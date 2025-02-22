即時聊天軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 泰國

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
即時聊天軟體使公司能夠透過聊天視窗與網站訪客即時溝通。客戶服務代表可以使用該軟體幫助使用者解決有關產品或網站導航的問題。支援代理可以啟動與彈出聊天框的互動或等待訪客提出疑問。主要功能包括報告和分析、互動式聊天通知和對話存檔。該工具可協助客戶服務團隊快速回應查詢，使業務開發員工能夠與難以透過電話或電子郵件聯繫的潛在客戶進行聯繫，並使教育部門的管理人員能夠與潛在的學生建立聯繫。此外，即時聊天功能可以整合到其他軟體類型中，例如電子商務平台和幫助台解決方案。
提議新的應用程式
Intercom
intercom.com
Intercom是唯一一個完整的客戶服務解決方案，可在自動化和人類支持中提供無縫的客戶體驗，從而在降低成本的同時提高客戶滿意度。我們正在建立一個未來的未來，大多數客戶對話都可以成功解決，而無需人力支持，從而釋放了團隊進行更高價值的客戶對話。 包括Atlassian，Amazon和Lyft業務在內的25,000多個全球組織依靠對講機以任何規模提供無與倫比的用戶體驗。 Intercom的平台用於每月發送超過5億條消息，並可以與超過6億個每月活躍的最終用戶進行互動。 Intercom成立於2011年，並由領先的風險投資家，包括Kleiner Perkins，Bessemer Venture Partners和Social Capital，他的使命是使互聯網業務成為個人。
Webex
webex.com
Webex Webinars（以前稱為 Webex Events）是一個可擴展的網路研討會平台，可以為每個人（從小型會議到大量全球觀眾）創造引人入勝且有影響力的體驗。讓網路研討會具有包容性、吸引力和互動性： • 透過主持的問答、即時投票、聊天、表情符號反應和手勢識別來鼓勵積極參與• 讓與會者以自己喜歡的語言聆聽，並在會議中提供現場口譯員• 更深入地探討主題或鼓勵建立聯繫大規模舉辦專業和客製化的網路研討會• 管理觀眾在活動之前、期間和之後看到的舞台和內容• 透過定製品牌選項和主題策劃與會者註冊體驗• 先前與共同小組成員排練整個演示上線 • 可容納多達 100,000 名與會者 • 透過 100 多種語言的即時翻譯覆蓋全球受眾
SaleSmartly
salesmartly.com
全通路客戶溝通平台，整合即時聊天、WhatsApp、Facebook Messenger、Instagram、Telegram、Line、電子郵件、微信。 所有功能可協助您提供更快、更好的支援： * 將所有多通路訊息集中在一個地方 - 透過即時聊天、Messenger、WhatsApp、Telegram、Instagram、Line、電子郵件、微信等無縫參與銷售、行銷或服務，確保統一的客戶體驗。 * 在幾秒鐘而不是幾小時內完成客戶支援 - 透過我們的內建自動化消除重複性任務，減少回應時間並提高效率。更聰明地工作，而不是更努力地工作，這樣您就可以專注於發展您的業務。 * 共享聊天使團隊能夠透過紀律和規劃進行高效協作 - 將所有訊息傳遞管道整合到一個後端，並透過自動聊天分發和內部會話分發在團隊之間高效協作。 * 在一個地方有效且方便地細分、追蹤和分析您的客戶 - 建立聯絡人資料庫，存取完整的聯絡人活動歷史記錄、瀏覽歷史記錄並將您的資料與您的資訊系統同步。 * 追蹤關鍵指標和趨勢 - 多維度視覺化指標清楚顯示查詢類型、通路、客戶、產品、銷售等之間的聯繫。使數據易於衡量和共享，以幫助您制定業務計劃。 * 說客戶的語言，即使它不是您的母語 - 我們的即時翻譯使您能夠自信地與客戶溝通並進入國際市場。
Help Scout
helpscout.com
幫助偵察兵是考慮到您的客戶設計的。提供電子郵件和實時聊天，並具有個人風格，並在客戶需要的地方正確提供幫助內容。 客戶體驗很簡單，培訓人員毫無痛苦，但是幫助Scout仍然具有您提供大規模支持所需的所有強大功能。憑藉最佳的課堂報告，集成的知識庫，50多個集成和強大的API，可以幫助您的團隊專注於真正重要的事情：您的客戶。 在140多個國家 /地區，包括Buffer，Grubhub，Angellist和Timbuk2的140個國家 /地區的12,000多個客戶信任Help Scout。
Zendesk
zendesk.com
Zendesk是AI驅動的服務解決方案，易於設置，使用和擴展。 Zendesk解決方案可在開箱即用，並且在發生變化時易於修改，從而使企業移動更快。 Zendesk還可以幫助企業利用尖端AI來使服務團隊更快，更準確地解決客戶問題。 Zendesk AI建立在數十億個CX互動的基礎上，可以在從自助服務，代理到管理員到管理員的整個服務經驗中利用Zendesk AI，以幫助您在大規模上有效地成長和有效地運作。 Zendesk為代理提供了工具，見解和上下文，他們需要在任何渠道上提供個性化的服務體驗，無論是社交消息，電話還是電子郵件。 Zendesk匯集了服務團隊所需的一切 - 從個性化對話和全渠道案例管理，到AI供電的工作流和代理工具，自動化以及1200多個應用程序的市場 - 都在一個屋頂下進行了保護。而且，我們的解決方案易於實施和飛行調整，使團隊無法要求它，開發人員和昂貴的合作夥伴進行持續的更改。在Zendesk，我們的使命是簡化業務的複雜性，並使公司易於與客戶建立有意義的聯繫。從初創企業到大型企業，我們認為，無論規模，行業或野心如何，每個公司都應該擁有聰明，創新的客戶體驗。 