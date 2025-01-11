即時聊天軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 巴基斯坦

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
即時聊天軟體使公司能夠透過聊天視窗與網站訪客即時溝通。客戶服務代表可以使用該軟體幫助使用者解決有關產品或網站導航的問題。支援代理可以啟動與彈出聊天框的互動或等待訪客提出疑問。主要功能包括報告和分析、互動式聊天通知和對話存檔。該工具可協助客戶服務團隊快速回應查詢，使業務開發員工能夠與難以透過電話或電子郵件聯繫的潛在客戶進行聯繫，並使教育部門的管理人員能夠與潛在的學生建立聯繫。此外，即時聊天功能可以整合到其他軟體類型中，例如電子商務平台和幫助台解決方案。
提議新的應用程式
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral 聯絡中心是一種全通路客戶互動解決方案，具有語音和 30 多個數位管道、用於自助服務的高級 AI 選項（例如機器人）、主動外展工具以及了解客戶意圖的智慧虛擬代理。它提供 300 多個預先建置的整合（包括領先的 CRM）以及完全整合的、由人工智慧驅動的員工敬業度管理和分析解決方案。 RingCentral 聯絡中心與 RingCentral MVP 解決方案緊密整合，為客戶提供企業級語音基礎設施和整合統一通訊的優勢，從而實現無縫的跨職能協作。
Intercom
intercom.com
Intercom 是唯一完整的客戶服務解決方案，可在自動化和手動支援方面提供無縫的客戶體驗，從而提高客戶滿意度，同時降低成本。我們正在建立一個未來，大多數客戶對話都可以在不需要人工支援的情況下成功解決，使團隊能夠騰出時間來處理更高價值的客戶對話。 包括 Atlassian、Amazon 和 Lyft Business 在內的超過 25,000 個全球組織依靠 Intercom 提供任何規模的無與倫比的使用者體驗。 Intercom 的平台每月發送超過 5 億則訊息，並可與每月超過 6 億的活躍最終用戶互動。 Intercom 成立於 2011 年，並獲得 Kleiner Perkins、Bessemer Venture Partners 和 Social Capital 等領先創投家的支持，其使命是讓網路業務個人化。
TeamSupport
teamsupport.com
TeamSupport 是一款全面的軟體解決方案，可管理整個售後客戶體驗，從而實現收入成長、減少客戶流失並提高客戶滿意度。 TeamSupport 的主動式客戶服務軟體套件可讓您透過真正了解客戶是誰、有效地支援他們並與他們一起成長來確定客戶的優先順序。 TeamSupport 的系統可協助提高客戶滿意度，進而為您的企業帶來更多收入。 TeamSupport 的客戶服務軟體包括： - 支援：屢獲殊榮的門票管理系統 - 訊息傳遞和即時聊天：即時數位對話 - 成功：改善客戶關係以取得成功 - 見解：客戶數據和分析
Zendesk
zendesk.com
Zendesk 是一種人工智慧驅動的服務解決方案，易於設定、使用和擴展。 Zendesk 解決方案開箱即用，並且在發生變化時易於修改，使企業能夠更快地發展。 Zendesk 也幫助企業利用尖端的 AI 服務團隊更快、更準確地解決客戶問題。 Zendesk AI 建立在數十億次 CX 互動之上，可在從自助服務、客服人員到管理員的整個服務體驗中加以利用，幫助您大規模發展和高效運作。 Zendesk 為客服人員提供所需的工具、見解和上下文，以便他們在任何管道（無論是社交訊息、電話或電子郵件）上提供個人化的服務體驗。 Zendesk 匯集了服務團隊所需的一切- 從個性化對話和全渠道案例管理，到人工智能驅動的工作流程和代理工具、自動化以及包含1200 多個應用程序的市場- 所有這些都在一個屋簷下受到保護。我們的解決方案易於實施和動態調整，使團隊無需 IT、開發人員和昂貴的合作夥伴進行持續的變更。在 Zendesk，我們的使命是簡化業務的複雜性，讓公司輕鬆與客戶建立有意義的聯繫。從新創公司到大型企業，我們相信每家公司都應該能夠獲得智慧、創新的客戶體驗，無論其規模、產業或雄心。 Zendesk 以 30 多種語言為多個行業的 13 萬多個全球品牌提供服務。 Zendesk 總部位於舊金山，並在全球設有辦公室。
Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支援的一體化潛在客戶轉換和溝通平台，可與您已使用的工具整合。超過 100,000 家企業使用 Podium 在競爭中脫穎而出。 * Podium 是一種通訊工具，可協助企業進行網站轉換和客戶互動。 * 評論者經常提到從任何裝置存取應用程式的便利性、易用性以及對客戶溝通和網站轉換的正面影響。 * 用戶提到了客戶服務回應時間的問題、某些功能的困難以及對定價和合約條款的不滿。
JustCall
justcall.io
JustCall：一體化業務通訊平台透過語音、簡訊、電子郵件和 WhatsApp 與潛在客戶和現有客戶聯繫。透過 100 多個整合和 AI 魔法實現工作流程自動化，並觀察您的業務在自動駕駛儀上成長。 JustCall 受到全球 6,000 多家企業的信賴，使面向客戶的團隊能夠在即時和呼叫後人工智慧見解的推動下提供完美的客戶互動。 JustCall 需要注意的主要功能： * 呼入和呼出 * 發送和接收簡訊和彩信 * 銷售撥號器（自動、預測和強力撥號器） * 簡訊工作流程 * 簡訊機器人 * 多級IVR * 即時代理協助 * 人工智慧簡訊副駕駛 * 人工智慧輔導 * 情緒分析 * AI通話評分 * 即時通話監控 * 分享 WhatsApp 收件匣 * 自動呼叫分配（ACD） * 100+ CRM 集成 * 70 多個國家的商務電話號碼
CallRail
callrail.com
CallRail 讓各種規模的企業都能輕鬆地將更多潛在客戶轉變為更好的客戶。 CallRail 是領先的智慧平台，讓各種規模的企業輕鬆自信地進入市場。 CallRail 的解決方案為全球超過200,000 家公司提供服務，幫助企業追蹤並歸因其行銷旅程中的每條銷售線索，捕獲和管理每個電話、簡訊、聊天和表單，並使用即時洞察來優化其行銷。
