即時聊天軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 印度

MyAlice

myalice.ai

適用於社交活躍的 Shopify 和 WooCommerce 品牌的一體化客戶溝通工具。社交是新的電子商務。客戶現在像對待人一樣對待您的品牌，並希望透過多種管道與您聊天。因此，我們創建了透過對話在支援媒體上進行銷售和支援的現代方式。只需五個簡單步驟即可為您的電子商務品牌解鎖社交商務，以發展您的業務、建立真正的客戶關係並減少完成訂單的時間。 1. 透過一個收件匣提供支援和銷售 和您一樣，我們也討厭在無數社交應用程式、網站和商店之間切換。因此，您可以從一個共享收件匣管理所有社交管道、即時聊天和電子商務訂單。 2. 管理您的電子商務訂單 查看和搜尋您的庫存、建立或更新訂單、共享產品圖片、查看客戶詳細...