Zendesk在30多種語言的眾多行業中為超過13萬個全球品牌提供服務。 Zendesk的總部位於舊金山，並在全球設有辦事處。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing 連接您在業務中使用的每個工具和管道，以便在客戶生命週期的每個狀態下吸引客戶。利用來自電子郵件行銷、社交媒體、數位廣告和您的網站的數據，與您的聯絡人量身定制個人化的接觸點，確保您的行銷有效、有吸引力且令人難忘，而不會浪費您的時間。我們讓自動化為您服務，讓您可以專注於使您的業務與眾不同的個人風格，並確保您沒有錯過與任何客戶的任何一步。您可以使用 ActiveCampaign 執行哪些操作？ - 在所有客戶接觸點上實現自動化個人化體驗- 追蹤整個客戶生命週期中的買家偏好、行為和許多自訂屬性，以進行更深入的細分和更有效的推廣- 基於幾乎任何參數自訂發送，以便您的訊息始終針對正確的目標受眾- 使用整個客戶生命週期的數據為每個客戶選擇最佳內容、發送時間和交付渠道- 以最小的努力創建完全定制的營銷活動，然後根據客戶行為即時改善您的發送策略- 複製1-無論您的業務有多大，為每位客戶提供 1 種個人體驗
Helpwise
helpwise.io
留住客戶與獲取新客戶同樣重要。忠誠的客戶會產生更多收入，並以零成本為您帶來推薦。提供良好的客戶服務是保留客戶的重要組成部分。 有了Helpwise，管理客戶服務就變得容易。 1. 只需幾分鐘即可設定您的客戶服務中心。 2. 透過所有管道與客戶溝通並與您的團隊協作。 3. 建立責任制，不再共享密碼。 4. 設定自助服務和自動化。 5. 獲得有關提高團隊生產力和客戶滿意度的可行見解。 Helpwise 與電子郵件（例如 support@、sales@、careers@ 等）、即時聊天、Whatsapp、簡訊、社交媒體等整合。 開始使用 Helpwise，這是一種可為您的企業帶來收入的客戶服務解決方案。
Zoho Desk
zoho.com
Zoho Desk可以通過電話，電子郵件，實時聊天，SMS文本，社交媒體等來幫助企業管理客戶溝通。它還可以幫助您根據其部門或團隊將呼叫分配給代理商，自動向客戶熟悉的代理商路由電話，並使您能夠保持服務的一致性以建立有意義的客戶關係。用Zoho Desk將您的客戶服務號碼連接起來，並在應用程序中撥打/接收電話。
MyAlice
myalice.ai
適用於社群活躍的 Shopify 和 WooCommerce 品牌的一體化客戶溝通工具。社交是新的電子商務。客戶現在像對待人一樣對待您的品牌，並希望透過多種管道與您聊天。因此，我們創建了透過對話在支援媒體上進行銷售和支援的現代方式。只需五個簡單步驟即可為您的電子商務品牌解鎖社交商務，以發展您的業務、建立真正的客戶關係並減少完成訂單的時間。 1. 透過一個收件匣提供支援和銷售 和您一樣，我們也討厭在無數社交應用程式、網站和商店之間切換。因此，您可以從一個共享收件匣管理所有社交管道、即時聊天和電子商務訂單。 2. 管理您的電子商務訂單 查看和搜尋您的庫存、建立或更新訂單、共享產品圖片、查看客戶詳細資訊 - 所有這些都無需離開您的收件匣。 3. 節省支援時間和資源 只需幾分鐘即可部署無程式碼聊天機器人，從而節省支援時間、自動回應常見查詢並以多種語言自動進行對話。 4. 與您的團隊成員合作取得功能齊全的票務工具，以自動指派、重新分配成員、建立預設回覆、新增標籤並留下註釋，以分享方式支援客戶。 5. 無需嘗試即可做出更好的決策 = 產生有關用戶、銷售、代理效率和客戶評級的自動報告，以便為您的團隊做出更好的決策。 TLDR：MyAlice 提供了電子商務業務所需的一切 - 社交媒體管道、即時聊天、聊天機器人、商店庫存、支付網關、行動應用程式 - 全部都在一個平台上，以便您可以隨時隨地進行銷售和支援。任何時候。任何地方。與您的 WooCommerce 或 Shopify 商店、網站、行動應用程式以及 Facebook、Messenger、Instagram、WhatsApp、Viber、Telegram 和 Line 等流行社交管道整合。立即註冊免費帳戶或取得遷移協助，以從 Gorgias、Delightchat、Richpanel、eDesk、Freshdesk 切換。
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot 是一種開源客戶支援解決方案，可幫助公司在其網站、Facebook 頁面、Twitter、Whatsapp、簡訊、電子郵件等上吸引客戶。對話管道並從一個地方與您的客戶交談。輕鬆地將新代理程式新增至您的系統並輕鬆解決對話。 Chatwoot 還為您提供即時報告來衡量您團隊的績效，為您提供預設回覆以輕鬆回答常見問題，並為您提供私人註釋以供客服人員相互協作。
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp – 透過對話推動您的線上銷售！使用 Smartsup 實現銷售自動化。我們為您提供成長線上銷售額所需的一切：人工智慧、LeadGen 聊天機器人、即時聊天以及更多可用於在正確的時間吸引訪客的工具。並立即將他們轉化為忠實的客戶。 Smartsupp 是世界上領先且最值得信賴的聊天和聊天機器人解決方案之一，目前推動了超過 100,000 個網上商店和網站。
Tidio
tidio.com