Gorgias
gorgias.com
Gorgias 是一款獨一無二的客戶服務平台，專為電子商務企業設計，可在其發展的每個階段提供輕鬆的客戶服務。 Gorgias 利用尖端的自動化和人工智慧功能，透過全通路支援、聊天、巨集、規則、支援效能和收入統計，徹底改變了線上商店簡化客戶旅程的方式。 Gorgias 目前為電子商務領域的 13,000 多家商家提供服務，包括 Steve Madden、Glossier、BrüMate 和 TUSHY。 Gorgias 很榮幸成為一家經過認證的共益企業，並且是永續和公平工作場所實踐的領導者。
Zoho Desk
zoho.com
Zoho Desk 可以協助企業管理透過電話、電子郵件、即時聊天、簡訊、社群媒體等方式進行的客戶通訊。它還可以幫助您根據代理的部門或團隊將呼叫分配給代理，自動將呼叫路由給客戶熟悉的代理，並使您能夠保持服務的一致性以建立有意義的客戶關係。透過 Zoho Desk 連接您的客戶服務號碼，並在應用程式內撥打/接聽電話。
Chative
chative.io
Chative.IO 是一個由人工智慧賦能的全通路訊息平台。我們使企業能夠在人工智慧和自動化的幫助下透過社交管道直接銷售。 為什麼應該使用 Chative.IO？ - Chative 擁有交鑰匙人工智慧客戶服務解決方案，適用於任何業務，只需點擊即可運作！ - 免費無限的頻道和訊息，而且定價完全透明且適合啟動。它還配有免費的行動應用程式！ - 為小型企業提供免費計劃，並提供應用程式內支援。 - Chative 提供屢獲殊榮的 UI 和 UX，將壓縮資訊的藝術與輕鬆的導航相結合！ - 過去 6 年來，我們一直是人工智慧、聊天機器人和訊息自動化領域的先鋒力量。 Chatative.IO 為您做什麼？ - 統一所有對話、客戶、訂單和產品目錄，透過提高客戶滿意度來加速成長。 - 存取完整的客戶背景、訂單歷史記錄和活動詳細信息，為忠誠度和重複購買提供客製化支援。 - 透過日常訊息應用程式實現直接銷售，將訪客轉化為潛在客戶。 - 透過人工智慧和自動化，確保及時、個人化的客戶服務並提高生產力。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo（納斯達克股票代碼：ZI）是幫助企業尋找、取得和發展客戶的上市平台。 ZoomInfo 為全球 35,000 多家公司提供準確、即時的數據、見解和技術。企業利用其數據和平台來提高效率、協調銷售和行銷團隊以及整合技術堆疊。它是資料隱私領域公認的領導者，擁有業界領先的 GDPR 和 CCPA 合規性以及許多資料安全和隱私認證。 專業：GTM 平台、GTM 策略、銷售情報、對話情報、行銷情報、銷售參與、聯絡人資料、意圖資料、潛在客戶開發、改善探查、業務資訊、業務聯絡人、基於帳戶的行銷(ABM)、數據準確性、資料庫衛生和資料編排。
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ 是一個客戶互動平台，具有即時聊天、網站訪客追蹤和分析功能，可協助您了解訪客、吸引他們並即時支援您的客戶。裝載了客戶期望的所有功能以及更多功能，包括即時訪客追蹤、即時聊天翻譯、即時聊天、自動聊天觸發器、線索評分、音訊通話、螢幕共享、髒話管理、聊天預覽、無代碼機器人、應答機器人、聊天路由、內部聊天、代理行動應用程式、適用於 iOS 和 Android 的 SDK，以及與 Whatsapp、Instagram、FB Messenger 和 Telegram 等流行 IM 管道的整合。所有這一切都在一個平台上。
Brevo
brevo.com
在當今競爭激烈的商業環境中，提供卓越的客戶服務對於打造蓬勃發展的品牌至關重要。透過 Conversations by Brevo，您可以將客戶支援提升到新的高度，同時促進銷售並培養持久的客戶關係。我們強大的一體化平台使您的團隊能夠提供一流的支援並簡化您的客戶服務營運。 真實的談話，即時 對話整合了電子郵件、即時聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒體管道。不再需要進行選項卡調整或複製貼上。將所有客戶互動集中在一個方便的來源。 將訪客轉化為客戶並釋放收入成長 使用我們的即時聊天小工具和聊天機器人吸引潛在客戶，確保他們在離開您的網站之前進行轉換。留住並培養現有客戶，以在當今的競爭格局中實現收入最大化。 效率觸手可及 透過包含最新變數的預設回覆來節省時間。建立全面的幫助中心來解決常見問題並減少重複查詢。利用自助服務和自動化工具進行更有意義的對話。隨時隨地使用適用於 Android 或 iOS 的 Brevo Conversations 行動應用程式。 無縫整合和數據整合 Conversations by Brevo 無縫整合了 Brevo 產品及其他產品，為您提供統一的客戶指揮中心。透過與 WordPress、Shopify、WooCommerce 等的深度集成，輕鬆管理您的行銷管道等。簡化運輸、退貨、評論、忠誠度計劃和其他基本業務功能。透過將所有相關數據收集並整合到一處，全面了解每位客戶。 加入超過 50 萬家選擇 Brevo 的企業，體驗 Conversations by Brevo 的強大功能和簡單性。無論您是小型企業還是大型企業，我們都有量身訂製的方案來滿足您的需求。
Freshdesk
freshdesk.com
Freshdesk（Freshworks Inc. 的產品）透過現代化、直覺的客戶支援軟體幫助企業輕鬆取悅客戶。 Freshdesk 將透過電子郵件、網路、電話、聊天、訊息和社交傳入的請求轉換為工單，並統一跨渠道的工單解決方案。此外，強大的自動化和人工智慧功能（例如自動工單分配、工單優先順序、客服人員協助，甚至發送預設回應）有助於簡化支援流程。 Freshdesk 還增強了團隊協作，與一系列第三方工具集成，提供預測支援功能和現場服務管理。報告和分析功能提供發展業務所需的見解。
Leadoo
leadoo.com
