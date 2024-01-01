即時聊天軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 庫拉索

Web 應用程式的專屬商店
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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
即時聊天軟體使公司能夠透過聊天視窗與網站訪客即時溝通。客戶服務代表可以使用該軟體幫助使用者解決有關產品或網站導航的問題。支援代理可以啟動與彈出聊天框的互動或等待訪客提出疑問。主要功能包括報告和分析、互動式聊天通知和對話存檔。該工具可協助客戶服務團隊快速回應查詢，使業務開發員工能夠與難以透過電話或電子郵件聯繫的潛在客戶進行聯繫，並使教育部門的管理人員能夠與潛在的學生建立聯繫。此外，即時聊天功能可以整合到其他軟體類型中，例如電子商務平台和幫助台解決方案。
提議新的應用程式
Zendesk
zendesk.com
Zendesk 是一種人工智慧驅動的服務解決方案，易於設定、使用和擴展。 Zendesk 解決方案開箱即用，並且在發生變化時易於修改，使企業能夠更快地發展。 Zendesk 也幫助企業利用尖端的 AI 服務團隊更快、更準確地解決客戶問題。 Zendesk AI 建立在數十億次 CX 互動之上，可在從自助服務、客服人員到管理員的整個服務體驗中加以利用，幫助您大規模發展和高效運作。 Zendesk 為客服人員提供所需的工具、見解和上下文，以便他們在任何管道（無論是社交訊息、電話或電子郵件）上提供個人化的服務體驗。 Zendesk 匯集了服務團隊所需的一切- 從個性化對話和全渠道案例管理，到人工智能...
Intercom
intercom.com
Intercom 是唯一完整的客戶服務解決方案，可在自動化和手動支援方面提供無縫的客戶體驗，從而提高客戶滿意度，同時降低成本。我們正在建立一個未來，大多數客戶對話都可以在不需要人工支援的情況下成功解決，使團隊能夠騰出時間來處理更高價值的客戶對話。 包括 Atlassian、Amazon 和 Lyft Business 在內的超過 25,000 個全球組織依靠 Intercom 提供任何規模的無與倫比的使用者體驗。 Intercom 的平台每月發送超過 5 億則訊息，並可與每月超過 6 億的活躍最終用戶互動。 Intercom 成立於 2011 年，並獲得 Kleiner Perkins、B...
Freshdesk
freshdesk.com
Freshdesk（Freshworks Inc. 的產品）透過現代化、直覺的客戶支援軟體幫助企業輕鬆取悅客戶。 Freshdesk 將透過電子郵件、網路、電話、聊天、訊息和社交傳入的請求轉換為工單，並統一跨管道的工單解決方案。此外，強大的自動化和人工智慧功能，如自動工單分配、優先工單、客服人員協助，甚至發送預設回复，有助於簡化支援流程。 Freshdesk 還增強了團隊協作，與一系列第三方工具集成，提供預測支援功能和現場服務管理。報告和分析功能提供發展業務所需的見解。
Zoho Desk
zoho.com
Zoho Desk 可以協助企業管理透過電話、電子郵件、即時聊天、簡訊、社群媒體等方式進行的客戶通訊。它還可以幫助您根據代理的部門或團隊將呼叫分配給代理，自動將呼叫路由給客戶熟悉的代理，並使您能夠保持服務的一致性以建立有意義的客戶關係。透過 Zoho Desk 連接您的客戶服務號碼，並在應用程式內撥打/接聽電話。
Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支援的一體化潛在客戶轉換和溝通平台，可與您已使用的工具整合。超過 100,000 家企業使用 Podium 在競爭中脫穎而出。 * Podium 是一種通訊工具，可協助企業進行網站轉換和客戶互動。 * 評論者經常提到從任何裝置存取應用程式的便利性、易用性以及對客戶溝通和網站轉換的正面影響。 * 用戶提到了客戶服務回應時間的問題、某些功能的困難以及對定價和合約條款的不滿。
Tidio
tidio.com
Tidio 是客戶服務軟體領域的全球領導者。 Tidio 的使用者友善平台使全球 30 萬多家企業能夠為其客戶提供更智慧、更快速的支援。 憑藉全套客戶服務解決方案，Tidio 提供即時聊天、聊天機器人、票務和人工智慧驅動的虛擬支援代理，協助您解決客戶問題並提高轉換率。 Tidio 的軟體可在所有主要內容管理系統、電子商務平台和社群媒體管道上運作。 Tidio 成立於 2013 年，現已擁有 180 多名員工，並在舊金山、甚切青和華沙設有辦公室。 Tidio 為來自 205 個以上國家的各種規模的客戶提供服務，包括梅賽德斯、殼牌和 Praktiker。每月有 5.1 億獨立用戶查看 Tidi...