Tidio 是客戶服務軟體領域的全球領導者。 Tidio 的使用者友善平台使全球 30 萬多家企業能夠為其客戶提供更智慧、更快速的支援。 憑藉全套客戶服務解決方案，Tidio 提供即時聊天、聊天機器人、票務和人工智慧驅動的虛擬支援代理，協助您解決客戶問題並提高轉換率。 Tidio 的軟體可在所有主要內容管理系統、電子商務平台和社群媒體管道上運作。 Tidio 成立於 2013 年，現已擁有 180 多名員工，並在舊金山、甚切青和華沙設有辦公室。 Tidio 為來自 205 個以上國家的各種規模的客戶提供服務，包括梅賽德斯、殼牌和 Praktiker。每月有 5.1 億獨立用戶查看 Tidio 的即時聊天小工具。
Brevo
brevo.com
在當今競爭激烈的商業環境中，提供卓越的客戶服務對於打造蓬勃發展的品牌至關重要。透過 Conversations by Brevo，您可以將客戶支援提升到新的高度，同時促進銷售並培養持久的客戶關係。我們強大的一體化平台使您的團隊能夠提供一流的支援並簡化您的客戶服務營運。 真實的談話，即時 對話整合了電子郵件、即時聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒體管道。不再需要進行選項卡調整或複製貼上。將所有客戶互動集中在一個方便的來源。 將訪客轉化為客戶並釋放收入成長 使用我們的即時聊天小工具和聊天機器人吸引潛在客戶，確保他們在離開您的網站之前進行轉換。留住並培養現有客戶，以在當今的競爭格局中實現收入最大化。 效率觸手可及 透過包含最新變數的預設回覆來節省時間。建立全面的幫助中心來解決常見問題並減少重複查詢。利用自助服務和自動化工具進行更有意義的對話。隨時隨地使用適用於 Android 或 iOS 的 Brevo Conversations 行動應用程式。 無縫整合和數據整合 Conversations by Brevo 無縫整合了 Brevo 產品及其他產品，為您提供統一的客戶指揮中心。透過與 WordPress、Shopify、WooCommerce 等的深度集成，輕鬆管理您的行銷管道等。簡化運輸、退貨、評論、忠誠度計劃和其他基本業務功能。透過將所有相關數據收集並整合到一處，全面了解每位客戶。 加入超過 50 萬家選擇 Brevo 的企業，體驗 Conversations by Brevo 的強大功能和簡單性。無論您是小型企業還是大型企業，我們都有量身訂製的方案來滿足您的需求。
ControlHippo
controlhippo.com
隆重介紹 ControlHippo – 終極 WhatsApp 共享收件匣，專為滿足銷售和支援團隊的需求而設計。其卓越的效率可讓您的團隊跨多個裝置不間斷地存取 WhatsApp 號碼，從而實現通訊動態的徹底轉變。 ControlHippo 為您的銷售和支援人員提供全方位、即時的客戶互動視角，為所有通訊提供 360 度的有利視角。這項寶貴的功能可確保輕鬆監控並快速回應客戶詢問，消除任何溝通不良和不必要的延誤的可能性。此外，ControlHippo 無與倫比的靈活性可與各種工具和應用程式無縫集成，從而增強您的客戶支援能力並優化整體團隊效率。透過 ControlHippo，迎接全新的生產力梯隊並提高客戶滿意度！
Rocket.Chat
rocket.chat
Rocket.Chat-針對為需要對其通信的組織建立的高度監管的組織的安全協作，它可以在同事，合作夥伴，客戶，社區，甚至平台之間進行協作，而無需妥協數據所有權，自定義或集成。在150多個國家和組織（例如德意志巴恩），美國海軍和瑞士信託信託基金會（Credit Suisse Trust Rocket）等組織中，數以千計的用戶每天都保持私密和安全。
Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支援的一體化潛在客戶轉換和溝通平台，可與您已使用的工具整合。超過 100,000 家企業使用 Podium 在競爭中脫穎而出。 * Podium 是一種通訊工具，可協助企業進行網站轉換和客戶互動。 * 評論者經常提到從任何裝置存取應用程式的便利性、易用性以及對客戶溝通和網站轉換的正面影響。 * 用戶提到了客戶服務回應時間的問題、某些功能的困難以及對定價和合約條款的不滿。
Engati
engati.com
Engati 聊天機器人和即時聊天平台榮獲 2021 年 CODiE 獎。它使您能夠在幾分鐘內建立智慧機器人，而無需編程。建置一次並在 15 個頻道上發布 - WhatsApp、Messenger、Instagram、Kik、Telegram、Line、Viber、Skype、Slack、微信、Twitter、Skype for Business、您的網站和行動應用程式。支援智慧路徑、訓練、複製、分析和私人標籤。使用 Engati，您可以利用機器學習、NLP/NLU 的力量來設計您自己的聊天機器人，並以 50 多種語言與您的客戶互動。
JivoChat
jivochat.com
JivoChat 是一個免費的即時聊天工具，供線上企業與客戶即時交談。它可以幫助您建立 360° 客戶支援系統，並連接訊息管道、提供呼叫、自由配置和客製化。
Chative
chative.io
Chative.IO 是一個由人工智慧賦能的全通路訊息平台。我們使企業能夠在人工智慧和自動化的幫助下透過社交管道直接銷售。 為什麼應該使用 Chative.IO？ - Chative 擁有交鑰匙人工智慧客戶服務解決方案，適用於任何業務，只需點擊即可運作！ - 免費無限的頻道和訊息，而且定價完全透明且適合啟動。它還配有免費的行動應用程式！ - 為小型企業提供免費計劃，並提供應用程式內支援。 - Chative 提供屢獲殊榮的 UI 和 UX，將壓縮資訊的藝術與輕鬆的導航相結合！ - 過去 6 年來，我們一直是人工智慧、聊天機器人和訊息自動化領域的先鋒力量。 Chatative.IO 為您做什麼？ - 統一所有對話、客戶、訂單和產品目錄，透過提高客戶滿意度來加速成長。 - 存取完整的客戶背景、訂單歷史記錄和活動詳細信息，為忠誠度和重複購買提供客製化支援。 - 透過日常訊息應用程式實現直接銷售，將訪客轉化為潛在客戶。 - 透過人工智慧和自動化，確保及時、個人化的客戶服務並提高生產力。