Leadoo 是一個轉換平台，可將被動的網站流量轉化為主動的潛在客戶和有形的業務成果。由於 83% 的購買決策發生在網路上，因此網站轉換的機會從未如此之高。但大多數網站訪客都是被動的，沒有準備好購買。平均而言，98% 的網站訪客沒有發生轉換就離開了。如此低的轉換率可能會影響效能。因此，他們的使命是協調並授權行銷和銷售團隊更好地進行轉型並共同創造新的商業效率。 他們透過以下方式做到這一點： * 利用現場機器人來推動轉化之旅 * 強大的個人化功能，提升使用者體驗 * 公司識別以識別潛在客戶 * 用戶旅程映射以繪製銷售週期 * 分析以了解用戶 * AI會根據網站內容自動回答使用者問題 * 銷售提醒以支援商業團隊 * CRM 整合將所有內容整合在一起 * Leadoo 還配備了專門的轉換專家團隊，他們透過網站建立並不斷優化轉換旅程。 對於 800 位 Leadoo 客戶，在與他們合作的前 12 個月裡，他們發現基本轉換率平均成長了 74%。簡而言之，Leadoo 提供了以下所需的所有工具和見解： * 識別網站訪客 * 現場啟動它們 * 在他們的購買過程中培養他們 * 最終將更多的人轉化為客戶
Qualified
qualified.com
Qualified 是使用 Salesforce 的營收團隊的管道產生平台。 Adobe、LaunchDarkly、SurveyMonkey、ThoughtSpot 和VMWare 等領先的B2B 品牌相信Qualified 能夠利用其最大的銷售和行銷資產（企業網站）來識別最有價值的買家、發現買家意圖的訊號，並立即擴大其管道。使用 Qualified 的客戶報告，銷售會議次數增加了 10 倍，潛在客戶轉換率增加了 4 倍，管道增加了 6 倍。 Qualified 基於 Salesforce 構建，將網站與 Salesforce 資料連接起來，以識別基於帳戶的買家意圖並促進即時銷售對話。 Qualified 在 Salesforce AppExchange 上排名第一，在 G2 的 20 多個類別中排名第一。 Qualified 總部位於舊金山，由前 Salesforce 首席行銷長 Kraig Swensrud 和前 Salesforce 產品高級副總裁 Sean Whiteley 領導，由 Norwest Venture Partners、Redpoint Ventures 和 Salesforce Ventures 資助。要了解更多信息，請訪問qualified.com。
Engati
engati.com
Engati 聊天機器人和即時聊天平台榮獲 2021 年 CODiE 獎。它使您能夠在幾分鐘內建立智慧機器人，而無需編程。建置一次並在 15 個頻道上發布 - WhatsApp、Messenger、Instagram、Kik、Telegram、Line、Viber、Skype、Slack、微信、Twitter、Skype for Business、您的網站和行動應用程式。支援智慧路徑、訓練、複製、分析和私人標籤。使用 Engati，您可以利用機器學習、NLP/NLU 的力量來設計您自己的聊天機器人，並以 50 多種語言與您的客戶互動。
Gallabox
gallabox.com
Gallabox 是一款全面的通訊解決方案，旨在透過使用 WhatsApp Business API 來增強客戶參與度並簡化銷售流程。該平台使企業能夠利用先進的 WhatsApp 聊天機器人促進無縫溝通，將客戶互動轉化為可行的見解。透過利用這些工具，組織可以有效地管理客戶詢問、產生潛在客戶並最終推動銷售成長。 Gallabox 主要針對尋求最佳化顧客溝通策略的企業，可滿足不同產業的需求。其用戶友好的介面和多代理共享收件匣使團隊能夠有效協作，確保客戶的查詢得到解答。該平台對於嚴重依賴客戶互動的企業特別有利，例如電子商務、服務提供者和客戶支援團隊。透過 Gallabox，公司可以實施 WhatsApp 點滴行銷活動並廣播針對特定受眾群體的訊息，從而增強行銷力度並提高客戶保留率。 Gallabox 的突出特點之一是它的整合能力。該平台提供簡單的即插即用選項，讓企業連接現有系統和客戶關係管理 (CRM) 工具。這包括 Zoho、Shopify、WooCommerce、Wix、WebEngage、Razorpay 和 Shiprocket 等流行平台。透過將 WhatsApp 整合到當前的工作流程中，企業可以簡化營運並確保在所有接觸點上提供一致的客戶體驗。 此外，Gallabox 的 WhatsApp 聊天機器人在自動化客戶互動方面發揮著至關重要的作用。這些智慧機器人可以處理各種任務，從回答常見問題到引導客戶完成購買流程。這不僅減少了人工座席的工作量，還確保客戶得到及時回應，從而提高整體滿意度。將對話轉化為智慧行動的能力進一步使企業能夠做出數據驅動的決策並客製化其產品以滿足客戶需求。 總體而言，Gallabox 為希望利用 WhatsApp 的力量來吸引客戶的企業提供了強大的解決方案。 Gallabox 專注於易用性、整合靈活性和自動化功能，對於旨在改善溝通策略和推動銷售成長的組織而言，它是一個有價值的工具。
Callbell
callbell.eu
Callbell 協助 B2C 企業透過他們最喜歡的管道（包括 Whatsapp Business、Facebook Messenger、Instagram Direct 和 Telegram）更好地服務客戶。
LiveChat
livechat.com
LiveChat 是一個完整的客戶服務平台，具有線上聊天和網路分析功能。它專為提供出色的客戶服務和燃油銷售而設計。這個一體化客戶服務平台被 150 個國家的 38,000 多名客戶使用。它以其簡單直觀的設計而脫穎而出，使支援代理商和客戶都可以輕鬆地立即使用它。 LiveChat 讓您客製化與客戶的溝通，以滿足並超越他們的期望。它專注於提供無縫服務以及支援客戶服務團隊的強大功能。它可以在行動裝置上使用，因此您可以確保即使在旅途中也不會失去任何潛在客戶。行動聊天也可以在背景運行，因此無論您在手機上做什麼，該應用程式都會繼續邀請潛在訪客並通知您有關傳入聊天的資訊。 LiveChat 的聊天小工具是完全可自訂的，這使得它看起來和感覺起來就像您網站的自然組成部分。在獲得潛在客戶方面最強大的功能之一是自動問候，它允許您在訪客聯繫支援團隊之前向他們提供協助。自動聊天邀請還可以根據客戶的行為進行客製化，從而改善客戶對品牌的整體體驗。透過 LiveChat，客戶支援團隊可以同時執行多個聊天會話。客服人員可以在客戶點擊「發送」按鈕之前先睹為快，查看客戶正在輸入的內容，並使用預設回复，這有助於他們減少平均處理時間並取悅客戶。為了使服務友好且個性化，客服人員可以在對話期間使用側邊欄中顯示的客戶詳細資訊。它提供了對客戶最重要數據的急需洞察。代理商可以標記每個聊天會話，這使他們能夠在以後發現熱門詢問並改進他們的產品或服務。