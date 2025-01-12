即時聊天軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 波蘭

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
即時聊天軟體使公司能夠透過聊天視窗與網站訪客即時溝通。客戶服務代表可以使用該軟體幫助使用者解決有關產品或網站導航的問題。支援代理可以啟動與彈出聊天框的互動或等待訪客提出疑問。主要功能包括報告和分析、互動式聊天通知和對話存檔。該工具可協助客戶服務團隊快速回應查詢，使業務開發員工能夠與難以透過電話或電子郵件聯繫的潛在客戶進行聯繫，並使教育部門的管理人員能夠與潛在的學生建立聯繫。此外，即時聊天功能可以整合到其他軟體類型中，例如電子商務平台和幫助台解決方案。
提議新的應用程式
Freshdesk
freshdesk.com
Freshdesk（Freshworks Inc. 的產品）透過現代化、直覺的客戶支援軟體幫助企業輕鬆取悅客戶。 Freshdesk 將透過電子郵件、網路、電話、聊天、訊息和社交傳入的請求轉換為工單，並統一跨渠道的工單解決方案。此外，強大的自動化和人工智慧功能（例如自動工單分配、工單優先順序、客服人員協助，甚至發送預設回應）有助於簡化支援流程。 Freshdesk 還增強了團隊協作，與一系列第三方工具集成，提供預測支援功能和現場服務管理。報告和分析功能提供發展業務所需的見解。
Intercom
intercom.com
Intercom 是唯一完整的客戶服務解決方案，可在自動化和手動支援方面提供無縫的客戶體驗，從而提高客戶滿意度，同時降低成本。我們正在建立一個未來，大多數客戶對話都可以在不需要人工支援的情況下成功解決，使團隊能夠騰出時間來處理更高價值的客戶對話。 包括 Atlassian、Amazon 和 Lyft Business 在內的超過 25,000 個全球組織依靠 Intercom 提供任何規模的無與倫比的使用者體驗。 Intercom 的平台每月發送超過 5 億則訊息，並可與每月超過 6 億的活躍最終用戶互動。 Intercom 成立於 2011 年，並獲得 Kleiner Perkins、Bessemer Venture Partners 和 Social Capital 等領先創投家的支持，其使命是讓網路業務個人化。
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp – 透過對話推動您的線上銷售！使用 Smartsup 實現銷售自動化。我們為您提供成長線上銷售額所需的一切：人工智慧、LeadGen 聊天機器人、即時聊天以及更多可用於在正確的時間吸引訪客的工具。並立即將他們轉化為忠實的客戶。 Smartsupp 是世界上領先且最值得信賴的聊天和聊天機器人解決方案之一，目前推動了超過 100,000 個網上商店和網站。
Help Scout
helpscout.net
Help Scout 是一家全球遠端公司，是幫助台軟體供應商，總部位於麻薩諸塞州波士頓。該公司為客戶服務專業人員提供基於電子郵件的客戶支援平台、知識庫工具和嵌入式搜尋/聯絡小部件。 Help Scout 的主要產品（也稱為Help Scout）是基於網路的SaaS（軟體即服務），符合HIPAA 標準的幫助台。服務，包括Buffer、Basecamp、Trello、 Reddit 和 AngelList。除了波士頓辦事處之外，該公司還擁有一支遠距員工隊伍，共有 100 多名員工分佈在全球 80 多個城市。
JustCall
justcall.io
JustCall：一體化業務通訊平台透過語音、簡訊、電子郵件和 WhatsApp 與潛在客戶和現有客戶聯繫。透過 100 多個整合和 AI 魔法實現工作流程自動化，並觀察您的業務在自動駕駛儀上成長。 JustCall 受到全球 6,000 多家企業的信賴，使面向客戶的團隊能夠在即時和呼叫後人工智慧見解的推動下提供完美的客戶互動。 JustCall 需要注意的主要功能： * 呼入和呼出 * 發送和接收簡訊和彩信 * 銷售撥號器（自動、預測和強力撥號器） * 簡訊工作流程 * 簡訊機器人 * 多級IVR * 即時代理協助 * 人工智慧簡訊副駕駛 * 人工智慧輔導 * 情緒分析 * AI通話評分 * 即時通話監控 * 分享 WhatsApp 收件匣 * 自動呼叫分配（ACD） * 100+ CRM 集成 * 70 多個國家的商務電話號碼
Rocket.Chat
rocket.chat
Rocket.Chat - 為受到嚴格監管的組織提供安全協作專為需要更多控制通信的組織而構建，它支持同事、合作夥伴、客戶、社區甚至平台之間的協作，而不會影響數據所有權、自定義或整合。來自 150 多個國家和組織（例如德國鐵路、美國海軍和瑞士信貸）的數千萬用戶每天都信賴 Rocket.Chat，以確保他們的通訊完全私密且安全。
Zendesk
zendesk.com
