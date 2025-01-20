即時聊天軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 留尼旺

erxes

erxes.io

歡迎使用 erxes，開源 Hubspot/Qualtrics 替代方案。 erxes 是一種開源體驗作業系統 (XOS)，使 SaaS 供應商和數位行銷代理商/開發人員能夠創建適用於所有類型業務的獨特體驗。我們將透過為社區提供突破性價值來改變企業的成長方式。跟我們一起踏上這段旅程吧！透過 erxes，您的公司可以實現成長和團結，因為它： - 100% 免費且可持續：erxes 提供了一種可持續的商業模式，讓開發者和用戶都能雙贏。它是開源軟體，但更好。 - 100% 可自訂：我們基於插件的架構提供無限的定制，讓您滿足您的所有需求，無論它們有多具體。 - 100% 隱私：我們設計的 erxes 平台可以保留對您公司敏感資料的完全控制，而無需第三方監控。 - 100% 掌控：您可以建立任何您想要的體驗，其中您業務運營的所有管道都已連接和整合。探索您的選擇：自架 AGPLv3 以及企業版授權的開源 Hubspot 替代方案。它是用 Node.js、GraphQL 和 React 寫的。自助服務 免費啟動並透過我們的增強功能和附加元件解鎖高級功能、附加服務和自訂選項。企業 為企業提供安全、合規的開源軟體。使您的團隊能夠更快地行動。將 erxes 核心插件、元件和 SDK 嵌入整合到您的平台中，以增強其功能並簡化操作。平台利用核心外掛、元件和企業功能來支援您的整個平台業務。基礎架構 使用 erxes 基礎架構和本機外掛程式增強您的 SaaS。讓我們的專家團隊將您的願景變為現實。