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ 是一個客戶互動平台，具有即時聊天、網站訪客追蹤和分析功能，可協助您了解訪客、吸引他們並即時支援您的客戶。裝載了客戶期望的所有功能以及更多功能，包括即時訪客追蹤、即時聊天翻譯、即時聊天、自動聊天觸發器、線索評分、音訊通話、螢幕共享、髒話管理、聊天預覽、無代碼機器人、應答機器人、聊天路由、內部聊天、代理行動應用程式、適用於 iOS 和 Android 的 SDK，以及與 Whatsapp、Instagram、FB Messenger 和 Telegram 等流行 IM 管道的整合。所有這一切都在一個平台上。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral 聯絡中心是一種全通路客戶互動解決方案，具有語音和 30 多個數位管道、用於自助服務的高級 AI 選項（例如機器人）、主動外展工具以及了解客戶意圖的智慧虛擬代理。它提供 300 多個預先建置的整合（包括領先的 CRM）以及完全整合的、由人工智慧驅動的員工敬業度管理和分析解決方案。 RingCentral 聯絡中心與 RingCentral MVP 解決方案緊密整合，為客戶提供企業級語音基礎設施和整合統一通訊的優勢，從而實現無縫的跨職能協作。
Rocket.Chat
rocket.chat
Rocket.Chat - 為受到嚴格監管的組織提供安全協作專為需要更多控制通信的組織而構建，它支持同事、合作夥伴、客戶、社區甚至平台之間的協作，而不會影響數據所有權、自定義或整合。來自 150 多個國家和組織（例如德國鐵路、美國海軍和瑞士信貸）的數千萬用戶每天都信賴 Rocket.Chat，以確保他們的通訊完全私密且安全。
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot 是一種開源客戶支援解決方案，可幫助公司在其網站、Facebook 頁面、Twitter、Whatsapp、簡訊、電子郵件等上吸引客戶。對話管道並從一個地方與您的客戶交談。輕鬆地將新代理程式新增至您的系統並輕鬆解決對話。 Chatwoot 還為您提供即時報告來衡量您團隊的績效，為您提供預設回覆以輕鬆回答常見問題，並為您提供私人註釋以供客服人員相互協作。
JustCall
justcall.io
JustCall：一體化業務通訊平台透過語音、簡訊、電子郵件和 WhatsApp 與潛在客戶和現有客戶聯繫。透過 100 多個整合和 AI 魔法實現工作流程自動化，並觀察您的業務在自動駕駛儀上成長。 JustCall 受到全球 6,000 多家企業的信賴，使面向客戶的團隊能夠在即時和呼叫後人工智慧見解的推動下提供完美的客戶互動。需要注意的JustCall 頂級功能： ✅ 呼入和呼出呼叫✅ 發送和接收短信和彩信✅ 銷售撥號器（自動、預測和強力撥號器） ✅ 短信工作流程✅ 短信機器人✅ 多級短信IVR ✅ 實時客服協助✅智慧型- 支援 SMS Copilot ✅ AI 輔導 ✅ 情緒分析 ✅ AI...
Brevo
brevo.com
在當今競爭激烈的商業環境中，提供卓越的客戶服務對於打造蓬勃發展的品牌至關重要。透過 Conversations by Brevo，您可以將客戶支援提升到新的高度，同時促進銷售並培養持久的客戶關係。我們強大的一體化平台使您的團隊能夠提供一流的支援並簡化您的客戶服務營運。 真實的談話，即時 對話整合了電子郵件、即時聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒體管道。不再需要進行選項卡調整或複製貼上。將所有客戶互動集中在一個方便的來源。 將訪客轉化為客戶並釋放收入成長 使用我們的即時聊天小工具和聊天機器人吸引潛在客戶，確保他們在離開您的網站之前進行轉換。留住並培養...