Front
front.com
Front 是現代客戶服務平台，可協助公司取悅客戶、吸引團隊並建立更強大的業務。他們重新設計了幫助台，以便跨每個客戶溝通管道進行即時團隊協作，然後透過人工智慧和自動化為其提供支持，以解決問題並幫助團隊更快地工作。無論客戶是在尋找簡單、即時的答案，還是針對最複雜的問題尋求個人化幫助，客戶都可以獲得卓越的服務，並且可以獲得業務所需的分析和見解，以優化客戶體驗。從 ClickUp 到 Branch Insurance、Echo Global Logistics 到 Reed & Mackay，超過 8,500 家各種類型和規模的企業都依靠 Front 提供改變遊戲規則的服務來贏得併留住客戶。
Signals
getsignals.ai
Signals 是一個潛在客戶開發和人工智慧平台，可幫助您了解誰在您的網站上，並利用他們的行為來與準備購買的訪客互動。我們已經幫助公司找到了數千名合格的新聯絡人，而訪客無需填寫表格。
Continually
continual.ly
為您的網站提供免費聊天機器人和即時聊天。拖放聊天機器人建構器，無需編碼技能。 我們確保您不會錯過您網站上的任何潛在客戶。如今，當人們造訪您的網站（例如要求產品演示）時，他們希望您立即回覆。即使是在非工作時間，或他們位於另一個時區。大多數網站要求客戶填寫長表格並提供大量資訊。這是一種不人性化且不友善的體驗。作為客戶，您不知道什麼時候會收到回覆。 insidesales.com 的研究表明，即使等待 5 分鐘才能回覆客戶，也會大大降低您關閉業務的機會。我們為您提供一行程式碼，您可以將其添加到您的網站中，以自動回覆潛在客戶並產生更多合格的潛在客戶，而無需增加額外銷售人員的費用。持續讓您以簡單的訊息傳遞取代表單，讓客戶輕鬆、快速地取得所需的資訊。我們可以幫助您將網站訪客轉化為客戶的一些範例： * 歡迎新訪客並詢問他們是否需要任何幫助 * 使用發現問題來限定潛在客戶 * 快速預約熱門潛在客戶 * 透過詢問建立您的時事通訊列表在正確的時間註冊* 標示有用的內容，例如部落格文章、影片或電子書
Signpost
signpost.com
Signpost 是完整的自動化解決方案，用於收集客戶回饋、獲得更多更好的評論、贏得新客戶、獲得推薦並增加回頭客業務。
pagealive
pagealive.com
Pagealive 是一個即時視訊聊天小工具，可讓企業為其客戶提供個人化的即時支援和參與。我們的使命是透過提供用戶友好的即時視訊聊天解決方案來改變客戶體驗，以促進有意義的聯繫並提高轉換率。該行銷和銷售計劃概述了我們提高知名度、推動需求和增加 pagealive 銷售的策略。我們的方法包括有針對性的行銷活動、策略合作夥伴關係和專門的銷售團隊，以最大限度地擴大我們的影響力和影響力。
Deskpro
deskpro.com
Deskpro 創建幫助台軟體，為全球企業提供卓越的支援體驗，並且可以自由地將服務台託管在雲端或本地端。 Deskpro 成立於 2001 年，幫助數千家公司簡化了客戶服務營運並縮短了回應時間，從而帶來了更好的客戶體驗。 Deskpro 的幫助台軟體包括電子郵件、即時聊天、電話和社群媒體票務以及自助服務知識庫。您還可以使用分析和報告工具，使企業能夠監控績效並做出數據驅動的決策。 Deskpro 旨在改善企業和最終用戶之間的溝通，以提供卓越的客戶服務體驗。加入數千家選擇改變支援方式的公司，包括索尼、蘋果、微軟、沃達豐、怡安、英特爾、寶潔、空中巴士等。
Rasayel
rasayel.io
Rasayel 是 WhatsApp 的一體化 B2B 銷售平台。 特色： - 具有雙向訊息功能的共享團隊收件匣 - 無程式碼 WhatsApp 聊天機器人建構器 - WhatsApp 廣播與群發訊息 - 開放 API 和 Webhooks - 自動化 - 整合（HubSpot CRM、Pipedrive、Salesforce（即將推出）、5000 多個具有 Zapier 的應用程式等等） - 適用於 iOS 和 Android 的行動應用程式 Rasayel 快速、可靠且直觀。使用 Rasayel 的共享團隊收件匣，您可以透過 WhatsApp 管理客戶對話，確保高品質的銷售對話，並提供卓越的客戶體驗。 您的團隊可以使用 Rasayel 行動應用程式隨時回應客戶。您將永遠不會再錯過機會或失去客戶的蹤跡。 Rasayel 與您的工具包的其餘部分集成，以確保您的團隊始終掌握完整的上下文，減少人為錯誤並節省您的時間： - HubSpot：自動將 Rasayel 聯絡人與 HubSpot 中的現有聯絡人進行配對。記錄您的所有活動，並根據 WhatsApp 資料建立本機 HubSpot 報告。 - Pipedrive：記錄所有活動、自動配對聯絡人並建立報表。 - Salesforce：即將推出。請與我們聯繫以加入測試版。 - Zapier：將 Rasayel 連接到超過 5000 個應用程式和系統。 對於進階用例，Rasayel 的 API 釋放了 Rasayel 平台的強大功能，讓您可以將其嵌入現有系統、流程等中。
MindBehind
mindbehind.com
MindBehind 是一個對話式人工智慧管理平台，幫助非技術團隊在單一平台上建立、啟動和發展他們的聊天機器人和虛擬助理。 MindBehind 為各種規模和不同行業的品牌（例如 Avis、Budget、Phillip Morris International、Renault）提供易於使用的解決方案，幫助改善客戶體驗。使用 MindBehind 建立的聊天機器人或虛擬助理可以添加到網站、行動應用程式、社交媒體介面（例如 Facebook Messenger 和 WhatsApp），很快就會添加到智慧助理（例如 Amazon Alexa 和 Google Assistant）中。