Zendesk 是一種人工智慧驅動的服務解決方案，易於設定、使用和擴展。 Zendesk 解決方案開箱即用，並且在發生變化時易於修改，使企業能夠更快地發展。 Zendesk 也幫助企業利用尖端的 AI 服務團隊更快、更準確地解決客戶問題。 Zendesk AI 建立在數十億次 CX 互動之上，可在從自助服務、客服人員到管理員的整個服務體驗中加以利用，幫助您大規模發展和高效運作。 Zendesk 為客服人員提供所需的工具、見解和上下文，以便他們在任何管道（無論是社交訊息、電話或電子郵件）上提供個人化的服務體驗。 Zendesk 匯集了服務團隊所需的一切- 從個性化對話和全渠道案例管理，到人工智能驅動的工作流程和代理工具、自動化以及包含1200 多個應用程序的市場- 所有這些都在一個屋簷下受到保護。我們的解決方案易於實施和動態調整，使團隊無需 IT、開發人員和昂貴的合作夥伴進行持續的變更。在 Zendesk，我們的使命是簡化業務的複雜性，讓公司輕鬆與客戶建立有意義的聯繫。從新創公司到大型企業，我們相信每家公司都應該能夠獲得智慧、創新的客戶體驗，無論其規模、產業或雄心。 Zendesk 以 30 多種語言為多個行業的 13 萬多個全球品牌提供服務。 Zendesk 總部位於舊金山，並在全球設有辦公室。
Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支援的一體化潛在客戶轉換和溝通平台，可與您已使用的工具整合。超過 100,000 家企業使用 Podium 在競爭中脫穎而出。 * Podium 是一種通訊工具，可協助企業進行網站轉換和客戶互動。 * 評論者經常提到從任何裝置存取應用程式的便利性、易用性以及對客戶溝通和網站轉換的正面影響。 * 用戶提到了客戶服務回應時間的問題、某些功能的困難以及對定價和合約條款的不滿。
Brevo
brevo.com
在當今競爭激烈的商業環境中，提供卓越的客戶服務對於打造蓬勃發展的品牌至關重要。透過 Conversations by Brevo，您可以將客戶支援提升到新的高度，同時促進銷售並培養持久的客戶關係。我們強大的一體化平台使您的團隊能夠提供一流的支援並簡化您的客戶服務營運。 真實的談話，即時 對話整合了電子郵件、即時聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒體管道。不再需要進行選項卡調整或複製貼上。將所有客戶互動集中在一個方便的來源。 將訪客轉化為客戶並釋放收入成長 使用我們的即時聊天小工具和聊天機器人吸引潛在客戶，確保他們在離開您的網站之前進行轉換。留住並培養現有客戶，以在當今的競爭格局中實現收入最大化。 效率觸手可及 透過包含最新變數的預設回覆來節省時間。建立全面的幫助中心來解決常見問題並減少重複查詢。利用自助服務和自動化工具進行更有意義的對話。隨時隨地使用適用於 Android 或 iOS 的 Brevo Conversations 行動應用程式。 無縫整合和數據整合 Conversations by Brevo 無縫整合了 Brevo 產品及其他產品，為您提供統一的客戶指揮中心。透過與 WordPress、Shopify、WooCommerce 等的深度集成，輕鬆管理您的行銷管道等。簡化運輸、退貨、評論、忠誠度計劃和其他基本業務功能。透過將所有相關數據收集並整合到一處，全面了解每位客戶。 加入超過 50 萬家選擇 Brevo 的企業，體驗 Conversations by Brevo 的強大功能和簡單性。無論您是小型企業還是大型企業，我們都有量身訂製的方案來滿足您的需求。
eDesk
edesk.com
eDesk 幫助線上零售商和品牌在其銷售的任何地方提供非凡的客戶服務。 eDesk 提供一整套屢獲殊榮的電子商務工具，以簡化客戶支援流程和報告，縮短回應時間，從而顯著提高生產力和獲利能力。其客戶支援軟體經過專門設計，旨在為電子商務企業提供所有客戶查詢的統一視圖，透過智慧收件匣集中所有支援管道、社交媒體、網路商店和市場訊息。它會根據您的業務需求自動對訊息進行優先排序，並使用基於角色的規則進行分配，因此您的團隊可以以 5 倍的速度回覆客戶，建立忠誠度並推動重複購買。在處理客戶查詢時，其人工智慧自動化會建議最佳答案和翻譯，以便您的客服人員可以使用任何本地語言輕鬆回覆。認真從事線上銷售的企業可以在充滿信心地拓展新市場時擴大客戶服務。 eDesk 本身整合並整合了來自200 多個市場、網路商店、社交網路、通訊和物流管道的資料（比任何其他客戶支援軟體供應商都要多），因此您只需單擊一個按鈕即可存取端到端訂單資訊。 eDesk 也是亞馬遜和沃爾瑪開發委員會中唯一的客戶支援解決方案，幫助線上零售商和品牌透過新的銷售管道發展業務，並與其客戶支援工具和流程緊密相連。
Chatway
chatway.app
Chatway 透過其網站即時聊天產品改變了線上客戶互動。它提供即時通訊、可自訂的小部件和智慧聊天機器人，增強了用戶體驗。 Chatway 具有跨裝置回應能力，使企業能夠有效地參與、解決問題並轉換潛在客戶。透過 Chatway 提升您的線上形象並建立持久的客戶關係。
Continually
continual.ly
為您的網站提供免費聊天機器人和即時聊天。拖放聊天機器人建構器，無需編碼技能。 我們確保您不會錯過您網站上的任何潛在客戶。如今，當人們造訪您的網站（例如要求產品演示）時，他們希望您立即回覆。即使是在非工作時間，或他們位於另一個時區。大多數網站要求客戶填寫長表格並提供大量資訊。這是一種不人性化且不友善的體驗。作為客戶，您不知道什麼時候會收到回覆。 insidesales.com 的研究表明，即使等待 5 分鐘才能回覆客戶，也會大大降低您關閉業務的機會。我們為您提供一行程式碼，您可以將其添加到您的網站中，以自動回覆潛在客戶並產生更多合格的潛在客戶，而無需增加額外銷售人員的費用。持續讓您以簡單的訊息傳遞取代表單，讓客戶輕鬆、快速地取得所需的資訊。我們可以幫助您將網站訪客轉化為客戶的一些範例： * 歡迎新訪客並詢問他們是否需要任何幫助 * 使用發現問題來限定潛在客戶 * 快速預約熱門潛在客戶 * 透過詢問建立您的時事通訊列表在正確的時間註冊* 標示有用的內容，例如部落格文章、影片或電子書
