即時聊天軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 烏克蘭

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
即時聊天軟體使公司能夠透過聊天視窗與網站訪客即時溝通。客戶服務代表可以使用該軟體幫助使用者解決有關產品或網站導航的問題。支援代理可以啟動與彈出聊天框的互動或等待訪客提出疑問。主要功能包括報告和分析、互動式聊天通知和對話存檔。該工具可協助客戶服務團隊快速回應查詢，使業務開發員工能夠與難以透過電話或電子郵件聯繫的潛在客戶進行聯繫，並使教育部門的管理人員能夠與潛在的學生建立聯繫。此外，即時聊天功能可以整合到其他軟體類型中，例如電子商務平台和幫助台解決方案。
提議新的應用程式
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch 是一個用於支援、行銷和銷售的一體化客戶溝通平台。 它結合了一組工具來幫助您發展業務： 👉 多頻道即時聊天 👉 聊天機器人 👉 共享收件箱 👉 知識庫 👉 電子郵件行銷 👉 彈出窗口 👉 客戶關係管理
Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支援的一體化潛在客戶轉換和溝通平台，可與您已使用的工具整合。超過 100,000 家企業使用 Podium 在競爭中脫穎而出。 * Podium 是一種通訊工具，可協助企業進行網站轉換和客戶互動。 * 評論者經常提到從任何裝置存取應用程式的便利性、易用性以及對客戶溝通和網站轉換的正面影響。 * 用戶提到了客戶服務回應時間的問題、某些功能的困難以及對定價和合約條款的不滿。
Intercom
intercom.com
Intercom是唯一一個完整的客戶服務解決方案，可在自動化和人類支持中提供無縫的客戶體驗，從而在降低成本的同時提高客戶滿意度。我們正在建立一個未來的未來，大多數客戶對話都可以成功解決，而無需人力支持，從而釋放了團隊進行更高價值的客戶對話。 包括Atlassian，Amazon和Lyft業務在內的25,000多個全球組織依靠對講機以任何規模提供無與倫比的用戶體驗。 Intercom的平台用於每月發送超過5億條消息，並可以與超過6億個每月活躍的最終用戶進行互動。 Intercom成立於2011年，並由領先的風險投資家，包括Kleiner Perkins，Bessemer Venture Partners和Social Capital，他的使命是使互聯網業務成為個人。
JustCall
justcall.io
JustCall：多合一的業務通信平台與Voice，SMS，電子郵件和WhatsApp的潛在客戶和客戶聯繫。具有100多個集成和AI魔術的自動化工作流程，並觀察您的業務在自動駕駛儀上發展。 JustCall在全球6,000多家企業的信任下，為面向客戶的團隊提供了完美的客戶互動。 最重要的功能要注意： *入站和出站電話 *發送並接收短信和MMS *銷售撥號器（自動，預測和電源撥號器） * SMS工作流程 *短信機器人 *多級IVR *實時代理協助 * AI驅動的短信 * AI教練 *情感分析 * AI通話評分 *實時通話監視 *共享WhatsApp收件箱 *自動呼叫分佈（ACD） * 100+ CRM集成 * 70多個國家 /地區的商務電話號碼
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse 是一個多通路行銷自動化平台，用於多方面的業務推廣和客戶保留。 SendPulse 讓您可以發送電子郵件和簡訊行銷活動，使用 Telegram、Facebook Messenger、WhatsApp 和 Instagram 聊天機器人與客戶合作，並在短短 15 分鐘內建立登陸頁面。 SendPulse 還提供了一個用於創建線上課程的平台。您可以使用 SendPulse 的免費 CRM 輕鬆追蹤所有行銷活動和客戶資訊。
Re:amaze
reamaze.com
Re:amaze 是一個專為網站、商店和應用程式設計的幫助台和客戶訊息平台。使用 Re:amaze 透過即時聊天、電子郵件、社群媒體、行動簡訊/彩信、VOIP 和常見問題解答知識庫提供卓越的客戶支援。各種類型和規模的企業也依賴Re:amaze 來實現銷售和行銷自動化，使用Re:amaze Cues（一種自動向線上客戶發送訊息的方式）、Re:amaze 聊天機器人、Re:amaze Live Dashboard（用於監控線上客戶）等功能即時活動），並發送客戶滿意度調查（以衡量服務品質並收集回饋）。 Re:amaze 提供與許多流行的第 3 方應用程式的本機集成，例如 Slack、Shopify、BigCommerce、Stripe、MailChimp、Google（Analytics、Tag Manager、Suite）、ShipStation、Klaviyo 等。企業還可以使用單一 Re:amaze 帳戶透過多品牌功能來管理多個企業或商店的客戶服務。
Webex
webex.com
Webex Webinars（以前稱為 Webex Events）是一個可擴展的網路研討會平台，可以為每個人（從小型會議到大量全球觀眾）創造引人入勝且有影響力的體驗。讓網路研討會具有包容性、吸引力和互動性： • 透過主持的問答、即時投票、聊天、表情符號反應和手勢識別來鼓勵積極參與• 讓與會者以自己喜歡的語言聆聽，並在會議中提供現場口譯員• 更深入地探討主題或鼓勵建立聯繫大規模舉辦專業和客製化的網路研討會• 管理觀眾在活動之前、期間和之後看到的舞台和內容• 透過定製品牌選項和主題策劃與會者註冊體驗• 先前與共同小組成員排練整個演示上線 • 可容納多達 100,000 名與會者 • 透過 100 多種語言的即時翻譯覆蓋全球受眾
Emplifi
emplifi.io
Emplifi 是領先的統一客戶體驗平台，旨在將行銷、關懷和商務結合在一起，幫助企業縮小客戶體驗差距。 Emplifi 是一家擁有 20 多年行業專業知識的跨國公司，幫助達美航空、三星和福特汽車公司等 20,000 多個品牌在客戶旅程的每個接觸點為其客戶提供卓越的體驗。 Emplifi 的社群行銷雲使品牌能夠建立關聯、溝通、建立和適應動態的社群媒體世界。直覺、一體化、友善的平台 團隊可以快速加入並開始使用屢獲殊榮的友善 UI 以及跨每個社交管道規劃、安排、發布和衡量結果所需的所有工具和工作流程。強大的聆聽工具可測量脈搏人工智慧驅動的社群管理和聆聽工具可產生有關競爭、趨勢、影響者、追隨者和行為的見解，以便行銷人員將正確的內容應用於正確的受眾。一流的分析和見解 Rockstar 社交團隊透過來自強大分析和無與倫比的自訂報告的深入見解輕鬆證明了他們的成果，超越了基礎知識，達到了真正的業務成果。跨社交的整合服務和關懷直觀、無需學習曲線、整合的社交客戶關懷工具可幫助團隊更好地幫助客戶在社交媒體上即時排隊、路線和解決。整合 ShopStream 直播視訊購物 透過直播視訊購物體驗讓您的客戶眼花撩亂。推動您的數位購物之旅，推動客戶從瀏覽轉向購買。
