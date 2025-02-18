即時聊天軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 史瓦帝尼

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
即時聊天軟體使公司能夠透過聊天視窗與網站訪客即時溝通。客戶服務代表可以使用該軟體幫助使用者解決有關產品或網站導航的問題。支援代理可以啟動與彈出聊天框的互動或等待訪客提出疑問。主要功能包括報告和分析、互動式聊天通知和對話存檔。該工具可協助客戶服務團隊快速回應查詢，使業務開發員工能夠與難以透過電話或電子郵件聯繫的潛在客戶進行聯繫，並使教育部門的管理人員能夠與潛在的學生建立聯繫。此外，即時聊天功能可以整合到其他軟體類型中，例如電子商務平台和幫助台解決方案。
提議新的應用程式
JustCall
justcall.io
JustCall：一體化業務通訊平台透過語音、簡訊、電子郵件和 WhatsApp 與潛在客戶和現有客戶聯繫。透過 100 多個整合和 AI 魔法實現工作流程自動化，並觀察您的業務在自動駕駛儀上成長。 JustCall 受到全球 6,000 多家企業的信賴，使面向客戶的團隊能夠在即時和呼叫後人工智慧見解的推動下提供完美的客戶互動。 JustCall 需要注意的主要功能： * 呼入和呼出 * 發送和接收簡訊和彩信 * 銷售撥號器（自動、預測和強力撥號器） * 簡訊工作流程 * 簡訊機器人 * 多級IVR * 即時代理協助 * 人工智慧簡訊副駕駛 * 人工智慧輔導 * 情緒分析 * AI通話評分 * 即時通話監控 * 分享 WhatsApp 收件匣 * 自動呼叫分配（ACD） * 100+ CRM 集成 * 70 多個國家的商務電話號碼
MindBehind
mindbehind.com
MindBehind 是一個對話式人工智慧管理平台，幫助非技術團隊在單一平台上建立、啟動和發展他們的聊天機器人和虛擬助理。 MindBehind 為各種規模和不同行業的品牌（例如 Avis、Budget、Phillip Morris International、Renault）提供易於使用的解決方案，幫助改善客戶體驗。使用 MindBehind 建立的聊天機器人或虛擬助理可以添加到網站、行動應用程式、社交媒體介面（例如 Facebook Messenger 和 WhatsApp），很快就會添加到智慧助理（例如 Amazon Alexa 和 Google Assistant）中。
Enablex.ai
enablex.io
Enablex.io是一個基於新加坡的，全球，全棧通信平台和解決方案提供商，使開發人員和企業能夠使用視頻，語音，SMS和WhatsApp API，SDK和低代碼解決方案為消費者提供整體的全渠道體驗。 在一支由50多名熱情技術人員組成的團隊的支持下，它通過其互動性和高度吸引人的客戶體驗平台賦予了《財富》 500強公司以及全球初創企業的能力。 該公司成立於2017年，在Apac，美國和歐洲建立了強大的業務，為來自醫療保健，電信，BFSI，教育，零售和電子商務等多元化行業的客戶提供服務。 首先，將Enablex.io作為雲和本地CPAAS平台提供。這種靈活的部署能力使我們能夠與希望在其品牌下推出CPAA的電信公司和服務提供商合作，作為完全白色標記的產品。它還滿足了由於監管和數據隱私要求以及整個開發人員社區的私人部署而關注的企業的需求。 ENABLEX.IO是一項全棧CPAAS服務，授權企業在設備和平台之間部署全渠道通信（視頻，語音，SMS和消息傳遞）。從一對一的聊天到大型廣播，我們使溝通更聰明，靈活，更具個性，幫助企業在數字世界中保持領先地位。
Glassix
glassix.com
Glassix 的使命是擴大對話式人工智慧和全通路客戶溝通的範圍，使企業能夠釋放其未開發的潛力並實現無與倫比的可擴展性。 憑藉其 AI 全通路功能，Glassix 重塑了客戶旅程。我們超越時間界限，在每個接觸點滿足客戶需求，甚至在休眠時間也是如此。 Glassix 受到 Nike、Avis、Nintendo、Domino's 和 Dyson 的信賴，利用其變革性技術推動任務向前發展。 借助 Glassix，管理客戶互動從未如此簡單。我們的統一收件匣消除了對多種工具的需求，簡化了工作流程管理並減少了開支。從人工智慧驅動的聊天機器人到個人化問候，讓您的客戶在一處保持參與。 Glassix 是人工智慧驅動的統一訊息平台，可讓您的客戶對話在任何數位管道上保持連接 - 即時通訊應用程式和簡訊、電子郵件對話、網站或應用程式上的即時聊天以及社交媒體訊息。 該安全平台提供了作為訂閱服務提供的強大功能集，並配有可視化無/低程式碼聊天機器人工具，無需任何技術知識即可開始使用。客戶可以利用 GPT-4 提供的對話式 AI 功能立即投入使用，或利用 Glassix API 建立高度客製化的體驗。 Glassix 與全球整合合作夥伴網路合作，為不斷成長的知名品牌、高成長企業和小型企業等客戶群提供服務。 體驗 Glassix 改善互動的強大功能，讓您提供卓越的客戶體驗。告別手動任務，節省您的寶貴時間。透過我們的自動化功能，對話可以輕鬆進行，讓您的客戶驚嘆不已。
