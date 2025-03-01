找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
即時聊天軟體使公司能夠透過聊天視窗與網站訪客即時溝通。客戶服務代表可以使用該軟體幫助使用者解決有關產品或網站導航的問題。支援代理可以啟動與彈出聊天框的互動或等待訪客提出疑問。主要功能包括報告和分析、互動式聊天通知和對話存檔。該工具可協助客戶服務團隊快速回應查詢，使業務開發員工能夠與難以透過電話或電子郵件聯繫的潛在客戶進行聯繫，並使教育部門的管理人員能夠與潛在的學生建立聯繫。此外，即時聊天功能可以整合到其他軟體類型中，例如電子商務平台和幫助台解決方案。
提議新的應用程式
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一個由AI 提供支援的雲端原生統一客戶服務平台，可在30 多個數位、社交和語音管道中實現無縫的客戶和代理體驗，並提供即時的可操作和可擴展的見解，從而無需任何其他單點解決方案。 * 使客戶能夠在他們喜歡的管道上與您的品牌互動，獲得一致的品牌體驗，從而讓客戶滿意。 * 為客服人員提供統一/360 度客戶視圖，並利用人工智慧的力量推薦最相關的回應，以提高客服人員的工作效率和體驗。 * 為主管提供有意義且可行的見解，以推動成長和卓越營運 * 透過可在整個企業範圍內擴展的即時聯絡中心洞察，幫助領導者發現成長、轉型和創新的機會。
Five9
five9.com
Five9 智慧CX 平台提供了一套全面的解決方案，可透過客戶選擇的管道與客戶互動，為經理提供關聯絡中心績效的見解和情報，並提升您的業務以提供更好的業務成果並為CX ™ 帶來歡樂。我們的雲端原生、可擴展且安全的平台包括聯絡中心；全通路參與；員工敬業度管理；透過 1,400 多個合作夥伴實現可擴展性；以及作為平台一部分嵌入的創新、實用的人工智慧、自動化和旅程分析。 Five9 為全球 2,500 多個組織帶來了人員、技術和合作夥伴的力量。
Signals
getsignals.ai
Signals 是一個潛在客戶開發和人工智慧平台，可幫助您了解誰在您的網站上，並利用他們的行為來與準備購買的訪客互動。我們已經幫助公司找到了數千名合格的新聯絡人，而訪客無需填寫表格。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing 連接您在業務中使用的每個工具和管道，以便在客戶生命週期的每個狀態下吸引客戶。利用來自電子郵件行銷、社交媒體、數位廣告和您的網站的數據，與您的聯絡人量身定制個人化的接觸點，確保您的行銷有效、有吸引力且令人難忘，而不會浪費您的時間。我們讓自動化為您服務，讓您可以專注於使您的業務與眾不同的個人風格，並確保您沒有錯過與任何客戶的任何一步。您可以使用 ActiveCampaign 執行哪些操作？ - 在所有客戶接觸點上實現自動化個人化體驗- 追蹤整個客戶生命週期中的買家偏好、行為和許多自訂屬性，以進行更深入的細分和更有效的推廣- 基於幾乎任何參數自訂發送，以便您的訊息始終針對正確的目標受眾- 使用整個客戶生命週期的數據為每個客戶選擇最佳內容、發送時間和交付渠道- 以最小的努力創建完全定制的營銷活動，然後根據客戶行為即時改善您的發送策略- 複製1-無論您的業務有多大，為每位客戶提供 1 種個人體驗
GetResponse
getresponse.com
GetResponse是一個全面的電子郵件營銷平台，可為小型企業，企業家，教練和營銷人員提供強大而負擔得起的工具，以增加受眾，與訂戶互動並將訂戶變成付費客戶。憑藉超過25年的專業知識，我們的客戶為我們的用戶友好解決方案選擇GetResponse，屢獲殊榮的24/7客戶支持以及超越電子郵件營銷的強大工具- 具有自動化，列表增長以及其他溝通工具，例如網絡研討會和實時。聊天以幫助企業建立自己的個人品牌，出售其產品和服務並建立社區。需要一個更高級的平台嗎？ GetResponse Max和Max²是為尋求高級營銷功能和可靠支持的用戶提供的解決方案。
Emplifi
emplifi.io
Emplifi 是領先的統一客戶體驗平台，旨在將行銷、關懷和商務結合在一起，幫助企業縮小客戶體驗差距。 Emplifi 是一家擁有 20 多年行業專業知識的跨國公司，幫助達美航空、三星和福特汽車公司等 20,000 多個品牌在客戶旅程的每個接觸點為其客戶提供卓越的體驗。 Emplifi 的社群行銷雲使品牌能夠建立關聯、溝通、建立和適應動態的社群媒體世界。直覺、一體化、友善的平台 團隊可以快速加入並開始使用屢獲殊榮的友善 UI 以及跨每個社交管道規劃、安排、發布和衡量結果所需的所有工具和工作流程。強大的聆聽工具可測量脈搏人工智慧驅動的社群管理和聆聽工具可產生有關競爭、趨勢、影響者、追隨者和行為的見解，以便行銷人員將正確的內容應用於正確的受眾。一流的分析和見解 Rockstar 社交團隊透過來自強大分析和無與倫比的自訂報告的深入見解輕鬆證明了他們的成果，超越了基礎知識，達到了真正的業務成果。跨社交的整合服務和關懷直觀、無需學習曲線、整合的社交客戶關懷工具可幫助團隊更好地幫助客戶在社交媒體上即時排隊、路線和解決。整合 ShopStream 直播視訊購物 透過直播視訊購物體驗讓您的客戶眼花撩亂。推動您的數位購物之旅，推動客戶從瀏覽轉向購買。