Helpwise
helpwise.io
留住客戶與獲取新客戶同樣重要。忠誠的客戶會產生更多收入，並以零成本為您帶來推薦。提供良好的客戶服務是保留客戶的重要組成部分。 有了Helpwise，管理客戶服務就變得容易。 1. 只需幾分鐘即可設定您的客戶服務中心。 2. 透過所有管道與客戶溝通並與您的團隊協作。 3. 建立責任制，不再共享密碼。 4. 設定自助服務和自動化。 5. 獲得有關提高團隊生產力和客戶滿意度的可行見解。 Helpwise 與電子郵件（例如 support@、sales@、careers@ 等）、即時聊天、Whatsapp、簡訊、社交媒體等整合。 開始使用 Helpwise，這是一種可為您的企業帶來收入的客戶服務解決方案。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo（納斯達克股票代碼：ZI）是幫助企業尋找、取得和發展客戶的上市平台。 ZoomInfo 為全球 35,000 多家公司提供準確、即時的數據、見解和技術。企業利用其數據和平台來提高效率、協調銷售和行銷團隊以及整合技術堆疊。它是資料隱私領域公認的領導者，擁有業界領先的 GDPR 和 CCPA 合規性以及許多資料安全和隱私認證。 專業：GTM 平台、GTM 策略、銷售情報、對話情報、行銷情報、銷售參與、聯絡人資料、意圖資料、潛在客戶開發、改善探查、業務資訊、業務聯絡人、基於帳戶的行銷(ABM)、數據準確性、資料庫衛生和資料編排。
Crisp
crisp.chat
Crisp 是終極一體化多通路客戶支援平台，可協助企業立即與等待支援的客戶或潛在客戶建立聯繫。 Crisp 憑藉其快速發展的工具集，透過對話來實現高速成長，從而引領公司完成客戶驅動的革命。客戶使用 Crisp 為潛在客戶提供現代客戶生命週期體驗、產生更多合格的銷售線索、增強客戶協助並提高客戶滿意度，從而實現全球收入的成長。立即免費開始使用 Crisp 加入 400,000 家企業的行列，在 scrap.chat 借助簡單的用戶體驗，公司可以為公司內的每個人建立共享收件匣。 Crisp 是您管理多通路客戶支援策略的一站式平台。 使用 Crisp 時，您將存取以下內容： - 網站聊天小工具 - 人工智慧聊天機器人軟體和腳本化聊天機器人建構器 - 知識庫軟體 - 水滴活動軟體 - 客戶關係管理軟體 - 即時翻譯（像當地人一樣用客戶的語言說話） - MagicType（查看客戶即時輸入的內容） - 螢幕分享（無需額外外掛程式） - 多種整合（Slack、WordPress、Shopify、WooCommerce、Adobe Commerce、Zapier、Hubspot、Salesforce、Jira、Trello 等） - 許多其他功能
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center是一種具有語音和30多個數字頻道的全渠道客戶參與解決方案，用於自機器人的自助服務的高級AI選項，例如機器人，主動的外展工具以及了解客戶意圖的智能虛擬代理。它提供了300多個預建立（包括領先的CRM）以及完全集成的，AI驅動的勞動力參與管理和分析解決方案。 RingCentral接觸中心與RingCentral MVP解決方案緊密集成，為客戶提供了企業級語音基礎架構的好處，並綜合的統一通信能夠實現無縫的跨職能協作。
Zendesk
zendesk.com
Zendesk是AI驅動的服務解決方案，易於設置，使用和擴展。 Zendesk解決方案可在開箱即用，並且在發生變化時易於修改，從而使企業移動更快。 Zendesk還可以幫助企業利用尖端AI來使服務團隊更快，更準確地解決客戶問題。 Zendesk AI建立在數十億個CX互動的基礎上，可以在從自助服務，代理到管理員到管理員的整個服務經驗中利用Zendesk AI，以幫助您在大規模上有效地成長和有效地運作。 Zendesk為代理提供了工具，見解和上下文，他們需要在任何渠道上提供個性化的服務體驗，無論是社交消息，電話還是電子郵件。 Zendesk匯集了服務團隊所需的一切 - 從個性化對話和全渠道案例管理，到AI供電的工作流和代理工具，自動化以及1200多個應用程序的市場 - 都在一個屋頂下進行了保護。而且，我們的解決方案易於實施和飛行調整，使團隊無法要求它，開發人員和昂貴的合作夥伴進行持續的更改。在Zendesk，我們的使命是簡化業務的複雜性，並使公司易於與客戶建立有意義的聯繫。從初創企業到大型企業，我們認為，無論規模，行業或野心如何，每個公司都應該擁有聰明，創新的客戶體驗。 Zendesk在30多種語言的眾多行業中為超過13萬個全球品牌提供服務。 Zendesk的總部位於舊金山，並在全球設有辦事處。
Appy Pie
appypie.com
一個綜合平台，提供所有人工智慧和無程式碼解決方案，可協助您啟動、營運和發展您的業務。 Appy Pie 擁有一系列產品和服務，可以幫助任何企業利用最新的行動應用程式、網站、聊天機器人、自動化、設計、知識庫、幫助台等無程式碼技術，全面實現卓越。
DialShree
webrtc.elisiontec.com
DialShree 是一種流行的呼叫中心解決方案，支援統一的通訊管道。它具有廣泛的功能。它以其 99.99% 的 SLA 正常運行時間而聞名。它是一個高度可擴展、強大、安全且功能豐富的解決方案，非常適合所有規模的企業和呼叫中心。 DialShree 的 VoIP 和電話專家已在 10 多個行業實施了 900 多個全通路通訊解決方案。 BPO、KPO、企業公司、催收機構、企業、電話行銷公司、電話中心、銀行、醫療保健、電子商務、汽車、政府
Zowie
getzowie.com