Freshchat
freshchat.com
Freshchat（Freshworks Inc. 的產品）是一種對話式互動解決方案，可協助企業透過多種管道與客戶互動，例如網路聊天、電子郵件、電話以及 WhatsApp、Instagram 和 iMessage 等社交管道。 Freshchat 還提供由人工智慧驅動的原生聊天機器人，可以使用無程式碼建構器輕鬆構建，幫助企業大規模提供個人化自助服務。借助 Freshchat 的旅程建立器和現成的手冊，企業可以領先於客戶的需求，並在必要時主動支持他們。 Freshchat 還提供客戶對話歷史記錄和其他相關資訊的全面視圖，使客服人員更有效率並能夠提供個人化體驗。
tawk.to
tawk.to
tawk.to 是一款免費的即時聊天應用程序，可讓您在您的網站或免費的可自訂頁面上監控訪客並與訪客聊天。 您可以擁有無限的代理並將他們添加到無限的站點，以便他們可以不受任何限制地與您的訪客進行通訊。您的聊天記錄將永遠保留，直到您將其刪除。 tawk.to 讓超過 600 萬人能夠輕鬆地與數十億客戶進行溝通和交易——無論他們身在何處或如何付款。 當他們需要您時，您可以享受無限的訊息傳遞、票務和您自己的知識庫 — 全部 100% 免費。 tawk.to 的訊息傳遞和客戶管理軟體易於在所有裝置上使用，並與您的所有網站和登陸頁面整合。 tawk.to 提供 iOS、Android、Window...
CallRail
callrail.com
CallRail 讓各種規模的企業都能輕鬆地將更多潛在客戶轉變為更好的客戶。我們的行銷分析和業務通訊解決方案為超過 200,000 家企業提供服務，並與領先的行銷和銷售軟體集成，提供即時洞察，幫助我們的客戶充滿信心地進行行銷。
Gorgias
gorgias.com
Gorgias 是一款獨一無二的客戶服務平台，專為電子商務企業設計，可在其發展的每個階段提供輕鬆的客戶服務。 Gorgias 利用尖端的自動化和人工智慧功能，透過全通路支援、聊天、巨集、規則、支援效能和收入統計，徹底改變了線上商店簡化客戶旅程的方式。 Gorgias 目前為電子商務領域的 13,000 多家商家提供服務，包括 Steve Madden、Glossier、BrüMate 和 TUSHY。 Gorgias 很榮幸成為一家經過認證的共益企業，並且是永續和公平工作場所實踐的領導者。
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp – 透過對話推動您的線上銷售！使用 Smartsup 實現銷售自動化。我們為您提供成長線上銷售額所需的一切：人工智慧、LeadGen 聊天機器人、即時聊天以及更多可用於在正確的時間吸引訪客的工具。並立即將他們轉化為忠實的客戶。 Smartsupp 是世界上領先且最值得信賴的聊天和聊天機器人解決方案之一，目前推動了超過 100,000 個網上商店和網站。
Help Scout
helpscout.net
Help Scout 是一家全球遠端公司，是幫助台軟體供應商，總部位於麻薩諸塞州波士頓。該公司為客戶服務專業人員提供基於電子郵件的客戶支援平台、知識庫工具和嵌入式搜尋/聯絡小部件。 Help Scout 的主要產品（也稱為Help Scout）是基於網路的SaaS（軟體即服務），符合HIPAA 標準的幫助台。服務，包括Buffer、Basecamp、Trello、 Reddit 和 AngelList。除了波士頓辦事處之外，該公司還擁有一支遠距員工隊伍，共有 100 多名員工分佈在全球 80 多個城市。
Five9
five9.com
Five9 智慧CX 平台提供了一套全面的解決方案，可透過客戶選擇的管道與客戶互動，為經理提供關聯絡中心績效的見解和情報，並提升您的業務以提供更好的業務成果並為CX ™ 帶來歡樂。我們的雲端原生、可擴展且安全的平台包括聯絡中心；全通路參與；員工敬業度管理；透過 1,400 多個合作夥伴實現可擴展性；以及作為平台一部分嵌入的創新、實用的人工智慧、自動化和旅程分析。 Five9 為全球 2,500 多個組織帶來了人員、技術和合作夥伴的力量。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS 是 B2B 公司的現代化上市平台。我們擁有最大、最準確、更新最頻繁的資料庫，包含有關公司和聯絡人的見解、情報和購買意願資料。我們在該智慧之上添加其他工具，例如對話智慧 (Chorus)、銷售參與 (Engage) 和資料編排 (RingLead)，以協助您與潛在客戶和現有客戶互動。透過將所有這些工具與您使用的其他關鍵系統集成，您的上市團隊將做好更充分的準備和裝備，以完成更多交易並達到目標。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing 連接您在業務中使用的每個工具和管道，以便在客戶生命週期的每個狀態下吸引客戶。利用來自電子郵件行銷、社交媒體、數位廣告和您的網站的數據，與您的聯絡人量身定制個人化的接觸點，確保您的行銷有效、有吸引力且令人難忘，而不會浪費您的時間。我們讓自動化為您服務，讓您可以專注於使您的業務與眾不同的個人風格，並確保您沒有錯過與任何客戶的任何一步。您可以使用 ActiveCampaign 執行哪些操作？ - 在所有客戶接觸點上實現自動化個人化體驗- 追蹤整個客戶生命週期中的買家偏好、行為和許多自訂屬性，以進行更深入的細分和更有效的推廣- 基於幾乎任何參數...