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse 是一個多通路行銷自動化平台，用於多方面的業務推廣和客戶保留。 SendPulse 讓您可以發送電子郵件和簡訊行銷活動，使用 Telegram、Facebook Messenger、WhatsApp 和 Instagram 聊天機器人與客戶合作，並在短短 15 分鐘內建立登陸頁面。 SendPulse 還提供了一個用於創建線上課程的平台。您可以使用 SendPulse 的免費 CRM 輕鬆追蹤所有行銷活動和客戶資訊。
Webex
webex.com
Webex Webinars（以前稱為 Webex Events）是一個可擴展的網路研討會平台，可以為每個人（從小型會議到大量全球觀眾）創造引人入勝且有影響力的體驗。讓網路研討會具有包容性、吸引力和互動性： • 透過主持的問答、即時投票、聊天、表情符號反應和手勢識別來鼓勵積極參與• 讓與會者以自己喜歡的語言聆聽，並在會議中提供現場口譯員• 更深入地探討主題或鼓勵建立聯繫大規模舉辦專業和客製化的網路研討會• 管理觀眾在活動之前、期間和之後看到的舞台和內容• 透過定製品牌選項和主題策劃與會者註冊體驗• 先前與共同小組成員排練整個演示上線 • 可容納多達 100,000 名與會者 • 透過 100 多種語言的即時翻譯覆蓋全球受眾
Brevo
brevo.com
在當今競爭激烈的商業環境中，提供卓越的客戶服務對於打造蓬勃發展的品牌至關重要。透過 Conversations by Brevo，您可以將客戶支援提升到新的高度，同時促進銷售並培養持久的客戶關係。我們強大的一體化平台使您的團隊能夠提供一流的支援並簡化您的客戶服務營運。 真實的談話，即時 對話整合了電子郵件、即時聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒體管道。不再需要進行選項卡調整或複製貼上。將所有客戶互動集中在一個方便的來源。 將訪客轉化為客戶並釋放收入成長 使用我們的即時聊天小工具和聊天機器人吸引潛在客戶，確保他們在離開您的網站之前進行轉換。留住並培養現有客戶，以在當今的競爭格局中實現收入最大化。 效率觸手可及 透過包含最新變數的預設回覆來節省時間。建立全面的幫助中心來解決常見問題並減少重複查詢。利用自助服務和自動化工具進行更有意義的對話。隨時隨地使用適用於 Android 或 iOS 的 Brevo Conversations 行動應用程式。 無縫整合和數據整合 Conversations by Brevo 無縫整合了 Brevo 產品及其他產品，為您提供統一的客戶指揮中心。透過與 WordPress、Shopify、WooCommerce 等的深度集成，輕鬆管理您的行銷管道等。簡化運輸、退貨、評論、忠誠度計劃和其他基本業務功能。透過將所有相關數據收集並整合到一處，全面了解每位客戶。 加入超過 50 萬家選擇 Brevo 的企業，體驗 Conversations by Brevo 的強大功能和簡單性。無論您是小型企業還是大型企業，我們都有量身訂製的方案來滿足您的需求。
Genesys Cloud
genesys.com
Genesys Cloud CX™ 平台受到數千家中小企業和大型企業的信賴，並被全球公認為業界領先的雲端呼叫中心解決方案和客戶體驗 (CX) 平台。無論客戶對話從何處開始或結束，Genesys Cloud CX 都會改變您的客戶體驗。它將跨團隊、工具和互動的見解聯繫起來，以便您擁有數據來輕鬆解決客戶問題。透過一套數位管道，隨時隨地透過任何管道與您的客戶會面。 * 自動化取得成功結果 簡化您跨通路與客戶的聯絡方式。透過整個客戶旅程的智慧自動化，您可以利用所獲得的數據和見解在正確的時間採取正確的行動，以創造最佳結果。 * 大規模創新 透過工具為您的員工和呼叫中心代理提供他們所需的信息，以提高參與度、改善客戶互動並提高團隊績效。 * 重新構想重要的體驗 使用 Genesys Cloud CX 作為一體化雲端呼叫中心應用程序，並透過數百個打包整合輕鬆擴展該套件。充分利用具有第三方整合和應用程式的可組合客戶體驗平台，以便您可以隨時透過任何管道接觸客戶。 透過 Genesys Cloud CX 中的一整套數位功能，呼叫中心員工和客戶可以跨聊天、電子郵件、文字和社交媒體等數位管道進行無縫對話。利用機器人和預測性人工智慧 (AI) 增強客戶體驗，並在客戶有更複雜的需求時轉至呼叫中心人工座席。 Genesys 正在透過創新的呼叫中心軟體重新定義客戶體驗。我們屢獲殊榮的 Genesys Cloud CX 可在幾天內完成部署，使用直觀，每週都會進行升級創新。透過即時儀表板、簡單的管理工具和分析，Genesys Cloud CX 為您提供業務營運所需的見解。您將把您的聯絡中心和客戶體驗策略帶入明天 — 無論您的客服人員位於何處或他們處理哪些管道。
JustCall
justcall.io