借助 LiveChat 的高級報告功能，支援和銷售團隊可以追蹤他們的績效、發現改進、提高生產力，從而贏得滿意的客戶並享受更多銷售。 LiveChat 有助於管理客戶訊息、自動化工作流程以及團隊內協作。它支援聊天機器人，讓品牌無需編碼即可建立和啟動對話式聊天機器人，並在客戶服務方面脫穎而出。它還提供了一個自我知識庫，可實現快速、輕鬆的自助服務。 LiveChat 提供 200 多個強大的集成，使企業能夠擴展其現有工具的價值。它與流行的 CRM 解決方案（例如 Hubspot 和 Pipedrive）、電子商務服務（例如 Shopify 和 BigCommerce）以及訊息應用程式（例如 WhatsApp 和 Facebook）無縫整合 - 允許同步客戶資料並輕鬆地在一個地方保持通訊。它支援支付服務，例如 PayPal 或 Stripe，允許客戶直接透過聊天進行訂單和付款。它與 Mailchimp 等電子郵件服務配合使用，可協助在聊天後收集和培養潛在客戶。還有更多整合可以支援企業提供卓越的客戶服務並促進銷售。 LiveChat 團隊隨時準備好提供 24/7/365 的協助。 LiveChat 的支援英雄透過快速回應問題、解決問題和提供解決方案來提供最佳的客戶服務體驗。
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM 是一款完全整合的 CRM，具有銷售追蹤、聯絡人管理、行銷自動化、網路分析、雙向電子郵件、電話、幫助台以及簡潔的現代介面。透過敏捷 CRM，中小型企業現在可以： * 使用簡單而強大的拖放編輯器自動化行銷、銷售和客戶保留流程 * 將網站訪客直接轉換為 CRM 中的潛在客戶 - 根據網路或電子郵件活動自動培養、追蹤和評分潛在客戶 * 啟用多管道通信，能夠從同一頁面打電話給聯絡人、發送電子郵件或推文 * 監控客戶行為並獲取客戶活動的即時警報 * 在一個地方管理幫助台票證以及所有客戶歷史記錄 * 在一頁中詳細記錄所有客戶的詳細資料和通訊歷史記錄，並按時間順序排序 * 使用廣泛的整合在一個頁面上查看來自各種其他業務應用程式的客戶數據
Drift
drift.com
Drift® 是一家致力於提供買家體驗和對話式人工智慧的公司，它激勵企業創造更具吸引力的客戶體驗，一次一個對話。其以人為本、人工智慧驅動的平台傾聽、理解和學習買家的意見，在每個接觸點提供個人化的體驗和建議。 Drift 正在創造一個人工智慧幫助人類將對話轉化為關係的世界。 Drift 協助全球數以千計的客戶將對話資料和買家行為轉化為更深層的關係、更多管道和更多收入。該公司成立於 2015 年，是對話式行銷領域的先驅，旨在幫助消除 B2B 購買流程中的摩擦。隨著買家期望不斷提高，人工智慧成為大規模賦能有意義的客戶旅程的核心，Drift 正在顛覆它所創造的類別。
Front
front.com
Front 是現代客戶服務平台，可協助公司取悅客戶、吸引團隊並建立更強大的業務。他們重新設計了幫助台，以便跨每個客戶溝通管道進行即時團隊協作，然後透過人工智慧和自動化為其提供支持，以解決問題並幫助團隊更快地工作。無論客戶是在尋找簡單、即時的答案，還是針對最複雜的問題尋求個人化幫助，客戶都可以獲得卓越的服務，並且可以獲得業務所需的分析和見解，以優化客戶體驗。從 ClickUp 到 Branch Insurance、Echo Global Logistics 到 Reed & Mackay，超過 8,500 家各種類型和規模的企業都依靠 Front 提供改變遊戲規則的服務來贏得併留住客戶。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse 是一個綜合電子郵件行銷平台，為小型企業、個人企業家、教練和行銷人員提供強大且價格實惠的工具，以擴大受眾、與訂閱者互動，並將訂閱者轉變為付費客戶。憑藉超過25 年的專業知識，我們的客戶選擇GetResponse 來享受我們用戶友好的解決方案、屢獲殊榮的24/7 客戶支持以及超越電子郵件營銷的強大工具– 包括自動化、列表增長以及網絡研討會和直播等其他通訊工具聊天可幫助企業建立個人品牌、銷售產品和服務以及建立社群。需要更先進的平台嗎？ GetResponse MAX 和 MAX² 是為尋求先進行銷功能和可靠支援的高要求使用者提供的解決方案。
Freshchat
freshchat.com
Freshchat（Freshworks Inc. 的產品）是一種對話式互動解決方案，可協助企業透過多種管道與客戶互動，例如網路聊天、電子郵件、電話以及 WhatsApp、Instagram 和 iMessage 等社交管道。 Freshchat 還提供由人工智慧驅動的原生聊天機器人，可以使用無程式碼建構器輕鬆構建，幫助企業大規模提供個人化自助服務。借助 Freshchat 的旅程建立器和現成的手冊，企業可以領先於客戶的需求，並在必要時主動支持他們。 Freshchat 還提供客戶對話歷史記錄和其他相關資訊的全面視圖，使客服人員更有效率並能夠提供個人化體驗。
Helpwise
helpwise.io
留住客戶與獲取新客戶同樣重要。忠誠的客戶會產生更多收入，並以零成本為您帶來推薦。提供良好的客戶服務是保留客戶的重要組成部分。 有了Helpwise，管理客戶服務就變得容易。 1. 只需幾分鐘即可設定您的客戶服務中心。 2. 透過所有管道與客戶溝通並與您的團隊協作。 3. 建立責任制，不再共享密碼。 4. 設定自助服務和自動化。 5. 獲得有關提高團隊生產力和客戶滿意度的可行見解。 Helpwise 與電子郵件（例如 support@、sales@、careers@ 等）、即時聊天、Whatsapp、簡訊、社交媒體等整合。 開始使用 Helpwise，這是一種可為您的企業帶來收入的客戶服務解決方案。
Webex
webex.com
Webex Webinars（以前稱為 Webex Events）是一個可擴展的網路研討會平台，可以為每個人（從小型會議到大量全球觀眾）創造引人入勝且有影響力的體驗。讓網路研討會具有包容性、吸引力和互動性： • 透過主持的問答、即時投票、聊天、表情符號反應和手勢識別來鼓勵積極參與• 讓與會者以自己喜歡的語言聆聽，並在會議中提供現場口譯員• 更深入地探討主題或鼓勵建立聯繫大規模舉辦專業和客製化的網路研討會• 管理觀眾在活動之前、期間和之後看到的舞台和內容• 透過定製品牌選項和主題策劃與會者註冊體驗• 先前與共同小組成員排練整個演示上線 • 可容納多達 100,000 名與會者 • 透過 100 多種語言的即時翻譯覆蓋全球受眾
Customers.ai
