使用情況和基準投資回報率 - 提供預定入住的專門支持 - 審判結束案件審查 - 無義務 - 無需信用卡
Table Duck
tableduck.com
Table Duck 是一個基於雲端的平台，可透過一個收件匣管理和自動化客戶對話。它允許企業提供 24/7 的客戶支援並提高 CSAT 分數。即時聊天、電子郵件等訊息傳遞管道和 Facebook Messenger 等社群訊息傳遞管道匯集在一處。無腳本、人工智慧驅動的聊天機器人可以與客戶提供自然、類似人類的互動。預先訓練的模型可以在幾分鐘內輕鬆實施。支援的語言包括英語、西班牙語、法語、德語、荷蘭語和瑞典語。
Webex
webex.com
Webex 網絡研討會是一個可擴展的平台，支持不同規模的網絡研討會並提供多語言翻譯、互動功能和分組會議。
Arena
arena.im
Arena 提供即時互動工具，利用第一方數據建立可靠的現場觀眾，支援即時聊天、即時部落格及角色功能。
Customers.ai
customers.ai
Customers.ai 是全球領先的人工智慧銷售推廣自動化和 B2C 資料探勘平台。主要功能包括：透過電子郵件識別匿名網站訪客、模板化銷售推廣自動化工具、與數千個企業生產力工具的整合、數億筆消費者記錄，以便為任何受眾建立電子郵件推廣活動。 Customers.ai 銷售推廣自動化系統已被全球超過 100 萬家企業使用，涉及各個行業和國家。
Whisbi
whisbi.com
Whisbi 為 B2C 企業提供行動優先的對話式銷售和行銷平台。 我們的解決方案為銷售和行銷專業人員創造了提高銷售轉換率、提高現場參與度並提供差異化線上客戶體驗的機會。 Whisbi 將所有聯絡管道（例如視訊通話、聊天、聊天機器人、點擊通話或傳統電話）整合到一個集中式數據驅動的 UI 中，供您的客戶使用。 Whisbi 透過 BI 引擎增強，在正確的時間為正確的客戶提供正確的管道。 Whisbi 解決方案可輕鬆與現有基礎設施集成，從呼叫中心到實體商店和虛擬展廳。在網站上簡單地包含該解決方案就可以提供真正的全通路客戶體驗，從而顯著提高線上轉換率。 我們為銷售和行銷提供世界一流的對話平台，並能夠分享特定行業的見解和專業知識。我們在與電信、汽車、旅遊、保險和銀行領域的全球企業密切合作方面擁有無與倫比的經驗。 我們的解決方案已成功實現： * 7 億次展示， * 4700 萬次點擊， * 18M 呼叫請求， * 1000萬次對話 迄今為止，我們已向全球客戶交付了超過 150 萬份銷售額。我們才剛開始！ Whisbi 將人際互動置於線上客戶體驗的中心，並提高數位行銷活動的投資報酬率。它使品牌能夠更好地利用其網站流量、提高 NPS 分數、透過 CX 實現差異化並增加線上銷售。我們與最好的行銷和銷售解決方案集成，包括 Salesforce、Google Adwords、Google Analytics 和 Adobe Marketing Cloud，幫助為整個客戶旅程提供更強大的洞察。 從本質上講，Whisbi 使現代行銷和銷售團隊能夠提供多通路體驗，支援和補充現有的數位商務系統。
Twixor
twixor.com
Twixor 透過生成式 AI 和 NLP 重新定義了 CX，在訊息傳遞管道上建立動態的客戶旅程。 Twixor 的低程式碼/無程式碼 CX 平台融合了數位助理和智慧流程自動化，提供個人化、目標導向的互動。它超越了腳本化的回應，產生富有同理心的客製化建議和解決方案，提高了行銷、業務交易和支援營運方面的客戶滿意度。 * 久經考驗的成功：Twixor 擁有 400 多家全球客戶（包括財富 500 強公司），每季管理的互動次數超過 10 億次，還擁有 7 項專利，受到信賴和認可。 * 變革性優勢：借助 Twixor，對話率提高 25% 以上，營運成本降低 15-25%，品牌參與度提高 80%。 * 主要功能：我們的平台提供拖放式 Journey Builder Studio、AI 和 NLP 支援的對話引擎、即時和虛擬代理、智慧行銷活動管理、對 120 種語言的全通路支援以及 AI 驅動的分析儀表板。 * 我們被公認為印度零售和電子商務領域的最佳客戶體驗平台，並且還獲得了 MEA 地區新興對話式 AI 供應商的認可。 Twixor 選擇的合作夥伴包括世界上最大的銀行平台和 CPaaS 參與者之一，以及中東和非洲地區以及亞太地區的許多其他信任我們白標解決方案的合作夥伴。 簡而言之，Twixor 讓企業能夠打造動態的客戶旅程，提供卓越的客戶體驗，讓您在業界脫穎而出。
Locobuzz
locobuzz.com
Locobuzz 是一個屢獲殊榮的社交媒體分析和參與平台，可以有效地部署該平台來傾聽和響應品牌創建的線上嗡嗡聲，並評估特定行銷活動的有效性。 Locobuzz 不僅有助於「聆聽」社群媒體，還可以使用內建的 CRM 功能以個人化方式與使用者「互動」。強大的資料儲存可以產生洞察並提供可操作的資料。我們為您的品牌設計一站式數位情報中心。透過結構化且強大的分析和視覺化，可以輕鬆推動數位策略和品牌形象，而無需過多的複雜社交數據。我們為您提供即時體驗、思想領導和危機管理方面的協助。 Locobuzz 還使企業能夠利用機器學習和 NLP 的力量，使用多語言聊天機器人創建互動式體驗。我們相信，對話式商務的潛力可以透過人工智慧將人類智慧融入機器來提高生產力。
Upsellit
us.upsellit.com
UpSellit 提供託管轉換優化，幫助網路最大的品牌提高銷售量、捕捉新客戶、停止放棄並增加新客戶獲取。內部創意和開發團隊將 UpSellit 的技術完美地結合到轉換漏斗的目標階段，作為您行銷團隊的延伸。 UpSellit 靈活的定價模式有助於滿足任何企業的需求，並允許各種規模的零售商看到轉換率最佳化的真正影響。 UpSellit 的管理服務套件包括： - 電子郵件再行銷 - 激勵策略 - 簡訊行銷活動 - 價值驅動策略 - 購物車重建技術 - 控制組 - 進階 AB 測試 - 行為解析 - 防虛假保護
AiTrillion
aitrillion.com
體驗由可操作的人工智慧提供支援的行銷自動化 - 取得 AiTrillion！ AiTrillion 是第一個基於 SaaS 的人工智慧支援的電子商務賣家的一體化行銷平台。 AiTrillion 擁有超過 11 個客戶參與管道，與為電子商務行業構建的分析功能相集成，我們專注於連接超過 175 個國家/地區的數百萬客戶之間的點。您所尋找的一切都集中在一個屋簷下，具有整合和創新功能。電子郵件行銷自動化 忠誠度獎勵計畫 產品評論 + 問答 網路推播通知 聯盟行銷 定期會員資格 表單產生器 Ai 工作流程自動化 智慧彈出視窗 公告欄 產品推薦
FreshLime
freshlime.com
FreshLime 是當地企業的客戶互動平台，可透過簡訊、聊天和電子郵件方便地與潛在客戶和客戶互動，並且所有這些都在一個地方進行組織。我們讓您的企業客戶做好 24/7/365 任何互動的準備。
Pulsate
pulsatehq.com
Pulsate Locate 是一種位置行銷解決方案，可讓行銷人員根據使用者的精確位置吸引使用者。
OutboundEngine
outboundengine.com
OutboundEngine 透過讓每個人都變得簡單輕鬆的線上行銷來幫助企業發展。我們創造精美、高影響力的行銷活動，自動投放並追蹤參與度，以顯示誰準備好進行對話。我們的平台加強了與客戶、合作夥伴和潛在客戶的關係，以更少的工作發現更多機會。
erxes