JustCall：多合一的業務通信平台與Voice，SMS，電子郵件和WhatsApp的潛在客戶和客戶聯繫。具有100多個集成和AI魔術的自動化工作流程，並觀察您的業務在自動駕駛儀上發展。 JustCall在全球6,000多家企業的信任下，為面向客戶的團隊提供了完美的客戶互動。 最重要的功能要注意： *入站和出站電話 *發送並接收短信和MMS *銷售撥號器（自動，預測和電源撥號器） * SMS工作流程 *短信機器人 *多級IVR *實時代理協助 * AI驅動的短信 * AI教練 *情感分析 * AI通話評分 *實時通話監視 *共享WhatsApp收件箱 *自動呼叫分佈（ACD） * 100+ CRM集成 * 70多個國家 /地區的商務電話號碼
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo（納斯達克股票代碼：ZI）是幫助企業尋找、取得和發展客戶的上市平台。 ZoomInfo 為全球 35,000 多家公司提供準確、即時的數據、見解和技術。企業利用其數據和平台來提高效率、協調銷售和行銷團隊以及整合技術堆疊。它是資料隱私領域公認的領導者，擁有業界領先的 GDPR 和 CCPA 合規性以及許多資料安全和隱私認證。 專業：GTM 平台、GTM 策略、銷售情報、對話情報、行銷情報、銷售參與、聯絡人資料、意圖資料、潛在客戶開發、改善探查、業務資訊、業務聯絡人、基於帳戶的行銷(ABM)、數據準確性、資料庫衛生和資料編排。
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp – 透過對話推動您的線上銷售！使用 Smartsup 實現銷售自動化。我們為您提供成長線上銷售額所需的一切：人工智慧、LeadGen 聊天機器人、即時聊天以及更多可用於在正確的時間吸引訪客的工具。並立即將他們轉化為忠實的客戶。 Smartsupp 是世界上領先且最值得信賴的聊天和聊天機器人解決方案之一，目前推動了超過 100,000 個網上商店和網站。
Freshdesk
freshdesk.com
Freshdesk（Freshworks Inc.的產品）可幫助企業使用現代和直觀的軟件來毫不費力地為客戶提供客戶支持。 Freshdesk將請求通過電子郵件，網絡，電話，聊天，消息傳遞和社交請求轉換為門票，並跨渠道統一票務分辨率。此外，強大的自動化和AI功能（例如自動化門票分配，優先考慮機票，代理協助，甚至發送罐頭響應），有助於簡化支持流程。 Freshdesk還可以增強團隊協作，與一系列第三方工具集成，提供預測性支持功能和現場服務管理。報告和分析功能提供了發展業務所需的見解。
Sendbird
sendbird.com
Sendbird 相信對話是建立顧客關係的核心。因此，我們為跨聊天、語音和視訊的行動應用程式建立了世界上最成熟的對話平台。 Virgin Mobile、Hinge 和 Paytm 等行業領導者每月使用 Sendbird 來提高數億用戶的交易量和忠誠度。事實上，Sendbird 為超過 3 億月度活躍用戶的應用程式內對話提供支持，每月向 1200 個全球客戶發送超過 70 億條訊息。示範Sendbird 的實際應用：https://sendbird.com/products/demos Sendbird 總部位於加州聖馬特奧，得到了re ICONIQ Growth、STEADFAST Capital Ventures、Tiger Global Management、Meritech Capital、Emergence Capital、Shasta Ventures 的支持。
LiveChat
livechat.com
LiveChat 是一個完整的客戶服務平台，具有線上聊天和網路分析功能。它專為提供出色的客戶服務和燃油銷售而設計。這個一體化客戶服務平台被 150 個國家的 38,000 多名客戶使用。它以其簡單直觀的設計而脫穎而出，使支援代理商和客戶都可以輕鬆地立即使用它。 LiveChat 讓您客製化與客戶的溝通，以滿足並超越他們的期望。它專注於提供無縫服務以及支援客戶服務團隊的強大功能。它可以在行動裝置上使用，因此您可以確保即使在旅途中也不會失去任何潛在客戶。行動聊天也可以在背景運行，因此無論您在手機上做什麼，該應用程式都會繼續邀請潛在訪客並通知您有關傳入聊天的資訊。 LiveChat 的聊天小工具是完全可自訂的，這使得它看起來和感覺起來就像您網站的自然組成部分。在獲得潛在客戶方面最強大的功能之一是自動問候，它允許您在訪客聯繫支援團隊之前向他們提供協助。自動聊天邀請還可以根據客戶的行為進行客製化，從而改善客戶對品牌的整體體驗。透過 LiveChat，客戶支援團隊可以同時執行多個聊天會話。客服人員可以在客戶點擊「發送」按鈕之前先睹為快，查看客戶正在輸入的內容，並使用預設回复，這有助於他們減少平均處理時間並取悅客戶。為了使服務友好且個性化，客服人員可以在對話期間使用側邊欄中顯示的客戶詳細資訊。它提供了對客戶最重要數據的急需洞察。代理商可以標記每個聊天會話，這使他們能夠在以後發現熱門詢問並改進他們的產品或服務。借助 LiveChat 的高級報告功能，支援和銷售團隊可以追蹤他們的績效、發現改進、提高生產力，從而贏得滿意的客戶並享受更多銷售。 