customers.ai
Customers.ai 是全球領先的人工智慧銷售推廣自動化和 B2C 資料探勘平台。主要功能包括：透過電子郵件識別匿名網站訪客、模板化銷售推廣自動化工具、與數千個企業生產力工具的整合、數億筆消費者記錄，以便為任何受眾建立電子郵件推廣活動。 Customers.ai 銷售推廣自動化系統已被全球超過 100 萬家企業使用，涉及各個行業和國家。
Signals
getsignals.ai
Signals 是一個潛在客戶開發和人工智慧平台，可幫助您了解誰在您的網站上，並利用他們的行為來與準備購買的訪客互動。我們已經幫助公司找到了數千名合格的新聯絡人，而訪客無需填寫表格。
Crisp
crisp.chat
Crisp 是終極一體化多通路客戶支援平台，可協助企業立即與等待支援的客戶或潛在客戶建立聯繫。 Crisp 憑藉其快速發展的工具集，透過對話來實現高速成長，從而引領公司完成客戶驅動的革命。客戶使用 Crisp 為潛在客戶提供現代客戶生命週期體驗、產生更多合格的銷售線索、增強客戶協助並提高客戶滿意度，從而實現全球收入的成長。立即免費開始使用 Crisp 加入 400,000 家企業的行列，在 scrap.chat 借助簡單的用戶體驗，公司可以為公司內的每個人建立共享收件匣。 Crisp 是您管理多通路客戶支援策略的一站式平台。 使用 Crisp 時，您將存取以下內容： - 網站聊天小工具 - 人工智慧聊天機器人軟體和腳本化聊天機器人建構器 - 知識庫軟體 - 水滴活動軟體 - 客戶關係管理軟體 - 即時翻譯（像當地人一樣用客戶的語言說話） - MagicType（查看客戶即時輸入的內容） - 螢幕分享（無需額外外掛程式） - 多種整合（Slack、WordPress、Shopify、WooCommerce、Adobe Commerce、Zapier、Hubspot、Salesforce、Jira、Trello 等） - 許多其他功能
User.com
user.com
User.com 是一個一體化行銷自動化平台，旨在透過為客戶使用單一資料來源來提高參與度並提高轉換率。透過廣泛的溝通管道接觸客戶：電子郵件、即時聊天、聊天機器人、推播通知、動態頁面內容等等 - 所有這些都可以在一個地方獲得。對行銷自動化有興趣？取得我們的14 天免費試用版，無需預付款：http://bit.ly/2wrc3Ax 我們提供各種整合- 輕鬆連接到Google 追蹤程式碼管理器、Zapier、Segment、Google Analytics、Wordpress、Magento、PrestaShop、 JavaScript、CSV、 Gmail、Freshmail、電子郵件實驗室以及一系列更多！有關完整列表，請參閱我們的整合頁面：http://bit.ly/38Dsxn2 作為適用於小型和大型企業的即時客戶和互動工具，User.com 旨在最大限度地提高轉換率並提高用戶滿意度。透過直覺的拖放工具，您可以建立行銷自動化流程、行銷活動並建立持續吸引客戶的自動化行動路徑。使用觸發器、條件和操作在正確的時間向使用者傳遞個人化訊息。我們了解與您的用戶持續即時互動的重要性 - 透過整合我們的即時聊天工具，您可以在全球範圍內進行即時聯繫。所有對話都會被儲存和連接。隨時查找最新消息 - 並透過電子郵件將更新發送給用戶，並在用戶之間建立簡單的聯繫。
Chatgen.ai
chatgen.ai
Chatgen 是一個具有自訂機器人的混合機器人聊天平台。借助Chatgen，您可以自動將匿名網站訪客轉換為合格的潛在客戶，並預訂更多滿足24/7" ChatGen 構建了一個機器學習(ML) 支援的引擎，使企業能夠擁有可以與用戶交談的聊天機器人。主要用於最大限度地捕獲潛在客戶，不僅在網站上，而且在您的網站上。應對更緊迫的客戶支援挑戰#customersupportautomation 產品發現：聊天機器人使線上購物者可以輕鬆發現產品- 提高銷售額。
MyAlice
myalice.ai
適用於社群活躍的 Shopify 和 WooCommerce 品牌的一體化客戶溝通工具。社交是新的電子商務。客戶現在像對待人一樣對待您的品牌，並希望透過多種管道與您聊天。因此，我們創建了透過對話在支援媒體上進行銷售和支援的現代方式。只需五個簡單步驟即可為您的電子商務品牌解鎖社交商務，以發展您的業務、建立真正的客戶關係並減少完成訂單的時間。 1. 透過一個收件匣提供支援和銷售 和您一樣，我們也討厭在無數社交應用程式、網站和商店之間切換。因此，您可以從一個共享收件匣管理所有社交管道、即時聊天和電子商務訂單。 2. 管理您的電子商務訂單 查看和搜尋您的庫存、建立或更新訂單、共享產品圖片、查看客戶詳細資訊 - 所有這些都無需離開您的收件匣。 3. 節省支援時間和資源 只需幾分鐘即可部署無程式碼聊天機器人，從而節省支援時間、自動回應常見查詢並以多種語言自動進行對話。 4. 與您的團隊成員合作取得功能齊全的票務工具，以自動指派、重新分配成員、建立預設回覆、新增標籤並留下註釋，以分享方式支援客戶。 5. 無需嘗試即可做出更好的決策 = 產生有關用戶、銷售、代理效率和客戶評級的自動報告，以便為您的團隊做出更好的決策。 TLDR：MyAlice 提供了電子商務業務所需的一切 - 社交媒體管道、即時聊天、聊天機器人、商店庫存、支付網關、行動應用程式 - 全部都在一個平台上，以便您可以隨時隨地進行銷售和支援。任何時候。任何地方。與您的 WooCommerce 或 Shopify 商店、網站、行動應用程式以及 Facebook、Messenger、Instagram、WhatsApp、Viber、Telegram 和 Line 等流行社交管道整合。立即註冊免費帳戶或取得遷移協助，以從 Gorgias、Delightchat、Richpanel、eDesk、Freshdesk 切換。
Omnichat
omnichat.ai