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot 是一種開源客戶支援解決方案，可幫助公司在其網站、Facebook 頁面、Twitter、Whatsapp、簡訊、電子郵件等上吸引客戶。對話管道並從一個地方與您的客戶交談。輕鬆地將新代理程式新增至您的系統並輕鬆解決對話。 Chatwoot 還為您提供即時報告來衡量您團隊的績效，為您提供預設回覆以輕鬆回答常見問題，並為您提供私人註釋以供客服人員相互協作。
Freshchat
freshchat.com
Freshchat（Freshworks Inc. 的產品）是一種對話式互動解決方案，可協助企業透過多種管道與客戶互動，例如網路聊天、電子郵件、電話以及 WhatsApp、Instagram 和 iMessage 等社交管道。 Freshchat 還提供由人工智慧驅動的原生聊天機器人，可以使用無程式碼建構器輕鬆構建，幫助企業大規模提供個人化自助服務。借助 Freshchat 的旅程建立器和現成的手冊，企業可以領先於客戶的需求，並在必要時主動支持他們。 Freshchat 還提供客戶對話歷史記錄和其他相關資訊的全面視圖，使客服人員更有效率並能夠提供個人化體驗。
Trengo
trengo.com
Trengo 是一個全面的客戶參與平台，旨在簡化多個管道的溝通，增強客戶體驗和團隊協作。 Trengo 注重效率和自動化，使企業能夠透過單一介面無縫管理客戶互動。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral 聯絡中心是一種全通路客戶互動解決方案，具有語音和 30 多個數位管道、用於自助服務的高級 AI 選項（例如機器人）、主動外展工具以及了解客戶意圖的智慧虛擬代理。它提供 300 多個預先建置的整合（包括領先的 CRM）以及完全整合的、由人工智慧驅動的員工敬業度管理和分析解決方案。 RingCentral 聯絡中心與 RingCentral MVP 解決方案緊密整合，為客戶提供企業級語音基礎設施和整合統一通訊的優勢，從而實現無縫的跨職能協作。
WebinarJam
home.webinarjam.com
透過唯一可產生從註冊到重播的完整直播活動的網路研討會系統，提高您的銷售額和出席率。 WebinarJam 具有更多功能，無需下載，是迄今為止向公眾發布的對直播、活動串流和網路研討會廣播最顯著的改進。受到超過 50,000 名客戶的信賴。
Heyday AI
app.heyday.ai
Heyday 是下一代即時聊天解決方案，結合了人工智慧和人類智慧的力量，透過實現高度個人化的客戶對話來提供終極客戶體驗。 我們的對話式人工智慧既充當第一線自助客戶禮賓員，幫助客戶自助，也充當漂亮的虛擬助理，幫助提高客戶服務代理的效率。 Heyday 直覺的客服中心可在任何裝置上使用，因此無論您是在辦公桌前還是在旅途中，您都可以取悅客戶。 透過全盛時期，您可以： * 自動回答第一線客戶服務查詢、確定客戶資格並自動分類更複雜的問題，將其回報給合適的客服人員 * 與統一的團隊收件匣合作，提供卓越的客戶體驗 * 借助強大的電子商務集成，直接在聊天中即時創建購物車 * 收集有價值的客戶見解來豐富您的 CRM * 建立範本或利用人工智慧推薦的快速回覆來提高您的效率並節省時間 * 透過訂單追蹤通知、產品追加銷售、顧客滿意度調查等，在高度個人化的層面重新定位客戶。 * 自訂您的代理商通知，讓您不錯過任何一個節拍 * 還有更多！ Heyday 正在開創一個即時聊天的新時代。立即下載，為您的客戶服務團隊提供人工智慧超能力。
Zoho Desk
zoho.com
Zoho Desk 可以協助企業管理透過電話、電子郵件、即時聊天、簡訊、社群媒體等方式進行的客戶通訊。它還可以幫助您根據代理的部門或團隊將呼叫分配給代理，自動將呼叫路由給客戶熟悉的代理，並使您能夠保持服務的一致性以建立有意義的客戶關係。透過 Zoho Desk 連接您的客戶服務號碼，並在應用程式內撥打/接聽電話。
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ 是一個客戶互動平台，具有即時聊天、網站訪客追蹤和分析功能，可協助您了解訪客、吸引他們並即時支援您的客戶。裝載了客戶期望的所有功能以及更多功能，包括即時訪客追蹤、即時聊天翻譯、即時聊天、自動聊天觸發器、線索評分、音訊通話、螢幕共享、髒話管理、聊天預覽、無代碼機器人、應答機器人、聊天路由、內部聊天、代理行動應用程式、適用於 iOS 和 Android 的 SDK，以及與 Whatsapp、Instagram、FB Messenger 和 Telegram 等流行 IM 管道的整合。所有這一切都在一個平台上。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一個由AI 提供支援的雲端原生統一客戶服務平台，可在30 多個數位、社交和語音管道中實現無縫的客戶和代理體驗，並提供即時的可操作和可擴展的見解，從而無需任何其他單點解決方案。 * 使客戶能夠在他們喜歡的管道上與您的品牌互動，獲得一致的品牌體驗，從而讓客戶滿意。 * 為客服人員提供統一/360 度客戶視圖，並利用人工智慧的力量推薦最相關的回應，以提高客服人員的工作效率和體驗。 * 為主管提供有意義且可行的見解，以推動成長和卓越營運 * 透過可在整個企業範圍內擴展的即時聯絡中心洞察，幫助領導者發現成長、轉型和創新的機會。
Five9
five9.com