Gladly
gladly.com
Gladly 是唯一圍繞人而不是門票構建的客戶服務軟體。 人工智慧正在徹底改變我們的工作和溝通方式。消費者對品牌如何認知和對待他們的期望從未如此之高。同時，品牌面臨著用更少的資源做更多的事情的壓力，必須平衡人工智慧和自動化省錢之間的緊張關係，同時仍然為消費者提供世界一流的體驗。正確的體驗可以創造聯繫、忠誠度和客戶終身價值。 基於票據建構的客戶服務軟體無法解決這種緊張局勢。依賴票務軟體的品牌在這種新經濟中正在失敗。臃腫的技術堆疊。重複的門票。消費者重複和沮喪。特工們笨手笨腳、心慌意亂。兩次糟糕的服務經驗將導致終身失去客戶。 很高興以不同的方式應用人工智慧，幫助商業品牌大規模提供極其個人化的禮賓級客戶服務。有了 Gladly，消費者可以在需要時自助，客戶服務代理也可以成為超級英雄，從而提高效率和生產力。 Gladly 中的每一次對話都始於對客戶的即時了解——他們是誰、他們的偏好、他們與品牌的對話和購買歷史、在一個地方的每一次互動。透過原生內建的每個管道（語音、電子郵件、簡訊、聊天、社群訊息、自助服務），品牌可以與客戶建立一個終身對話流。 Gladly 的客戶是世界上最受歡迎的品牌——Allbirds、Bombas、Crate & Barrel、Deckers、Eddie Bauer、FTD、Nordstrom、REI、Ulta Beauty 和 Warby Parker。這些品牌和數百個品牌利用 Gladly 透過深厚的聯繫建立終身忠誠的客戶。
ADLN
adln.io
Adln.io 是一款功能強大的工作流程工具，可簡化您的客戶支援並將應用程式與 Telegram 和自動訊息無縫集成，所有這些都在一個平台內進行。我們隨時協助您轉變業務方式。
Watermelon
watermelon.ai
Watermelon 是最用戶友好的對話平台，可自動進行對話，無需編碼。透過連接服務管道、整合軟體並使用人工智慧聊天機器人開始自動化客戶服務來減少您的工作量。聊天機器人可確保您在客戶旅程的每一步中 24/7 全天候為客戶服務。
Certainly
certainly.io
當然，我們的使命是幫助企業打造令人難以置信的電子商務使用者體驗，並以對話取代點擊。 Surely Conversational AI 軟體可無縫連接到您開展業務的各個平台，我們的客戶和合作夥伴遍佈全球 20 多個國家。 憑藉其無程式碼聊天機器人建構器，Curely Conversational AI 平台提供了有趣且輕鬆的建置體驗。該產品提供跨渠道的高品質用戶體驗、與數十個業務系統的無縫集成，以及強大的專有人工智慧，可檢測任何語言並提供超過 14 種語言的即用型內容。 當然受到 Carlsberg、Tiger of Scotland、Booking.com、Rockwool、Trustpilot、Siksilk、Deloitte、Zendesk 和 AKQA 等品牌的信賴。
Signals
getsignals.ai
Signals 是一個潛在客戶開發和人工智慧平台，可幫助您了解誰在您的網站上，並利用他們的行為來與準備購買的訪客互動。我們已經幫助公司找到了數千名合格的新聯絡人，而訪客無需填寫表格。
Provide Support
providesupport.com
提供支援即時聊天是一個強大的客戶支援工具。它允許您透過即時聊天立即幫助客戶，即時查看他們在您網站上的導航，指導他們並主動提供協助。 Provide Support 提供市場上最可靠的即時聊天服務之一。該公司成立於2003年，並已證明其信譽。透過Provide Support 即時聊天，您可以獲得： 任何計劃中包含的所有功能無限數量的聊天多個網域支持，無需額外費用靈活的聊天視窗和聊天按鈕自訂嵌入式或彈出聊天視窗操作員分組和無限的部門文件傳輸靈活的聊天訪問限制強大的聊天統計 聊天代理應用程式包含在價格中 無限實時產品幫助 24/7 等等。
CINNOX
cinnox.com
CINNOX 是一個綜合性參與平台，統一了電話、數位和社交管道。他們透過一個平台提供人性化的客戶和團隊體驗，幫助企業競爭並獲勝： 提升客戶體驗： - 任意頻道聊天、語音、視訊無縫切換 - 透過將問題與正確的專業知識連結起來，提供首次解決方案 - 透過預測數據分析減少客戶等待時間 優化員工體驗： - 透過自動化重複任務來提高團隊效率 - 利用不同團隊的專業知識來解決複雜的問題 - 利用洞察驅動的數據提升團隊績效 他們透過卓越客戶服務的三個關鍵支柱來實現這一目標，企業可以享受一個持續循環的體驗改進：連結、協調和評估。
Deskpro
deskpro.com