LiveChat
livechat.com
LiveChat 是一個完整的客戶服務平台，具有線上聊天和網路分析功能。它專為提供出色的客戶服務和燃油銷售而設計。這個一體化客戶服務平台被 150 個國家的 38,000 多名客戶使用。它以其簡單直觀的設計而脫穎而出，使支援代理商和客戶都可以輕鬆地立即使用它。 LiveChat 讓您客製化與客戶的溝通，以滿足並超越他們的期望。它專注於提供無縫服務以及支援客戶服務團隊的強大功能。它可以在行動裝置上使用，因此您可以確保即使在旅途中也不會失去任何潛在客戶。行動聊天也可以在背景運行，因此無論您在手機上做什麼，該應用程式都會繼續邀請潛在訪客並通知您有關傳入聊天的資訊。 LiveChat 的聊天小工具是完...
Chative
chative.io
Chative.IO 是一個由人工智慧賦能的全通路訊息平台。我們使企業能夠在人工智慧和自動化的幫助下透過社交管道直接銷售。為什麼應該使用 Chative.IO？ - Chative 擁有交鑰匙人工智慧客戶服務解決方案，適用於任何業務，只需點擊即可運作！ - 免費無限的頻道和訊息，而且定價完全透明且適合啟動。它還配有免費的行動應用程式！ - 為小型企業提供免費計劃，並提供應用程式內支援。 - Chative 提供屢獲殊榮的 UI 和 UX，將壓縮資訊的藝術與輕鬆的導航相結合！ - 在過去 6 年裡，我們一直是人工智慧、聊天機器人和訊息自動化領域的先鋒力量。 Chatative.IO 為您做什麼？...
Front
front.com
Front 是現代客戶服務平台，可協助公司取悅客戶、吸引團隊並建立更強大的業務。我們重新設計了幫助台，以便跨每個客戶溝通管道進行即時團隊協作，然後透過人工智慧和自動化為其提供支持，以解決問題並幫助團隊更快地工作。無論客戶是在尋找簡單、即時的答案，還是針對最複雜的問題尋求個人化幫助，客戶都可以獲得卓越的服務，並且您可以獲得業務所需的分析和見解，以優化客戶體驗。從 ClickUp 到 Branch Insurance、Echo Global Logistics 到 Reed & Mackay，超過 8,500 家各種類型和規模的企業都依靠 Front 提供改變遊戲規則的服務來贏得併留住客戶。欲了解...