erxes.io
歡迎使用 erxes，開源 Hubspot/Qualtrics 替代方案。 erxes 是一種開源體驗作業系統 (XOS)，使 SaaS 供應商和數位行銷代理商/開發人員能夠創建適用於所有類型業務的獨特體驗。我們將透過為社區提供突破性價值來改變企業的成長方式。跟我們一起踏上這段旅程吧！透過 erxes，您的公司可以實現成長和團結，因為它： - 100% 免費且可持續：erxes 提供了一種可持續的商業模式，讓開發者和用戶都能雙贏。它是開源軟體，但更好。 - 100% 可自訂：我們基於插件的架構提供無限的定制，讓您滿足您的所有需求，無論它們有多具體。 - 100% 隱私：我們設計的 erxes 平台可以保留對您公司敏感資料的完全控制，而無需第三方監控。 - 100% 掌控：您可以建立任何您想要的體驗，其中您業務運營的所有管道都已連接和整合。探索您的選擇：自架 AGPLv3 以及企業版授權的開源 Hubspot 替代方案。它是用 Node.js、GraphQL 和 React 寫的。自助服務 免費啟動並透過我們的增強功能和附加元件解鎖高級功能、附加服務和自訂選項。企業 為企業提供安全、合規的開源軟體。使您的團隊能夠更快地行動。將 erxes 核心插件、元件和 SDK 嵌入整合到您的平台中，以增強其功能並簡化操作。平台利用核心外掛、元件和企業功能來支援您的整個平台業務。基礎架構 使用 erxes 基礎架構和本機外掛程式增強您的 SaaS。讓我們的專家團隊將您的願景變為現實。
SleekFlow
sleekflow.io
SleekFlow是一款AI驅動的全渠道對話套件，幫助企業通過多種平台與客戶進行個性化互動，以優化客戶參與和業務操作。
Orlo
orlo.tech
由於有大量的頻道可供切換，並且公眾始終在觀看，提供讓您的公民大吃一驚的客戶服務和通訊絕非易事！ Orlo 讓您能夠從一個平台管理您的數位對話，讓您可以專注於真正重要的事情 - 提高參與度、改善體驗和管理聲譽。 受到超過 100 個國家委員會、四分之三的英國警察部門以及全國各地更多公共部門組織的信任，我們為在 Blighty 出生和長大而感到自豪，我們所有的服務器也都在英國的土地上！由人工智慧主導的技術提供支援的易於實施、安全且可擴展的解決方案？向 Orlo 打個招呼，透過精彩的對話開始建立社區！
Dialogview
dialogview.com
對話式人工智慧平台 |全通路整合 | AI 驅動的虛擬代理 Dialogview 是一個對話式人工智慧平台，可協助企業透過通訊和協作工具實現強大的全通路客戶體驗。 Dialogview 將為各種管道互動提供單一視圖介面，包括網路聊天、簡訊和其他流行的訊息應用程式。借助即時協作工具，dialogview 可以使客戶體驗人性化。 Dialogview 可協助您的企業改善客戶體驗、客戶旅程和客戶回饋，從而實現與座席的 360 度連結。
Redtie
getredtie.com
Redtie 讓小型企業主透過簡單的簡訊共享行銷資料，例如文件、圖像、音訊和視訊。 Redtie 是一種先進的簡訊解決方案，可讓您像發送電子郵件一樣發送附件。發送的短信帶有一個鏈接，用於訪問存儲在安全雲中的附件。 Redtie 還可以擴展，一次向一個或數百個用戶發送訊息和附件。
Swell
swellcx.com
Swell 自動收集病患和員工的私人和公開回饋。有了更好的回饋，診所可以提高他們的線上聲譽，增強患者體驗並提高員工滿意度。
Sociocs
sociocs.com