Deskpro 創建幫助台軟體，為全球企業提供卓越的支援體驗，並且可以自由地將服務台託管在雲端或本地端。 Deskpro 成立於 2001 年，幫助數千家公司簡化了客戶服務營運並縮短了回應時間，從而帶來了更好的客戶體驗。 Deskpro 的幫助台軟體包括電子郵件、即時聊天、電話和社群媒體票務以及自助服務知識庫。您還可以使用分析和報告工具，使企業能夠監控績效並做出數據驅動的決策。 Deskpro 旨在改善企業和最終用戶之間的溝通，以提供卓越的客戶服務體驗。加入數千家選擇改變支援方式的公司，包括索尼、蘋果、微軟、沃達豐、怡安、英特爾、寶潔、空中巴士等。
GoSite
gosite.com
GoSite 為推動美國經濟的小型企業創造簡化的技術。我們的軟體使他們能夠在一個地方擁有在數位時代與客戶聯繫所需的一切。我們基於雲端的行動和網路工具套件改變了客戶隨時隨地開展業務的方式。
OneHash
onehash.ai
OneHash CRM 是一個基於雲端的、強大的、可擴展的、敏捷的、經濟實惠且功能齊全的FaaS 解決方案，包含CRM、ERP、HCM、專案管理、幫助台和您公司所需的其他SaaS，以自由和開源軟體的價格實現指數級增長和發展。我們決心為全球 95% 的中小企業提供智慧、經濟實惠、敏捷且安全的 CRM 解決方案，以確保永續成長。世界一流的服務和實惠的價格是我們的獨特賣點，我們恪守我們的承諾。
Signpost
signpost.com
Signpost 是完整的自動化解決方案，用於收集客戶回饋、獲得更多更好的評論、贏得新客戶、獲得推薦並增加回頭客業務。
Serviceform
serviceform.com
Serviceform – 您的企業銷售、支援和行銷所需的唯一軟體 有網站訪客但未將其轉換為客戶？讓我們改變這一點！ Serviceform 幫助世界各地的企業將網站訪客轉化為收入。這是透過結合潛在客戶生成工具、識別網站訪客行為的分析和 CRM 來實現的，為網站轉換和客戶管理提供單一解決方案。我們的願景是成為一家全球領先的公司，致力於突破線上潛在客戶開發和溝通的界限。我們希望成為您的企業銷售、支援和行銷所需的唯一軟體。 Serviceform 是一家總部位於芬蘭的 SaaS 公司。我們致力於開發最好的潛在客戶生成工具和分析工具。我們希望讓企業主做出明智的決策並可預測地發展他們的業務。關於我們的技術，我們提供一個一體化的軟體平台，幫助公司簡化其銷售、行銷和客戶支援流程。 • 您只需要 6 種網站轉換工具：聊天機器人、即時聊天、動態表單、會話登入頁面、參與聊天機器人、彈出視窗和浮動欄。 • 管理工具：Flex xRM、Ourly 會議安排程序、網站分析和 Cookie 橫幅。 • 通訊工具：社交收件匣、電子郵件和簡訊活動產生器。
LiveCaller
livecaller.io
網站缺乏溝通管道會導致客戶流失、滿意度低、客戶成功率極低甚至為零，而且一鍵語音通話對於跨行業企業的潛在價值巨大，因此LiveCaller 透過提供一站式解決方案基本上解決了這些問題，將不同的通訊管道（網路呼叫、聊天、回撥、社交訊息應用程式）組合到一個平台中。
Pega
pega.com
Pega 是一個強大的低程式碼平台，可為世界領先的組織建立敏捷性，以便他們能夠適應變化。客戶使用我們的人工智慧決策和工作流程自動化來解決他們最緊迫的業務挑戰——從個人化參與到自動化服務再到簡化營運。自 1983 年以來，我們建立了可擴展且靈活的架構，幫助人們專注於最重要的事情，從而滿足當今的客戶需求，同時為未來不斷轉型。
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne 是唯一具有整合目錄的可視聊天（即時聊天、聊天機器人和訊息），可向您的客戶即時展示和推薦產品。透過人工代理或聊天機器人透過您的社交管道以及電子商店提供 24/7 個人化幫助。與 chatGPT 集成，為我們的聊天機器人提供更人性化的體驗。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一個由AI 提供支援的雲端原生統一客戶服務平台，可在30 多個數位、社交和語音管道中實現無縫的客戶和代理體驗，並提供即時的可操作和可擴展的見解，從而無需任何其他單點解決方案。 * 使客戶能夠在他們喜歡的管道上與您的品牌互動，獲得一致的品牌體驗，從而讓客戶滿意。 * 為客服人員提供統一/360 度客戶視圖，並利用人工智慧的力量推薦最相關的回應，以提高客服人員的工作效率和體驗。 * 為主管提供有意義且可行的見解，以推動成長和卓越營運 * 透過可在整個企業範圍內擴展的即時聯絡中心洞察，幫助領導者發現成長、轉型和創新的機會。
Leadoo
leadoo.com
Leadoo 是一個轉換平台，可將被動的網站流量轉化為主動的潛在客戶和有形的業務成果。由於 83% 的購買決策發生在網路上，因此網站轉換的機會從未如此之高。但大多數網站訪客都是被動的，沒有準備好購買。平均而言，98% 的網站訪客沒有發生轉換就離開了。如此低的轉換率可能會影響效能。因此，他們的使命是協調並授權行銷和銷售團隊更好地進行轉型並共同創造新的商業效率。 他們透過以下方式做到這一點： * 利用現場機器人來推動轉化之旅 * 強大的個人化功能，提升使用者體驗 * 公司識別以識別潛在客戶 * 用戶旅程映射以繪製銷售週期 * 分析以了解用戶 * AI會根據網站內容自動回答使用者問題 * 銷售提醒以支援商業團隊 * CRM 整合將所有內容整合在一起 * Leadoo 還配備了專門的轉換專家團隊，他們透過網站建立並不斷優化轉換旅程。 對於 800 位 Leadoo 客戶，在與他們合作的前 12 個月裡，他們發現基本轉換率平均成長了 74%。簡而言之，Leadoo 提供了以下所需的所有工具和見解： * 識別網站訪客 * 現場啟動它們 * 在他們的購買過程中培養他們 * 最終將更多的人轉化為客戶