Appy Pie
appypie.com
一個綜合平台，提供所有人工智慧和無程式碼解決方案，可協助您啟動、營運和發展業務。 Appy Pie 擁有一系列產品和服務，可以幫助任何企業利用最新的行動應用程式、網站、聊天機器人、自動化、設計、知識庫、幫助台等無程式碼技術，全面實現卓越。
Missive
missiveapp.com
Missive 於 2015 年在加拿大魁北克市推出。目前由 3 名共同創辦人和 2 名員工組成。 Missive 是一款將團隊收件匣和聊天集中在一起的應用程式。它在構建時就考慮到了協作，以集中您團隊的溝通。在其眾多功能中，Missive 提供了四個關鍵功能： - 團隊收件匣。 - 內部團隊聊天。 - 自動化工作流程的規則。 - 整合。
Crisp
crisp.chat
Crisp 是終極一體化多通路客戶支援平台，可協助企業立即與等待支援的客戶或潛在客戶建立聯繫。憑藉其快速發展的工具集，Crisp 正在引領公司透過客戶驅動的革命，透過對話來實現高速成長。客戶使用 Crisp 為潛在客戶提供現代客戶生命週期體驗、產生更多合格的銷售線索、增強客戶協助並提高客戶滿意度，從而實現全球收入的成長。立即免費開始使用 Crisp，加入 400 000 家企業的行列：透過 scrap.chat 借助簡單的用戶體驗，公司可以為公司內的每個人建立共享收件匣。 Crisp 是您管理多通路客戶支援策略的一站式平台。使用Crisp 時，您將訪問以下內容： - 網站聊天小部件- AI 聊...
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow（NYSE：NOW）讓世界為每個人提供更好的服務。我們基於雲端的平台和解決方案可協助組織數位化和統一，以便他們能夠找到更智慧、更快、更好的方法來實現工作流程。因此，員工和客戶可以更緊密地聯繫、更創新、更敏捷。我們都可以創造我們想像的未來。世界與 ServiceNow 合作。
Webex
webex.com
Webex Webinars（以前稱為 Webex Events）是一個可擴展的網路研討會平台，可以為每個人（從小型會議到大量全球觀眾）創造引人入勝且有影響力的體驗。讓網路研討會具有包容性、吸引力和互動性： • 透過主持的問答、即時投票、聊天、表情符號反應和手勢識別來鼓勵積極參與• 讓與會者以自己喜歡的語言聆聽，並在會議中提供現場口譯員• 更深入地探討主題或鼓勵建立聯繫大規模舉辦專業和客製化的網路研討會• 管理觀眾在活動之前、期間和之後看到的舞台和內容• 透過定製品牌選項和主題策劃與會者註冊體驗• 先前與共同小組成員排練整個演示上線 • 可容納多達 100,000 名與會者 • 透過 100 ...
Helpwise
helpwise.io
留住客戶與獲取新客戶同樣重要。忠誠的客戶會產生更多收入，並以零成本為您帶來推薦。提供良好的客戶服務是保留客戶的重要組成部分。 有了Helpwise，管理客戶服務就變得容易。 1. 只需幾分鐘即可設定您的客戶服務中心。 2. 透過所有管道與客戶溝通並與您的團隊協作。 3. 建立責任制，不再共享密碼。 4. 設定自助服務和自動化。 5. 獲得有關提高團隊生產力和客戶滿意度的可行見解。 Helpwise 與電子郵件（例如 support@、sales@、careers@ 等）、即時聊天、Whatsapp、簡訊、社交媒體等整合。 開始使用 Helpwise，這是一種可為您的企業帶來收入的客戶服務...
