即時聊天軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 俄羅斯

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
即時聊天軟體使公司能夠透過聊天視窗與網站訪客即時溝通。客戶服務代表可以使用該軟體幫助使用者解決有關產品或網站導航的問題。支援代理可以啟動與彈出聊天框的互動或等待訪客提出疑問。主要功能包括報告和分析、互動式聊天通知和對話存檔。該工具可協助客戶服務團隊快速回應查詢，使業務開發員工能夠與難以透過電話或電子郵件聯繫的潛在客戶進行聯繫，並使教育部門的管理人員能夠與潛在的學生建立聯繫。此外，即時聊天功能可以整合到其他軟體類型中，例如電子商務平台和幫助台解決方案。
提議新的應用程式
Intercom
intercom.com
Intercom 是唯一完整的客戶服務解決方案，可在自動化和手動支援方面提供無縫的客戶體驗，從而提高客戶滿意度，同時降低成本。我們正在建立一個未來，大多數客戶對話都可以在不需要人工支援的情況下成功解決，使團隊能夠騰出時間來處理更高價值的客戶對話。 包括 Atlassian、Amazon 和 Lyft Business 在內的超過 25,000 個全球組織依靠 Intercom 提供任何規模的無與倫比的使用者體驗。 Intercom 的平台每月發送超過 5 億則訊息，並可與每月超過 6 億的活躍最終用戶互動。 Intercom 成立於 2011 年，並獲得 Kleiner Perkins、Bessemer Venture Partners 和 Social Capital 等領先創投家的支持，其使命是讓網路業務個人化。
JivoChat
jivochat.com
JivoChat 是一個免費的即時聊天工具，供線上企業與客戶即時交談。它可以幫助您建立 360° 客戶支援系統，並連接訊息管道、提供呼叫、自由配置和客製化。
Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支援的一體化潛在客戶轉換和溝通平台，可與您已使用的工具整合。超過 100,000 家企業使用 Podium 在競爭中脫穎而出。 * Podium 是一種通訊工具，可協助企業進行網站轉換和客戶互動。 * 評論者經常提到從任何裝置存取應用程式的便利性、易用性以及對客戶溝通和網站轉換的正面影響。 * 用戶提到了客戶服務回應時間的問題、某些功能的困難以及對定價和合約條款的不滿。
Zendesk
zendesk.com
Zendesk 是一種人工智慧驅動的服務解決方案，易於設定、使用和擴展。 Zendesk 解決方案開箱即用，並且在發生變化時易於修改，使企業能夠更快地發展。 Zendesk 也幫助企業利用尖端的 AI 服務團隊更快、更準確地解決客戶問題。 Zendesk AI 建立在數十億次 CX 互動之上，可在從自助服務、客服人員到管理員的整個服務體驗中加以利用，幫助您大規模發展和高效運作。 Zendesk 為客服人員提供所需的工具、見解和上下文，以便他們在任何管道（無論是社交訊息、電話或電子郵件）上提供個人化的服務體驗。 Zendesk 匯集了服務團隊所需的一切- 從個性化對話和全渠道案例管理，到人工智能驅動的工作流程和代理工具、自動化以及包含1200 多個應用程序的市場- 所有這些都在一個屋簷下受到保護。我們的解決方案易於實施和動態調整，使團隊無需 IT、開發人員和昂貴的合作夥伴進行持續的變更。在 Zendesk，我們的使命是簡化業務的複雜性，讓公司輕鬆與客戶建立有意義的聯繫。從新創公司到大型企業，我們相信每家公司都應該能夠獲得智慧、創新的客戶體驗，無論其規模、產業或雄心。 Zendesk 以 30 多種語言為多個行業的 13 萬多個全球品牌提供服務。 Zendesk 總部位於舊金山，並在全球設有辦公室。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo（納斯達克股票代碼：ZI）是幫助企業尋找、取得和發展客戶的上市平台。 ZoomInfo 為全球 35,000 多家公司提供準確、即時的數據、見解和技術。企業利用其數據和平台來提高效率、協調銷售和行銷團隊以及整合技術堆疊。它是資料隱私領域公認的領導者，擁有業界領先的 GDPR 和 CCPA 合規性以及許多資料安全和隱私認證。 專業：GTM 平台、GTM 策略、銷售情報、對話情報、行銷情報、銷售參與、聯絡人資料、意圖資料、潛在客戶開發、改善探查、業務資訊、業務聯絡人、基於帳戶的行銷(ABM)、數據準確性、資料庫衛生和資料編排。
Sobot
sobot.io
我們提供聯絡中心解決方案，包括客戶服務和行銷。我們的產品範圍包括人工智慧聊天機器人、即時聊天、語音、票務。我們致力於提供全通路和智慧解決方案，確保跨各種管道的無縫客戶互動。我們擁有三星、OPPO、DFS、飛利浦、J&T 和液化空氣等知名客戶。此外，我們也與AWS、阿里雲、Meta等產業巨頭建立了合作關係。我們希望幫助企業實現更好的客戶體驗和更高的滿意度。透過提供尖端的解決方案，我們希望推動全球客戶的成功。
Brevo
brevo.com