Zowie 讓在線上銷售的公司能夠使用強大的自動化技術轉移門票，透過全通路收件匣關心客戶，並使用增強的客戶環境銷售更多產品。 Zowie 可以充當您的獨立客戶服務系統，也可以透過自動化技術增強您目前的工具，例如 Zendesk、Intercom、Gorgias 以及許多其他工具。 * 免費分析您的自動化潛力 |知道你要買什麼！ * 免費全通路收件匣 |節省技術費用。 * 大量整合 |與 Shopify、Magento、Klaviyo、Zapier 連接，將您的自動化提升到新的水平。 使用 Zowie 和... 1. 在 4 週內轉移多達 60% 的重複問題，並將解決時間縮短 67%。 2. 關懷－使代理人能夠解決複雜的案件並將 CSAT 提高 12%。 3. 銷售 – 偵測購買意圖並轉換最多 40% 的客戶。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一個由AI 提供支援的雲端原生統一客戶服務平台，可在30 多個數位、社交和語音管道中實現無縫的客戶和代理體驗，並提供即時的可操作和可擴展的見解，從而無需任何其他單點解決方案。 * 使客戶能夠在他們喜歡的管道上與您的品牌互動，獲得一致的品牌體驗，從而讓客戶滿意。 * 為客服人員提供統一/360 度客戶視圖，並利用人工智慧的力量推薦最相關的回應，以提高客服人員的工作效率和體驗。 * 為主管提供有意義且可行的見解，以推動成長和卓越營運 * 透過可在整個企業範圍內擴展的即時聯絡中心洞察，幫助領導者發現成長、轉型和創新的機會。
Deskpro
deskpro.com
Deskpro 創建幫助台軟體，為全球企業提供卓越的支援體驗，並且可以自由地將服務台託管在雲端或本地端。 Deskpro 成立於 2001 年，幫助數千家公司簡化了客戶服務營運並縮短了回應時間，從而帶來了更好的客戶體驗。 Deskpro 的幫助台軟體包括電子郵件、即時聊天、電話和社群媒體票務以及自助服務知識庫。您還可以使用分析和報告工具，使企業能夠監控績效並做出數據驅動的決策。 Deskpro 旨在改善企業和最終用戶之間的溝通，以提供卓越的客戶服務體驗。加入數千家選擇改變支援方式的公司，包括索尼、蘋果、微軟、沃達豐、怡安、英特爾、寶潔、空中巴士等。
Qualified
qualified.com
資格是使用Salesforce的收入團隊的管道生成平台。領先的B2B品牌，例如Adobe，LaunchDarkly，SurveyMonKey，Theboutspot和VMware Trust，有資格通過利用其最大的銷售和營銷資產（公司網站）來發展其管道，以識別最有價值的買家，可識別購買者的意圖，以及立即購買者的意圖，以及立即識別的信號開始銷售對話。使用合格的客戶報告的銷售會議增加了10倍，潛在客戶轉換增加了4倍，管道增加了6倍。 合格的，建立在Salesforce的基礎上，將網站與Salesforce數據聯繫起來，以識別基於帳戶的買家意圖並促進實時銷售對話。合格的AppExchange在Salesforce AppExchange中排名第一，在G2上的20個類別中排名第一。合格的總部位於舊金山，由前Salesforce CMO Kraig Swensrud和前Salesforce Product SVP Sean Whiteley領導，並由Norwest Venture Partners，Redpoint Ventures和Salesforce Ventures資助。要了解更多信息，請訪問合格網站。
typedesk
typedesk.com
罐頭回复，超強！ typedesk 是一款領先的應用程序，可以節省一遍又一遍地輸入相同內容所浪費的時間！建立日常句子和訊息的文字模板，Typedesk 讓您可以快速輕鬆地重複使用它們。 ➤ 工作原理 使用 / 字符，後接自訂快捷方式可以快速插入您的回應。例如，Typedesk 可以轉變
Trengo
trengo.com
Trengo 是一個全面的客戶參與平台，旨在簡化多個管道的溝通，增強客戶體驗和團隊協作。 Trengo 注重效率和自動化，使企業能夠透過單一介面無縫管理客戶互動。
Tidio
tidio.com
Tidio 是客戶服務軟體領域的全球領導者。 Tidio 的使用者友善平台使全球 30 萬多家企業能夠為其客戶提供更智慧、更快速的支援。 憑藉全套客戶服務解決方案，Tidio 提供即時聊天、聊天機器人、票務和人工智慧驅動的虛擬支援代理，協助您解決客戶問題並提高轉換率。 Tidio 的軟體可在所有主要內容管理系統、電子商務平台和社群媒體管道上運作。 Tidio 成立於 2013 年，現已擁有 180 多名員工，並在舊金山、甚切青和華沙設有辦公室。 Tidio 為來自 205 個以上國家的各種規模的客戶提供服務，包括梅賽德斯、殼牌和 Praktiker。每月有 5.1 億獨立用戶查看 Tidio 的即時聊天小工具。
Stonly
stonly.com
Stonly 是客戶服務的現代化知識平台。我們透過為代理商和客戶提供逐步指南、決策樹、人工智慧答案、自動化、演練、清單和知識庫，幫助公司快速、準確地制定解決方案。與其他知識平台不同，Stonly 的知識是互動的（而不是靜態的），並且可以在人們需要的時間和地點提供。這意味著它的使用頻率更高，並且可以處理遇到的每種情況。使用 AI 充分利用您的知識，以理想的解決方案回應每個請求 - 無論是簡單的答案還是深入的指導。您可以控制答案並處理每個問題，即使是最關鍵和最複雜的問題。輕鬆創建精彩的知識內容並保持最新且準確。我們將為您提供收集回饋、衡量和改善知識對您業務的影響的工具。與您的所有工具和流程集成，包括 Zendesk、Salesforce Service Cloud、Freshworks、HubSpot 等。
Gorgias
gorgias.com
Gorgias是一個獨一無二的客戶服務平台，專為電子商務企業而設計，可在每個增長階段提供輕鬆的客戶服務。 Gorgias使用尖端的自動化和AI功能，徹底改變了在線存儲如何通過Omnichannel支持，CHAT，宏，規則，支持性能和收入統計數據來簡化客戶之旅。 Gorgias目前在電子商務領域為13,000多家商人提供服務，包括史蒂夫·麥登（Steve Madden），格洛西爾（Glossier），布魯瑪特（Brümate）和Tushy。戈爾吉亞斯（Gorgias）很榮幸能成為一家認證的B公司，並且是可持續和公平工作場所實踐的領導者。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing 連接您在業務中使用的每個工具和管道，以便在客戶生命週期的每個狀態下吸引客戶。利用來自電子郵件行銷、社交媒體、數位廣告和您的網站的數據，與您的聯絡人量身定制個人化的接觸點，確保您的行銷有效、有吸引力且令人難忘，而不會浪費您的時間。我們讓自動化為您服務，讓您可以專注於使您的業務與眾不同的個人風格，並確保您沒有錯過與任何客戶的任何一步。您可以使用 ActiveCampaign 執行哪些操作？ - 在所有客戶接觸點上實現自動化個人化體驗- 追蹤整個客戶生命週期中的買家偏好、行為和許多自訂屬性，以進行更深入的細分和更有效的推廣- 基於幾乎任何參數自訂發送，以便您的訊息始終針對正確的目標受眾- 使用整個客戶生命週期的數據為每個客戶選擇最佳內容、發送時間和交付渠道- 以最小的努力創建完全定制的營銷活動，然後根據客戶行為即時改善您的發送策略- 複製1-無論您的業務有多大，為每位客戶提供 1 種個人體驗