Chekkit
chekkit.io
Chekkit 是一個旨在增強本地企業活力的平台。它顯著提高了客戶參與度和潛在客戶轉換率，超越了競爭對手。該軟體為評論管理、商務簡訊、文字聊天、集中收件匣、可簡訊固定電話、客戶調查、競爭基準測試等提供一體化解決方案！這種整合方法簡化了客戶互動、增強了業務運作並推動了成長。
LiveAgent
liveagent.com
LiveAgent 是一款功能齊全的幫助台和即時聊天軟體，可協助您透過整合式幫助台解決方案為客戶互動帶來個人化。 LiveAgent 擁有市場上最快的聊天小部件，是 2024 年評論最多、排名第一的中小企業即時聊天軟體。 LiveAgent 利用全通路通用收件匣、即時即時聊天、內建呼叫中心和強大的客戶服務入口網站的強大功能。 利用我們的客戶細分、自動化、內建 CRM、強大的分析套件以及我們的客戶知識庫，個人化您的溝通。發現超過 175 種幫助台功能和 200 多種整合。 開始 1 個月的免費試用，無需信用卡。 200 多個功能包括： -POP3帳戶 -電子郵件管道 -轉發 -部門 -優先事項 -狀態 -標籤 -規則 - 票務路線 - 預設/預定義訊息 - 電子郵件模板 -語音集成 -即時網站監控與統計 -聊天 -Facebook/Twitter/Instagram/Slack 集成 -知識庫 - 輸入時即時建議 -回饋和聯絡表 -特工評級、遊戲化 -多種語言 - 票證過濾器 - 檔案共用和附件 -聊天按鈕模板等等。 新創公司的 LiveAgent： 對於申請的新創公司來說，啟動計畫的前 6 個月免費。對於新創公司來說，這是一個獨特的機會，可以免費獲得市場上最好的客戶支援軟體。在前 6 個月後，新創公司可以繼續以折扣價使用 LiveAgent。
giosg
giosg.com
Giosg 是一個銷售加速平台，結合了即時聊天、聊天機器人、人工智慧和互動式內容，可幫助公司建立引人入勝的線上體驗，從而快速將網站訪客轉化為銷售。我們希望重新構想、重新定義和重新評估數位世界中組織和人員之間的互動。如今，全球有超過 1200 家零售、汽車和房地產等領域的公司加入了我們的探索行列。
Rasayel
rasayel.io
Rasayel 是 WhatsApp 的一體化 B2B 銷售平台。 特色： - 具有雙向訊息功能的共享團隊收件匣 - 無程式碼 WhatsApp 聊天機器人建構器 - WhatsApp 廣播與群發訊息 - 開放 API 和 Webhooks - 自動化 - 整合（HubSpot CRM、Pipedrive、Salesforce（即將推出）、5000 多個具有 Zapier 的應用程式等等） - 適用於 iOS 和 Android 的行動應用程式 Rasayel 快速、可靠且直觀。使用 Rasayel 的共享團隊收件匣，您可以透過 WhatsApp 管理客戶對話，確保高品質的銷售對話，並提供卓越的客戶體驗。 您的團隊可以使用 Rasayel 行動應用程式隨時回應客戶。您將永遠不會再錯過機會或失去客戶的蹤跡。 Rasayel 與您的工具包的其餘部分集成，以確保您的團隊始終掌握完整的上下文，減少人為錯誤並節省您的時間： - HubSpot：自動將 Rasayel 聯絡人與 HubSpot 中的現有聯絡人進行配對。記錄您的所有活動，並根據 WhatsApp 資料建立本機 HubSpot 報告。 - Pipedrive：記錄所有活動、自動配對聯絡人並建立報表。 - Salesforce：即將推出。請與我們聯繫以加入測試版。 - Zapier：將 Rasayel 連接到超過 5000 個應用程式和系統。 對於進階用例，Rasayel 的 API 釋放了 Rasayel 平台的強大功能，讓您可以將其嵌入現有系統、流程等中。
Kindly
kindly.ai
由人工智慧驅動的生成式聊天機器人旨在實現自動化支援和推動銷售。 我們是歐洲領先的優質聊天機器人供應商之一，專門開發用於客戶服務和通訊的人工智慧和自動化解決方案。 我們提供的平台結合了先進的機器學習技術和自然語言處理 (NLP)，以增強客戶體驗並提高客戶服務流程的效率。 是什麼讓 Kindly 與眾不同？ 更少的維護和更多的內容生產！ Kindly 的人工智慧將建議新的訓練數據，您只需點擊按鈕即可接受。 易於客製化 聊天機器人無需編碼即可適應您的品牌！ 不僅僅是按鈕 Kindly 的聊天機器人可以回答特定問題，而不是強迫使用者選擇甚至可能不相關的按鈕。 多種語言 用一種語言訓練聊天機器人，它可以理解一百多種查詢！ 我們的客戶包括 Adecco、VOI、挪威航空、Lindex、Hertz、Comviq、Schibsted、Jotun 和 Kahoot。 輕鬆與頂級 CRM 提供者（例如 Dixa、Salesforce、Freshdesk、Zendesk 和 Hubspot 等）整合。