在當今競爭激烈的商業環境中，提供卓越的客戶服務對於打造蓬勃發展的品牌至關重要。透過 Conversations by Brevo，您可以將客戶支援提升到新的高度，同時促進銷售並培養持久的客戶關係。我們強大的一體化平台使您的團隊能夠提供一流的支援並簡化您的客戶服務營運。 真實的談話，即時 對話整合了電子郵件、即時聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒體管道。不再需要進行選項卡調整或複製貼上。將所有客戶互動集中在一個方便的來源。 將訪客轉化為客戶並釋放收入成長 使用我們的即時聊天小工具和聊天機器人吸引潛在客戶，確保他們在離開您的網站之前進行轉換。留住並培養現有客戶，以在當今的競爭格局中實現收入最大化。 效率觸手可及 透過包含最新變數的預設回覆來節省時間。建立全面的幫助中心來解決常見問題並減少重複查詢。利用自助服務和自動化工具進行更有意義的對話。隨時隨地使用適用於 Android 或 iOS 的 Brevo Conversations 行動應用程式。 無縫整合和數據整合 Conversations by Brevo 無縫整合了 Brevo 產品及其他產品，為您提供統一的客戶指揮中心。透過與 WordPress、Shopify、WooCommerce 等的深度集成，輕鬆管理您的行銷管道等。簡化運輸、退貨、評論、忠誠度計劃和其他基本業務功能。透過將所有相關數據收集並整合到一處，全面了解每位客戶。 加入超過 50 萬家選擇 Brevo 的企業，體驗 Conversations by Brevo 的強大功能和簡單性。無論您是小型企業還是大型企業，我們都有量身訂製的方案來滿足您的需求。
Appy Pie
appypie.com
一個綜合平台，提供所有人工智慧和無程式碼解決方案，可協助您啟動、營運和發展您的業務。 Appy Pie 擁有一系列產品和服務，可以幫助任何企業利用最新的行動應用程式、網站、聊天機器人、自動化、設計、知識庫、幫助台等無程式碼技術，全面實現卓越。
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot 是一種開源客戶支援解決方案，可幫助公司在其網站、Facebook 頁面、Twitter、Whatsapp、簡訊、電子郵件等上吸引客戶。對話管道並從一個地方與您的客戶交談。輕鬆地將新代理程式新增至您的系統並輕鬆解決對話。 Chatwoot 還為您提供即時報告來衡量您團隊的績效，為您提供預設回覆以輕鬆回答常見問題，並為您提供私人註釋以供客服人員相互協作。
Tidio
tidio.com
Tidio 是客戶服務軟體領域的全球領導者。 Tidio 的使用者友善平台使全球 30 萬多家企業能夠為其客戶提供更智慧、更快速的支援。 憑藉全套客戶服務解決方案，Tidio 提供即時聊天、聊天機器人、票務和人工智慧驅動的虛擬支援代理，協助您解決客戶問題並提高轉換率。 Tidio 的軟體可在所有主要內容管理系統、電子商務平台和社群媒體管道上運作。 Tidio 成立於 2013 年，現已擁有 180 多名員工，並在舊金山、甚切青和華沙設有辦公室。 Tidio 為來自 205 個以上國家的各種規模的客戶提供服務，包括梅賽德斯、殼牌和 Praktiker。每月有 5.1 億獨立用戶查看 Tidio 的即時聊天小工具。
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp – 透過對話推動您的線上銷售！使用 Smartsup 實現銷售自動化。我們為您提供成長線上銷售額所需的一切：人工智慧、LeadGen 聊天機器人、即時聊天以及更多可用於在正確的時間吸引訪客的工具。並立即將他們轉化為忠實的客戶。 Smartsupp 是世界上領先且最值得信賴的聊天和聊天機器人解決方案之一，目前推動了超過 100,000 個網上商店和網站。
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse 是一個多通路行銷自動化平台，用於多方面的業務推廣和客戶保留。 SendPulse 讓您可以發送電子郵件和簡訊行銷活動，使用 Telegram、Facebook Messenger、WhatsApp 和 Instagram 聊天機器人與客戶合作，並在短短 15 分鐘內建立登陸頁面。 SendPulse 還提供了一個用於創建線上課程的平台。您可以使用 SendPulse 的免費 CRM 輕鬆追蹤所有行銷活動和客戶資訊。
Gist
getgist.com
Gist 是企業用來行銷、銷售、與客戶溝通的一套工具。他們的使命是幫助行銷、銷售和支援團隊在整個客戶生命週期的每次互動中大規模創造出色的客戶體驗。如今，超過 10,000 家企業正在使用 Gist，而且他們才剛開始。客戶使用它們與他們的潛在客戶和客戶交談，並成為事實的中心來源。他們認為，他們正處於 SaaS 領域向一體化平台的巨大轉變之中，他們需要他們的幫助。
JustCall
justcall.io
JustCall：一體化業務通訊平台透過語音、簡訊、電子郵件和 WhatsApp 與潛在客戶和現有客戶聯繫。透過 100 多個整合和 AI 魔法實現工作流程自動化，並觀察您的業務在自動駕駛儀上成長。 JustCall 受到全球 6,000 多家企業的信賴，使面向客戶的團隊能夠在即時和呼叫後人工智慧見解的推動下提供完美的客戶互動。 JustCall 需要注意的主要功能： * 呼入和呼出 * 發送和接收簡訊和彩信 * 銷售撥號器（自動、預測和強力撥號器） * 簡訊工作流程 * 簡訊機器人 * 多級IVR * 即時代理協助 * 人工智慧簡訊副駕駛 * 人工智慧輔導 * 情緒分析 * AI通話評分 * 即時通話監控 * 分享 WhatsApp 收件匣 * 自動呼叫分配（ACD） * 100+ CRM 集成 * 70 多個國家的商務電話號碼