LiveChat 有助於管理客戶訊息、自動化工作流程以及團隊內協作。它支援聊天機器人，讓品牌無需編碼即可建立和啟動對話式聊天機器人，並在客戶服務方面脫穎而出。它還提供了一個自我知識庫，可實現快速、輕鬆的自助服務。 LiveChat 提供 200 多個強大的集成，使企業能夠擴展其現有工具的價值。它與流行的 CRM 解決方案（例如 Hubspot 和 Pipedrive）、電子商務服務（例如 Shopify 和 BigCommerce）以及訊息應用程式（例如 WhatsApp 和 Facebook）無縫整合 - 允許同步客戶資料並輕鬆地在一個地方保持通訊。它支援支付服務，例如 PayPal 或 Stripe，允許客戶直接透過聊天進行訂單和付款。它與 Mailchimp 等電子郵件服務配合使用，可協助在聊天後收集和培養潛在客戶。還有更多整合可以支援企業提供卓越的客戶服務並促進銷售。 LiveChat 團隊隨時準備好提供 24/7/365 的協助。 LiveChat 的支援英雄透過快速回應問題、解決問題和提供解決方案來提供最佳的客戶服務體驗。
Haptik
haptik.ai
Haptik 透過跨 20 個管道和 100 多種語言的人工智慧驅動的個人化對話體驗，幫助品牌獲取、轉換、吸引和取悅用戶。懷著創造 21 世紀最引人注目的對話式商務平台的願景，Haptik 的對話式商務平台使品牌能夠設計令人愉悅的體驗，從而提高客戶旅程每個階段的轉換率。 Haptik 的主要客戶和合作夥伴包括肯德基、惠而浦、Starhub、惠普、Reliance Jio、CEAT、Disney Hotstar、OLA 和 Zurich Insurance 等。
Channel.io
channel.io
Channel Talk 是一款一體成型 AI Messenger，致力於協助您提供 VIP 級客戶服務。我們提供即時聊天、團隊聊天、CRM、行銷和聊天機器人功能，旨在幫助您識別關鍵客戶，並提高客戶管道每個階段的客戶參與品質。這是最接近線上環境的店內客戶體驗，可協助您將首次訪客轉變為您品牌的終身常客。
Customerly
customerly.io
為您的客戶提供他們應得的支援。在您發展和擴展業務的同時，Customerly 讓您可以輕鬆地繼續為客戶提供世界一流的支持
Reply.io
reply.io
Reply 是一個銷售互動平台，可協助您自動化和擴展多管道推廣，以便您可以產生更多潛在客戶、獲取新客戶並更快地增加收入。
Signpost
signpost.com
Signpost 是完整的自動化解決方案，用於收集客戶回饋、獲得更多更好的評論、贏得新客戶、獲得推薦並增加回頭客業務。
Intercom
intercom.com
Intercom是唯一一個完整的客戶服務解決方案，可在自動化和人類支持中提供無縫的客戶體驗，從而在降低成本的同時提高客戶滿意度。我們正在建立一個未來的未來，大多數客戶對話都可以成功解決，而無需人力支持，從而釋放了團隊進行更高價值的客戶對話。 包括Atlassian，Amazon和Lyft業務在內的25,000多個全球組織依靠對講機以任何規模提供無與倫比的用戶體驗。 Intercom的平台用於每月發送超過5億條消息，並可以與超過6億個每月活躍的最終用戶進行互動。 Intercom成立於2011年，並由領先的風險投資家，包括Kleiner Perkins，Bessemer Venture Partners和Social Capital，他的使命是使互聯網業務成為個人。
Clickatell
clickatell.com
Clickatell 是行動訊息傳遞和聊天商務創新領域的先驅。 Clickatell 聊天商務平台透過便利的訊息、安全且大規模地提供創新、直覺的對話式商務旅程，使品牌能夠與消費者聯繫、互動和交易。全球品牌使用 Clickatell 值得信賴的聊天商務平台來降低成本，同時最大化價值並提升消費者生命週期各個階段的客戶體驗。 Clickatell 總部位於灣區，並在加拿大、南非和奈及利亞設有辦事處。了解更多信息，請訪問 www.clickatell.com。
Zendesk
zendesk.com
Zendesk是AI驅動的服務解決方案，易於設置，使用和擴展。 Zendesk解決方案可在開箱即用，並且在發生變化時易於修改，從而使企業移動更快。 Zendesk還可以幫助企業利用尖端AI來使服務團隊更快，更準確地解決客戶問題。 Zendesk AI建立在數十億個CX互動的基礎上，可以在從自助服務，代理到管理員到管理員的整個服務經驗中利用Zendesk AI，以幫助您在大規模上有效地成長和有效地運作。 Zendesk為代理提供了工具，見解和上下文，他們需要在任何渠道上提供個性化的服務體驗，無論是社交消息，電話還是電子郵件。 Zendesk匯集了服務團隊所需的一切 - 從個性化對話和全渠道案例管理，到AI供電的工作流和代理工具，自動化以及1200多個應用程序的市場 - 都在一個屋頂下進行了保護。而且，我們的解決方案易於實施和飛行調整，使團隊無法要求它，開發人員和昂貴的合作夥伴進行持續的更改。在Zendesk，我們的使命是簡化業務的複雜性，並使公司易於與客戶建立有意義的聯繫。