Drift
drift.com
Drift® 是一家致力於提供買家體驗和對話式人工智慧的公司，它激勵企業創造更具吸引力的客戶體驗，一次一個對話。其以人為本、人工智慧驅動的平台傾聽、理解和學習買家的意見，在每個接觸點提供個人化的體驗和建議。 Drift 正在創造一個人工智慧幫助人類將對話轉化為關係的世界。 Drift 協助全球數以千計的客戶將對話資料和買家行為轉化為更深層的關係、更多管道和更多收入。該公司成立於 2015 年，是對話式行銷領域的先驅，旨在幫助消除 B2B 購買流程中的摩擦。隨著買家期望不斷提高，人工智慧成為大規模賦能有意義的客戶旅程的核心，Drift 正在顛覆它所創造的類別。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse 是一個綜合電子郵件行銷平台，為小型企業、個人企業家、教練和行銷人員提供強大且價格實惠的工具，以擴大受眾、與訂閱者互動，並將訂閱者轉變為付費客戶。憑藉超過25 年的專業知識，我們的客戶選擇GetResponse 來享受我們用戶友好的解決方案、屢獲殊榮的24/7 客戶支持以及超越電子郵件營銷的強大工具– 包括自動化、列表增長以及網絡研討會和直播等其他通訊工具聊天可幫助企業建立個人品牌、銷售產品和服務以及建立社群。需要更先進的平台嗎？ GetResponse MAX 和 MAX² 是為尋求先進行銷功能和可靠支援的高要求使用者提供的解決方案。
Social Intents
socialintents.com
認識排名第一的 Microsoft Teams、Slack 和 ChatGPT 即時聊天。 與您的客戶交談應該很容易。透過您已使用的協作工具與他們聊天：Teams 和 Slack。 建立基於您的網站資料訓練的 ChatGPT 聊天機器人。在 ChatGPT 和人工代理之間輕鬆切換聊天。
JivoChat
jivochat.com
JivoChat 是一個免費的即時聊天工具，供線上企業與客戶即時交談。它可以幫助您建立 360° 客戶支援系統，並連接訊息管道、提供呼叫、自由配置和客製化。
BirdEye
birdeye.com
Birdeye 是當地品牌和多地點企業的頂級聲譽管理和數位客戶體驗平台。超過 100,000 家企業利用 Birdeye 的人工智慧平台與客戶無縫互動、提高忠誠度並在當地市場脫穎而出。
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse 是一個多通路行銷自動化平台，用於多方面的業務推廣和客戶保留。 SendPulse 讓您可以發送電子郵件和簡訊行銷活動，使用 Telegram、Facebook Messenger、WhatsApp 和 Instagram 聊天機器人與客戶合作，並在短短 15 分鐘內建立登陸頁面。 SendPulse 還提供了一個用於創建線上課程的平台。您可以使用 SendPulse 的免費 CRM 輕鬆追蹤所有行銷活動和客戶資訊。
Signals
getsignals.ai
Signals 是一個潛在客戶開發和人工智慧平台，可幫助您了解誰在您的網站上，並利用他們的行為來與準備購買的訪客互動。我們已經幫助公司找到了數千名合格的新聯絡人，而訪客無需填寫表格。
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM 是一款完全整合的 CRM，具有銷售追蹤、聯絡人管理、行銷自動化、網路分析、雙向電子郵件、電話、幫助台以及簡潔的現代介面。借助Agile CRM，中小型企業現在可以： - 通過簡單而強大的拖放編輯器自動化營銷、銷售和客戶保留流程- 將網站訪問者直接轉換為CRM 中的潛在客戶- 根據網絡或電子郵件活動自動培育、追蹤和評分潛在客戶- 實現多渠道通信，能夠從同一頁面向聯繫人打電話、發送電子郵件或發推文- 監控客戶行為並獲取客戶活動的實時警報- 管理幫助台票證，將所有客戶歷史記錄集中在一個地方- 擁有詳細的信息在一頁中記錄所有客戶的詳細信息和通信歷史記錄，並按時間順序排序 - 使用廣...
WebinarJam
home.webinarjam.com
透過唯一可產生從註冊到重播的完整直播活動的網路研討會系統，提高您的銷售額和出席率。 WebinarJam 具有更多功能，無需下載，是迄今為止向公眾發布的對直播、活動串流和網路研討會廣播最顯著的改進。受到超過 50,000 名客戶的信賴。
Gallabox
gallabox.com
Gallabox 透過 WhatsApp Business API 協助企業有效率地與客戶互動、產生更多潛在客戶並增加銷售。透過適合您企業的 WhatsApp 聊天機器人，將客戶對話轉換為智慧操作。 Gallabox 致力於為客戶提供端到端的通訊解決方案。這是透過 Gallabox 易於使用的多代理 WhatsApp 共享收件匣來實現的。因此，企業迅速接受了這個平台，在我們推出後的短短一年內，已有數百名客戶使用 Gallabox。您可以使用 Gallabox 設定 WhatsApp 點滴行銷活動，並向細分受眾發送廣播訊息。 Gallabox 還提供與您現有系統和 CRM 的簡單即插即用整合...