Front
front.com
Front 是現代客戶服務平台，可協助公司取悅客戶、吸引團隊並建立更強大的業務。他們重新設計了幫助台，以便跨每個客戶溝通管道進行即時團隊協作，然後透過人工智慧和自動化為其提供支持，以解決問題並幫助團隊更快地工作。無論客戶是在尋找簡單、即時的答案，還是針對最複雜的問題尋求個人化幫助，客戶都可以獲得卓越的服務，並且可以獲得業務所需的分析和見解，以優化客戶體驗。從 ClickUp 到 Branch Insurance、Echo Global Logistics 到 Reed & Mackay，超過 8,500 家各種類型和規模的企業都依靠 Front 提供改變遊戲規則的服務來贏得併留住客戶。
BirdEye
birdeye.com
Birdeye是針對本地品牌和多網站業務的最高聲譽管理和數字客戶體驗平台。超過100,000家企業利用Birdeye的AI驅動平台與客戶無縫互動，推動忠誠度並在其本地市場中表現出色。
CallRail
callrail.com
CallRail 讓各種規模的企業都能輕鬆地將更多潛在客戶轉變為更好的客戶。 CallRail 是領先的智慧平台，讓各種規模的企業輕鬆自信地進入市場。 CallRail 的解決方案為全球超過200,000 家公司提供服務，幫助企業追蹤並歸因其行銷旅程中的每條銷售線索，捕獲和管理每個電話、簡訊、聊天和表單，並使用即時洞察來優化其行銷。
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot 是一種開源客戶支援解決方案，可幫助公司在其網站、Facebook 頁面、Twitter、Whatsapp、簡訊、電子郵件等上吸引客戶。對話管道並從一個地方與您的客戶交談。輕鬆地將新代理程式新增至您的系統並輕鬆解決對話。 Chatwoot 還為您提供即時報告來衡量您團隊的績效，為您提供預設回覆以輕鬆回答常見問題，並為您提供私人註釋以供客服人員相互協作。
Help Scout
helpscout.com
幫助偵察兵是考慮到您的客戶設計的。提供電子郵件和實時聊天，並具有個人風格，並在客戶需要的地方正確提供幫助內容。 客戶體驗很簡單，培訓人員毫無痛苦，但是幫助Scout仍然具有您提供大規模支持所需的所有強大功能。憑藉最佳的課堂報告，集成的知識庫，50多個集成和強大的API，可以幫助您的團隊專注於真正重要的事情：您的客戶。 在140多個國家 /地區，包括Buffer，Grubhub，Angellist和Timbuk2的140個國家 /地區的12,000多個客戶信任Help Scout。
eDesk
edesk.com
eDesk 幫助線上零售商和品牌在其銷售的任何地方提供非凡的客戶服務。 eDesk 提供一整套屢獲殊榮的電子商務工具，以簡化客戶支援流程和報告，縮短回應時間，從而顯著提高生產力和獲利能力。其客戶支援軟體經過專門設計，旨在為電子商務企業提供所有客戶查詢的統一視圖，透過智慧收件匣集中所有支援管道、社交媒體、網路商店和市場訊息。它會根據您的業務需求自動對訊息進行優先排序，並使用基於角色的規則進行分配，因此您的團隊可以以 5 倍的速度回覆客戶，建立忠誠度並推動重複購買。在處理客戶查詢時，其人工智慧自動化會建議最佳答案和翻譯，以便您的客服人員可以使用任何本地語言輕鬆回覆。認真從事線上銷售的企業可以在充滿信心地拓展新市場時擴大客戶服務。 eDesk 本身整合並整合了來自200 多個市場、網路商店、社交網路、通訊和物流管道的資料（比任何其他客戶支援軟體供應商都要多），因此您只需單擊一個按鈕即可存取端到端訂單資訊。 eDesk 也是亞馬遜和沃爾瑪開發委員會中唯一的客戶支援解決方案，幫助線上零售商和品牌透過新的銷售管道發展業務，並與其客戶支援工具和流程緊密相連。
CommBox
commbox.io
CommBox 是一個企業級人工智慧全通路客戶體驗平台，使品牌能夠透過單一介面跨所有管道吸引客戶，利用全通路通訊、數位參與、業務自動化、對話式人工智慧和生成式人工智慧聊天機器人。 CommBox 幫助組織自動化重複性工作、優化客戶旅程、提高客戶服務團隊的工作效率，並在數位優先的環境中領先於不斷變化的客戶期望。 CommBox 讓支援和銷售團隊能夠透過唯一的自主通訊平台，透過客戶首選的訊息通訊管道（例如 SMS、Messenger、WhatsApp、Google Business Messages 等）更好地與客戶互動。 CommBox 的 350 多家企業客戶受益於呼叫中心營運成本的降低、客戶滿意度的提高以及座席工作效率的提高。探索 CommBox 體驗：造訪 www.commbox.io
Futr
futr.ai
Futr 是一個聊天即服務平台，透過任何語言和任何管道的自動、即時、視訊和社交聊天來增強客戶服務能力。 Futr 的客戶包括許多警察部隊、領先的零售商和慈善機構，它正在幫助智慧組織透過始終在線、始終即時、始終富有洞察力的聊天服務與受眾建立聯繫。 不要相信我們的話。透過我們的一個月試用期免費試用 Futr 平台！ - 即時自動聊天部署 - 追蹤使用情況和基準投資回報率 - 提供預定入住的專門支持 - 審判結束案件審查 - 無義務 - 無需信用卡
Rasayel
rasayel.io
Rasayel 是 WhatsApp 的一體化 B2B 銷售平台。 特色： - 具有雙向訊息功能的共享團隊收件匣 - 無程式碼 WhatsApp 聊天機器人建構器 - WhatsApp 廣播與群發訊息 - 開放 API 和 Webhooks - 自動化 - 整合（HubSpot CRM、Pipedrive、Salesforce（即將推出）、5000 多個具有 Zapier 的應用程式等等） - 適用於 iOS 和 Android 的行動應用程式 Rasayel 快速、可靠且直觀。使用 Rasayel 的共享團隊收件匣，您可以透過 WhatsApp 管理客戶對話，確保高品質的銷售對話，並提供卓越的客戶體驗。 您的團隊可以使用 Rasayel 行動應用程式隨時回應客戶。您將永遠不會再錯過機會或失去客戶的蹤跡。 Rasayel 與您的工具包的其餘部分集成，以確保您的團隊始終掌握完整的上下文，減少人為錯誤並節省您的時間： - HubSpot：自動將 Rasayel 聯絡人與 HubSpot 中的現有聯絡人進行配對。記錄您的所有活動，並根據 WhatsApp 資料建立本機 HubSpot 報告。 - Pipedrive：記錄所有活動、自動配對聯絡人並建立報表。 - Salesforce：即將推出。請與我們聯繫以加入測試版。 - Zapier：將 Rasayel 連接到超過 5000 個應用程式和系統。 對於進階用例，Rasayel 的 API 釋放了 Rasayel 平台的強大功能，讓您可以將其嵌入現有系統、流程等中。