Five9 智慧CX 平台提供了一套全面的解決方案，可透過客戶選擇的管道與客戶互動，為經理提供關聯絡中心績效的見解和情報，並提升您的業務以提供更好的業務成果並為CX ™ 帶來歡樂。我們的雲端原生、可擴展且安全的平台包括聯絡中心；全通路參與；員工敬業度管理；透過 1,400 多個合作夥伴實現可擴展性；以及作為平台一部分嵌入的創新、實用的人工智慧、自動化和旅程分析。 Five9 為全球 2,500 多個組織帶來了人員、技術和合作夥伴的力量。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo（納斯達克股票代碼：ZI）是幫助企業尋找、取得和發展客戶的上市平台。 ZoomInfo 為全球 35,000 多家公司提供準確、即時的數據、見解和技術。企業利用其數據和平台來提高效率、協調銷售和行銷團隊以及整合技術堆疊。它是資料隱私領域公認的領導者，擁有業界領先的 GDPR 和 CCPA 合規性以及許多資料安全和隱私認證。 專業：GTM 平台、GTM 策略、銷售情報、對話情報、行銷情報、銷售參與、聯絡人資料、意圖資料、潛在客戶開發、改善探查、業務資訊、業務聯絡人、基於帳戶的行銷(ABM)、數據準確性、資料庫衛生和資料編排。
Front
front.com
Front 是現代客戶服務平台，可協助公司取悅客戶、吸引團隊並建立更強大的業務。他們重新設計了幫助台，以便跨每個客戶溝通管道進行即時團隊協作，然後透過人工智慧和自動化為其提供支持，以解決問題並幫助團隊更快地工作。無論客戶是在尋找簡單、即時的答案，還是針對最複雜的問題尋求個人化幫助，客戶都可以獲得卓越的服務，並且可以獲得業務所需的分析和見解，以優化客戶體驗。從 ClickUp 到 Branch Insurance、Echo Global Logistics 到 Reed & Mackay，超過 8,500 家各種類型和規模的企業都依靠 Front 提供改變遊戲規則的服務來贏得併留住客戶。
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch 是一個用於支援、行銷和銷售的一體化客戶溝通平台。 它結合了一組工具來幫助您發展業務： 👉 多頻道即時聊天 👉 聊天機器人 👉 共享收件箱 👉 知識庫 👉 電子郵件行銷 👉 彈出窗口 👉 客戶關係管理
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse 是一個多通路行銷自動化平台，用於多方面的業務推廣和客戶保留。 SendPulse 讓您可以發送電子郵件和簡訊行銷活動，使用 Telegram、Facebook Messenger、WhatsApp 和 Instagram 聊天機器人與客戶合作，並在短短 15 分鐘內建立登陸頁面。 SendPulse 還提供了一個用於創建線上課程的平台。您可以使用 SendPulse 的免費 CRM 輕鬆追蹤所有行銷活動和客戶資訊。
Helpwise
helpwise.io
留住客戶與獲取新客戶同樣重要。忠誠的客戶會產生更多收入，並以零成本為您帶來推薦。提供良好的客戶服務是保留客戶的重要組成部分。 有了Helpwise，管理客戶服務就變得容易。 1. 只需幾分鐘即可設定您的客戶服務中心。 2. 透過所有管道與客戶溝通並與您的團隊協作。 3. 建立責任制，不再共享密碼。 4. 設定自助服務和自動化。 5. 獲得有關提高團隊生產力和客戶滿意度的可行見解。 Helpwise 與電子郵件（例如 support@、sales@、careers@ 等）、即時聊天、Whatsapp、簡訊、社交媒體等整合。 開始使用 Helpwise，這是一種可為您的企業帶來收入的客戶服務解決方案。
Reply.io
reply.io
Reply 是一個銷售互動平台，可協助您自動化和擴展多管道推廣，以便您可以產生更多潛在客戶、獲取新客戶並更快地增加收入。
Appy Pie
appypie.com
一個綜合平台，提供所有人工智慧和無程式碼解決方案，可協助您啟動、營運和發展業務。 Appy Pie 擁有一系列產品和服務，可以幫助任何企業利用最新的行動應用程式、網站、聊天機器人、自動化、設計、知識庫、幫助台等無程式碼技術，全面實現卓越。
Emplifi
emplifi.io
Emplifi 是領先的統一客戶體驗平台，旨在將行銷、關懷和商務結合在一起，幫助企業縮小客戶體驗差距。 Emplifi 是一家擁有 20 多年行業專業知識的跨國公司，幫助達美航空、三星和福特汽車公司等 20,000 多個品牌在客戶旅程的每個接觸點為其客戶提供卓越的體驗。 Emplifi 的社群行銷雲使品牌能夠建立關聯、溝通、建立和適應動態的社群媒體世界。直覺、一體化、友善的平台 團隊可以快速加入並開始使用屢獲殊榮的友善 UI 以及跨每個社交管道規劃、安排、發布和衡量結果所需的所有工具和工作流程。強大的聆聽工具可測量脈搏人工智慧驅動的社群管理和聆聽工具可產生有關競爭、趨勢、影響者、追隨者和行為的見解，以便行銷人員將正確的內容應用於正確的受眾。一流的分析和見解 Rockstar 社交團隊透過來自強大分析和無與倫比的自訂報告的深入見解輕鬆證明了他們的成果，超越了基礎知識，達到了真正的業務成果。跨社交的整合服務和關懷直觀、無需學習曲線、整合的社交客戶關懷工具可幫助團隊更好地幫助客戶在社交媒體上即時排隊、路線和解決。整合 ShopStream 直播視訊購物 透過直播視訊購物體驗讓您的客戶眼花撩亂。推動您的數位購物之旅，推動客戶從瀏覽轉向購買。
AiTrillion
aitrillion.com
體驗由可操作的人工智慧提供支援的行銷自動化 - 取得 AiTrillion！ AiTrillion 是第一個基於 SaaS 的人工智慧支援的電子商務賣家的一體化行銷平台。 AiTrillion 擁有超過 11 個客戶參與管道，與為電子商務行業構建的分析功能相集成，我們專注於連接超過 175 個國家/地區的數百萬客戶之間的點。您所尋找的一切都集中在一個屋簷下，具有整合和創新功能。電子郵件行銷自動化 忠誠度獎勵計畫 產品評論 + 問答 網路推播通知 聯盟行銷 定期會員資格 表單產生器 Ai 工作流程自動化 智慧彈出視窗 公告欄 產品推薦