從初創企業到大型企業，我們認為，無論規模，行業或野心如何，每個公司都應該擁有聰明，創新的客戶體驗。 Zendesk在30多種語言的眾多行業中為超過13萬個全球品牌提供服務。 Zendesk的總部位於舊金山，並在全球設有辦事處。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center是一種具有語音和30多個數字頻道的全渠道客戶參與解決方案，用於自機器人的自助服務的高級AI選項，例如機器人，主動的外展工具以及了解客戶意圖的智能虛擬代理。它提供了300多個預建立（包括領先的CRM）以及完全集成的，AI驅動的勞動力參與管理和分析解決方案。 RingCentral接觸中心與RingCentral MVP解決方案緊密集成，為客戶提供了企業級語音基礎架構的好處，並綜合的統一通信能夠實現無縫的跨職能協作。
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot 是一種開源客戶支援解決方案，可幫助公司在其網站、Facebook 頁面、Twitter、Whatsapp、簡訊、電子郵件等上吸引客戶。對話管道並從一個地方與您的客戶交談。輕鬆地將新代理程式新增至您的系統並輕鬆解決對話。 Chatwoot 還為您提供即時報告來衡量您團隊的績效，為您提供預設回覆以輕鬆回答常見問題，並為您提供私人註釋以供客服人員相互協作。
OnceHub
oncehub.com
曾經幫助組織通過預約時間表和數字參與解決方案實時適應其客戶偏好的約會計劃和數字參與解決方案。 以前稱為Schedunce，我們被廣泛認為是在線預訂和日曆方面的領先者，但是我們的產品遠遠超出了市場領先的工具範圍，旨在捕獲，資格，參與和轉換具有最高效率和監管的潛在客戶- 合規的安全性。 自由職業者，所有者- 經營者，代理商，分支機構和內部團隊在每個行業中都依靠我們為他們的數字銷售和營銷提供動力，達到招聘目標，並提供優質的服務，一對一或一對一或團隊中，遠程或兩者兼而有之。 屏幕和重量機會，自動將其路由到適當的人員，管理團隊協作的資源池，並隨時保留房間或設備。當時間正確時，請撥打電話，切換到視頻或現場聊天。 免費開始，然後升級您的計劃。 啟動簡單。不可思議。
eDesk
edesk.com
eDesk 幫助線上零售商和品牌在其銷售的任何地方提供非凡的客戶服務。 eDesk 提供一整套屢獲殊榮的電子商務工具，以簡化客戶支援流程和報告，縮短回應時間，從而顯著提高生產力和獲利能力。其客戶支援軟體經過專門設計，旨在為電子商務企業提供所有客戶查詢的統一視圖，透過智慧收件匣集中所有支援管道、社交媒體、網路商店和市場訊息。它會根據您的業務需求自動對訊息進行優先排序，並使用基於角色的規則進行分配，因此您的團隊可以以 5 倍的速度回覆客戶，建立忠誠度並推動重複購買。在處理客戶查詢時，其人工智慧自動化會建議最佳答案和翻譯，以便您的客服人員可以使用任何本地語言輕鬆回覆。認真從事線上銷售的企業可以在充滿信心地拓展新市場時擴大客戶服務。 eDesk 本身整合並整合了來自200 多個市場、網路商店、社交網路、通訊和物流管道的資料（比任何其他客戶支援軟體供應商都要多），因此您只需單擊一個按鈕即可存取端到端訂單資訊。 eDesk 也是亞馬遜和沃爾瑪開發委員會中唯一的客戶支援解決方案，幫助線上零售商和品牌透過新的銷售管道發展業務，並與其客戶支援工具和流程緊密相連。
Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支援的一體化潛在客戶轉換和溝通平台，可與您已使用的工具整合。超過 100,000 家企業使用 Podium 在競爭中脫穎而出。 * Podium 是一種通訊工具，可協助企業進行網站轉換和客戶互動。 * 評論者經常提到從任何裝置存取應用程式的便利性、易用性以及對客戶溝通和網站轉換的正面影響。 * 用戶提到了客戶服務回應時間的問題、某些功能的困難以及對定價和合約條款的不滿。
Chatify
chatify.com
再見代理費，您好客戶與客戶即時聊天的更好、更便宜、更聰明的方式。大多數需要支援的客戶不想給您打電話，他們想與您聊天。為什麼選擇即時聊天？ 9/10 訪客造訪您的網站
Freshchat
freshchat.com
Freshchat（Freshworks Inc. 的產品）是一種對話式互動解決方案，可協助企業透過多種管道與客戶互動，例如網路聊天、電子郵件、電話以及 WhatsApp、Instagram 和 iMessage 等社交管道。 Freshchat 還提供由人工智慧驅動的原生聊天機器人，可以使用無程式碼建構器輕鬆構建，幫助企業大規模提供個人化自助服務。借助 Freshchat 的旅程建立器和現成的手冊，企業可以領先於客戶的需求，並在必要時主動支持他們。 Freshchat 還提供客戶對話歷史記錄和其他相關資訊的全面視圖，使客服人員更有效率並能夠提供個人化體驗。
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch 是一個用於支援、行銷和銷售的一體化客戶溝通平台。 它結合了一組工具來幫助您發展業務： 👉 多頻道即時聊天 👉 聊天機器人 👉 共享收件箱 👉 知識庫 👉 電子郵件行銷 👉 彈出窗口 👉 客戶關係管理