Futr
futr.ai
Futr 是一個聊天即服務平台，透過任何語言和任何管道的自動、即時、視訊和社交聊天來增強客戶服務能力。 Futr 的客戶包括許多警察部隊、領先的零售商和慈善機構，它正在幫助智慧組織透過始終在線、始終即時、始終富有洞察力的聊天服務與受眾建立聯繫。 不要相信我們的話。透過我們的一個月試用期免費試用 Futr 平台！ - 即時自動聊天部署 - 追蹤使用情況和基準投資回報率 - 提供預定入住的專門支持 - 審判結束案件審查 - 無義務 - 無需信用卡
Table Duck
tableduck.com
Table Duck 是一個基於雲端的平台，可透過一個收件匣管理和自動化客戶對話。它允許企業提供 24/7 的客戶支援並提高 CSAT 分數。即時聊天、電子郵件等訊息傳遞管道和 Facebook Messenger 等社群訊息傳遞管道匯集在一處。無腳本、人工智慧驅動的聊天機器人可以與客戶提供自然、類似人類的互動。預先訓練的模型可以在幾分鐘內輕鬆實施。支援的語言包括英語、西班牙語、法語、德語、荷蘭語和瑞典語。
Webex
webex.com
Webex Webinars（以前稱為 Webex Events）是一個可擴展的網路研討會平台，可以為每個人（從小型會議到大量全球觀眾）創造引人入勝且有影響力的體驗。讓網路研討會具有包容性、吸引力和互動性： • 透過主持的問答、即時投票、聊天、表情符號反應和手勢識別來鼓勵積極參與• 讓與會者以自己喜歡的語言聆聽，並在會議中提供現場口譯員• 更深入地探討主題或鼓勵建立聯繫大規模舉辦專業和客製化的網路研討會• 管理觀眾在活動之前、期間和之後看到的舞台和內容• 透過定製品牌選項和主題策劃與會者註冊體驗• 先前與共同小組成員排練整個演示上線 • 可容納多達 100,000 名與會者 • 透過 100 多種語言的即時翻譯覆蓋全球受眾
Arena
arena.im
Arena正在開發下一代的實時參與工具，該工具由第一方數據提供動力，以建立到處可信的，充滿活力的觀眾。我們的解決方案 - 實時聊天，現場博客，競技場角色）利用社交媒體最受歡迎的功能快速在您管理的任何平台上創造深度參與。超過20,000個客戶信任競技場，可以在網絡上，應用程序或現場活動（或所有三個）將觀眾聚集在一起，以參與內容，社區和商業。
Customers.ai
customers.ai
Customers.ai 是全球領先的人工智慧銷售推廣自動化和 B2C 資料探勘平台。主要功能包括：透過電子郵件識別匿名網站訪客、模板化銷售推廣自動化工具、與數千個企業生產力工具的整合、數億筆消費者記錄，以便為任何受眾建立電子郵件推廣活動。 Customers.ai 銷售推廣自動化系統已被全球超過 100 萬家企業使用，涉及各個行業和國家。
Whisbi
whisbi.com
Whisbi 為 B2C 企業提供行動優先的對話式銷售和行銷平台。 我們的解決方案為銷售和行銷專業人員創造了提高銷售轉換率、提高現場參與度並提供差異化線上客戶體驗的機會。 Whisbi 將所有聯絡管道（例如視訊通話、聊天、聊天機器人、點擊通話或傳統電話）整合到一個集中式數據驅動的 UI 中，供您的客戶使用。 Whisbi 透過 BI 引擎增強，在正確的時間為正確的客戶提供正確的管道。 Whisbi 解決方案可輕鬆與現有基礎設施集成，從呼叫中心到實體商店和虛擬展廳。在網站上簡單地包含該解決方案就可以提供真正的全通路客戶體驗，從而顯著提高線上轉換率。 我們為銷售和行銷提供世界一流的對話平台，並能夠分享特定行業的見解和專業知識。我們在與電信、汽車、旅遊、保險和銀行領域的全球企業密切合作方面擁有無與倫比的經驗。 我們的解決方案已成功實現： * 7 億次展示， * 4700 萬次點擊， * 18M 呼叫請求， * 1000萬次對話 迄今為止，我們已向全球客戶交付了超過 150 萬份銷售額。我們才剛開始！ Whisbi 將人際互動置於線上客戶體驗的中心，並提高數位行銷活動的投資報酬率。它使品牌能夠更好地利用其網站流量、提高 NPS 分數、透過 CX 實現差異化並增加線上銷售。我們與最好的行銷和銷售解決方案集成，包括 Salesforce、Google Adwords、Google Analytics 和 Adobe Marketing Cloud，幫助為整個客戶旅程提供更強大的洞察。 從本質上講，Whisbi 使現代行銷和銷售團隊能夠提供多通路體驗，支援和補充現有的數位商務系統。
Twixor
twixor.com