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM 是一款完全整合的 CRM，具有銷售追蹤、聯絡人管理、行銷自動化、網路分析、雙向電子郵件、電話、幫助台以及簡潔的現代介面。透過敏捷 CRM，中小型企業現在可以： * 使用簡單而強大的拖放編輯器自動化行銷、銷售和客戶保留流程 * 將網站訪客直接轉換為 CRM 中的潛在客戶 - 根據網路或電子郵件活動自動培養、追蹤和評分潛在客戶 * 啟用多管道通信，能夠從同一頁面打電話給聯絡人、發送電子郵件或推文 * 監控客戶行為並獲取客戶活動的即時警報 * 在一個地方管理幫助台票證以及所有客戶歷史記錄 * 在一頁中詳細記錄所有客戶的詳細資料和通訊歷史記錄，並按時間順序排序 * 使用廣泛的整合在一個頁面上查看來自各種其他業務應用程式的客戶數據
CallRail
callrail.com
CallRail 讓各種規模的企業都能輕鬆地將更多潛在客戶轉變為更好的客戶。 CallRail 是領先的智慧平台，讓各種規模的企業輕鬆自信地進入市場。 CallRail 的解決方案為全球超過200,000 家公司提供服務，幫助企業追蹤並歸因其行銷旅程中的每條銷售線索，捕獲和管理每個電話、簡訊、聊天和表單，並使用即時洞察來優化其行銷。
eDesk
edesk.com
eDesk 幫助線上零售商和品牌在其銷售的任何地方提供非凡的客戶服務。 eDesk 提供一整套屢獲殊榮的電子商務工具，以簡化客戶支援流程和報告，縮短回應時間，從而顯著提高生產力和獲利能力。其客戶支援軟體經過專門設計，旨在為電子商務企業提供所有客戶查詢的統一視圖，透過智慧收件匣集中所有支援管道、社交媒體、網路商店和市場訊息。它會根據您的業務需求自動對訊息進行優先排序，並使用基於角色的規則進行分配，因此您的團隊可以以 5 倍的速度回覆客戶，建立忠誠度並推動重複購買。在處理客戶查詢時，其人工智慧自動化會建議最佳答案和翻譯，以便您的客服人員可以使用任何本地語言輕鬆回覆。認真從事線上銷售的企業可以在充滿信心地拓展新市場時擴大客戶服務。 eDesk 本身整合並整合了來自200 多個市場、網路商店、社交網路、通訊和物流管道的資料（比任何其他客戶支援軟體供應商都要多），因此您只需單擊一個按鈕即可存取端到端訂單資訊。 eDesk 也是亞馬遜和沃爾瑪開發委員會中唯一的客戶支援解決方案，幫助線上零售商和品牌透過新的銷售管道發展業務，並與其客戶支援工具和流程緊密相連。
Landbot
landbot.io
Landbot.io 是一個無程式碼聊天機器人平台，使企業能夠建立端到端的無摩擦對話體驗。 Landbot 將對話轉化為獲利成果，幫助行銷、營運和客戶服務團隊將效率提高三倍，並將營運成本降低 30% 或更多。無論是 WhatsApp、Web 還是 Messenger，任何人都可以建立自動化聊天機器人流程，以更好地吸引客戶並提高轉換率。 Landbot 也利用 GPT 和 AI 的最新進展，將 Landbot 的無程式碼功能與其他大型語言模型結合，幫助讓聊天機器人建置體驗變得更加容易。
Rocket.Chat
rocket.chat
Rocket.Chat - 為受到嚴格監管的組織提供安全協作專為需要更多控制通信的組織而構建，它支持同事、合作夥伴、客戶、社區甚至平台之間的協作，而不會影響數據所有權、自定義或整合。來自 150 多個國家和組織（例如德國鐵路、美國海軍和瑞士信貸）的數千萬用戶每天都信賴 Rocket.Chat，以確保他們的通訊完全私密且安全。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral 聯絡中心是一種全通路客戶互動解決方案，具有語音和 30 多個數位管道、用於自助服務的高級 AI 選項（例如機器人）、主動外展工具以及了解客戶意圖的智慧虛擬代理。它提供 300 多個預先建置的整合（包括領先的 CRM）以及完全整合的、由人工智慧驅動的員工敬業度管理和分析解決方案。 RingCentral 聯絡中心與 RingCentral MVP 解決方案緊密整合，為客戶提供企業級語音基礎設施和整合統一通訊的優勢，從而實現無縫的跨職能協作。
Signals
getsignals.ai
Signals 是一個潛在客戶開發和人工智慧平台，可幫助您了解誰在您的網站上，並利用他們的行為來與準備購買的訪客互動。我們已經幫助公司找到了數千名合格的新聯絡人，而訪客無需填寫表格。
yellow.ai
yellow.ai
Yellow.ai 讓企業能夠透過我們由人工智慧驅動的生成式客戶服務自動化平台創造令人難忘的客戶對話。我們的願景是推動完全自主的客戶支援的未來，釋放無與倫比的效率並顯著降低營運成本。 Yellow.ai 總部位於聖馬特奧，為1000 多家企業提供服務，包括索尼、Domino's、現代、Ferrellgas、Waste Connections、Randstad、Tiket.com、Lulu Group International、Arabic Radio Network、Papa Johns、現代、大眾、ITC Ltd、OYO 、斯柯達汽車，遍佈超過 85 個國家。 我們的平台建立在多法學碩士架構之上，每年持續接受 16B+ 對話培訓，使企業能夠提供卓越的體驗並建立持久的客戶關係。 Yellow.ai 成立於 2016 年，在六個國家設有辦事處，已從藍籌投資者籌集了超過 1.02 億美元。
Chaport
chaport.com