ThumbCrowd
thumb-crowd.com
ThumbCrowd 是一個賦權平台，可協助企業建立智慧機器人，透過網站、社群媒體管道和應用程式上的即時聊天與客戶互動。它還提供了預先建置的模板供企業入門。 對於您的 Ai/ML 機器人，只需幾分鐘即可建立工作流程並與您的業務溝通管道建立聯繫。要回答基本常見問題解答，只需使用無縫拖放選項即可建立「基於規則的機器人」。 ThumbCrowd 是如何運作的？ 步驟 1. 從範本中選擇合適的預先建置機器人或為您的業務建立新機器人。 步驟 2.設計對話。使用您自己的資料訓練機器人。 步驟 3. 將訓練有素的機器人與合適的業務溝通管道完美連接，例如Facebook Messenger、簡訊、即時聊天、微信、Viber、Line 等。 ThumbCrowd 介面 (www.thumb-crowd.com) 將引導您開發和簡化整個客戶服務流程。 您可以訓練您的人工智慧機器人以基於人性化的連貫流程與客戶進行溝通。 ThumbCrowd 的另一個功能是將聊天機器人解決方案與各種選項結合，以實現更好的人機互動和理解。 取得正確的平衡，您將受益於更快樂、更積極的客戶。
11Sight
11sight.com
很少有組織注重從第一次接觸開始優化客戶旅程。儘管如此，您與潛在客戶的第一次會面就代表了您交易成功的 80%。隆重推出 11Sight 面向收入團隊的排名第一的入站視訊通話和客戶互動平台。轉化更多合格的潛在客戶並透過 11Sight 完成第一次會面。立即透過 https://11sight.com/sales 與我們聯絡 只需從任何線上管道單擊即可。
MindBehind
mindbehind.com
MindBehind 是一個對話式人工智慧管理平台，幫助非技術團隊在單一平台上建立、啟動和發展他們的聊天機器人和虛擬助理。 MindBehind 為各種規模和不同行業的品牌（例如 Avis、Budget、Phillip Morris International、Renault）提供易於使用的解決方案，幫助改善客戶體驗。使用 MindBehind 建立的聊天機器人或虛擬助理可以添加到網站、行動應用程式、社交媒體介面（例如 Facebook Messenger 和 WhatsApp），很快就會添加到智慧助理（例如 Amazon Alexa 和 Google Assistant）中。
Atlas
atlas.so
Atlas 是一款一體化客戶支援工具，可協助您將客戶支援團隊從成本中心轉變為產品創新引擎。我們將客戶旅程中的關鍵資訊匯集到一個位置，以便您可以提供更快、更有效的回應，並可以分析和了解客戶的整體需求。以下是如何使用 Atlas 將客戶支援提高 10 倍的概覽： * 客戶時間軸：透過單一、易於遵循的時間順序排列的時間軸查看客戶的整個旅程。 * 會話錄製：一個影片勝過一千個字。讓您的客戶透過會話錄音向您展示而不是告訴您。 * 聊天機器人：透過為任何體驗創建有用且引人入勝的聊天機器人工作流程，引導您的客戶完成整個旅程。 * 幫助中心：透過自助中心為客戶提供最常見問題的答案，從而將您的工作量減少一半。 * 全通路：聊天、電子郵件、簡訊、Whatsapp、Slack：透過一個簡單、統一的介面與您的客戶交談。 * 報告：透過直接發送到您的收件匣的易於閱讀的圖表來追蹤客戶支援的品質。 * 鍵盤優先：只需按幾下按鍵即可執行任何操作並在整個應用程式中導航。
Verloop.io
verloop.io
Verloop.io 是全球領先的客戶支援自動化平台。它幫助企業跨渠道為客戶提供令人愉快的支援體驗。 Verloop.io 的平台無縫地跨各種管道提供支持，從網站和 WhatsApp 到應用程式內和語音互動。 Verloop.io 贏得了全球 5000 多個品牌的信任，包括迪卡儂、Cleartrip 和 Nykaa 等知名品牌，為企業和中小型企業提供服務。 Verloop.io 的端到端解決方案使我們與眾不同，它提供了三重方法： 1. 初始查詢解決：在聯絡中心互動的第一階段，Verloop.io 透過聊天和語音採用人工智慧支援。 Verloop.io 的對話式 AI 解決方案可有效處理大多數客戶查詢。 2. 人工代理支援：隨著查詢升級到人工代理，Verloop.io 引入了 Co-pilot 來提供支持，這是一種強大的人工智慧工具，可幫助人工代理做出準確的回應。該工具建議採取措施以提高座席效率。利用由文件認知提供支援的語音轉文字和AnswerFlow，客服人員還可以利用我們的生成式AI 支援工具（例如AI-summary、AI-Rephrase、AI-Expand 和AI-Tone adjustment）來確保最佳回應並提高客戶滿意度。 3. AI 支援的品質分析 (QA)：Verloop.io 的 Sparks 為品質分析師提供了終極解決方案，使用生成式 AI 自動進行呼叫分析。這確保了持續改進的簡化流程。 除了上述工具之外，企業還可以使用 Verloop.io 的機器人建構器 - Recipes 以及 Smart block 來輕鬆開始提供最佳客戶體驗的旅程。總而言之，Verloop.io 旨在透過創新的自動化和人工智慧驅動的解決方案來簡化和提升客戶支援之旅
Sociocs
sociocs.com
Sociocs 是適合您企業的客戶溝通工具。它可以幫助您獲取和留住客戶、建立線上聲譽、提供出色的客戶服務體驗並發展您的業務。 使用您團隊共享的單一工具進行商務簡訊、Google 地圖和 WhatsApp 聊天、線上評論管理、網路聊天、線上表單和簡訊通知。 Sociocs 支援的管道：Facebook Messenger、Facebook 貼文評論、行動應用程式評論、Google Business Reviews、Google Business Messaging、簡訊/簡訊、Telegram 訊息、網路聊天、WhatsApp 訊息、網站表單。