tawk.to
tawk.to
tawk.to 是一款免費的即時聊天應用程序，可讓您在您的網站或免費的可自訂頁面上監控訪客並與訪客聊天。 您可以擁有無限的代理並將他們添加到無限的站點，以便他們可以不受任何限制地與您的訪客進行通訊。您的聊天記錄將永遠保留，直到您將其刪除。 tawk.to 讓超過 600 萬人能夠輕鬆地與數十億客戶進行溝通和交易——無論他們身在何處或如何付款。 當他們需要您時，您可以享受無限的訊息傳遞、票務和您自己的知識庫 — 全部 100% 免費。 tawk.to 的訊息傳遞和客戶管理軟體易於在所有裝置上使用，並與您的所有網站和登陸頁面整合。 tawk.to 提供 iOS、Android、Windows 和 Mac OSX 應用程序，讓您隨時隨地保持聯繫。 tawk.to 提供 24x7-365 即時支援。
Arena
arena.im
Arena正在開發下一代的實時參與工具，該工具由第一方數據提供動力，以建立到處可信的，充滿活力的觀眾。我們的解決方案 - 實時聊天，現場博客，競技場角色）利用社交媒體最受歡迎的功能快速在您管理的任何平台上創造深度參與。超過20,000個客戶信任競技場，可以在網絡上，應用程序或現場活動（或所有三個）將觀眾聚集在一起，以參與內容，社區和商業。
WebinarJam
home.webinarjam.com
透過唯一可產生從註冊到重播的完整直播活動的網路研討會系統，提高您的銷售額和出席率。 WebinarJam 具有更多功能，無需下載，是迄今為止向公眾發布的對直播、活動串流和網路研討會廣播最顯著的改進。受到超過 50,000 名客戶的信賴。
Zoho Desk
zoho.com
Zoho Desk可以通過電話，電子郵件，實時聊天，SMS文本，社交媒體等來幫助企業管理客戶溝通。它還可以幫助您根據其部門或團隊將呼叫分配給代理商，自動向客戶熟悉的代理商路由電話，並使您能夠保持服務的一致性以建立有意義的客戶關係。用Zoho Desk將您的客戶服務號碼連接起來，並在應用程序中撥打/接收電話。
NovoChat
novochat.co
NovoChat 是一個全通路聊天平台，可讓企業透過 WhatsApp、Telegram、Messenger 和 LINE 與客戶溝通。
LivePerson
liveperson.com
LivePerson 是企業對話領域的全球領導者。包括 HSBC、Chipotle 和 Virgin Media 在內的數百個全球領導品牌使用我們的對話雲端平台安全、負責任地與數百萬消費者互動。我們每月支援十億次對話交互，提供獨特的豐富資料集和安全工具，以釋放生成式人工智慧和大型語言模型的力量，從而實現更好的業務成果。透過 LivePerson 的解決方案，您可以了解客戶的需求、連接到正確的管道、協助您的客服人員並採用人工智慧驅動的自動化——所有這些都是為了服務您的企業和客戶。我們將這種良性循環稱為“對話飛輪”，它是我們所做一切的核心。
Appy Pie
appypie.com
一個綜合平台，提供所有人工智慧和無程式碼解決方案，可協助您啟動、營運和發展您的業務。 Appy Pie 擁有一系列產品和服務，可以幫助任何企業利用最新的行動應用程式、網站、聊天機器人、自動化、設計、知識庫、幫助台等無程式碼技術，全面實現卓越。
Social Intents
socialintents.com
認識排名第一的 Microsoft Teams、Slack 和 ChatGPT 即時聊天。 與您的客戶交談應該很容易。透過您已使用的協作工具與他們聊天：Teams 和 Slack。 建立基於您的網站資料訓練的 ChatGPT 聊天機器人。在 ChatGPT 和人工代理之間輕鬆切換聊天。
BirdEye
birdeye.com
Birdeye是針對本地品牌和多網站業務的最高聲譽管理和數字客戶體驗平台。超過100,000家企業利用Birdeye的AI驅動平台與客戶無縫互動，推動忠誠度並在其本地市場中表現出色。
Rake
rake.ai
Rake 包括用於吸引網站訪客的聊天小工具- 具有直接訊息、頻道對話的團隊通訊功能- 各種平台上的全通路聊天連線- 網站訪客監控即時簡單版本的Google Analytics - 用於對話跟進的任務管理
Charla
getcharla.com
立即與您的現場訪客聯繫並提供最佳的銷售和支援體驗。 Charla 即時聊天為您提供創建最佳客戶旅程所需的一切。 ✔️ 透過即時聊天和主動對話吸引訪客✔️ 使用服務台和票證管理您的支援要求✔️ 透過知識庫為您的客戶提供支援✔️ 收集和分析客戶回饋✔️ 使用儀表板和訪客洞察監控您的表現✔️ 與iOS和Android 行動應用程式保持聯繫✔️ 輕鬆與 WordPress、Shopify 和 Magento 集成
onWebChat
onwebchat.com
onWebChat 將人工智慧聊天機器人的強大功能與即時聊天軟體相結合，確保為網站訪客提供 24/7 即時支持，促進用戶參與並促進業務轉換。
pagealive
pagealive.com