Chaport 是一個一體化訊息平台，提供多通路即時聊天、聊天機器人、知識庫等。它透過為企業提供與網站訪客互動的簡單方式、獲得更多合格的銷售線索、促進銷售和改善客戶服務來幫助企業發展和繁榮。如今，Chaport 已被全球 30,000 多個團隊使用。 為什麼是查波特？ Chaport 為您提供了一組強大的功能，幫助您將網站訪客轉化為忠實的客戶。然而，它仍然是用戶友好的，使與客戶的溝通像與朋友聊天一樣輕鬆愉快。 安裝過程很簡單，不需要超過5分鐘。只需將聊天小部件新增至您的網站即可開始回答客戶的問題。如果您還需要聊天機器人，借助 Chaport 的所見即所得聊天機器人建構器，您可以在幾分鐘內創建它。 主要特點： – 即時聊天：與您的客戶即時交談。 – 聊天機器人：讓聊天機器人回答常見問題並確定潛在客戶資格。即使您的團隊處於離線狀態，也可以 24/7 提供即時協助。 – 知識庫 + 常見問題解答機器人：為您的客戶提供知識庫並啟動常見問題解答機器人以在聊天小工具中自動推薦文章。 – 與 Facebook、Viber、Telegram 等整合：在一個地方回答來自所有管道的問題。 – 自動邀請：與網站訪客發起更多聊天。 – 已儲存的回覆：準備常見問題的答案模板，只需點擊幾下即可回答，節省您的時間。 – 打字洞察：在發送訊息之前閱讀訊息並更快回覆。 – Web、桌面和行動應用程式：無論您身在何處，都可以與客戶聊天。 – Zapier 和 API：將 Chaport 與您的網站更緊密地整合或將其連接到第三方應用程式。 – 還有更多... 立即註冊並增加您的銷售！可以免費試用。
DevRev
devrev.ai
DevRev 是一個專為 SaaS 和技術公司構建的平台，幫助後台開發與前台客戶關係的快速發展相匹配。我們的使命是將最終用戶、支援工程師、產品經理和開發人員聚集在一起，輕鬆完成最重要的事情，並在全公司範圍內創建以產品和客戶為中心的文化。與通用工具不同，DevRev 採用空白畫布方法進行協作、搜尋、GenAI 和分析，使 SaaS 公司能夠透過持續開發、路線圖、優先劃分、客戶工程等更快地交付，以實現最大的業務影響。 DevRev 已在數千家公司的各個部門中使用，可與您的工具共存或取代您的工具，從而帶來資訊對稱、簡化協作和整合團隊。 DevRev 成立於 2020 年 10 月，從 Khosla Ventures 和 Mayfield 等投資者籌集了超過 8500 萬美元的種子資金，使其成為矽谷歷史上規模最大的公司。該公司由聯合創始人兼首席執行官 Dheeraj Pandey（曾任 Nutanix 聯合創始人兼首席執行官）和 DevRev 聯合創始人兼 Nutanix 前工程高級副總裁 Manoj Agarwal 領導。 DevRev 總部位於加州帕洛阿爾托，並在全球七個地點設有辦事處。
Chative
chative.io
Chative.IO 是一個由人工智慧賦能的全通路訊息平台。我們使企業能夠在人工智慧和自動化的幫助下透過社交管道直接銷售。 為什麼應該使用 Chative.IO？ - Chative 擁有交鑰匙人工智慧客戶服務解決方案，適用於任何業務，只需點擊即可運作！ - 免費無限的頻道和訊息，而且定價完全透明且適合啟動。它還配有免費的行動應用程式！ - 為小型企業提供免費計劃，並提供應用程式內支援。 - Chative 提供屢獲殊榮的 UI 和 UX，將壓縮資訊的藝術與輕鬆的導航相結合！ - 過去 6 年來，我們一直是人工智慧、聊天機器人和訊息自動化領域的先鋒力量。 Chatative.IO 為您做什麼？ - 統一所有對話、客戶、訂單和產品目錄，透過提高客戶滿意度來加速成長。 - 存取完整的客戶背景、訂單歷史記錄和活動詳細信息，為忠誠度和重複購買提供客製化支援。 - 透過日常訊息應用程式實現直接銷售，將訪客轉化為潛在客戶。 - 透過人工智慧和自動化，確保及時、個人化的客戶服務並提高生產力。
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ 是一個客戶互動平台，具有即時聊天、網站訪客追蹤和分析功能，可協助您了解訪客、吸引他們並即時支援您的客戶。裝載了客戶期望的所有功能以及更多功能，包括即時訪客追蹤、即時聊天翻譯、即時聊天、自動聊天觸發器、線索評分、音訊通話、螢幕共享、髒話管理、聊天預覽、無代碼機器人、應答機器人、聊天路由、內部聊天、代理行動應用程式、適用於 iOS 和 Android 的 SDK，以及與 Whatsapp、Instagram、FB Messenger 和 Telegram 等流行 IM 管道的整合。所有這一切都在一個平台上。
Zoho Desk
zoho.com
Zoho Desk 可以協助企業管理透過電話、電子郵件、即時聊天、簡訊、社群媒體等方式進行的客戶通訊。它還可以幫助您根據代理的部門或團隊將呼叫分配給代理，自動將呼叫路由給客戶熟悉的代理，並使您能夠保持服務的一致性以建立有意義的客戶關係。透過 Zoho Desk 連接您的客戶服務號碼，並在應用程式內撥打/接聽電話。
WotNot
wotnot.io
WotNot 透過聊天機器人大規模自動化您的客戶互動。解決業務挑戰，例如獲得更多潛在客戶、預訂更多預約、利用尖端聊天機器人擴展客戶支援。客戶使用 WotNot 為其當前或未來的客戶提供個人化的客戶體驗，該體驗 24/7 可用、即時回應、完全可靠並且使用客戶語言。將聊天機器人添加到房地產、保險、金融、醫療保健、汽車、SaaS、銀行、消費品、製造和教育等任何垂直領域，以滿足多種用例。透過 WotNot 的無程式碼機器人建構器，您可以使用直覺的視覺化建構器相當輕鬆地建造機器人。根據您定義的觸發器和條件，管理不同活動的多個機器人。此外，WotNot 還提供為您量身定制的服務，其中我們經驗豐富的對話設計專家團隊了解您的需求，並仔細創建符合您業務需求的對話流程，並透過審查結果不斷優化流程。加入全球 3000 多家信任 WotNot 進行顧客互動的企業。