Omnichat 為香港、台灣、新加坡、馬來西亞和亞太地區的眾多零售商提供專業的聊天商務解決方案。作為WhatsApp 官方商業解決方案提供商以及Meta 和LINE 的官方合作夥伴，我們跨社交訊息管道（WhatsApp、Facebook、Instagram、LINE 和網站即時聊天）提供先進的商業解決方案，提高效率、用戶行為分析，從而制定再行銷策略。 Omnichat 的使命是透過全通路訊息、行銷自動化、線上線下融合零售、社交客戶資料平台、與 ChatGPT 以及 WhatsApp 目錄和支付整合的「Omni AI」來釋放聊天商務的潛力，Omnichat 為企業提供裝備提供無縫的客戶旅程，以抓住全通路零售環境中產生的機會。 線上線下融合銷售功能，可以輕鬆將線上通路的訪客引導至實體店銷售人員進行跟進，促進線上線下的轉換和收入追蹤。 利用 ChatGPT，我們的人工智慧聊天機器人「Omni AI」充當零售商的數位助理，處理客戶的詢問、推薦產品並促進行銷活動規劃。 WhatsApp目錄和付款讓零售商可以在WhatsApp上完成從瀏覽產品、與指定銷售人員溝通到進行購買的顧客旅程，縮短顧客的決策和加快購買流程，為商家帶來即時收入。 Omnichat 連續三年實現300% 的年度經常性收入(ARR) 同比增長，為超過5,000 家零售和電子商務公司提供支持，包括屈臣氏、豐澤、莎莎化妝品、六福珠寶、LVMH 集團、萬寧、太古資源、OSIM、羅技、Timberland、通利琴行、維特健靈及政府部門。
Emplifi
emplifi.io
Emplifi 是領先的統一客戶體驗平台，旨在將行銷、關懷和商務結合在一起，幫助企業縮小客戶體驗差距。 Emplifi 是一家擁有 20 多年行業專業知識的跨國公司，幫助達美航空、三星和福特汽車公司等 20,000 多個品牌在客戶旅程的每個接觸點為其客戶提供卓越的體驗。 Emplifi 的社群行銷雲使品牌能夠建立關聯、溝通、建立和適應動態的社群媒體世界。直覺、一體化、友善的平台 團隊可以快速加入並開始使用屢獲殊榮的友善 UI 以及跨每個社交管道規劃、安排、發布和衡量結果所需的所有工具和工作流程。強大的聆聽工具可測量脈搏人工智慧驅動的社群管理和聆聽工具可產生有關競爭、趨勢、影響者、追隨者和行為的見解，以便行銷人員將正確的內容應用於正確的受眾。一流的分析和見解 Rockstar 社交團隊透過來自強大分析和無與倫比的自訂報告的深入見解輕鬆證明了他們的成果，超越了基礎知識，達到了真正的業務成果。跨社交的整合服務和關懷直觀、無需學習曲線、整合的社交客戶關懷工具可幫助團隊更好地幫助客戶在社交媒體上即時排隊、路線和解決。整合 ShopStream 直播視訊購物 透過直播視訊購物體驗讓您的客戶眼花撩亂。推動您的數位購物之旅，推動客戶從瀏覽轉向購買。
Tidio
tidio.com
Tidio 是客戶服務軟體領域的全球領導者。 Tidio 的使用者友善平台使全球 30 萬多家企業能夠為其客戶提供更智慧、更快速的支援。 憑藉全套客戶服務解決方案，Tidio 提供即時聊天、聊天機器人、票務和人工智慧驅動的虛擬支援代理，協助您解決客戶問題並提高轉換率。 Tidio 的軟體可在所有主要內容管理系統、電子商務平台和社群媒體管道上運作。 Tidio 成立於 2013 年，現已擁有 180 多名員工，並在舊金山、甚切青和華沙設有辦公室。 Tidio 為來自 205 個以上國家的各種規模的客戶提供服務，包括梅賽德斯、殼牌和 Praktiker。每月有 5.1 億獨立用戶查看 Tidio 的即時聊天小工具。
ProProfs
proprofs.com
ProProfs 是一家領先的 SaaS 軟體供應商，旨在打造更聰明的員工和更快樂的客戶。憑藉一整套工具（包括 Training Maker、Knowledge Base、Quiz Maker、Survey Maker、CRM 等），ProProfs 使組織能夠增強學習、簡化支援並提高客戶滿意度。 ProProfs 致力於 100 年來讓客戶滿意的使命，為 150 多個國家/地區的超過 1500 萬用戶提供服務。 ProProfs 產品包含： - 訓練製作者 - 測驗製作者 - 調查製作者 - Qualaroo 見解 - 即時聊天 - 服務台 - 知識庫 - 專案管理 - Picreel 彈出窗口 - BIGContacts CRM - 網路研討會忍者 - 忍者課程 ProProfs Smart 工具被許多財富 500 強公司（例如索尼、宏碁、Adobe、埃森哲、思科和戴爾）以及來自鳳凰城、哈佛和耶魯等領先教育機構的用戶使用。 該網站擁有 70 多種語言的超過 100 萬條內容。它是領先的線上培訓和評估平台，擁有全球最大的專業測試和測驗庫。
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow（NYSE：NOW）讓世界為每個人提供更好的服務。我們基於雲端的平台和解決方案可協助組織數位化和統一，以便他們能夠找到更智慧、更快、更好的方法來實現工作流程。因此，員工和客戶可以更緊密地聯繫、更創新、更敏捷。我們都可以創造我們想像的未來。世界與 ServiceNow 合作。
Kartra
home.kartra.com
Kartra 不只是一個平台；它是您創業之旅中的合作夥伴，提供從高轉換率登陸頁面和網站到複雜的電子郵件行銷解決方案、會員網站等的一切。 Kartra 平台旨在推動銷售，提供強大的一體化解決方案，簡化數位行銷和銷售流程，讓您專注於您最擅長的事情 - 為受眾創造和交付價值。 * 輕鬆創作：透過引人入勝的網站、影片和網路研討會吸引觀眾。提供變革性的會員資格或線上課程，並透過整合工具管理您的日程安排和計費。 * 精準行銷：使用先進的潛在客戶捕獲技術擴大您的覆蓋範圍，並透過有針對性的活動和管道培養您的潛在客戶。透過電子郵件或簡訊有效傳達您的優惠，並透過可自訂的結帳處理付款。 * 擴展您的願景：利用進階標記和基於行為的訊息傳遞來完善您的行銷策略。透過深入分析自動化您的成長並做出明智的決策。
Landbot
landbot.io
Landbot.io 是一個無程式碼聊天機器人平台，使企業能夠建立端到端的無摩擦對話體驗。 Landbot 將對話轉化為獲利成果，幫助行銷、營運和客戶服務團隊將效率提高三倍，並將營運成本降低 30% 或更多。無論是 WhatsApp、Web 還是 Messenger，任何人都可以建立自動化聊天機器人流程，以更好地吸引客戶並提高轉換率。 Landbot 也利用 GPT 和 AI 的最新進展，將 Landbot 的無程式碼功能與其他大型語言模型結合，幫助讓聊天機器人建置體驗變得更加容易。
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago 是一個客戶參與平台，適用於渴望產生影響力的電子商務行銷團隊，這些團隊希望成為執行長精乾且強大、值得信賴的收入成長合作夥伴。我們的人工智慧驅動解決方案已被50個國家的2000多家中型企業以及沃達豐、鱷魚、新百倫和維多利亞的秘密等許多全球知名品牌採用。 SALESmanago 透過利用三個原則來實現收入成長最大化和改善電子商務 KPI 的承諾：(1) 客戶親密度，基於零資料和第一方資料創建真實的客戶關係； (2) 精準執行，透過超個人化提供卓越的全通路客戶體驗； (3) 成長智慧將人類和基於人工智慧的指導結合，實現務實、更快的決策，從而實現最大影響。更多資訊：www.salesmanago.com