Twixor 透過生成式 AI 和 NLP 重新定義了 CX，在訊息傳遞管道上建立動態的客戶旅程。 Twixor 的低程式碼/無程式碼 CX 平台融合了數位助理和智慧流程自動化，提供個人化、目標導向的互動。它超越了腳本化的回應，產生富有同理心的客製化建議和解決方案，提高了行銷、業務交易和支援營運方面的客戶滿意度。 * 久經考驗的成功：Twixor 擁有 400 多家全球客戶（包括財富 500 強公司），每季管理的互動次數超過 10 億次，還擁有 7 項專利，受到信賴和認可。 * 變革性優勢：借助 Twixor，對話率提高 25% 以上，營運成本降低 15-25%，品牌參與度提高 80%。 * 主要功能：我們的平台提供拖放式 Journey Builder Studio、AI 和 NLP 支援的對話引擎、即時和虛擬代理、智慧行銷活動管理、對 120 種語言的全通路支援以及 AI 驅動的分析儀表板。 * 我們被公認為印度零售和電子商務領域的最佳客戶體驗平台，並且還獲得了 MEA 地區新興對話式 AI 供應商的認可。 Twixor 選擇的合作夥伴包括世界上最大的銀行平台和 CPaaS 參與者之一，以及中東和非洲地區以及亞太地區的許多其他信任我們白標解決方案的合作夥伴。 簡而言之，Twixor 讓企業能夠打造動態的客戶旅程，提供卓越的客戶體驗，讓您在業界脫穎而出。
Locobuzz
locobuzz.com
Locobuzz 是一個屢獲殊榮的社交媒體分析和參與平台，可以有效地部署該平台來傾聽和響應品牌創建的線上嗡嗡聲，並評估特定行銷活動的有效性。 Locobuzz 不僅有助於「聆聽」社群媒體，還可以使用內建的 CRM 功能以個人化方式與使用者「互動」。強大的資料儲存可以產生洞察並提供可操作的資料。我們為您的品牌設計一站式數位情報中心。透過結構化且強大的分析和視覺化，可以輕鬆推動數位策略和品牌形象，而無需過多的複雜社交數據。我們為您提供即時體驗、思想領導和危機管理方面的協助。 Locobuzz 還使企業能夠利用機器學習和 NLP 的力量，使用多語言聊天機器人創建互動式體驗。我們相信，對話式商務的潛力可以透過人工智慧將人類智慧融入機器來提高生產力。
Upsellit
us.upsellit.com
UpSellit 提供託管轉換優化，幫助網路最大的品牌提高銷售量、捕捉新客戶、停止放棄並增加新客戶獲取。內部創意和開發團隊將 UpSellit 的技術完美地結合到轉換漏斗的目標階段，作為您行銷團隊的延伸。 UpSellit 靈活的定價模式有助於滿足任何企業的需求，並允許各種規模的零售商看到轉換率最佳化的真正影響。 UpSellit 的管理服務套件包括： - 電子郵件再行銷 - 激勵策略 - 簡訊行銷活動 - 價值驅動策略 - 購物車重建技術 - 控制組 - 進階 AB 測試 - 行為解析 - 防虛假保護
AiTrillion
aitrillion.com
體驗由可操作的人工智慧提供支援的行銷自動化 - 取得 AiTrillion！ AiTrillion 是第一個基於 SaaS 的人工智慧支援的電子商務賣家的一體化行銷平台。 AiTrillion 擁有超過 11 個客戶參與管道，與為電子商務行業構建的分析功能相集成，我們專注於連接超過 175 個國家/地區的數百萬客戶之間的點。您所尋找的一切都集中在一個屋簷下，具有整合和創新功能。電子郵件行銷自動化 忠誠度獎勵計畫 產品評論 + 問答 網路推播通知 聯盟行銷 定期會員資格 表單產生器 Ai 工作流程自動化 智慧彈出視窗 公告欄 產品推薦
FreshLime
freshlime.com
FreshLime 是當地企業的客戶互動平台，可透過簡訊、聊天和電子郵件方便地與潛在客戶和客戶互動，並且所有這些都在一個地方進行組織。我們讓您的企業客戶做好 24/7/365 任何互動的準備。
Pulsate
pulsatehq.com
Pulsate Locate 是一種位置行銷解決方案，可讓行銷人員根據使用者的精確位置吸引使用者。
OutboundEngine
outboundengine.com
OutboundEngine 透過讓每個人都變得簡單輕鬆的線上行銷來幫助企業發展。我們創造精美、高影響力的行銷活動，自動投放並追蹤參與度，以顯示誰準備好進行對話。我們的平台加強了與客戶、合作夥伴和潛在客戶的關係，以更少的工作發現更多機會。
erxes
erxes.io
歡迎使用 erxes，開源 Hubspot/Qualtrics 替代方案。 erxes 是一種開源體驗作業系統 (XOS)，使 SaaS 供應商和數位行銷代理商/開發人員能夠創建適用於所有類型業務的獨特體驗。我們將透過為社區提供突破性價值來改變企業的成長方式。跟我們一起踏上這段旅程吧！透過 erxes，您的公司可以實現成長和團結，因為它： - 100% 免費且可持續：erxes 提供了一種可持續的商業模式，讓開發者和用戶都能雙贏。它是開源軟體，但更好。 - 100% 可自訂：我們基於插件的架構提供無限的定制，讓您滿足您的所有需求，無論它們有多具體。 - 100% 隱私：我們設計的 erxes 平台可以保留對您公司敏感資料的完全控制，而無需第三方監控。 - 100% 掌控：您可以建立任何您想要的體驗，其中您業務運營的所有管道都已連接和整合。探索您的選擇：自架 AGPLv3 以及企業版授權的開源 Hubspot 替代方案。它是用 Node.js、GraphQL 和 React 寫的。自助服務 免費啟動並透過我們的增強功能和附加元件解鎖高級功能、附加服務和自訂選項。企業 為企業提供安全、合規的開源軟體。使您的團隊能夠更快地行動。將 erxes 核心插件、元件和 SDK 嵌入整合到您的平台中，以增強其功能並簡化操作。平台利用核心外掛、元件和企業功能來支援您的整個平台業務。基礎架構 使用 erxes 基礎架構和本機外掛程式增強您的 SaaS。讓我們的專家團隊將您的願景變為現實。