Pagealive 是一個即時視訊聊天小工具，可讓企業為其客戶提供個人化的即時支援和參與。我們的使命是透過提供用戶友好的即時視訊聊天解決方案來改變客戶體驗，以促進有意義的聯繫並提高轉換率。該行銷和銷售計劃概述了我們提高知名度、推動需求和增加 pagealive 銷售的策略。我們的方法包括有針對性的行銷活動、策略合作夥伴關係和專門的銷售團隊，以最大限度地擴大我們的影響力和影響力。
Chatway
chatway.app
Chatway 透過其網站即時聊天產品改變了線上客戶互動。它提供即時通訊、可自訂的小部件和智慧聊天機器人，增強了用戶體驗。 Chatway 具有跨裝置回應能力，使企業能夠有效地參與、解決問題並轉換潛在客戶。透過 Chatway 提升您的線上形象並建立持久的客戶關係。
Comm10
comm100.com
Comm100 是一家為各種規模的教育、政府和商業組織提供數位全通路客戶互動軟體的全球供應商。借助 Comm100，組織可以透過一個整合式控制台中的可配置、價值驅動的即時聊天、安全訊息傳遞、人工智慧驅動的機器人和自動化來提供卓越的數位客戶體驗。 Comm100 擁有零停機時間、最高安全標準和 AI 自動化，確保客戶隨時隨地獲得答案。
Trengo
trengo.com
Trengo 是一個全面的客戶參與平台，旨在簡化多個管道的溝通，增強客戶體驗和團隊協作。 Trengo 注重效率和自動化，使企業能夠透過單一介面無縫管理客戶互動。
Rasayel
rasayel.io
Rasayel 是 WhatsApp 的一體化 B2B 銷售平台。 特色： - 具有雙向訊息功能的共享團隊收件匣 - 無程式碼 WhatsApp 聊天機器人建構器 - WhatsApp 廣播與群發訊息 - 開放 API 和 Webhooks - 自動化 - 整合（HubSpot CRM、Pipedrive、Salesforce（即將推出）、5000 多個具有 Zapier 的應用程式等等） - 適用於 iOS 和 Android 的行動應用程式 Rasayel 快速、可靠且直觀。使用 Rasayel 的共享團隊收件匣，您可以透過 WhatsApp 管理客戶對話，確保高品質的銷售對話，並提供卓越的客戶體驗。 您的團隊可以使用 Rasayel 行動應用程式隨時回應客戶。您將永遠不會再錯過機會或失去客戶的蹤跡。 Rasayel 與您的工具包的其餘部分集成，以確保您的團隊始終掌握完整的上下文，減少人為錯誤並節省您的時間： - HubSpot：自動將 Rasayel 聯絡人與 HubSpot 中的現有聯絡人進行配對。記錄您的所有活動，並根據 WhatsApp 資料建立本機 HubSpot 報告。 - Pipedrive：記錄所有活動、自動配對聯絡人並建立報表。 - Salesforce：即將推出。請與我們聯繫以加入測試版。 - Zapier：將 Rasayel 連接到超過 5000 個應用程式和系統。 對於進階用例，Rasayel 的 API 釋放了 Rasayel 平台的強大功能，讓您可以將其嵌入現有系統、流程等中。
Tidio
tidio.com
Tidio 是客戶服務軟體領域的全球領導者。 Tidio 的使用者友善平台使全球 30 萬多家企業能夠為其客戶提供更智慧、更快速的支援。 憑藉全套客戶服務解決方案，Tidio 提供即時聊天、聊天機器人、票務和人工智慧驅動的虛擬支援代理，協助您解決客戶問題並提高轉換率。 Tidio 的軟體可在所有主要內容管理系統、電子商務平台和社群媒體管道上運作。 Tidio 成立於 2013 年，現已擁有 180 多名員工，並在舊金山、甚切青和華沙設有辦公室。 Tidio 為來自 205 個以上國家的各種規模的客戶提供服務，包括梅賽德斯、殼牌和 Praktiker。每月有 5.1 億獨立用戶查看 Tidio 的即時聊天小工具。
Acquire
acquire.io
Acquire 為企業團隊提供了創造最佳客戶體驗所需的數位工具。憑藉安全協同瀏覽、人工智慧聊天機器人、即時聊天和視訊通話等功能，Acquire 使團隊能夠在所有管道中主動即時解決複雜的銷售、服務和支援問題。透過 Acquire，企業可以持續吸引客戶，同時最大限度地減少解決時間和冗餘。 Acquire 靈活且可擴展的軟體套件可滿足任何企業在任何裝置上的客戶服務、銷售和支援需求。 Acquire 總部位於舊金山。該公司的客戶遍及全球，包括多個財富 500 強品牌。 Acquire 得到了 Base10、S28 Capital 和 Fathom Capital 等團體的支持。
Gorgias
gorgias.com
Gorgias是一個獨一無二的客戶服務平台，專為電子商務企業而設計，可在每個增長階段提供輕鬆的客戶服務。 Gorgias使用尖端的自動化和AI功能，徹底改變了在線存儲如何通過Omnichannel支持，CHAT，宏，規則，支持性能和收入統計數據來簡化客戶之旅。 Gorgias目前在電子商務領域為13,000多家商人提供服務，包括史蒂夫·麥登（Steve Madden），格洛西爾（Glossier），布魯瑪特（Brümate）和Tushy。戈爾吉亞斯（Gorgias）很榮幸能成為一家認證的B公司，並且是可持續和公平工作場所實踐的領導者。
Missive
missiveapp.com