Atlas
atlas.so
Atlas 是一款一體化客戶支援工具，可協助您將客戶支援團隊從成本中心轉變為產品創新引擎。我們將客戶旅程中的關鍵資訊匯集到一個位置，以便您可以提供更快、更有效的回應，並可以分析和了解客戶的整體需求。以下是如何使用 Atlas 將客戶支援提高 10 倍的概覽： * 客戶時間軸：透過單一、易於遵循的時間順序排列的時間軸查看客戶的整個旅程。 * 會話錄製：一個影片勝過一千個字。讓您的客戶透過會話錄音向您展示而不是告訴您。 * 聊天機器人：透過為任何體驗創建有用且引人入勝的聊天機器人工作流程，引導您的客戶完成整個旅程。 * 幫助中心：透過自助中心為客戶提供最常見問題的答案，從而將您的工作量減少一半。 * 全通路：聊天、電子郵件、簡訊、Whatsapp、Slack：透過一個簡單、統一的介面與您的客戶交談。 * 報告：透過直接發送到您的收件匣的易於閱讀的圖表來追蹤客戶支援的品質。 * 鍵盤優先：只需按幾下按鍵即可執行任何操作並在整個應用程式中導航。
Verloop.io
verloop.io
Verloop.io 是全球領先的客戶支援自動化平台。它幫助企業跨渠道為客戶提供令人愉快的支援體驗。 Verloop.io 的平台無縫地跨各種管道提供支持，從網站和 WhatsApp 到應用程式內和語音互動。 Verloop.io 贏得了全球 5000 多個品牌的信任，包括迪卡儂、Cleartrip 和 Nykaa 等知名品牌，為企業和中小型企業提供服務。 Verloop.io 的端到端解決方案使我們與眾不同，它提供了三重方法： 1. 初始查詢解決：在聯絡中心互動的第一階段，Verloop.io 透過聊天和語音採用人工智慧支援。 Verloop.io 的對話式 AI 解決方案可有效處理大多數客戶查詢。 2. 人工代理支援：隨著查詢升級到人工代理，Verloop.io 引入了 Co-pilot 來提供支持，這是一種強大的人工智慧工具，可幫助人工代理做出準確的回應。該工具建議採取措施以提高座席效率。利用由文件認知提供支援的語音轉文字和AnswerFlow，客服人員還可以利用我們的生成式AI 支援工具（例如AI-summary、AI-Rephrase、AI-Expand 和AI-Tone adjustment）來確保最佳回應並提高客戶滿意度。 3. AI 支援的品質分析 (QA)：Verloop.io 的 Sparks 為品質分析師提供了終極解決方案，使用生成式 AI 自動進行呼叫分析。這確保了持續改進的簡化流程。 除了上述工具之外，企業還可以使用 Verloop.io 的機器人建構器 - Recipes 以及 Smart block 來輕鬆開始提供最佳客戶體驗的旅程。總而言之，Verloop.io 旨在透過創新的自動化和人工智慧驅動的解決方案來簡化和提升客戶支援之旅
Sociocs
sociocs.com
Sociocs 是適合您企業的客戶溝通工具。它可以幫助您獲取和留住客戶、建立線上聲譽、提供出色的客戶服務體驗並發展您的業務。 使用您團隊共享的單一工具進行商務簡訊、Google 地圖和 WhatsApp 聊天、線上評論管理、網路聊天、線上表單和簡訊通知。 Sociocs 支援的管道：Facebook Messenger、Facebook 貼文評論、行動應用程式評論、Google Business Reviews、Google Business Messaging、簡訊/簡訊、Telegram 訊息、網路聊天、WhatsApp 訊息、網站表單。
DialShree
webrtc.elisiontec.com
DialShree 是一種流行的呼叫中心解決方案，支援統一的通訊管道。它具有廣泛的功能。它以其 99.99% 的 SLA 正常運行時間而聞名。它是一個高度可擴展、強大、安全且功能豐富的解決方案，非常適合所有規模的企業和呼叫中心。 DialShree 的 VoIP 和電話專家已在 10 多個行業實施了 900 多個全通路通訊解決方案。 BPO、KPO、企業公司、催收機構、企業、電話行銷公司、電話中心、銀行、醫療保健、電子商務、汽車、政府
Swell
swellcx.com
Swell 自動收集病患和員工的私人和公開回饋。有了更好的回饋，診所可以提高他們的線上聲譽，增強患者體驗並提高員工滿意度。
GoSite
gosite.com
GoSite 為推動美國經濟的小型企業創造簡化的技術。我們的軟體使他們能夠在一個地方擁有在數位時代與客戶聯繫所需的一切。我們基於雲端的行動和網路工具套件改變了客戶隨時隨地開展業務的方式。
Redtie
getredtie.com
Redtie 讓小型企業主透過簡單的簡訊共享行銷資料，例如文件、圖像、音訊和視訊。 Redtie 是一種先進的簡訊解決方案，可讓您像發送電子郵件一樣發送附件。發送的短信帶有一個鏈接，用於訪問存儲在安全雲中的附件。 Redtie 還可以擴展，一次向一個或數百個用戶發送訊息和附件。
OneHash
onehash.ai
OneHash CRM 是一個基於雲端的、強大的、可擴展的、敏捷的、經濟實惠且功能齊全的FaaS 解決方案，包含CRM、ERP、HCM、專案管理、幫助台和您公司所需的其他SaaS，以自由和開源軟體的價格實現指數級增長和發展。我們決心為全球 95% 的中小企業提供智慧、經濟實惠、敏捷且安全的 CRM 解決方案，以確保永續成長。世界一流的服務和實惠的價格是我們的獨特賣點，我們恪守我們的承諾。
Dialogview
dialogview.com