SleekFlow
sleekflow.io
SleekFlow 是人工智慧驅動的全通路對話套件，用於客戶互動。一體化 SleekFlow 平台可跨每個人常用的訊息傳遞管道（包括 WhatsApp、Instagram、即時聊天等）創建無縫且個人化的客戶旅程。 SleekFlow 致力於透過幫助公司將所有工作流程圍繞著有意義的對話來塑造溝通的未來。從行銷和銷售到支援團隊，SleekFlow 利用其尖端的對話式 AI 功能簡化了業務運作。透過自動化日常任務、優化客戶互動並提供無與倫比的支持，客戶至上的解決方案使企業能夠實現前所未有的可擴展性和成長。 SleekFlow 位於新加坡、香港、馬來西亞、印尼、巴西和阿聯酋。 2022年，這家新創公司獲得了由Tiger Global領投、AEF大灣區基金和Transcend Capital Partners參與的800萬美元A輪融資。
Orlo
orlo.tech
由於有大量的頻道可供切換，並且公眾始終在觀看，提供讓您的公民大吃一驚的客戶服務和通訊絕非易事！ Orlo 讓您能夠從一個平台管理您的數位對話，讓您可以專注於真正重要的事情 - 提高參與度、改善體驗和管理聲譽。 受到超過 100 個國家委員會、四分之三的英國警察部門以及全國各地更多公共部門組織的信任，我們為在 Blighty 出生和長大而感到自豪，我們所有的服務器也都在英國的土地上！由人工智慧主導的技術提供支援的易於實施、安全且可擴展的解決方案？向 Orlo 打個招呼，透過精彩的對話開始建立社區！
Dialogview
dialogview.com
對話式人工智慧平台 |全通路整合 | AI 驅動的虛擬代理 Dialogview 是一個對話式人工智慧平台，可協助企業透過通訊和協作工具實現強大的全通路客戶體驗。 Dialogview 將為各種管道互動提供單一視圖介面，包括網路聊天、簡訊和其他流行的訊息應用程式。借助即時協作工具，dialogview 可以使客戶體驗人性化。 Dialogview 可協助您的企業改善客戶體驗、客戶旅程和客戶回饋，從而實現與座席的 360 度連結。
Redtie
getredtie.com
Redtie 讓小型企業主透過簡單的簡訊共享行銷資料，例如文件、圖像、音訊和視訊。 Redtie 是一種先進的簡訊解決方案，可讓您像發送電子郵件一樣發送附件。發送的短信帶有一個鏈接，用於訪問存儲在安全雲中的附件。 Redtie 還可以擴展，一次向一個或數百個用戶發送訊息和附件。
Swell
swellcx.com
Swell 自動收集病患和員工的私人和公開回饋。有了更好的回饋，診所可以提高他們的線上聲譽，增強患者體驗並提高員工滿意度。
Sociocs
sociocs.com
Sociocs 是適合您企業的客戶溝通工具。它可以幫助您獲取和留住客戶、建立線上聲譽、提供出色的客戶服務體驗並發展您的業務。 使用您團隊共享的單一工具進行商務簡訊、Google 地圖和 WhatsApp 聊天、線上評論管理、網路聊天、線上表單和簡訊通知。 Sociocs 支援的管道：Facebook Messenger、Facebook 貼文評論、行動應用程式評論、Google Business Reviews、Google Business Messaging、簡訊/簡訊、Telegram 訊息、網路聊天、WhatsApp 訊息、網站表單。
Verloop.io
verloop.io
Verloop.io 是全球領先的客戶支援自動化平台。它幫助企業跨渠道為客戶提供令人愉快的支援體驗。 Verloop.io 的平台無縫地跨各種管道提供支持，從網站和 WhatsApp 到應用程式內和語音互動。 Verloop.io 贏得了全球 5000 多個品牌的信任，包括迪卡儂、Cleartrip 和 Nykaa 等知名品牌，為企業和中小型企業提供服務。 Verloop.io 的端到端解決方案使我們與眾不同，它提供了三重方法： 1. 初始查詢解決：在聯絡中心互動的第一階段，Verloop.io 透過聊天和語音採用人工智慧支援。 Verloop.io 的對話式 AI 解決方案可有效處理大多數客戶查詢。 2. 人工代理支援：隨著查詢升級到人工代理，Verloop.io 引入了 Co-pilot 來提供支持，這是一種強大的人工智慧工具，可幫助人工代理做出準確的回應。該工具建議採取措施以提高座席效率。利用由文件認知提供支援的語音轉文字和AnswerFlow，客服人員還可以利用我們的生成式AI 支援工具（例如AI-summary、AI-Rephrase、AI-Expand 和AI-Tone adjustment）來確保最佳回應並提高客戶滿意度。 3. AI 支援的品質分析 (QA)：Verloop.io 的 Sparks 為品質分析師提供了終極解決方案，使用生成式 AI 自動進行呼叫分析。這確保了持續改進的簡化流程。 除了上述工具之外，企業還可以使用 Verloop.io 的機器人建構器 - Recipes 以及 Smart block 來輕鬆開始提供最佳客戶體驗的旅程。總而言之，Verloop.io 旨在透過創新的自動化和人工智慧驅動的解決方案來簡化和提升客戶支援之旅