LiveAgent
liveagent.com
LiveAgent 是一款功能齊全的幫助台和即時聊天軟體，可協助您透過整合式幫助台解決方案為客戶互動帶來個人化。 LiveAgent 擁有市場上最快的聊天小部件，是 2024 年評論最多、排名第一的中小企業即時聊天軟體。 LiveAgent 利用全通路通用收件匣、即時即時聊天、內建呼叫中心和強大的客戶服務入口網站的強大功能。 利用我們的客戶細分、自動化、內建 CRM、強大的分析套件以及我們的客戶知識庫，個人化您的溝通。發現超過 175 種幫助台功能和 200 多種整合。 開始 1 個月的免費試用，無需信用卡。 200 多個功能包括： -POP3帳戶 -電子郵件管道 -轉發 -部門 -優先事項 -狀態 -標籤 -規則 - 票務路線 - 預設/預定義訊息 - 電子郵件模板 -語音集成 -即時網站監控與統計 -聊天 -Facebook/Twitter/Instagram/Slack 集成 -知識庫 - 輸入時即時建議 -回饋和聯絡表 -特工評級、遊戲化 -多種語言 - 票證過濾器 - 檔案共用和附件 -聊天按鈕模板等等。 新創公司的 LiveAgent： 對於申請的新創公司來說，啟動計畫的前 6 個月免費。對於新創公司來說，這是一個獨特的機會，可以免費獲得市場上最好的客戶支援軟體。在前 6 個月後，新創公司可以繼續以折扣價使用 LiveAgent。
Locobuzz
locobuzz.com
Locobuzz 是一個屢獲殊榮的社交媒體分析和參與平台，可以有效地部署該平台來傾聽和響應品牌創建的線上嗡嗡聲，並評估特定行銷活動的有效性。 Locobuzz 不僅有助於「聆聽」社群媒體，還可以使用內建的 CRM 功能以個人化方式與使用者「互動」。強大的資料儲存可以產生洞察並提供可操作的資料。我們為您的品牌設計一站式數位情報中心。透過結構化且強大的分析和視覺化，可以輕鬆推動數位策略和品牌形象，而無需過多的複雜社交數據。我們為您提供即時體驗、思想領導和危機管理方面的協助。 Locobuzz 還使企業能夠利用機器學習和 NLP 的力量，使用多語言聊天機器人創建互動式體驗。我們相信，對話式商務的潛力可以透過人工智慧將人類智慧融入機器來提高生產力。
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM 是一款完全整合的 CRM，具有銷售追蹤、聯絡人管理、行銷自動化、網路分析、雙向電子郵件、電話、幫助台以及簡潔的現代介面。透過敏捷 CRM，中小型企業現在可以： * 使用簡單而強大的拖放編輯器自動化行銷、銷售和客戶保留流程 * 將網站訪客直接轉換為 CRM 中的潛在客戶 - 根據網路或電子郵件活動自動培養、追蹤和評分潛在客戶 * 啟用多管道通信，能夠從同一頁面打電話給聯絡人、發送電子郵件或推文 * 監控客戶行為並獲取客戶活動的即時警報 * 在一個地方管理幫助台票證以及所有客戶歷史記錄 * 在一頁中詳細記錄所有客戶的詳細資料和通訊歷史記錄，並按時間順序排序 * 使用廣泛的整合在一個頁面上查看來自各種其他業務應用程式的客戶數據
Pega
pega.com
Pega 是一個強大的低程式碼平台，可為世界領先的組織建立敏捷性，以便他們能夠適應變化。客戶使用我們的人工智慧決策和工作流程自動化來解決他們最緊迫的業務挑戰——從個人化參與到自動化服務再到簡化營運。自 1983 年以來，我們建立了可擴展且靈活的架構，幫助人們專注於最重要的事情，從而滿足當今的客戶需求，同時為未來不斷轉型。
Certainly
certainly.io
當然，我們的使命是幫助企業打造令人難以置信的電子商務使用者體驗，並以對話取代點擊。 Surely Conversational AI 軟體可無縫連接到您開展業務的各個平台，我們的客戶和合作夥伴遍佈全球 20 多個國家。 憑藉其無程式碼聊天機器人建構器，Curely Conversational AI 平台提供了有趣且輕鬆的建置體驗。該產品提供跨渠道的高品質用戶體驗、與數十個業務系統的無縫集成，以及強大的專有人工智慧，可檢測任何語言並提供超過 14 種語言的即用型內容。 當然受到 Carlsberg、Tiger of Scotland、Booking.com、Rockwool、Trustpilot、Siksilk、Deloitte、Zendesk 和 AKQA 等品牌的信賴。
Watermelon
watermelon.ai
Watermelon 是最用戶友好的對話平台，可自動進行對話，無需編碼。透過連接服務管道、整合軟體並使用人工智慧聊天機器人開始自動化客戶服務來減少您的工作量。聊天機器人可確保您在客戶旅程的每一步中 24/7 全天候為客戶服務。
Gladly
gladly.com
Gladly 是唯一圍繞人而不是門票構建的客戶服務軟體。 人工智慧正在徹底改變我們的工作和溝通方式。消費者對品牌如何認知和對待他們的期望從未如此之高。同時，品牌面臨著用更少的資源做更多的事情的壓力，必須平衡人工智慧和自動化省錢之間的緊張關係，同時仍然為消費者提供世界一流的體驗。正確的體驗可以創造聯繫、忠誠度和客戶終身價值。 基於票據建構的客戶服務軟體無法解決這種緊張局勢。依賴票務軟體的品牌在這種新經濟中正在失敗。臃腫的技術堆疊。重複的門票。消費者重複和沮喪。特工們笨手笨腳、心慌意亂。兩次糟糕的服務經驗將導致終身失去客戶。 很高興以不同的方式應用人工智慧，幫助商業品牌大規模提供極其個人化的禮賓級客戶服務。有了 Gladly，消費者可以在需要時自助，客戶服務代理也可以成為超級英雄，從而提高效率和生產力。 Gladly 中的每一次對話都始於對客戶的即時了解——他們是誰、他們的偏好、他們與品牌的對話和購買歷史、在一個地方的每一次互動。透過原生內建的每個管道（語音、電子郵件、簡訊、聊天、社群訊息、自助服務），品牌可以與客戶建立一個終身對話流。 Gladly 的客戶是世界上最受歡迎的品牌——Allbirds、Bombas、Crate & Barrel、Deckers、Eddie Bauer、FTD、Nordstrom、REI、Ulta Beauty 和 Warby Parker。這些品牌和數百個品牌利用 Gladly 透過深厚的聯繫建立終身忠誠的客戶。
Glassix