對話式人工智慧平台 |全通路整合 | AI 驅動的虛擬代理 Dialogview 是一個對話式人工智慧平台，可協助企業透過通訊和協作工具實現強大的全通路客戶體驗。 Dialogview 將為各種管道互動提供單一視圖介面，包括網路聊天、簡訊和其他流行的訊息應用程式。借助即時協作工具，dialogview 可以使客戶體驗人性化。 Dialogview 可協助您的企業改善客戶體驗、客戶旅程和客戶回饋，從而實現與座席的 360 度連結。
Orlo
orlo.tech
由於有大量的頻道可供切換，並且公眾始終在觀看，提供讓您的公民大吃一驚的客戶服務和通訊絕非易事！ Orlo 讓您能夠從一個平台管理您的數位對話，讓您可以專注於真正重要的事情 - 提高參與度、改善體驗和管理聲譽。 受到超過 100 個國家委員會、四分之三的英國警察部門以及全國各地更多公共部門組織的信任，我們為在 Blighty 出生和長大而感到自豪，我們所有的服務器也都在英國的土地上！由人工智慧主導的技術提供支援的易於實施、安全且可擴展的解決方案？向 Orlo 打個招呼，透過精彩的對話開始建立社區！
SleekFlow
sleekflow.io
SleekFlow 是人工智慧驅動的全通路對話套件，用於客戶互動。一體化 SleekFlow 平台可跨每個人常用的訊息傳遞管道（包括 WhatsApp、Instagram、即時聊天等）創建無縫且個人化的客戶旅程。 SleekFlow 致力於透過幫助公司將所有工作流程圍繞著有意義的對話來塑造溝通的未來。從行銷和銷售到支援團隊，SleekFlow 利用其尖端的對話式 AI 功能簡化了業務運作。透過自動化日常任務、優化客戶互動並提供無與倫比的支持，客戶至上的解決方案使企業能夠實現前所未有的可擴展性和成長。 SleekFlow 位於新加坡、香港、馬來西亞、印尼、巴西和阿聯酋。 2022年，這家新創公司獲得了由Tiger Global領投、AEF大灣區基金和Transcend Capital Partners參與的800萬美元A輪融資。
erxes
erxes.io
歡迎使用 erxes，開源 Hubspot/Qualtrics 替代方案。 erxes 是一種開源體驗作業系統 (XOS)，使 SaaS 供應商和數位行銷代理商/開發人員能夠創建適用於所有類型業務的獨特體驗。我們將透過為社區提供突破性價值來改變企業的成長方式。跟我們一起踏上這段旅程吧！透過 erxes，您的公司可以實現成長和團結，因為它： - 100% 免費且可持續：erxes 提供了一種可持續的商業模式，讓開發者和用戶都能雙贏。它是開源軟體，但更好。 - 100% 可自訂：我們基於插件的架構提供無限的定制，讓您滿足您的所有需求，無論它們有多具體。 - 100% 隱私：我們設計的 erxes 平台可以保留對您公司敏感資料的完全控制，而無需第三方監控。 - 100% 掌控：您可以建立任何您想要的體驗，其中您業務運營的所有管道都已連接和整合。探索您的選擇：自架 AGPLv3 以及企業版授權的開源 Hubspot 替代方案。它是用 Node.js、GraphQL 和 React 寫的。自助服務 免費啟動並透過我們的增強功能和附加元件解鎖高級功能、附加服務和自訂選項。企業 為企業提供安全、合規的開源軟體。使您的團隊能夠更快地行動。將 erxes 核心插件、元件和 SDK 嵌入整合到您的平台中，以增強其功能並簡化操作。平台利用核心外掛、元件和企業功能來支援您的整個平台業務。基礎架構 使用 erxes 基礎架構和本機外掛程式增強您的 SaaS。讓我們的專家團隊將您的願景變為現實。
Serviceform
serviceform.com
Serviceform – 您的企業銷售、支援和行銷所需的唯一軟體 有網站訪客但未將其轉換為客戶？讓我們改變這一點！ Serviceform 幫助世界各地的企業將網站訪客轉化為收入。這是透過結合潛在客戶生成工具、識別網站訪客行為的分析和 CRM 來實現的，為網站轉換和客戶管理提供單一解決方案。我們的願景是成為一家全球領先的公司，致力於突破線上潛在客戶開發和溝通的界限。我們希望成為您的企業銷售、支援和行銷所需的唯一軟體。 Serviceform 是一家總部位於芬蘭的 SaaS 公司。我們致力於開發最好的潛在客戶生成工具和分析工具。我們希望讓企業主做出明智的決策並可預測地發展他們的業務。關於我們的技術，我們提供一個一體化的軟體平台，幫助公司簡化其銷售、行銷和客戶支援流程。 • 您只需要 6 種網站轉換工具：聊天機器人、即時聊天、動態表單、會話登入頁面、參與聊天機器人、彈出視窗和浮動欄。 • 管理工具：Flex xRM、Ourly 會議安排程序、網站分析和 Cookie 橫幅。 • 通訊工具：社交收件匣、電子郵件和簡訊活動產生器。
LiveCaller
livecaller.io
網站缺乏溝通管道會導致客戶流失、滿意度低、客戶成功率極低甚至為零，而且一鍵語音通話對於跨行業企業的潛在價值巨大，因此LiveCaller 透過提供一站式解決方案基本上解決了這些問題，將不同的通訊管道（網路呼叫、聊天、回撥、社交訊息應用程式）組合到一個平台中。
OutboundEngine
outboundengine.com
OutboundEngine 透過讓每個人都變得簡單輕鬆的線上行銷來幫助企業發展。我們創造精美、高影響力的行銷活動，自動投放並追蹤參與度，以顯示誰準備好進行對話。我們的平台加強了與客戶、合作夥伴和潛在客戶的關係，以更少的工作發現更多機會。
Whisbi
whisbi.com