Swell
swellcx.com
Swell 自動收集病患和員工的私人和公開回饋。有了更好的回饋，診所可以提高他們的線上聲譽，增強患者體驗並提高員工滿意度。
Redtie
getredtie.com
Redtie 讓小型企業主透過簡單的簡訊共享行銷資料，例如文件、圖像、音訊和視訊。 Redtie 是一種先進的簡訊解決方案，可讓您像發送電子郵件一樣發送附件。發送的短信帶有一個鏈接，用於訪問存儲在安全雲中的附件。 Redtie 還可以擴展，一次向一個或數百個用戶發送訊息和附件。
Dialogview
dialogview.com
對話式人工智慧平台 |全通路整合 | AI 驅動的虛擬代理 Dialogview 是一個對話式人工智慧平台，可協助企業透過通訊和協作工具實現強大的全通路客戶體驗。 Dialogview 將為各種管道互動提供單一視圖介面，包括網路聊天、簡訊和其他流行的訊息應用程式。借助即時協作工具，dialogview 可以使客戶體驗人性化。 Dialogview 可協助您的企業改善客戶體驗、客戶旅程和客戶回饋，從而實現與座席的 360 度連結。
Orlo
orlo.tech
由於有大量的頻道可供切換，並且公眾始終在觀看，提供讓您的公民大吃一驚的客戶服務和通訊絕非易事！ Orlo 讓您能夠從一個平台管理您的數位對話，讓您可以專注於真正重要的事情 - 提高參與度、改善體驗和管理聲譽。 受到超過 100 個國家委員會、四分之三的英國警察部門以及全國各地更多公共部門組織的信任，我們為在 Blighty 出生和長大而感到自豪，我們所有的服務器也都在英國的土地上！由人工智慧主導的技術提供支援的易於實施、安全且可擴展的解決方案？向 Orlo 打個招呼，透過精彩的對話開始建立社區！
SleekFlow
sleekflow.io
SleekFlow 是人工智慧驅動的全通路對話套件，用於客戶互動。一體化 SleekFlow 平台可跨每個人常用的訊息傳遞管道（包括 WhatsApp、Instagram、即時聊天等）創建無縫且個人化的客戶旅程。 SleekFlow 致力於透過幫助公司將所有工作流程圍繞著有意義的對話來塑造溝通的未來。從行銷和銷售到支援團隊，SleekFlow 利用其尖端的對話式 AI 功能簡化了業務運作。透過自動化日常任務、優化客戶互動並提供無與倫比的支持，客戶至上的解決方案使企業能夠實現前所未有的可擴展性和成長。 SleekFlow 位於新加坡、香港、馬來西亞、印尼、巴西和阿聯酋。 2022年，這家新創公司獲得了由Tiger Global領投、AEF大灣區基金和Transcend Capital Partners參與的800萬美元A輪融資。
erxes
erxes.io
歡迎使用 erxes，開源 Hubspot/Qualtrics 替代方案。 erxes 是一種開源體驗作業系統 (XOS)，使 SaaS 供應商和數位行銷代理商/開發人員能夠創建適用於所有類型業務的獨特體驗。我們將透過為社區提供突破性價值來改變企業的成長方式。跟我們一起踏上這段旅程吧！透過 erxes，您的公司可以實現成長和團結，因為它： - 100% 免費且可持續：erxes 提供了一種可持續的商業模式，讓開發者和用戶都能雙贏。它是開源軟體，但更好。 - 100% 可自訂：我們基於插件的架構提供無限的定制，讓您滿足您的所有需求，無論它們有多具體。 - 100% 隱私：我們設計的 erxes 平台可以保留對您公司敏感資料的完全控制，而無需第三方監控。 - 100% 掌控：您可以建立任何您想要的體驗，其中您業務運營的所有管道都已連接和整合。探索您的選擇：自架 AGPLv3 以及企業版授權的開源 Hubspot 替代方案。它是用 Node.js、GraphQL 和 React 寫的。自助服務 免費啟動並透過我們的增強功能和附加元件解鎖高級功能、附加服務和自訂選項。企業 為企業提供安全、合規的開源軟體。使您的團隊能夠更快地行動。將 erxes 核心插件、元件和 SDK 嵌入整合到您的平台中，以增強其功能並簡化操作。平台利用核心外掛、元件和企業功能來支援您的整個平台業務。基礎架構 使用 erxes 基礎架構和本機外掛程式增強您的 SaaS。讓我們的專家團隊將您的願景變為現實。
Table Duck
tableduck.com
Table Duck 是一個基於雲端的平台，可透過一個收件匣管理和自動化客戶對話。它允許企業提供 24/7 的客戶支援並提高 CSAT 分數。即時聊天、電子郵件等訊息傳遞管道和 Facebook Messenger 等社群訊息傳遞管道匯集在一處。無腳本、人工智慧驅動的聊天機器人可以與客戶提供自然、類似人類的互動。預先訓練的模型可以在幾分鐘內輕鬆實施。支援的語言包括英語、西班牙語、法語、德語、荷蘭語和瑞典語。
Serviceform
serviceform.com
Serviceform – 您的企業銷售、支援和行銷所需的唯一軟體 有網站訪客但未將其轉換為客戶？讓我們改變這一點！ Serviceform 幫助世界各地的企業將網站訪客轉化為收入。這是透過結合潛在客戶生成工具、識別網站訪客行為的分析和 CRM 來實現的，為網站轉換和客戶管理提供單一解決方案。我們的願景是成為一家全球領先的公司，致力於突破線上潛在客戶開發和溝通的界限。我們希望成為您的企業銷售、支援和行銷所需的唯一軟體。 Serviceform 是一家總部位於芬蘭的 SaaS 公司。我們致力於開發最好的潛在客戶生成工具和分析工具。我們希望讓企業主做出明智的決策並可預測地發展他們的業務。關於我們的技術，我們提供一個一體化的軟體平台，幫助公司簡化其銷售、行銷和客戶支援流程。 • 您只需要 6 種網站轉換工具：聊天機器人、即時聊天、動態表單、會話登入頁面、參與聊天機器人、彈出視窗和浮動欄。 • 管理工具：Flex xRM、Ourly 會議安排程序、網站分析和 Cookie 橫幅。 • 通訊工具：社交收件匣、電子郵件和簡訊活動產生器。