glassix.com
Glassix 的使命是擴大對話式人工智慧和全通路客戶溝通的範圍，使企業能夠釋放其未開發的潛力並實現無與倫比的可擴展性。 憑藉其 AI 全通路功能，Glassix 重塑了客戶旅程。我們超越時間界限，在每個接觸點滿足客戶需求，甚至在休眠時間也是如此。 Glassix 受到 Nike、Avis、Nintendo、Domino's 和 Dyson 的信賴，利用其變革性技術推動任務向前發展。 借助 Glassix，管理客戶互動從未如此簡單。我們的統一收件匣消除了對多種工具的需求，簡化了工作流程管理並減少了開支。從人工智慧驅動的聊天機器人到個人化問候，讓您的客戶在一處保持參與。 Glassix 是人工智慧驅動的統一訊息平台，可讓您的客戶對話在任何數位管道上保持連接 - 即時通訊應用程式和簡訊、電子郵件對話、網站或應用程式上的即時聊天以及社交媒體訊息。 該安全平台提供了作為訂閱服務提供的強大功能集，並配有可視化無/低程式碼聊天機器人工具，無需任何技術知識即可開始使用。客戶可以利用 GPT-4 提供的對話式 AI 功能立即投入使用，或利用 Glassix API 建立高度客製化的體驗。 Glassix 與全球整合合作夥伴網路合作，為不斷成長的知名品牌、高成長企業和小型企業等客戶群提供服務。 體驗 Glassix 改善互動的強大功能，讓您提供卓越的客戶體驗。告別手動任務，節省您的寶貴時間。透過我們的自動化功能，對話可以輕鬆進行，讓您的客戶驚嘆不已。
Desku
desku.io
Desku 處於人工智慧驅動的客戶支援領域的前沿，專注於為電子商務和 SaaS 行業設計的解決方案。該公司的目標是透過專注於提高效率、增強用戶體驗和企業級可靠性來轉變客戶服務行業。 Desku 提供的產品 * 人工智慧驅動的自動化：Desku 的人工智慧驅動的聊天機器人和自動化實用程式可大幅減少支援工作量。 * 共享收件匣：Desku 提供閃電般快速、用戶友好、人工智慧增強型收件箱，針對現代支援團隊進行了最佳化。 * 知識庫：Desku 提供易於建立的知識庫，為客戶提供自助服務選項。 * 即時聊天：Desku 的即時聊天功能可與客戶進行即時、無縫的溝通。 為什麼企業信任 Desku * 該平台受到 1000 多個支援代理商和 350 家企業的信任。 * Desku 有助於減少高達 50% 的支援查詢。 * 公司幫助降低了 40% 的支援成本。 整合功能 - Desku 允許無縫整合現有工具，以提高團隊生產力。該平台支援 30 多個整合應用程序，並提供由即時客戶資料支援的自訂操作。
Heyday AI
app.heyday.ai
Heyday 是下一代即時聊天解決方案，結合了人工智慧和人類智慧的力量，透過實現高度個人化的客戶對話來提供終極客戶體驗。 我們的對話式人工智慧既充當第一線自助客戶禮賓員，幫助客戶自助，也充當漂亮的虛擬助理，幫助提高客戶服務代理的效率。 Heyday 直覺的客服中心可在任何裝置上使用，因此無論您是在辦公桌前還是在旅途中，您都可以取悅客戶。 透過全盛時期，您可以： * 自動回答第一線客戶服務查詢、確定客戶資格並自動分類更複雜的問題，將其回報給合適的客服人員 * 與統一的團隊收件匣合作，提供卓越的客戶體驗 * 借助強大的電子商務集成，直接在聊天中即時創建購物車 * 收集有價值的客戶見解來豐富您的 CRM * 建立模板或利用人工智慧推薦的快速回覆來提高您的效率並節省時間 * 透過訂單追蹤通知、產品追加銷售、顧客滿意度調查等，在高度個人化的層面重新定位客戶。 * 自訂您的代理商通知，讓您不錯過任何一個節拍 * 還有更多！ Heyday 正在開創一個即時聊天的新時代。立即下載，為您的客戶服務團隊提供人工智慧超能力。
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow（NYSE：NOW）讓世界為每個人提供更好的服務。我們基於雲端的平台和解決方案可協助組織數位化和統一，以便他們能夠找到更智慧、更快、更好的方法來實現工作流程。因此，員工和客戶可以更緊密地聯繫、更創新、更敏捷。我們都可以創造我們想像的未來。世界與 ServiceNow 合作。
Omnichat
omnichat.ai
Omnichat 為香港、台灣、新加坡、馬來西亞和亞太地區的眾多零售商提供專業的聊天商務解決方案。作為WhatsApp 官方商業解決方案提供商以及Meta 和LINE 的官方合作夥伴，我們跨社交訊息管道（WhatsApp、Facebook、Instagram、LINE 和網站即時聊天）提供先進的商業解決方案，提高效率、用戶行為分析，從而制定再行銷策略。 Omnichat 的使命是透過全通路訊息、行銷自動化、線上線下融合零售、社交客戶資料平台、與 ChatGPT 以及 WhatsApp 目錄和支付整合的「Omni AI」來釋放聊天商務的潛力，Omnichat 為企業提供裝備提供無縫的客戶旅程，以抓住全通路零售環境中產生的機會。 線上線下融合銷售功能，可以輕鬆將線上通路的訪客引導至實體店銷售人員進行跟進，促進線上線下的轉換和收入追蹤。 利用 ChatGPT，我們的人工智慧聊天機器人「Omni AI」充當零售商的數位助理，處理客戶的詢問、推薦產品並促進行銷活動規劃。 WhatsApp目錄和付款讓零售商可以在WhatsApp上完成從瀏覽產品、與指定銷售人員溝通到進行購買的顧客旅程，縮短顧客的決策和加快購買流程，為商家帶來即時收入。 Omnichat 連續三年實現300% 的年度經常性收入(ARR) 同比增長，為超過5,000 家零售和電子商務公司提供支持，包括屈臣氏、豐澤、莎莎化妝品、六福珠寶、LVMH 集團、萬寧、太古資源、OSIM、羅技、Timberland、通利琴行、維特健靈及政府部門。
Richpanel
richpanel.com
客戶服務可以建立或破壞客戶對您的電子商務商店的信任。有了 Richpanel 的幫助，您的支援團隊將 a) 更快地回應 b) 始終提供準確的答案 c) 輕鬆管理大量數據 d) 贏得客戶信任。 * 自助服務入口網站可自動處理重複問題。 * 多通路幫助台和即時聊天。 * 根據上下文更快回覆。 * 透過即時聊天獲得銷售。 * 全面的客戶服務報告。
OvationCXM
ovationcxm.com