Whisbi 為 B2C 企業提供行動優先的對話式銷售和行銷平台。 我們的解決方案為銷售和行銷專業人員創造了提高銷售轉換率、提高現場參與度並提供差異化線上客戶體驗的機會。 Whisbi 將所有聯絡管道（例如視訊通話、聊天、聊天機器人、點擊通話或傳統電話）整合到一個集中式數據驅動的 UI 中，供您的客戶使用。 Whisbi 透過 BI 引擎增強，在正確的時間為正確的客戶提供正確的管道。 Whisbi 解決方案可輕鬆與現有基礎設施集成，從呼叫中心到實體商店和虛擬展廳。在網站上簡單地包含該解決方案就可以提供真正的全通路客戶體驗，從而顯著提高線上轉換率。 我們為銷售和行銷提供世界一流的對話平台，並能夠分享特定行業的見解和專業知識。我們在與電信、汽車、旅遊、保險和銀行領域的全球企業密切合作方面擁有無與倫比的經驗。 我們的解決方案已成功實現： * 7 億次展示， * 4700 萬次點擊， * 18M 呼叫請求， * 1000萬次對話 迄今為止，我們已向全球客戶交付了超過 150 萬份銷售額。我們才剛開始！ Whisbi 將人際互動置於線上客戶體驗的中心，並提高數位行銷活動的投資報酬率。它使品牌能夠更好地利用其網站流量、提高 NPS 分數、透過 CX 實現差異化並增加線上銷售。我們與最好的行銷和銷售解決方案集成，包括 Salesforce、Google Adwords、Google Analytics 和 Adobe Marketing Cloud，幫助為整個客戶旅程提供更強大的洞察。 從本質上講，Whisbi 使現代行銷和銷售團隊能夠提供多通路體驗，支援和補充現有的數位商務系統。
Kindly
kindly.ai
由人工智慧驅動的生成式聊天機器人旨在實現自動化支援和推動銷售。 我們是歐洲領先的優質聊天機器人供應商之一，專門開發用於客戶服務和通訊的人工智慧和自動化解決方案。 我們提供的平台結合了先進的機器學習技術和自然語言處理 (NLP)，以增強客戶體驗並提高客戶服務流程的效率。 是什麼讓 Kindly 與眾不同？ 更少的維護和更多的內容生產！ Kindly 的人工智慧將建議新的訓練數據，您只需點擊按鈕即可接受。 易於客製化 聊天機器人無需編碼即可適應您的品牌！ 不僅僅是按鈕 Kindly 的聊天機器人可以回答特定問題，而不是強迫使用者選擇甚至可能不相關的按鈕。 多種語言 用一種語言訓練聊天機器人，它可以理解一百多種查詢！ 我們的客戶包括 Adecco、VOI、挪威航空、Lindex、Hertz、Comviq、Schibsted、Jotun 和 Kahoot。 輕鬆與頂級 CRM 提供者（例如 Dixa、Salesforce、Freshdesk、Zendesk 和 Hubspot 等）整合。
Futr
futr.ai
Futr 是一個聊天即服務平台，透過任何語言和任何管道的自動、即時、視訊和社交聊天來增強客戶服務能力。 Futr 的客戶包括許多警察部隊、領先的零售商和慈善機構，它正在幫助智慧組織透過始終在線、始終即時、始終富有洞察力的聊天服務與受眾建立聯繫。 不要相信我們的話。透過我們的一個月試用期免費試用 Futr 平台！ - 即時自動聊天部署 - 追蹤使用情況和基準投資回報率 - 提供預定入住的專門支持 - 審判結束案件審查 - 無義務 - 無需信用卡
giosg
giosg.com
Giosg 是一個銷售加速平台，結合了即時聊天、聊天機器人、人工智慧和互動式內容，可幫助公司建立引人入勝的線上體驗，從而快速將網站訪客轉化為銷售。我們希望重新構想、重新定義和重新評估數位世界中組織和人員之間的互動。如今，全球有超過 1200 家零售、汽車和房地產等領域的公司加入了我們的探索行列。
Table Duck
tableduck.com
Table Duck 是一個基於雲端的平台，可透過一個收件匣管理和自動化客戶對話。它允許企業提供 24/7 的客戶支援並提高 CSAT 分數。即時聊天、電子郵件等訊息傳遞管道和 Facebook Messenger 等社群訊息傳遞管道匯集在一處。無腳本、人工智慧驅動的聊天機器人可以與客戶提供自然、類似人類的互動。預先訓練的模型可以在幾分鐘內輕鬆實施。支援的語言包括英語、西班牙語、法語、德語、荷蘭語和瑞典語。
LiveAgent
liveagent.com
LiveAgent 是一款功能齊全的幫助台和即時聊天軟體，可協助您透過整合式幫助台解決方案為客戶互動帶來個人化。 LiveAgent 擁有市場上最快的聊天小部件，是 2024 年評論最多、排名第一的中小企業即時聊天軟體。 LiveAgent 利用全通路通用收件匣、即時即時聊天、內建呼叫中心和強大的客戶服務入口網站的強大功能。 利用我們的客戶細分、自動化、內建 CRM、強大的分析套件以及我們的客戶知識庫，個人化您的溝通。發現超過 175 種幫助台功能和 200 多種整合。 開始 1 個月的免費試用，無需信用卡。 200 多個功能包括： -POP3帳戶 -電子郵件管道 -轉發 -部門 -優先事項 -狀態 -標籤 -規則 - 票務路線 - 預設/預定義訊息 - 電子郵件模板 -語音集成 -即時網站監控與統計 -聊天 -Facebook/Twitter/Instagram/Slack 集成 -知識庫 - 輸入時即時建議 -回饋和聯絡表 -特工評級、遊戲化 -多種語言 - 票證過濾器 - 檔案共用和附件 -聊天按鈕模板等等。 新創公司的 LiveAgent： 對於申請的新創公司來說，啟動計畫的前 6 個月免費。對於新創公司來說，這是一個獨特的機會，可以免費獲得市場上最好的客戶支援軟體。在前 6 個月後，新創公司可以繼續以折扣價使用 LiveAgent。
Chekkit
chekkit.io
Chekkit 是一個旨在增強本地企業活力的平台。它顯著提高了客戶參與度和潛在客戶轉換率，超越了競爭對手。該軟體為評論管理、商務簡訊、文字聊天、集中收件匣、可簡訊固定電話、客戶調查、競爭基準測試等提供一體化解決方案！這種整合方法簡化了客戶互動、增強了業務運作並推動了成長。
Arena
arena.im
Arena正在開發下一代的實時參與工具，該工具由第一方數據提供動力，以建立到處可信的，充滿活力的觀眾。我們的解決方案 - 實時聊天，現場博客，競技場角色）利用社交媒體最受歡迎的功能快速在您管理的任何平台上創造深度參與。超過20,000個客戶信任競技場，可以在網絡上，應用程序或現場活動（或所有三個）將觀眾聚集在一起，以參與內容，社區和商業。