LiveCaller
livecaller.io
網站缺乏溝通管道會導致客戶流失、滿意度低、客戶成功率極低甚至為零，而且一鍵語音通話對於跨行業企業的潛在價值巨大，因此LiveCaller 透過提供一站式解決方案基本上解決了這些問題，將不同的通訊管道（網路呼叫、聊天、回撥、社交訊息應用程式）組合到一個平台中。
Pega
pega.com
Pega 是一個強大的低程式碼平台，可為世界領先的組織建立敏捷性，以便他們能夠適應變化。客戶使用我們的人工智慧決策和工作流程自動化來解決他們最緊迫的業務挑戰——從個人化參與到自動化服務再到簡化營運。自 1983 年以來，我們建立了可擴展且靈活的架構，幫助人們專注於最重要的事情，從而滿足當今的客戶需求，同時為未來不斷轉型。
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne 是唯一具有整合目錄的可視聊天（即時聊天、聊天機器人和訊息），可向您的客戶即時展示和推薦產品。透過人工代理或聊天機器人透過您的社交管道以及電子商店提供 24/7 個人化幫助。與 chatGPT 集成，為我們的聊天機器人提供更人性化的體驗。
Leadoo
leadoo.com
Leadoo 是一個轉換平台，可將被動的網站流量轉化為主動的潛在客戶和有形的業務成果。由於 83% 的購買決策發生在網路上，因此網站轉換的機會從未如此之高。但大多數網站訪客都是被動的，沒有準備好購買。平均而言，98% 的網站訪客沒有發生轉換就離開了。如此低的轉換率可能會影響效能。因此，他們的使命是協調並授權行銷和銷售團隊更好地進行轉型並共同創造新的商業效率。 他們透過以下方式做到這一點： * 利用現場機器人來推動轉化之旅 * 強大的個人化功能，提升使用者體驗 * 公司識別以識別潛在客戶 * 用戶旅程映射以繪製銷售週期 * 分析以了解用戶 * AI會根據網站內容自動回答使用者問題 * 銷售提醒以支援商業團隊 * CRM 整合將所有內容整合在一起 * Leadoo 還配備了專門的轉換專家團隊，他們透過網站建立並不斷優化轉換旅程。 對於 800 位 Leadoo 客戶，在與他們合作的前 12 個月裡，他們發現基本轉換率平均成長了 74%。簡而言之，Leadoo 提供了以下所需的所有工具和見解： * 識別網站訪客 * 現場啟動它們 * 在他們的購買過程中培養他們 * 最終將更多的人轉化為客戶
Chekkit
chekkit.io
Chekkit 是一個旨在增強本地企業活力的平台。它顯著提高了客戶參與度和潛在客戶轉換率，超越了競爭對手。該軟體為評論管理、商務簡訊、文字聊天、集中收件匣、可簡訊固定電話、客戶調查、競爭基準測試等提供一體化解決方案！這種整合方法簡化了客戶互動、增強了業務運作並推動了成長。
LiveAgent
liveagent.com
LiveAgent 是一款功能齊全的幫助台和即時聊天軟體，可協助您透過整合式幫助台解決方案為客戶互動帶來個人化。 LiveAgent 擁有市場上最快的聊天小部件，是 2024 年評論最多、排名第一的中小企業即時聊天軟體。 LiveAgent 利用全通路通用收件匣、即時即時聊天、內建呼叫中心和強大的客戶服務入口網站的強大功能。 利用我們的客戶細分、自動化、內建 CRM、強大的分析套件以及我們的客戶知識庫，個人化您的溝通。發現超過 175 種幫助台功能和 200 多種整合。 開始 1 個月的免費試用，無需信用卡。 200 多個功能包括： -POP3帳戶 -電子郵件管道 -轉發 -部門 -優先事項 -狀態 -標籤 -規則 - 票務路線 - 預設/預定義訊息 - 電子郵件模板 -語音集成 -即時網站監控與統計 -聊天 -Facebook/Twitter/Instagram/Slack 集成 -知識庫 - 輸入時即時建議 -回饋和聯絡表 -特工評級、遊戲化 -多種語言 - 票證過濾器 - 檔案共用和附件 -聊天按鈕模板等等。 新創公司的 LiveAgent： 對於申請的新創公司來說，啟動計畫的前 6 個月免費。對於新創公司來說，這是一個獨特的機會，可以免費獲得市場上最好的客戶支援軟體。在前 6 個月後，新創公司可以繼續以折扣價使用 LiveAgent。
giosg
giosg.com
Giosg 是一個銷售加速平台，結合了即時聊天、聊天機器人、人工智慧和互動式內容，可幫助公司建立引人入勝的線上體驗，從而快速將網站訪客轉化為銷售。我們希望重新構想、重新定義和重新評估數位世界中組織和人員之間的互動。如今，全球有超過 1200 家零售、汽車和房地產等領域的公司加入了我們的探索行列。
Rasayel
rasayel.io
Rasayel 是 WhatsApp 的一體化 B2B 銷售平台。 特色： - 具有雙向訊息功能的共享團隊收件匣 - 無程式碼 WhatsApp 聊天機器人建構器 - WhatsApp 廣播與群發訊息 - 開放 API 和 Webhooks - 自動化 - 整合（HubSpot CRM、Pipedrive、Salesforce（即將推出）、5000 多個具有 Zapier 的應用程式等等） - 適用於 iOS 和 Android 的行動應用程式 Rasayel 快速、可靠且直觀。使用 Rasayel 的共享團隊收件匣，您可以透過 WhatsApp 管理客戶對話，確保高品質的銷售對話，並提供卓越的客戶體驗。 您的團隊可以使用 Rasayel 行動應用程式隨時回應客戶。您將永遠不會再錯過機會或失去客戶的蹤跡。 Rasayel 與您的工具包的其餘部分集成，以確保您的團隊始終掌握完整的上下文，減少人為錯誤並節省您的時間： - HubSpot：自動將 Rasayel 聯絡人與 HubSpot 中的現有聯絡人進行配對。記錄您的所有活動，並根據 WhatsApp 資料建立本機 HubSpot 報告。 - Pipedrive：記錄所有活動、自動配對聯絡人並建立報表。 - Salesforce：即將推出。請與我們聯繫以加入測試版。 - Zapier：將 Rasayel 連接到超過 5000 個應用程式和系統。 對於進階用例，Rasayel 的 API 釋放了 Rasayel 平台的強大功能，讓您可以將其嵌入現有系統、流程等中。