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot 是一種開源客戶支援解決方案，可幫助公司在其網站、Facebook 頁面、Twitter、Whatsapp、簡訊、電子郵件等上吸引客戶。對話管道並從一個地方與您的客戶交談。輕鬆地將新代理程式新增至您的系統並輕鬆解決對話。 Chatwoot 還為您提供即時報告來衡量您團隊的績效，為您提供預設回覆以輕鬆回答常見問題，並為您提供私人註釋以供客服人員相互協作。
FreshLime
freshlime.com
FreshLime 是當地企業的客戶互動平台，可透過簡訊、聊天和電子郵件方便地與潛在客戶和客戶互動，並且所有這些都在一個地方進行組織。我們讓您的企業客戶做好 24/7/365 任何互動的準備。
UJET
ujet.cx
UJET 在人工智慧驅動的聯絡中心創新方面處於領先地位，提供面向未來的雲端平台，透過尖端人工智慧、真正的多模態和行動優先方法重新定義客戶體驗。我們將人工智慧融入客戶旅程和聯絡中心營運的各個方面，以推動自動化和效率。 UJET 的 AI 解決方案為客服人員提供支援、優化客戶旅程並轉變聯絡中心運營，以提升體驗和可行的見解。 UJET 基於雲端原生架構和獨特的 CRM 優先方法構建，可確保無與倫比的安全性、可擴展性和優先資料洞察（無需儲存 PII）。 UJET 專為輕鬆使用而設計，與企業合作，提供卓越的互動、更明智的決策，並在人工智慧驅動的世界中加速成長。
MindBehind
mindbehind.com
MindBehind 是一個對話式人工智慧管理平台，幫助非技術團隊在單一平台上建立、啟動和發展他們的聊天機器人和虛擬助理。 MindBehind 為各種規模和不同行業的品牌（例如 Avis、Budget、Phillip Morris International、Renault）提供易於使用的解決方案，幫助改善客戶體驗。使用 MindBehind 建立的聊天機器人或虛擬助理可以添加到網站、行動應用程式、社交媒體介面（例如 Facebook Messenger 和 WhatsApp），很快就會添加到智慧助理（例如 Amazon Alexa 和 Google Assistant）中。
Atlas
atlas.so
Atlas 是一款一體化客戶支援工具，可協助您將客戶支援團隊從成本中心轉變為產品創新引擎。我們將客戶旅程中的關鍵資訊匯集到一個位置，以便您可以提供更快、更有效的回應，並可以分析和了解客戶的整體需求。以下是如何使用 Atlas 將客戶支援提高 10 倍的概覽： * 客戶時間軸：透過單一、易於遵循的時間順序排列的時間軸查看客戶的整個旅程。 * 會話錄製：一個影片勝過一千個字。讓您的客戶透過會話錄音向您展示而不是告訴您。 * 聊天機器人：透過為任何體驗創建有用且引人入勝的聊天機器人工作流程，引導您的客戶完成整個旅程。 * 幫助中心：透過自助中心為客戶提供最常見問題的答案，從而將您的工作量減少一半。 * 全通路：聊天、電子郵件、簡訊、Whatsapp、Slack：透過一個簡單、統一的介面與您的客戶交談。 * 報告：透過直接發送到您的收件匣的易於閱讀的圖表來追蹤客戶支援的品質。 * 鍵盤優先：只需按幾下按鍵即可執行任何操作並在整個應用程式中導航。
Verloop.io
verloop.io
Verloop.io 是全球領先的客戶支援自動化平台。它幫助企業跨渠道為客戶提供令人愉快的支援體驗。 Verloop.io 的平台無縫地跨各種管道提供支持，從網站和 WhatsApp 到應用程式內和語音互動。 Verloop.io 贏得了全球 5000 多個品牌的信任，包括迪卡儂、Cleartrip 和 Nykaa 等知名品牌，為企業和中小型企業提供服務。 Verloop.io 的端到端解決方案使我們與眾不同，它提供了三重方法： 1. 初始查詢解決：在聯絡中心互動的第一階段，Verloop.io 透過聊天和語音採用人工智慧支援。 Verloop.io 的對話式 AI 解決方案可有效處理大多數客戶查詢。 2. 人工代理支援：隨著查詢升級到人工代理，Verloop.io 引入了 Co-pilot 來提供支持，這是一種強大的人工智慧工具，可幫助人工代理做出準確的回應。該工具建議採取措施以提高座席效率。利用由文件認知提供支援的語音轉文字和AnswerFlow，客服人員還可以利用我們的生成式AI 支援工具（例如AI-summary、AI-Rephrase、AI-Expand 和AI-Tone adjustment）來確保最佳回應並提高客戶滿意度。 3. AI 支援的品質分析 (QA)：Verloop.io 的 Sparks 為品質分析師提供了終極解決方案，使用生成式 AI 自動進行呼叫分析。這確保了持續改進的簡化流程。 除了上述工具之外，企業還可以使用 Verloop.io 的機器人建構器 - Recipes 以及 Smart block 來輕鬆開始提供最佳客戶體驗的旅程。總而言之，Verloop.io 旨在透過創新的自動化和人工智慧驅動的解決方案來簡化和提升客戶支援之旅
Sociocs
sociocs.com
Sociocs 是適合您企業的客戶溝通工具。它可以幫助您獲取和留住客戶、建立線上聲譽、提供出色的客戶服務體驗並發展您的業務。 使用您團隊共享的單一工具進行商務簡訊、Google 地圖和 WhatsApp 聊天、線上評論管理、網路聊天、線上表單和簡訊通知。 Sociocs 支援的管道：Facebook Messenger、Facebook 貼文評論、行動應用程式評論、Google Business Reviews、Google Business Messaging、簡訊/簡訊、Telegram 訊息、網路聊天、WhatsApp 訊息、網站表單。
Swell
swellcx.com
Swell 自動收集病患和員工的私人和公開回饋。有了更好的回饋，診所可以提高他們的線上聲譽，增強患者體驗並提高員工滿意度。
Redtie
getredtie.com