Kartra
home.kartra.com
Kartra 不只是一個平台；它是您創業之旅中的合作夥伴，提供從高轉換率登陸頁面和網站到複雜的電子郵件行銷解決方案、會員網站等的一切。 Kartra 平台旨在推動銷售，提供強大的一體化解決方案，簡化數位行銷和銷售流程，讓您專注於您最擅長的事情 - 為受眾創造和交付價值。 * 輕鬆創作：透過引人入勝的網站、影片和網路研討會吸引觀眾。提供變革性的會員資格或線上課程，並透過整合工具管理您的日程安排和計費。 * 精準行銷：使用先進的潛在客戶捕獲技術擴大您的覆蓋範圍，並透過有針對性的活動和管道培養您的潛在客戶。透過電子郵件或簡訊有效傳達您的優惠，並透過可自訂的結帳處理付款。 * 擴展您的願景：利用進階標記和基於行為的訊息傳遞來完善您的行銷策略。透過深入分析自動化您的成長並做出明智的決策。
typedesk
typedesk.com
罐頭回复，超強！ typedesk 是一款領先的應用程序，可以節省一遍又一遍地輸入相同內容所浪費的時間！建立日常句子和訊息的文字模板，Typedesk 讓您可以快速輕鬆地重複使用它們。 ➤ 工作原理 使用 / 字符，後接自訂快捷方式可以快速插入您的回應。例如，Typedesk 可以轉變
Social Intents
socialintents.com
認識排名第一的 Microsoft Teams、Slack 和 ChatGPT 即時聊天。 與您的客戶交談應該很容易。透過您已使用的協作工具與他們聊天：Teams 和 Slack。 建立基於您的網站資料訓練的 ChatGPT 聊天機器人。在 ChatGPT 和人工代理之間輕鬆切換聊天。
Swell
swellcx.com
Swell 自動收集病患和員工的私人和公開回饋。有了更好的回饋，診所可以提高他們的線上聲譽，增強患者體驗並提高員工滿意度。
SleekFlow
sleekflow.io
SleekFlow 是人工智慧驅動的全通路對話套件，用於客戶互動。一體化 SleekFlow 平台可跨每個人常用的訊息傳遞管道（包括 WhatsApp、Instagram、即時聊天等）創建無縫且個人化的客戶旅程。 SleekFlow 致力於透過幫助公司將所有工作流程圍繞著有意義的對話來塑造溝通的未來。從行銷和銷售到支援團隊，SleekFlow 利用其尖端的對話式 AI 功能簡化了業務運作。透過自動化日常任務、優化客戶互動並提供無與倫比的支持，客戶至上的解決方案使企業能夠實現前所未有的可擴展性和成長。 SleekFlow 位於新加坡、香港、馬來西亞、印尼、巴西和阿聯酋。 2022年，這家新創公司獲得了由Tiger Global領投、AEF大灣區基金和Transcend Capital Partners參與的800萬美元A輪融資。
ProProfs
proprofs.com
ProProfs 是一家領先的 SaaS 軟體供應商，旨在打造更聰明的員工和更快樂的客戶。憑藉一整套工具（包括 Training Maker、Knowledge Base、Quiz Maker、Survey Maker、CRM 等），ProProfs 使組織能夠增強學習、簡化支援並提高客戶滿意度。 ProProfs 致力於 100 年來讓客戶滿意的使命，為 150 多個國家/地區的超過 1500 萬用戶提供服務。 ProProfs 產品包含： - 訓練製作者 - 測驗製作者 - 調查製作者 - Qualaroo 見解 - 即時聊天 - 服務台 - 知識庫 - 專案管理 - Picreel 彈出窗口 - BIGContacts CRM - 網路研討會忍者 - 忍者課程 ProProfs Smart 工具被許多財富 500 強公司（例如索尼、宏碁、Adobe、埃森哲、思科和戴爾）以及來自鳳凰城、哈佛和耶魯等領先教育機構的用戶使用。 該網站擁有 70 多種語言的超過 100 萬條內容。它是領先的線上培訓和評估平台，擁有全球最大的專業測試和測驗庫。
MinChat
minchat.io
聊天 API/sdk 可讓您在幾分鐘內將聊天功能建立到您的應用程式或網站中，從而節省您數月的開發時間。 MinChat 還附帶預先建置的 UI，讓您更輕鬆地將聊天功能設定到您的應用程式或網站中。
LiveChat
livechat.com
LiveChat 是一個完整的客戶服務平台，具有線上聊天和網路分析功能。它專為提供出色的客戶服務和燃油銷售而設計。這個一體化客戶服務平台被 150 個國家的 38,000 多名客戶使用。它以其簡單直觀的設計而脫穎而出，使支援代理商和客戶都可以輕鬆地立即使用它。 LiveChat 讓您客製化與客戶的溝通，以滿足並超越他們的期望。它專注於提供無縫服務以及支援客戶服務團隊的強大功能。它可以在行動裝置上使用，因此您可以確保即使在旅途中也不會失去任何潛在客戶。行動聊天也可以在背景運行，因此無論您在手機上做什麼，該應用程式都會繼續邀請潛在訪客並通知您有關傳入聊天的資訊。 LiveChat 的聊天小工具是完全可自訂的，這使得它看起來和感覺起來就像您網站的自然組成部分。在獲得潛在客戶方面最強大的功能之一是自動問候，它允許您在訪客聯繫支援團隊之前向他們提供協助。自動聊天邀請還可以根據客戶的行為進行客製化，從而改善客戶對品牌的整體體驗。透過 LiveChat，客戶支援團隊可以同時執行多個聊天會話。客服人員可以在客戶點擊「發送」按鈕之前先睹為快，查看客戶正在輸入的內容，並使用預設回复，這有助於他們減少平均處理時間並取悅客戶。