Leadoo
leadoo.com
Leadoo 是一個轉換平台，可將被動的網站流量轉化為主動的潛在客戶和有形的業務成果。由於 83% 的購買決策發生在網路上，因此網站轉換的機會從未如此之高。但大多數網站訪客都是被動的，沒有準備好購買。平均而言，98% 的網站訪客沒有發生轉換就離開了。如此低的轉換率可能會影響效能。因此，他們的使命是協調並授權行銷和銷售團隊更好地進行轉型並共同創造新的商業效率。 他們透過以下方式做到這一點： * 利用現場機器人來推動轉化之旅 * 強大的個人化功能，提升使用者體驗 * 公司識別以識別潛在客戶 * 用戶旅程映射以繪製銷售週期 * 分析以了解用戶 * AI會根據網站內容自動回答使用者問題 * 銷售提醒以支援商業團隊 * CRM 整合將所有內容整合在一起 * Leadoo 還配備了專門的轉換專家團隊，他們透過網站建立並不斷優化轉換旅程。 對於 800 位 Leadoo 客戶，在與他們合作的前 12 個月裡，他們發現基本轉換率平均成長了 74%。簡而言之，Leadoo 提供了以下所需的所有工具和見解： * 識別網站訪客 * 現場啟動它們 * 在他們的購買過程中培養他們 * 最終將更多的人轉化為客戶
Customers.ai
customers.ai
Customers.ai 是全球領先的人工智慧銷售推廣自動化和 B2C 資料探勘平台。主要功能包括：透過電子郵件識別匿名網站訪客、模板化銷售推廣自動化工具、與數千個企業生產力工具的整合、數億筆消費者記錄，以便為任何受眾建立電子郵件推廣活動。 Customers.ai 銷售推廣自動化系統已被全球超過 100 萬家企業使用，涉及各個行業和國家。
Locobuzz
locobuzz.com
Locobuzz 是一個屢獲殊榮的社交媒體分析和參與平台，可以有效地部署該平台來傾聽和響應品牌創建的線上嗡嗡聲，並評估特定行銷活動的有效性。 Locobuzz 不僅有助於「聆聽」社群媒體，還可以使用內建的 CRM 功能以個人化方式與使用者「互動」。強大的資料儲存可以產生洞察並提供可操作的資料。我們為您的品牌設計一站式數位情報中心。透過結構化且強大的分析和視覺化，可以輕鬆推動數位策略和品牌形象，而無需過多的複雜社交數據。我們為您提供即時體驗、思想領導和危機管理方面的協助。 Locobuzz 還使企業能夠利用機器學習和 NLP 的力量，使用多語言聊天機器人創建互動式體驗。我們相信，對話式商務的潛力可以透過人工智慧將人類智慧融入機器來提高生產力。
FreshLime
freshlime.com
FreshLime 是當地企業的客戶互動平台，可透過簡訊、聊天和電子郵件方便地與潛在客戶和客戶互動，並且所有這些都在一個地方進行組織。我們讓您的企業客戶做好 24/7/365 任何互動的準備。
Pega
pega.com
Pega 是一個強大的低程式碼平台，可為世界領先的組織建立敏捷性，以便他們能夠適應變化。客戶使用我們的人工智慧決策和工作流程自動化來解決他們最緊迫的業務挑戰——從個人化參與到自動化服務再到簡化營運。自 1983 年以來，我們建立了可擴展且靈活的架構，幫助人們專注於最重要的事情，從而滿足當今的客戶需求，同時為未來不斷轉型。
AiTrillion
aitrillion.com
體驗由可操作的人工智慧提供支援的行銷自動化 - 取得 AiTrillion！ AiTrillion 是第一個基於 SaaS 的人工智慧支援的電子商務賣家的一體化行銷平台。 AiTrillion 擁有超過 11 個客戶參與管道，與為電子商務行業構建的分析功能相集成，我們專注於連接超過 175 個國家/地區的數百萬客戶之間的點。您所尋找的一切都集中在一個屋簷下，具有整合和創新功能。電子郵件行銷自動化 忠誠度獎勵計畫 產品評論 + 問答 網路推播通知 聯盟行銷 定期會員資格 表單產生器 Ai 工作流程自動化 智慧彈出視窗 公告欄 產品推薦
Upsellit
us.upsellit.com
UpSellit 提供託管轉換優化，幫助網路最大的品牌提高銷售量、捕捉新客戶、停止放棄並增加新客戶獲取。內部創意和開發團隊將 UpSellit 的技術完美地結合到轉換漏斗的目標階段，作為您行銷團隊的延伸。 UpSellit 靈活的定價模式有助於滿足任何企業的需求，並允許各種規模的零售商看到轉換率最佳化的真正影響。 UpSellit 的管理服務套件包括： - 電子郵件再行銷 - 激勵策略 - 簡訊行銷活動 - 價值驅動策略 - 購物車重建技術 - 控制組 - 進階 AB 測試 - 行為解析 - 防虛假保護
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne 是唯一具有整合目錄的可視聊天（即時聊天、聊天機器人和訊息），可向您的客戶即時展示和推薦產品。透過人工代理或聊天機器人透過您的社交管道以及電子商店提供 24/7 個人化幫助。與 chatGPT 集成，為我們的聊天機器人提供更人性化的體驗。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一個由AI 提供支援的雲端原生統一客戶服務平台，可在30 多個數位、社交和語音管道中實現無縫的客戶和代理體驗，並提供即時的可操作和可擴展的見解，從而無需任何其他單點解決方案。 * 使客戶能夠在他們喜歡的管道上與您的品牌互動，獲得一致的品牌體驗，從而讓客戶滿意。 * 為客服人員提供統一/360 度客戶視圖，並利用人工智慧的力量推薦最相關的回應，以提高客服人員的工作效率和體驗。 * 為主管提供有意義且可行的見解，以推動成長和卓越營運 * 透過可在整個企業範圍內擴展的即時聯絡中心洞察，幫助領導者發現成長、轉型和創新的機會。