Sociocs是您業務的客戶交流工具。它可以幫助您獲取和保留客戶，建立在線聲譽，提供出色的客戶服務體驗並發展業務。 商務短信，Google Maps＆WhatsApp聊天，在線評論管理，網絡聊天，在線表格和SMS通知使用您的團隊共享的單個工具。 Sociocs的支持渠道：Facebook Messenger，Facebook帖子評論，移動應用程序評論，Google Business評論，Google Business Messaging，短信/SMS，Telegram Messaging，Web Chat，WhatsApp消息傳遞，網站表格。
Verloop.io
verloop.io
Verloop.io 是全球領先的客戶支援自動化平台。它幫助企業跨渠道為客戶提供令人愉快的支援體驗。 Verloop.io 的平台無縫地跨各種管道提供支持，從網站和 WhatsApp 到應用程式內和語音互動。 Verloop.io 贏得了全球 5000 多個品牌的信任，包括迪卡儂、Cleartrip 和 Nykaa 等知名品牌，為企業和中小型企業提供服務。 Verloop.io 的端到端解決方案使我們與眾不同，它提供了三重方法： 1. 初始查詢解決：在聯絡中心互動的第一階段，Verloop.io 透過聊天和語音採用人工智慧支援。 Verloop.io 的對話式 AI 解決方案可有效處理大多數客戶查詢。 2. 人工代理支援：隨著查詢升級到人工代理，Verloop.io 引入了 Co-pilot 來提供支持，這是一種強大的人工智慧工具，可幫助人工代理做出準確的回應。該工具建議採取措施以提高座席效率。利用由文件認知提供支援的語音轉文字和AnswerFlow，客服人員還可以利用我們的生成式AI 支援工具（例如AI-summary、AI-Rephrase、AI-Expand 和AI-Tone adjustment）來確保最佳回應並提高客戶滿意度。 3. AI 支援的品質分析 (QA)：Verloop.io 的 Sparks 為品質分析師提供了終極解決方案，使用生成式 AI 自動進行呼叫分析。這確保了持續改進的簡化流程。 除了上述工具之外，企業還可以使用 Verloop.io 的機器人建構器 - Recipes 以及 Smart block 來輕鬆開始提供最佳客戶體驗的旅程。總而言之，Verloop.io 旨在透過創新的自動化和人工智慧驅動的解決方案來簡化和提升客戶支援之旅
Atlas
atlas.so
Atlas 是一款全方位的客戶支援工具，整合客戶旅程資訊，提升回應效率，並提供多渠道支持及報告功能。
NovoChat
novochat.co
NovoChat是一個多通道聊天平台，幫助企業通過WhatsApp、Telegram、Messenger和LINE與客戶溝通和支持。
Charla
getcharla.com
Charla 是一款即時聊天應用，幫助企業與訪客互動，管理支援請求，收集反饋，並提供知識庫，適用於多種平台整合。
MinChat
minchat.io
MinChat是一款聊天API/sdk，可在幾分鐘內將聊天功能整合至應用程式或網站，並提供預建UI以簡化設置過程。
SignalZen
signalzen.com
SignalZen 是適用於您網站的即時聊天解決方案，可讓您直接從 Slack 與網站訪客交談。透過在 SignalZen 上設定帳戶並將一小段 HTML 程式碼插入您的網站程式碼中，您將開始在 Slack 上接收來自客戶的線上聊天會話。此 Slack 應用程式可讓您以 2 種整合方式即時與網站訪客交談 - 透過專用聊天通道或單一通道中的執行緒。
Supsis
supsis.com
Supsis Live Support System 是一款綜合軟體，旨在改變您企業的客戶溝通方式。憑藉其整合各種通訊管道的功能，您的客戶可以透過即時支援、聊天機器人和其他整合與您互動。這個多功能平台以其自動化業務流程的能力脫穎而出。借助其聊天機器人功能，您可以快速回應重複性問題、對請求進行分類並提高客戶滿意度。此外，提供 24/7 即時支援和服務的能力可確保為訪客提供無縫體驗。 Supsis 不僅可以提高客戶滿意度，還可以讓您更有效率、更快速地管理業務流程，從而為您的業務成功做出貢獻。