為了使服務友好且個性化，客服人員可以在對話期間使用側邊欄中顯示的客戶詳細資訊。它提供了對客戶最重要數據的急需洞察。代理商可以標記每個聊天會話，這使他們能夠在以後發現熱門詢問並改進他們的產品或服務。借助 LiveChat 的高級報告功能，支援和銷售團隊可以追蹤他們的績效、發現改進、提高生產力，從而贏得滿意的客戶並享受更多銷售。 LiveChat 有助於管理客戶訊息、自動化工作流程以及團隊內協作。它支援聊天機器人，讓品牌無需編碼即可建立和啟動對話式聊天機器人，並在客戶服務方面脫穎而出。它還提供了一個自我知識庫，可實現快速、輕鬆的自助服務。 LiveChat 提供 200 多個強大的集成，使企業能夠擴展其現有工具的價值。它與流行的 CRM 解決方案（例如 Hubspot 和 Pipedrive）、電子商務服務（例如 Shopify 和 BigCommerce）以及訊息應用程式（例如 WhatsApp 和 Facebook）無縫整合 - 允許同步客戶資料並輕鬆地在一個地方保持通訊。它支援支付服務，例如 PayPal 或 Stripe，允許客戶直接透過聊天進行訂單和付款。它與 Mailchimp 等電子郵件服務配合使用，可協助在聊天後收集和培養潛在客戶。還有更多整合可以支援企業提供卓越的客戶服務並促進銷售。 LiveChat 團隊隨時準備好提供 24/7/365 的協助。 LiveChat 的支援英雄透過快速回應問題、解決問題和提供解決方案來提供最佳的客戶服務體驗。
Chatra
chatra.io
為大大小小的企業打造的多通路支援平台。使用 Chatra 更好地幫助您的客戶！
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一個由AI 提供支援的雲端原生統一客戶服務平台，可在30 多個數位、社交和語音管道中實現無縫的客戶和代理體驗，並提供即時的可操作和可擴展的見解，從而無需任何其他單點解決方案。 * 使客戶能夠在他們喜歡的管道上與您的品牌互動，獲得一致的品牌體驗，從而讓客戶滿意。 * 為客服人員提供統一/360 度客戶視圖，並利用人工智慧的力量推薦最相關的回應，以提高客服人員的工作效率和體驗。 * 為主管提供有意義且可行的見解，以推動成長和卓越營運 * 透過可在整個企業範圍內擴展的即時聯絡中心洞察，幫助領導者發現成長、轉型和創新的機會。
Drift
drift.com
Drift® 是一家致力於提供買家體驗和對話式人工智慧的公司，它激勵企業創造更具吸引力的客戶體驗，一次一個對話。其以人為本、人工智慧驅動的平台傾聽、理解和學習買家的意見，在每個接觸點提供個人化的體驗和建議。 Drift 正在創造一個人工智慧幫助人類將對話轉化為關係的世界。 Drift 協助全球數以千計的客戶將對話資料和買家行為轉化為更深層的關係、更多管道和更多收入。該公司成立於 2015 年，是對話式行銷領域的先驅，旨在幫助消除 B2B 購買流程中的摩擦。隨著買家期望不斷提高，人工智慧成為大規模賦能有意義的客戶旅程的核心，Drift 正在顛覆它所創造的類別。
Five9
five9.com
Five9 智慧CX 平台提供了一套全面的解決方案，可透過客戶選擇的管道與客戶互動，為經理提供關聯絡中心績效的見解和情報，並提升您的業務以提供更好的業務成果並為CX ™ 帶來歡樂。我們的雲端原生、可擴展且安全的平台包括聯絡中心；全通路參與；員工敬業度管理；透過 1,400 多個合作夥伴實現可擴展性；以及作為平台一部分嵌入的創新、實用的人工智慧、自動化和旅程分析。 Five9 為全球 2,500 多個組織帶來了人員、技術和合作夥伴的力量。
Webex
webex.com
Webex Webinars（以前稱為 Webex Events）是一個可擴展的網路研討會平台，可以為每個人（從小型會議到大量全球觀眾）創造引人入勝且有影響力的體驗。讓網路研討會具有包容性、吸引力和互動性： • 透過主持的問答、即時投票、聊天、表情符號反應和手勢識別來鼓勵積極參與• 讓與會者以自己喜歡的語言聆聽，並在會議中提供現場口譯員• 更深入地探討主題或鼓勵建立聯繫大規模舉辦專業和客製化的網路研討會• 管理觀眾在活動之前、期間和之後看到的舞台和內容• 透過定製品牌選項和主題策劃與會者註冊體驗• 先前與共同小組成員排練整個演示上線 • 可容納多達 100,000 名與會者 • 透過 100 多種語言的即時翻譯覆蓋全球受眾
Freshdesk
freshdesk.com
Freshdesk（Freshworks Inc. 的產品）透過現代化、直覺的客戶支援軟體幫助企業輕鬆取悅客戶。 Freshdesk 將透過電子郵件、網路、電話、聊天、訊息和社交傳入的請求轉換為工單，並統一跨渠道的工單解決方案。此外，強大的自動化和人工智慧功能（例如自動工單分配、工單優先順序、客服人員協助，甚至發送預設回應）有助於簡化支援流程。 Freshdesk 還增強了團隊協作，與一系列第三方工具集成，提供預測支援功能和現場服務管理。報告和分析功能提供發展業務所需的見解。
Arena
arena.im
Arena 正在開發由第一方數據支援的下一代現場參與工具，以在各地建立值得信賴的現場觀眾。我們的解決方案 - 即時聊天、即時部落格、競技場角色）利用社交媒體中最受歡迎的功能，在您管理的任何平台上快速建立深度參與。超過 20,000 名客戶相信 Arena 可以將他們的受眾聚集在網路、應用程式或現場活動（或三者兼有）上，與內容、社群和商業互動。
Continually
continual.ly