OvationCXM 是一家客戶體驗管理 (CXM) 公司，可協助企業及其合作夥伴生態系統透過完整的可見性和精確的控制提供卓越的客戶體驗，以便他們能夠掌控旅程、引導體驗並釋放優勢。 OvationCXM 平台 CXMEngine 包括預先建置的 CRM 連接器、客戶旅程編排和自動化工具、生態系統聚合以及一個無縫平台中的知識交付和整合通訊解決方案。 客戶體驗專業人員選擇 OvationCXM，因為 CXM 技術可大規模提供簡單性，從而簡化每個客戶接觸點的 CXM 工作。 OvationCXM 總部位於加州蒂伯龍，擁有一支全國性的遠距勞動力隊伍，由 Nyca Partners、Telstra Ventures、KeyBank、JobsOhio Growth Capital Fund、JumpStart Ventures、Savano Capital Partners、Capital One Ventures 和 Commerce Ventures 提供支援。
User.com
user.com
User.com 是一個一體化行銷自動化平台，旨在透過為客戶使用單一資料來源來提高參與度並提高轉換率。透過廣泛的溝通管道接觸客戶：電子郵件、即時聊天、聊天機器人、推播通知、動態頁面內容等等 - 所有這些都可以在一個地方獲得。對行銷自動化有興趣？取得我們的14 天免費試用版，無需預付款：http://bit.ly/2wrc3Ax 我們提供各種整合- 輕鬆連接到Google 追蹤程式碼管理器、Zapier、Segment、Google Analytics、Wordpress、Magento、PrestaShop、 JavaScript、CSV、 Gmail、Freshmail、電子郵件實驗室以及一系列更多！有關完整列表，請參閱我們的整合頁面：http://bit.ly/38Dsxn2 作為適用於小型和大型企業的即時客戶和互動工具，User.com 旨在最大限度地提高轉換率並提高用戶滿意度。透過直覺的拖放工具，您可以建立行銷自動化流程、行銷活動並建立持續吸引客戶的自動化行動路徑。使用觸發器、條件和操作在正確的時間向使用者傳遞個人化訊息。我們了解與您的用戶持續即時互動的重要性 - 透過整合我們的即時聊天工具，您可以在全球範圍內進行即時聯繫。所有對話都會被儲存和連接。隨時查找最新消息 - 並透過電子郵件將更新發送給用戶，並在用戶之間建立簡單的聯繫。
Charla
getcharla.com
立即與您的現場訪客聯繫並提供最佳的銷售和支援體驗。 Charla 即時聊天為您提供創建最佳客戶旅程所需的一切。 ✔️ 透過即時聊天和主動對話吸引訪客✔️ 使用服務台和票證管理您的支援要求✔️ 透過知識庫為您的客戶提供支援✔️ 收集和分析客戶回饋✔️ 使用儀表板和訪客洞察監控您的表現✔️ 與iOS和Android 行動應用程式保持聯繫✔️ 輕鬆與 WordPress、Shopify 和 Magento 集成
TeamSupport
teamsupport.com
TeamSupport 是一款全面的軟體解決方案，可管理整個售後客戶體驗，從而實現收入成長、減少客戶流失並提高客戶滿意度。 TeamSupport 的主動式客戶服務軟體套件可讓您透過真正了解客戶是誰、有效地支援他們並與他們一起成長來確定客戶的優先順序。 TeamSupport 的系統可協助提高客戶滿意度，進而為您的企業帶來更多收入。 TeamSupport 的客戶服務軟體包括： - 支援：屢獲殊榮的門票管理系統 - 訊息傳遞和即時聊天：即時數位對話 - 成功：改善客戶關係以取得成功 - 見解：客戶數據和分析
Brevo
brevo.com
在當今競爭激烈的商業環境中，提供卓越的客戶服務對於打造蓬勃發展的品牌至關重要。透過 Conversations by Brevo，您可以將客戶支援提升到新的高度，同時促進銷售並培養持久的客戶關係。我們強大的一體化平台使您的團隊能夠提供一流的支援並簡化您的客戶服務營運。 真實的談話，即時 對話整合了電子郵件、即時聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒體管道。不再需要進行選項卡調整或複製貼上。將所有客戶互動集中在一個方便的來源。 將訪客轉化為客戶並釋放收入成長 使用我們的即時聊天小工具和聊天機器人吸引潛在客戶，確保他們在離開您的網站之前進行轉換。留住並培養現有客戶，以在當今的競爭格局中實現收入最大化。 效率觸手可及 透過包含最新變數的預設回覆來節省時間。建立全面的幫助中心來解決常見問題並減少重複查詢。利用自助服務和自動化工具進行更有意義的對話。隨時隨地使用適用於 Android 或 iOS 的 Brevo Conversations 行動應用程式。 無縫整合和數據整合 Conversations by Brevo 無縫整合了 Brevo 產品及其他產品，為您提供統一的客戶指揮中心。透過與 WordPress、Shopify、WooCommerce 等的深度集成，輕鬆管理您的行銷管道等。簡化運輸、退貨、評論、忠誠度計劃和其他基本業務功能。透過將所有相關數據收集並整合到一處，全面了解每位客戶。 加入超過 50 萬家選擇 Brevo 的企業，體驗 Conversations by Brevo 的強大功能和簡單性。無論您是小型企業還是大型企業，我們都有量身訂製的方案來滿足您的需求。
LiveChat
livechat.com
LiveChat 是一個完整的客戶服務平台，具有線上聊天和網路分析功能。它專為提供出色的客戶服務和燃油銷售而設計。這個一體化客戶服務平台被 150 個國家的 38,000 多名客戶使用。它以其簡單直觀的設計而脫穎而出，使支援代理商和客戶都可以輕鬆地立即使用它。 LiveChat 讓您客製化與客戶的溝通，以滿足並超越他們的期望。它專注於提供無縫服務以及支援客戶服務團隊的強大功能。它可以在行動裝置上使用，因此您可以確保即使在旅途中也不會失去任何潛在客戶。行動聊天也可以在背景運行，因此無論您在手機上做什麼，該應用程式都會繼續邀請潛在訪客並通知您有關傳入聊天的資訊。 LiveChat 的聊天小工具是完全可自訂的，這使得它看起來和感覺起來就像您網站的自然組成部分。在獲得潛在客戶方面最強大的功能之一是自動問候，它允許您在訪客聯繫支援團隊之前向他們提供協助。自動聊天邀請還可以根據客戶的行為進行客製化，從而改善客戶對品牌的整體體驗。透過 LiveChat，客戶支援團隊可以同時執行多個聊天會話。客服人員可以在客戶點擊「發送」按鈕之前先睹為快，查看客戶正在輸入的內容，並使用預設回复，這有助於他們減少平均處理時間並取悅客戶。為了使服務友好且個性化，客服人員可以在對話期間使用側邊欄中顯示的客戶詳細資訊。它提供了對客戶最重要數據的急需洞察。代理商可以標記每個聊天會話，這使他們能夠在以後發現熱門詢問並改進他們的產品或服務。借助 LiveChat 的高級報告功能，支援和銷售團隊可以追蹤他們的績效、發現改進、提高生產力，從而贏得滿意的客戶並享受更多銷售。 LiveChat 有助於管理客戶訊息、自動化工作流程以及團隊內協作。它支援聊天機器人，讓品牌無需編碼即可建立和啟動對話式聊天機器人，並在客戶服務方面脫穎而出。它還提供了一個自我知識庫，可實現快速、輕鬆的自助服務。 LiveChat 提供 200 多個強大的集成，使企業能夠擴展其現有工具的價值。它與流行的 CRM 解決方案（例如 Hubspot 和 Pipedrive）、電子商務服務（例如 Shopify 和 BigCommerce）以及訊息應用程式（例如 WhatsApp 和 Facebook）無縫整合 - 允許同步客戶資料並輕鬆地在一個地方保持通訊。它支援支付服務，例如 PayPal 或 Stripe，允許客戶直接透過聊天進行訂單和付款。它與 Mailchimp 等電子郵件服務配合使用，可協助在聊天後收集和培養潛在客戶。還有更多整合可以支援企業提供卓越的客戶服務並促進銷售。 LiveChat 團隊隨時準備好提供 24/7/365 的協助。 LiveChat 的支援英雄透過快速回應問題、解決問題和提供解決方案來提供最佳的客戶服務體驗。