Teamplate
teamplate.io
利用 teamplate（高效協作的綜合解決方案）來提高團隊的工作效率。 Teamplate 將聊天、視訊/電話會議、看板、日曆、資料室和空間等基本功能整合到一個平台中，從而簡化您的工作流程。利用 teamplate（您經濟實惠、用戶友好且功能強大的無縫協作工具）最大限度地減少應用程式切換並最大限度地提高效率。主要特點： CHAT Teamplate 將聊天功能轉變為獨特的整合工具。它允許您只需單擊即可將訊息轉換為任務、事件或註釋。此功能極大地簡化了您的工作流程，並幫助您追蹤重要訊息，而無需在多個應用程式之間切換。董事會 除了任務和清單之外，我們的董事會還包括史詩和 Sprint 功能。史詩是將相關任務分組在一起的完美方式，因此您可以看到項目的整體情況。另一方面，衝刺可讓您輕鬆地將工作分解為可管理的區塊，並專注於在設定的時間範圍內完成特定任務。這些功能提供清晰的結構，讓您更輕鬆地追蹤進度並根據需要調整計劃，從而極大地優化您的工作。個人空間 在您的個人空間中，您有自己的看板、日曆和資料室。允許您按照自己想要的方式創建和組織您的工作。這是一種簡單直觀的方式來管理您自己的工作並追蹤您的任務。資料室 透過我們的資料室，您和您的團隊可以隨時隨地使用任何裝置存取您的檔案。當您的團隊有效地共享、編輯和存取重要文件時，您將受益於組織整齊的工作空間並享受無縫協作。優點： 統一協作中心：將團隊的溝通和任務集中在一個整合環境中，從而促進團結和營運效率。簡化的工作流程：消除使用多個應用程式的複雜性。 Teamplate 提供了一個有凝聚力的解決方案，可以不間斷地集中註意力並提高生產力。
Askly
askly.me
Askly 是一款多功能客服平台，具備實時翻譯功能，幫助提高網站訪客轉化率及提升客戶留存，增進客戶關係與支援效率。
Blinger.io
blinger.io
全通路客戶支援和銷售平台，在幫助台介面中聚合所有訊息應用程式、即時聊天和電子郵件。 Blinger.io 是最好的全通路軟體平台。透過單一 API、介面或與幫助台整合來存取訊息程式、電子郵件和即時聊天。
Chatchamp
chatchamp.com
Chatchamp 讓電子商務企業透過使用可擴展的數位銷售代理商來提高網站轉換率、收入並提高客戶滿意度。 Chatchamp 的數位產品顧問（聊天機器人）隨時為客戶提供專業、自動化的網站建議和令人驚嘆的客戶體驗。幾分鐘之內，該解決方案就可以輕鬆整合到商店中，並與 Chatchamp 的團隊一起立即實施產品。
Chatify
chatify.com
再見代理費，您好客戶與客戶即時聊天的更好、更便宜、更聰明的方式。大多數需要支援的客戶不想給您打電話，他們想與您聊天。為什麼選擇即時聊天？ 9/10 訪客造訪您的網站
Formilla
formilla.com
Formilla.com 是一家領先的銷售、行銷和支援客戶訊息軟體供應商。透過在一個強大的平台上結合即時聊天、電子郵件和應用程式內訊息工具，全球超過 12,000 家公司使用我們的軟體來開發潛在客戶、實現行銷自動化並改善客戶支援。
Hyversa
hyversa.com
GooChat 是一款功能強大的客戶支援軟體，可簡化支援並提升客戶體驗。透過將即時聊天、常見問題解答、聊天機器人和視訊教學全部集中在一個便捷的平台上，您可以節省時間和資源，同時提供一流的支援。 GooChat 適合各種規模和行業的企業，是提高客戶滿意度和推動業務成功的完美解決方案。