Missive 於 2015 年在加拿大魁北克市推出。目前由 3 名共同創辦人和 2 名員工組成。 Missive 是一款將團隊收件匣和聊天集中在一起的應用程式。它在構建時就考慮到了協作，以集中您團隊的溝通。 在其眾多功能中，Missive 提供了四個關鍵功能： - 團隊收件匣。 - 內部團隊聊天。 - 自動化工作流程的規則。 - 整合。
OneDesk
onedesk.com
Onedesk將幫助台和項目管理軟件結合到一個應用程序中。為您的客戶提供服務，並通過一個應用程序管理團隊項目。 Onedesk還包括面向客戶的應用程序：實時聊天，可自定義的WebForms和客戶門戶網站。這些集成的應用程序可讓您在一個平台上方便地從事項目的同時為客戶提供服務。
Crisp
crisp.chat
Crisp 是終極一體化多通路客戶支援平台，可協助企業立即與等待支援的客戶或潛在客戶建立聯繫。 Crisp 憑藉其快速發展的工具集，透過對話來實現高速成長，從而引領公司完成客戶驅動的革命。客戶使用 Crisp 為潛在客戶提供現代客戶生命週期體驗、產生更多合格的銷售線索、增強客戶協助並提高客戶滿意度，從而實現全球收入的成長。立即免費開始使用 Crisp 加入 400,000 家企業的行列，在 scrap.chat 借助簡單的用戶體驗，公司可以為公司內的每個人建立共享收件匣。 Crisp 是您管理多通路客戶支援策略的一站式平台。 使用 Crisp 時，您將存取以下內容： - 網站聊天小工具 - 人工智慧聊天機器人軟體和腳本化聊天機器人建構器 - 知識庫軟體 - 水滴活動軟體 - 客戶關係管理軟體 - 即時翻譯（像當地人一樣用客戶的語言說話） - MagicType（查看客戶即時輸入的內容） - 螢幕分享（無需額外外掛程式） - 多種整合（Slack、WordPress、Shopify、WooCommerce、Adobe Commerce、Zapier、Hubspot、Salesforce、Jira、Trello 等） - 許多其他功能
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ 是一個客戶互動平台，具有即時聊天、網站訪客追蹤和分析功能，可協助您了解訪客、吸引他們並即時支援您的客戶。裝載了客戶期望的所有功能以及更多功能，包括即時訪客追蹤、即時聊天翻譯、即時聊天、自動聊天觸發器、線索評分、音訊通話、螢幕共享、髒話管理、聊天預覽、無代碼機器人、應答機器人、聊天路由、內部聊天、代理行動應用程式、適用於 iOS 和 Android 的 SDK，以及與 Whatsapp、Instagram、FB Messenger 和 Telegram 等流行 IM 管道的整合。所有這一切都在一個平台上。
JivoChat
jivochat.com
JivoChat 是一個免費的即時聊天工具，供線上企業與客戶即時交談。它可以幫助您建立 360° 客戶支援系統，並連接訊息管道、提供呼叫、自由配置和客製化。
Reve Chat
revechat.com
REVE Chat 是一個由人工智慧驅動的全通路消費者參與平台，提供即時銷售和支援。自動即時聊天平台可協助您每天 24 小時與客戶互動、確定不同管道的潛在客戶並提高轉換率。它是一個客戶溝通平台，可簡化客戶與企業的每一次互動。 REVE Chat 提供了一套全面的視覺參與功能，例如聊天機器人、即時聊天、共同瀏覽和視訊聊天，透過個人化互動實現更快的解決方案。您可以使用 REVE Chat 輕鬆地透過客戶的首選管道與他們互動，以提供全通路訊息體驗。 REVE Chat 還包括進階路由、排隊、自動觸發和訪客分析。企業透過各種管道吸引客戶，包括網站、WhatsApp、Facebook、Instagram、Viber、Telegram、App 等。 REVE Chat 讓從單一平台與他們的溝通變得非常有效率。聊天機器人可以自動化客戶協助和參與，即時聊天解決方案可以透過人性化將客製化提升到一個新的水平。這個強大的平台可以在整個客戶體驗中為企業提供幫助，從潛在客戶創造到客戶滿意度和保留。
Heyday AI
app.heyday.ai
Heyday 是下一代即時聊天解決方案，結合了人工智慧和人類智慧的力量，透過實現高度個人化的客戶對話來提供終極客戶體驗。 我們的對話式人工智慧既充當第一線自助客戶禮賓員，幫助客戶自助，也充當漂亮的虛擬助理，幫助提高客戶服務代理的效率。 Heyday 直覺的客服中心可在任何裝置上使用，因此無論您是在辦公桌前還是在旅途中，您都可以取悅客戶。 透過全盛時期，您可以： * 自動回答第一線客戶服務查詢、確定客戶資格並自動分類更複雜的問題，將其回報給合適的客服人員 * 與統一的團隊收件匣合作，提供卓越的客戶體驗 * 借助強大的電子商務集成，直接在聊天中即時創建購物車 * 收集有價值的客戶見解來豐富您的 CRM * 建立模板或利用人工智慧推薦的快速回覆來提高您的效率並節省時間 * 透過訂單追蹤通知、產品追加銷售、顧客滿意度調查等，在高度個人化的層面重新定位客戶。 * 自訂您的代理商通知，讓您不錯過任何一個節拍 * 還有更多！ Heyday 正在開創一個即時聊天的新時代。立即下載，為您的客戶服務團隊提供人工智慧超能力。
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