ProProfs
proprofs.com
Proprofs是SaaS軟件的領先提供商，旨在創建更聰明的員工和更快樂的客戶。借助一套全面的工具，包括培訓製造商，知識庫，測驗製造商，調查製造商，CRM等，促進組織使組織增強學習，簡化支持和推動客戶滿意度。 致力於執行100年客戶喜悅的任務，Proprofs為150多個國家 /地區的1500萬用戶提供服務。 Proprofs產品包括： - 培訓製造商 - 測驗製造商 - 調查製造商 - Qualaroo Insights - 實時聊天 - 服務台 - 知識庫 - 項目管理 - Picreel彈出窗口 - BigContacts CRM - Webinarninja -Courseninja 許多財富500強公司（例如Sony，Acer，Adobe，Accenture，Cisco＆Dell）以及來自鳳凰城，哈佛大學和耶魯大學等領先的教育學院的用戶都使用了智能工具。 該網站以70多種語言託管了超過一百萬個內容。這是一個領先的在線培訓和評估平台，擁有世界上最大的專業測試和測驗庫。
Khoros
khoros.com
Khoros Marketing 讓客戶能夠簡化複雜的社交行銷操作，以建立和保護他們的品牌。 Khoros Marketing 為客戶提供： * 社交行銷：在易於配置且適應性強的平台中協調、管理、參與和衡量綜合社交活動。 * 情報：基於跨公共社交管道的即時、無限制搜索，透過強大且易於訪問的見解，保持市場、競爭對手和受眾的領先地位。 * Vault：透過存取和憑證管理在您的社交足跡中保護您的品牌。 * 體驗：透過社群 UGC 的力量激發受眾參與您的數位資產。 * 主要優勢包括： 擴展您的互動：將您的所有團隊、管道和內容整合到一個平台中，以管理整合的社交活動。 * 保護您的品牌：對帳戶存取、內容審批和團隊的集中可見性和控制意味著大規模保護品牌資產。 * 衡量重要事項：透過可設定的儀表板和資料匯出，將您的社交績效轉化為對您的業務重要的指標。 * 危機管理：透過了解危機何時出現以及如何以及何時使用即時數據和自訂通知進行參與，掌握任何危機。 * 競爭情報：制定競爭基準並追蹤競爭對手的活動，以確保有意義的品牌差異化。
Pulsedesk
pulsedesk.com
Universal Helpdesk系統 - 從單個“窗口” Pulsedesk中收集，管理和分析所有渠道的客戶請求是一種靈活的，可靠的服務台，可提供多通道客戶支持。用戶會收到多種用於自動化日常流程並遵守SLA要求的工具，以及響應迅速的技術支持。集成第三方軟件，創建知識庫，啟動客戶端門戶並在Pulsedesk系統中設置自己的Web小部件也很容易。
Kustomer
kustomer.com
Kustomer 是同類首個客戶服務 CRM 平台，旨在透過優化整個客戶服務旅程中的體驗來管理高支援量。 Kustomer 透過自助服務實現 40% 的互動自動化，透過智慧路由解決首次聯繫問題，並推動客戶和客服人員之間的全通路體驗，從而幫助品牌快速解決所有數位管道上的對話。我們的開放式 CRM 平台透過充當單一事實記錄、管理和關聯資料來驅動可擴展業務的智慧流程，從而最大限度地降低成本。 Kustomer IQ 在整個平台中嵌入人工智慧，以消除重複性任務、轉移簡單問題並提供令客戶滿意的支援體驗。如今，Kustomer 已成為一些領先客戶服務品牌（如 Ring、Glovo、Glossier 和 Sweetgreen）的核心平台。 Kustomer 總部位於紐約，由連續創業家Brad Birnbaum 和Jeremy Suriel 於2015 年創立，已籌集超過1.74 億美元的風險投資，並得到了領先創投公司的支持，包括：Coatue、Tiger Global Management、Battery Ventures、 Redpoint Ventures、Cisco Investments、 Canaan Partners、Boldstart Ventures 和 Social Leverage。
Freshdesk
freshdesk.com
Freshdesk（Freshworks Inc.的產品）可幫助企業使用現代和直觀的軟件來毫不費力地為客戶提供客戶支持。 Freshdesk將請求通過電子郵件，網絡，電話，聊天，消息傳遞和社交請求轉換為門票，並跨渠道統一票務分辨率。此外，強大的自動化和AI功能（例如自動化門票分配，優先考慮機票，代理協助，甚至發送罐頭響應），有助於簡化支持流程。 Freshdesk還可以增強團隊協作，與一系列第三方工具集成，提供預測性支持功能和現場服務管理。報告和分析功能提供了發展業務所需的見解。
Helpmonks
helpmonks.com
Helpmonks 是一個完整的一體化客戶互動平台。團隊待辦事項、客戶管理功能、建立自動化工作流程、分配電子郵件、標記電子郵件以保持井然有序以及添加內部註釋等功能有助於減輕您的電子郵件工作量並減輕團隊電子郵件的負擔。此外，Helpmonks 在每個計劃中都包含一個即時聊天選項，以及一個強大的電子郵件行銷平台，用於電子郵件活動和自動電子郵件觸發器。此外，Helpmonks 是唯一提供多種部署模式的共享收件匣工具 - SaaS（託管）、專用雲端伺服器和本機（自架）選項，並且按郵箱而非按使用者定價。 Helpmonks 是一款共享信箱軟體，讓您的團隊能夠協作處理電子郵件對話。 Helpmonks 讓您的所有共用信箱都可以在一個中心位置使用，以便您的組織獲得對所有團隊電子郵件的透明度和洞察力。對於每一位團隊成員。在辦公室、家裡或遠端團隊。此外，Helpmonks 與每個電子郵件提供者合作，因此您可以繼續使用您已經了解和使用的工具。