Redtie 讓小型企業主透過簡單的簡訊共享行銷資料，例如文件、圖像、音訊和視訊。 Redtie 是一種先進的簡訊解決方案，可讓您像發送電子郵件一樣發送附件。發送的短信帶有一個鏈接，用於訪問存儲在安全雲中的附件。 Redtie 還可以擴展，一次向一個或數百個用戶發送訊息和附件。
Pulsedesk
pulsedesk.com
通用幫助台系統－在一個「視窗」中收集、管理和分析來自所有管道的客戶請求 Pulsedesk 是一個靈活、可靠的幫助台，提供多通路客戶支援。使用者可以獲得各種用於自動化日常流程和遵守 SLA 要求的工具，以及高度回應的技術支援。您還可以輕鬆整合第三方軟體、建立知識庫、啟動用戶端入口網站以及在 Pulsedesk 系統中設定您自己的 Web 小工具。
11Sight
11sight.com
很少有組織注重從第一次接觸開始優化客戶旅程。儘管如此，您與潛在客戶的第一次會面就代表了您交易成功的 80%。隆重推出 11Sight 面向收入團隊的排名第一的入站視訊通話和客戶互動平台。轉化更多合格的潛在客戶並透過 11Sight 完成第一次會面。立即透過 https://11sight.com/sales 與我們聯絡 只需從任何線上管道單擊即可。
Dialogview
dialogview.com
對話式人工智慧平台 |全通路整合 | AI 驅動的虛擬代理 Dialogview 是一個對話式人工智慧平台，可協助企業透過通訊和協作工具實現強大的全通路客戶體驗。 Dialogview 將為各種管道互動提供單一視圖介面，包括網路聊天、簡訊和其他流行的訊息應用程式。借助即時協作工具，dialogview 可以使客戶體驗人性化。 Dialogview 可協助您的企業改善客戶體驗、客戶旅程和客戶回饋，從而實現與座席的 360 度連結。
Orlo
orlo.tech
由於有大量的頻道可供切換，並且公眾始終在觀看，提供讓您的公民大吃一驚的客戶服務和通訊絕非易事！ Orlo 讓您能夠從一個平台管理您的數位對話，讓您可以專注於真正重要的事情 - 提高參與度、改善體驗和管理聲譽。 受到超過 100 個國家委員會、四分之三的英國警察部門以及全國各地更多公共部門組織的信任，我們為在 Blighty 出生和長大而感到自豪，我們所有的服務器也都在英國的土地上！由人工智慧主導的技術提供支援的易於實施、安全且可擴展的解決方案？向 Orlo 打個招呼，透過精彩的對話開始建立社區！
Rasayel
rasayel.io
Rasayel 是 WhatsApp 的一體化 B2B 銷售平台。 特色： - 具有雙向訊息功能的共享團隊收件匣 - 無程式碼 WhatsApp 聊天機器人建構器 - WhatsApp 廣播與群發訊息 - 開放 API 和 Webhooks - 自動化 - 整合（HubSpot CRM、Pipedrive、Salesforce（即將推出）、5000 多個具有 Zapier 的應用程式等等） - 適用於 iOS 和 Android 的行動應用程式 Rasayel 快速、可靠且直觀。使用 Rasayel 的共享團隊收件匣，您可以透過 WhatsApp 管理客戶對話，確保高品質的銷售對話，並提供卓越的客戶體驗。 您的團隊可以使用 Rasayel 行動應用程式隨時回應客戶。您將永遠不會再錯過機會或失去客戶的蹤跡。 Rasayel 與您的工具包的其餘部分集成，以確保您的團隊始終掌握完整的上下文，減少人為錯誤並節省您的時間： - HubSpot：自動將 Rasayel 聯絡人與 HubSpot 中的現有聯絡人進行配對。記錄您的所有活動，並根據 WhatsApp 資料建立本機 HubSpot 報告。 - Pipedrive：記錄所有活動、自動配對聯絡人並建立報表。 - Salesforce：即將推出。請與我們聯繫以加入測試版。 - Zapier：將 Rasayel 連接到超過 5000 個應用程式和系統。 對於進階用例，Rasayel 的 API 釋放了 Rasayel 平台的強大功能，讓您可以將其嵌入現有系統、流程等中。
Arena
arena.im
Arena 正在開發由第一方數據支援的下一代現場參與工具，以在各地建立值得信賴的現場觀眾。我們的解決方案 - 即時聊天、即時部落格、競技場角色）利用社交媒體中最受歡迎的功能，在您管理的任何平台上快速建立深度參與。超過 20,000 名客戶相信 Arena 可以將他們的受眾聚集在網路、應用程式或現場活動（或三者兼有）上，與內容、社群和商業互動。
Table Duck
tableduck.com
Table Duck 是一個基於雲端的平台，可透過一個收件匣管理和自動化客戶對話。它允許企業提供 24/7 的客戶支援並提高 CSAT 分數。即時聊天、電子郵件等訊息傳遞管道和 Facebook Messenger 等社群訊息傳遞管道匯集在一處。無腳本、人工智慧驅動的聊天機器人可以與客戶提供自然、類似人類的互動。預先訓練的模型可以在幾分鐘內輕鬆實施。支援的語言包括英語、西班牙語、法語、德語、荷蘭語和瑞典語。
Futr
futr.ai
Futr 是一個聊天即服務平台，透過任何語言和任何管道的自動、即時、視訊和社交聊天來增強客戶服務能力。 Futr 的客戶包括許多警察部隊、領先的零售商和慈善機構，它正在幫助智慧組織透過始終在線、始終即時、始終富有洞察力的聊天服務與受眾建立聯繫。 不要相信我們的話。透過我們的一個月試用期免費試用 Futr 平台！ - 即時自動聊天部署 - 追蹤使用情況和基準投資回報率 - 提供預定入住的專門支持 - 審判結束案件審查 - 無義務 - 無需信用卡
Kindly
kindly.ai
由人工智慧驅動的生成式聊天機器人旨在實現自動化支援和推動銷售。 我們是歐洲領先的優質聊天機器人供應商之一，專注於開發用於客戶服務和通訊的人工智慧和自動化解決方案。 我們提供的平台結合了先進的機器學習技術和自然語言處理 (NLP)，以增強客戶體驗並提高客戶服務流程的效率。 是什麼讓 Kindly 與眾不同？ 更少的維護和更多的內容生產！ Kindly 的人工智慧將建議新的訓練數據，您只需點擊按鈕即可接受。 易於客製化 聊天機器人無需編碼即可適應您的品牌！ 不僅僅是按鈕 Kindly 的聊天機器人可以回答特定問題，而不是強迫使用者選擇甚至可能不相關的按鈕。 多種語言 用一種語言訓練聊天機器人，它可以理解一百多種查詢！ 我們的客戶包括 Adecco、VOI、挪威航空、Lindex、Hertz、Comviq、Schibsted、Jotun 和 Kahoot。 輕鬆與頂級 CRM 提供者（例如 Dixa、Salesforce、Freshdesk、Zendesk 和 Hubspot 等）整合。