Engati
engati.com
Engati 聊天機器人和即時聊天平台榮獲 2021 年 CODiE 獎。它使您能夠在幾分鐘內建立智慧機器人，而無需編程。一次建置並在 15 個頻道上發布 - WhatsApp、Messenger、Instagram、Kik、Telegram、Line、Viber、Skype、Slack、微信、Twitter、Skype for Business、您的網站和行動應用程式。支援智慧路徑、訓練、複製、分析和私人標籤。使用 Engati，您可以利用機器學習、NLP/NLU 的力量來設計您自己的聊天機器人，並以 50 多種語言與您的客戶互動。
TeamSupport
teamsupport.com
TeamSupport 是一款全面的軟體解決方案，可管理整個售後客戶體驗，從而實現收入成長、減少客戶流失並提高客戶滿意度。 TeamSupport 的主動式客戶服務軟體套件可讓您透過真正了解客戶是誰、有效地支援他們並與他們一起成長來確定客戶的優先順序。我們的系統有助於讓客戶更滿意—從而為您的企業帶來更多收入。我們的客戶服務軟體包括： - 支援：屢獲殊榮的票務管理系統 - 訊息傳遞和即時聊天：即時數位對話 - 成功：改善客戶關係以取得成功 - 見解：客戶數據和分析
Qualified
qualified.com
Qualified 是使用 Salesforce 的營收團隊的管道產生平台。 Adobe、LaunchDarkly、SurveyMonkey、ThoughtSpot 和VMWare 等領先的B2B 品牌相信Qualified 能夠利用其最大的銷售和行銷資產（企業網站）來識別最有價值的買家、發現買家意圖的訊號，並立即擴大其管道。使用 Qualified 的客戶報告，銷售會議次數增加了 10 倍，潛在客戶轉換率增加了 4 倍，管道增加了 6 倍。 Qualified 基於 Salesforce 構建，將網站與 Salesforce 資料連接起來，以識別基於帳戶的買家意圖並促進即時銷售對話。 Qu...
Consolto
consolto.com
Consolto 希望透過其以中小型企業為中心的會議解決方案，任何人都可以提供高影響力的一對一數位服務，這些服務與大型組織所提供的服務相當，甚至超過了大型組織所提供的服務。問題 據 Consolto.com 稱，目前使用 Zoom、Skype 或 Google Hangouts 等當前解決方案與客戶建立視訊聊天可能是一個有點尷尬的過程，這些解決方案並不是為企業對客戶場景而構建的。他們需要： 某種客戶端安裝－糟糕。使用者名稱/密碼憑證－那個該死的密碼在哪裡？發送連結或電子郵件來與潛在客戶聯繫——很乏味。加到聯絡人－隱私有人嗎？幾乎沒有後台功能。一個人應該如何完成任何一項業務？這些解決方案未能很好...
Trengo
trengo.com
在 Trengo，我們致力於讓客戶滿意。我們相信，將對話轉化為關係是一種競爭優勢。在每次互動中釋放更多真正快樂的時刻將促進這種成長。客戶喜悅。總是。贏了。讓我們見面：https://trengo.com/getdemo
Gist
getgist.com
Gist 是企業用來行銷、銷售、與客戶溝通的一套工具。我們的使命是幫助行銷、銷售和支援團隊在整個客戶生命週期的每次互動中大規模創造出色的客戶體驗。如今，超過 10,000 家企業正在使用 Gist，而我們才剛開始。客戶使用我們與他們的潛在客戶和客戶交談，並成為事實的中心來源。我們相信，我們正處於 SaaS 領域向一體化平台的巨大轉變之中，我們需要您的幫助。加入我們的這段旅程，幫助我們改變人們經營企業的方式:)
LiveCaller
livecaller.io
網站缺乏溝通管道會導致客戶流失、滿意度低、客戶成功率極低甚至為零，而且一鍵語音通話對於跨行業企業的潛在價值巨大，因此LiveCaller 透過提供一站式解決方案基本上解決了這些問題，將不同的通訊管道（網路呼叫、聊天、回撥、社交訊息應用程式）組合到一個平台中。
Haptik
haptik.ai
Haptik 透過跨 20 個管道和 100 多種語言的人工智慧驅動的個人化對話體驗，幫助品牌獲取、轉換、吸引和取悅用戶。懷著創造 21 世紀最引人注目的對話式商務平台的願景，Haptik 的對話式商務平台使品牌能夠設計令人愉悅的體驗，從而提高客戶旅程每個階段的轉換率。 Haptik 的主要客戶和合作夥伴包括肯德基、惠而浦、Starhub、惠普、Reliance Jio、CEAT、Disney Hotstar、OLA 和 Zurich Insurance 等。
Kustomer
kustomer.com
Kustomer 是同類首個客戶服務 CRM 平台，旨在透過優化整個客戶服務旅程中的體驗來管理高支援量。 Kustomer 透過自助服務實現 40% 的互動自動化，透過智慧路由解決首次聯繫問題，並推動客戶和客服人員之間的全通路體驗，從而幫助品牌快速解決所有數位管道上的對話。我們的開放式 CRM 平台透過充當單一事實記錄、管理和關聯資料來驅動可擴展業務的智慧流程，從而最大限度地降低成本。 Kustomer IQ 在整個平台中嵌入人工智慧，以消除重複性任務、轉移簡單問題並提供令客戶滿意的支援體驗。如今，Kustomer 已成為一些領先客戶服務品牌（如 Ring、Glovo、Glossier 和 S...