為您的網站提供免費聊天機器人和即時聊天。拖放聊天機器人建構器，無需編碼技能。 我們確保您不會錯過您網站上的任何潛在客戶。如今，當人們造訪您的網站（例如要求產品演示）時，他們希望您立即回覆。即使是在非工作時間，或他們位於另一個時區。大多數網站要求客戶填寫長表格並提供大量資訊。這是一種不人性化且不友善的體驗。作為客戶，您不知道什麼時候會收到回覆。 insidesales.com 的研究表明，即使等待 5 分鐘才能回覆客戶，也會大大降低您關閉業務的機會。我們為您提供一行程式碼，您可以將其添加到您的網站中，以自動回覆潛在客戶並產生更多合格的潛在客戶，而無需增加額外銷售人員的費用。持續讓您以簡單的訊息傳遞取代表單，讓客戶輕鬆、快速地取得所需的資訊。我們可以幫助您將網站訪客轉化為客戶的一些範例： * 歡迎新訪客並詢問他們是否需要任何幫助 * 使用發現問題來限定潛在客戶 * 快速預約熱門潛在客戶 * 透過詢問建立您的時事通訊列表在正確的時間註冊* 標示有用的內容，例如部落格文章、影片或電子書
GetResponse
getresponse.com
GetResponse 是一個綜合電子郵件行銷平台，為小型企業、個人企業家、教練和行銷人員提供強大且價格實惠的工具，以擴大受眾、與訂閱者互動，並將訂閱者轉變為付費客戶。憑藉超過25 年的專業知識，我們的客戶選擇GetResponse 來享受我們用戶友好的解決方案、屢獲殊榮的24/7 客戶支持以及超越電子郵件營銷的強大工具– 包括自動化、列表增長以及網絡研討會和直播等其他通訊工具聊天可幫助企業建立個人品牌、銷售產品和服務以及建立社群。需要更先進的平台嗎？ GetResponse MAX 和 MAX² 是為尋求先進行銷功能和可靠支援的高要求使用者提供的解決方案。
ThriveDesk
thrivedesk.com
為關心的人提供的客戶服務軟體，來自關心的人。 透過 ThriveDesk，您可以在一個地方輕鬆管理所有客戶支援請求，以便您可以專注於推動業務成長。
Deskpro
deskpro.com
Deskpro 創建幫助台軟體，為全球企業提供卓越的支援體驗，並且可以自由地將服務台託管在雲端或本地端。 Deskpro 成立於 2001 年，幫助數千家公司簡化了客戶服務營運並縮短了回應時間，從而帶來了更好的客戶體驗。 Deskpro 的幫助台軟體包括電子郵件、即時聊天、電話和社群媒體票務以及自助服務知識庫。您還可以使用分析和報告工具，使企業能夠監控績效並做出數據驅動的決策。 Deskpro 旨在改善企業和最終用戶之間的溝通，以提供卓越的客戶服務體驗。加入數千家選擇改變支援方式的公司，包括索尼、蘋果、微軟、沃達豐、怡安、英特爾、寶潔、空中巴士等。
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch 是一個用於支援、行銷和銷售的一體化客戶溝通平台。 它結合了一組工具來幫助您發展業務： 👉 多頻道即時聊天 👉 聊天機器人 👉 共享收件箱 👉 知識庫 👉 電子郵件行銷 👉 彈出窗口 👉 客戶關係管理
Helpmonks
helpmonks.com
Helpmonks 是一個完整的一體化客戶互動平台。團隊待辦事項、客戶管理功能、建立自動化工作流程、分配電子郵件、標記電子郵件以保持井然有序以及添加內部註釋等功能有助於減輕您的電子郵件工作量並減輕團隊電子郵件的負擔。此外，Helpmonks 在每個計劃中都包含一個即時聊天選項，以及一個強大的電子郵件行銷平台，用於電子郵件活動和自動電子郵件觸發器。此外，Helpmonks 是唯一提供多種部署模式的共享收件匣工具 - SaaS（託管）、專用雲端伺服器和本機（自架）選項，並且按郵箱而非按使用者定價。 Helpmonks 是一款共享信箱軟體，讓您的團隊能夠協作處理電子郵件對話。 Helpmonks 讓您的所有共用信箱都可以在一個中心位置使用，以便您的組織獲得對所有團隊電子郵件的透明度和洞察力。對於每一位團隊成員。在辦公室、家裡或遠端團隊。此外，Helpmonks 與每個電子郵件提供者合作，因此您可以繼續使用您已經了解和使用的工具。
BirdEye
birdeye.com
Birdeye 是當地品牌和多地點企業的頂級聲譽管理和數位客戶體驗平台。超過 100,000 家企業利用 Birdeye 的人工智慧平台與客戶無縫互動、提高忠誠度並在當地市場脫穎而出。
Locobuzz
locobuzz.com
Locobuzz 是一個屢獲殊榮的社交媒體分析和參與平台，可以有效地部署該平台來傾聽和響應品牌創建的線上嗡嗡聲，並評估特定行銷活動的有效性。 Locobuzz 不僅有助於「聆聽」社群媒體，還可以使用內建的 CRM 功能以個人化方式與使用者「互動」。強大的資料儲存可以產生洞察並提供可操作的資料。我們為您的品牌設計一站式數位情報中心。透過結構化且強大的分析和視覺化，可以輕鬆推動數位策略和品牌形象，而無需過多的複雜社交數據。我們為您提供即時體驗、思想領導和危機管理方面的協助。 Locobuzz 還使企業能夠利用機器學習和 NLP 的力量，使用多語言聊天機器人創建互動式體驗。我們相信，對話式商務的潛力可以透過人工智慧將人類智慧融入機器來提高生產力。
Acquire
acquire.io