Kindly
kindly.ai
由人工智慧驅動的生成式聊天機器人旨在實現自動化支援和推動銷售。 我們是歐洲領先的優質聊天機器人供應商之一，專注於開發用於客戶服務和通訊的人工智慧和自動化解決方案。 我們提供的平台結合了先進的機器學習技術和自然語言處理 (NLP)，以增強客戶體驗並提高客戶服務流程的效率。 是什麼讓 Kindly 與眾不同？ 更少的維護和更多的內容生產！ Kindly 的人工智慧將建議新的訓練數據，您只需點擊按鈕即可接受。 易於客製化 聊天機器人無需編碼即可適應您的品牌！ 不僅僅是按鈕 Kindly 的聊天機器人可以回答特定問題，而不是強迫使用者選擇甚至可能不相關的按鈕。 多種語言 用一種語言訓練聊天機器人，它可以理解一百多種查詢！ 我們的客戶包括 Adecco、VOI、挪威航空、Lindex、Hertz、Comviq、Schibsted、Jotun 和 Kahoot。 輕鬆與頂級 CRM 提供者（例如 Dixa、Salesforce、Freshdesk、Zendesk 和 Hubspot 等）整合。
Futr
futr.ai
Futr 是一個聊天即服務平台，透過任何語言和任何管道的自動、即時、視訊和社交聊天來增強客戶服務能力。 Futr 的客戶包括許多警察部隊、領先的零售商和慈善機構，它正在幫助智慧組織透過始終在線、始終即時、始終富有洞察力的聊天服務與受眾建立聯繫。 不要相信我們的話。透過我們的一個月試用期免費試用 Futr 平台！ - 即時自動聊天部署 - 追蹤使用情況和基準投資回報率 - 提供預定入住的專門支持 - 審判結束案件審查 - 無義務 - 無需信用卡
Blazeo
blazeo.com
我們是一個廣告轉換平台。作為一家技術支援的服務企業，我們提供的服務包括潛在客戶捕獲、潛在客戶資格認證、預約設定和聘用合約簽署。我們用於實現此目的的工具包括即時聊天、語音呼叫中心、虛擬助理和簡訊通訊。我們提供的工具是高度可客製化的，使我們的服務能夠隨著客戶的擴大而發展。我們經過行業培訓的代理為每位客戶提供 24/7 的專業知識。我們的目標是在我們的利基市場中為客戶提供最以支援為中心的全面解決方案。
Locobuzz
locobuzz.com
Locobuzz 是一個屢獲殊榮的社交媒體分析和參與平台，可以有效地部署該平台來傾聽和響應品牌創建的線上嗡嗡聲，並評估特定行銷活動的有效性。 Locobuzz 不僅有助於「聆聽」社群媒體，還可以使用內建的 CRM 功能以個人化方式與使用者「互動」。強大的資料儲存可以產生洞察並提供可操作的資料。我們為您的品牌設計一站式數位情報中心。透過結構化且強大的分析和視覺化，可以輕鬆推動數位策略和品牌形象，而無需過多的複雜社交數據。我們為您提供即時體驗、思想領導和危機管理方面的協助。 Locobuzz 還使企業能夠利用機器學習和 NLP 的力量，使用多語言聊天機器人創建互動式體驗。我們相信，對話式商務的潛力可以透過人工智慧將人類智慧融入機器來提高生產力。
Upsellit
us.upsellit.com
UpSellit 提供託管轉換優化，幫助網路最大的品牌提高銷售量、捕捉新客戶、停止放棄並增加新客戶獲取。內部創意和開發團隊將 UpSellit 的技術完美地結合到轉換漏斗的目標階段，作為您行銷團隊的延伸。 UpSellit 靈活的定價模式有助於滿足任何企業的需求，並允許各種規模的零售商看到轉換率最佳化的真正影響。 UpSellit 的管理服務套件包括： - 電子郵件再行銷 - 激勵策略 - 簡訊行銷活動 - 價值驅動策略 - 購物車重建技術 - 控制組 - 進階 AB 測試 - 行為解析 - 防虛假保護
Twixor
twixor.com
Twixor 透過生成式 AI 和 NLP 重新定義了 CX，在訊息傳遞管道上建立動態的客戶旅程。 Twixor 的低程式碼/無程式碼 CX 平台融合了數位助理和智慧流程自動化，提供個人化、目標導向的互動。它超越了腳本化的回應，產生富有同理心的客製化建議和解決方案，提高了行銷、業務交易和支援營運方面的客戶滿意度。 * 久經考驗的成功：Twixor 擁有 400 多家全球客戶（包括財富 500 強公司），每季管理的互動次數超過 10 億次，還擁有 7 項專利，受到信賴和認可。 * 變革性優勢：借助 Twixor，對話率提高 25% 以上，營運成本降低 15-25%，品牌參與度提高 80%。 * 主要功能：我們的平台提供拖放式 Journey Builder Studio、AI 和 NLP 支援的對話引擎、即時和虛擬代理、智慧行銷活動管理、對 120 種語言的全通路支援以及 AI 驅動的分析儀表板。 * 我們被公認為印度零售和電子商務領域的最佳客戶體驗平台，並且還獲得了 MEA 地區新興對話式 AI 供應商的認可。 Twixor 選擇的合作夥伴包括世界上最大的銀行平台和 CPaaS 參與者之一，以及中東和非洲地區以及亞太地區的許多其他信任我們白標解決方案的合作夥伴。 簡而言之，Twixor 讓企業能夠打造動態的客戶旅程，提供卓越的客戶體驗，讓您在業界脫穎而出。