Atlas
atlas.so
Atlas 是一款一體化客戶支援工具，可協助您將客戶支援團隊從成本中心轉變為產品創新引擎。我們將客戶旅程中的關鍵資訊匯集到一個位置，以便您可以提供更快、更有效的回應，並可以分析和了解客戶的整體需求。以下是如何使用 Atlas 將客戶支援提高 10 倍的概覽： * 客戶時間軸：透過單一、易於遵循的時間順序排列的時間軸查看客戶的整個旅程。 * 會話錄製：一個影片勝過一千個字。讓您的客戶透過會話錄音向您展示而不是告訴您。 * 聊天機器人：透過為任何體驗創建有用且引人入勝的聊天機器人工作流程，引導您的客戶完成整個旅程。 * 幫助中心：透過自助中心為客戶提供最常見問題的答案，從而將您的工作量減少一半。 * 全通路：聊天、電子郵件、簡訊、Whatsapp、Slack：透過一個簡單、統一的介面與您的客戶交談。 * 報告：透過直接發送到您的收件匣的易於閱讀的圖表來追蹤客戶支援的品質。 * 鍵盤優先：只需按幾下按鍵即可執行任何操作並在整個應用程式中導航。
Askly
askly.me
沒有語言障礙的最多用戶友好的多合一客戶支持平台。無縫的實時翻譯將更多的網站訪問者轉換為忠實的客戶。在您的網站上保持客戶2倍的時間。改善SEO。建立牢固的客戶關係和可擴展的支持。
Hyversa
hyversa.com
GooChat 是一款功能強大的客戶支援軟體，可簡化支援並提升客戶體驗。透過將即時聊天、常見問題解答、聊天機器人和視訊教學全部集中在一個便捷的平台上，您可以節省時間和資源，同時提供一流的支援。 GooChat 適合各種規模和行業的企業，是提高客戶滿意度和推動業務成功的完美解決方案。
Formilla
formilla.com
Formilla.com 是一家領先的銷售、行銷和支援客戶訊息軟體供應商。透過在一個強大的平台上結合即時聊天、電子郵件和應用程式內訊息工具，全球超過 12,000 家公司使用我們的軟體來開發潛在客戶、實現行銷自動化並改善客戶支援。
Chatify
chatify.com
再見代理費，您好客戶與客戶即時聊天的更好、更便宜、更聰明的方式。大多數需要支援的客戶不想給您打電話，他們想與您聊天。為什麼選擇即時聊天？ 9/10 訪客造訪您的網站
Chatchamp
chatchamp.com
Chatchamp 讓電子商務企業透過使用可擴展的數位銷售代理商來提高網站轉換率、收入並提高客戶滿意度。 Chatchamp 的數位產品顧問（聊天機器人）隨時為客戶提供專業、自動化的網站建議和令人驚嘆的客戶體驗。幾分鐘之內，該解決方案就可以輕鬆整合到商店中，並與 Chatchamp 的團隊一起立即實施產品。
Blinger.io
blinger.io
全通路客戶支援和銷售平台，在幫助台介面中聚合所有訊息應用程式、即時聊天和電子郵件。 Blinger.io 是最好的全通路軟體平台。透過單一 API、介面或與幫助台整合來存取訊息程式、電子郵件和即時聊天。
SignalZen
signalzen.com
SignalZen 是適用於您網站的即時聊天解決方案，可讓您直接從 Slack 與網站訪客交談。透過在 SignalZen 上設定帳戶並將一小段 HTML 程式碼插入您的網站程式碼中，您將開始在 Slack 上接收來自客戶的線上聊天會話。此 Slack 應用程式可讓您以 2 種整合方式即時與網站訪客交談 - 透過專用聊天通道或單一通道中的執行緒。
Charla
getcharla.com
立即與您的現場訪客聯繫並提供最佳的銷售和支援體驗。 Charla 即時聊天為您提供創建最佳客戶旅程所需的一切。 ✔️ 透過即時聊天和主動對話吸引訪客✔️ 使用服務台和票證管理您的支援要求✔️ 透過知識庫為您的客戶提供支援✔️ 收集和分析客戶回饋✔️ 使用儀表板和訪客洞察監控您的表現✔️ 與iOS和Android 行動應用程式保持聯繫✔️ 輕鬆與 WordPress、Shopify 和 Magento 集成
MinChat
minchat.io
聊天 API/sdk 可讓您在幾分鐘內將聊天功能建立到您的應用程式或網站中，從而節省您數月的開發時間。 MinChat 還附帶預先建置的 UI，讓您更輕鬆地將聊天功能設定到您的應用程式或網站中。
NovoChat
novochat.co
NovoChat 是一個全通路聊天平台，可讓企業透過 WhatsApp、Telegram、Messenger 和 LINE 與客戶溝通。
Supsis
supsis.com
Supsis Live Support System 是一款綜合軟體，旨在改變您企業的客戶溝通方式。憑藉其整合各種通訊管道的功能，您的客戶可以透過即時支援、聊天機器人和其他整合與您互動。這個多功能平台以其自動化業務流程的能力脫穎而出。借助其聊天機器人功能，您可以快速回應重複性問題、對請求進行分類並提高客戶滿意度。此外，提供 24/7 即時支援和服務的能力可確保為訪客提供無縫體驗。 Supsis 不僅可以提高客戶滿意度，還可以讓您更有效率、更快速地管理業務流程，從而為您的業務成功做出貢獻。