Acquire 為企業團隊提供了創造最佳客戶體驗所需的數位工具。憑藉安全協同瀏覽、人工智慧聊天機器人、即時聊天和視訊通話等功能，Acquire 使團隊能夠在所有管道中主動即時解決複雜的銷售、服務和支援問題。透過 Acquire，企業可以持續吸引客戶，同時最大限度地減少解決時間和冗餘。 Acquire 靈活且可擴展的軟體套件可滿足任何企業在任何裝置上的客戶服務、銷售和支援需求。 Acquire 總部位於舊金山。該公司的客戶遍及全球，包括多個財富 500 強品牌。 Acquire 得到了 Base10、S28 Capital 和 Fathom Capital 等團體的支持。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing 連接您在業務中使用的每個工具和管道，以便在客戶生命週期的每個狀態下吸引客戶。利用來自電子郵件行銷、社交媒體、數位廣告和您的網站的數據，與您的聯絡人量身定制個人化的接觸點，確保您的行銷有效、有吸引力且令人難忘，而不會浪費您的時間。我們讓自動化為您服務，讓您可以專注於使您的業務與眾不同的個人風格，並確保您沒有錯過與任何客戶的任何一步。您可以使用 ActiveCampaign 執行哪些操作？ - 在所有客戶接觸點上實現自動化個人化體驗- 追蹤整個客戶生命週期中的買家偏好、行為和許多自訂屬性，以進行更深入的細分和更有效的推廣- 基於幾乎任何參數自訂發送，以便您的訊息始終針對正確的目標受眾- 使用整個客戶生命週期的數據為每個客戶選擇最佳內容、發送時間和交付渠道- 以最小的努力創建完全定制的營銷活動，然後根據客戶行為即時改善您的發送策略- 複製1-無論您的業務有多大，為每位客戶提供 1 種個人體驗
Zowie
getzowie.com
Zowie 讓在線上銷售的公司能夠使用強大的自動化技術轉移門票，透過全通路收件匣關心客戶，並使用增強的客戶環境銷售更多產品。 Zowie 可以充當您的獨立客戶服務系統，也可以透過自動化技術增強您目前的工具，例如 Zendesk、Intercom、Gorgias 以及許多其他工具。 * 免費分析您的自動化潛力 |知道你要買什麼！ * 免費全通路收件匣 |節省技術費用。 * 大量整合 |與 Shopify、Magento、Klaviyo、Zapier 連接，將您的自動化提升到新的水平。 使用 Zowie 和... 1. 在 4 週內轉移多達 60% 的重複問題，並將解決時間縮短 67%。 2. 關懷－使代理人能夠解決複雜的案件並將 CSAT 提高 12%。 3. 銷售 – 偵測購買意圖並轉換最多 40% 的客戶。
MindBehind
mindbehind.com
MindBehind 是一個對話式人工智慧管理平台，幫助非技術團隊在單一平台上建立、啟動和發展他們的聊天機器人和虛擬助理。 MindBehind 為各種規模和不同行業的品牌（例如 Avis、Budget、Phillip Morris International、Renault）提供易於使用的解決方案，幫助改善客戶體驗。使用 MindBehind 建立的聊天機器人或虛擬助理可以添加到網站、行動應用程式、社交媒體介面（例如 Facebook Messenger 和 WhatsApp），很快就會添加到智慧助理（例如 Amazon Alexa 和 Google Assistant）中。
AiTrillion
aitrillion.com
體驗由可操作的人工智慧提供支援的行銷自動化 - 取得 AiTrillion！ AiTrillion 是第一個基於 SaaS 的人工智慧支援的電子商務賣家的一體化行銷平台。 AiTrillion 擁有超過 11 個客戶參與管道，與為電子商務行業構建的分析功能相集成，我們專注於連接超過 175 個國家/地區的數百萬客戶之間的點。您所尋找的一切都集中在一個屋簷下，具有整合和創新功能。電子郵件行銷自動化 忠誠度獎勵計畫 產品評論 + 問答 網路推播通知 聯盟行銷 定期會員資格 表單產生器 Ai 工作流程自動化 智慧彈出視窗 公告欄 產品推薦
Table Duck
tableduck.com
Table Duck 是一個基於雲端的平台，可透過一個收件匣管理和自動化客戶對話。它允許企業提供 24/7 的客戶支援並提高 CSAT 分數。即時聊天、電子郵件等訊息傳遞管道和 Facebook Messenger 等社群訊息傳遞管道匯集在一處。無腳本、人工智慧驅動的聊天機器人可以與客戶提供自然、類似人類的互動。預先訓練的模型可以在幾分鐘內輕鬆實施。支援的語言包括英語、西班牙語、法語、德語、荷蘭語和瑞典語。
iAdvize
iadvize.com
iAdvize 是領先的電子商務對話平台，由生成式 AI 提供支援。 iAdvize 是領先的對話平台，使 2,000 多個電子商務品牌能夠大規模部署由可信賴生成人工智慧 (Trusted Generative AI) 提供支援的沉浸式客戶體驗，透過訊息傳遞在整個客戶旅程中促進對話。 iAdvize 提供全面的售前和客戶支援解決方案，其使命只有一個：透過有意義的對話將品牌與其客戶聯繫起來。三星、Nespresso、OtterBox、現代和迪卡儂等主要品牌已部署該平台來增加線上收入、降低營運成本並建立客戶忠誠度和參與度。 iAdvize 成立於 2010 年，擁有 230 名員工，分佈在波士頓、巴黎、杜塞爾多夫和南特（總部）。
DialShree
webrtc.elisiontec.com
DialShree 是一種流行的呼叫中心解決方案，支援統一的通訊管道。它具有廣泛的功能。它以其 99.99% 的 SLA 正常運行時間而聞名。它是一個高度可擴展、強大、安全且功能豐富的解決方案，非常適合所有規模的企業和呼叫中心。 DialShree 的 VoIP 和電話專家已在 10 多個行業實施了 900 多個全通路通訊解決方案。 BPO、KPO、企業公司、催收機構、企業、電話行銷公司、電話中心、銀行、醫療保健、電子商務、汽車、政府