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago 是一個客戶參與平台，適用於渴望產生影響力的電子商務行銷團隊，這些團隊希望成為執行長精乾且強大、值得信賴的收入成長合作夥伴。我們的人工智慧驅動解決方案已被50個國家的2000多家中型企業以及沃達豐、鱷魚、新百倫和維多利亞的秘密等許多全球知名品牌採用。 SALESmanago 透過利用三個原則來實現收入成長最大化和改善電子商務 KPI 的承諾：(1) 客戶親密度，基於零資料和第一方資料創建真實的客戶關係； (2) 精準執行，透過超個人化提供卓越的全通路客戶體驗； (3) 成長智慧將人類和基於人工智慧的指導結合，實現務實、更快的決策，從而實現最大影響。更多資訊：www.sal...
Continually
continual.ly
為您的網站提供免費聊天機器人和即時聊天。拖放聊天機器人建構器，無需編碼技能。 我們確保您不會錯過您網站上的任何潛在客戶。如今，當人們造訪您的網站（例如要求產品演示）時，他們希望您立即回覆。即使是在非工作時間，或他們位於另一個時區。大多數網站要求客戶填寫長表格並提供大量資訊。這是一種不人性化且不友善的體驗。作為客戶，您不知道什麼時候會收到回覆。 insidesales.com 的研究表明，即使等待 5 分鐘才能回覆客戶，也會大大降低您關閉業務的機會。我們為您提供一行程式碼，您可以將其添加到您的網站中，以自動回覆潛在客戶並產生更多合格的潛在客戶，而無需增加額外銷售人員的費用。持續讓您以簡單的訊息...
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一個由AI 提供支援的雲端原生統一客戶服務平台，可在30 多個數位、社交和語音管道中實現無縫的客戶和代理體驗，並提供即時的可操作和可擴展的見解，從而無需任何其他單點解決方案。 * 使客戶能夠在他們喜歡的管道上與您的品牌互動，獲得一致的品牌體驗，從而讓客戶滿意。 * 為客服人員提供統一/360 度客戶視圖，並利用人工智慧的力量推薦最相關的回應，以提高客服人員的工作效率和體驗。 * 為主管提供有意義且可行的見解，以推動成長和卓越營運 * 透過可在整個企業範圍內擴展的即時聯絡中心洞察，幫助領導者發現成長、轉型和創新的機會。
HelpCrunch
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HelpCrunch 是一個頂級的客戶溝通平台，適用於您的支援、行銷和銷售。透過 HelpCrunch 提高轉換率和銷量、改善支援並實現更快成長。功能包括： - 即時聊天 - 聊天機器人 - 知識庫 - 電子郵件行銷 - 彈出視窗 免費試用 HelpCrunch 14 天。
yellow.ai
yellow.ai
Yellow.ai 讓企業能夠透過我們由人工智慧驅動的生成式客戶服務自動化平台創造令人難忘的客戶對話。我們的願景是推動完全自主的客戶支援的未來，釋放無與倫比的效率並顯著降低營運成本。 Yellow.ai 總部位於聖馬特奧，為1000 多家企業提供服務，包括索尼、Domino's、現代、Ferrellgas、Waste Connections、Randstad、Tiket.com、Lulu Group International、Arabic Radio Network、Papa Johns、現代、大眾、ITC Ltd、OYO 、斯柯達汽車，遍佈超過 85 個國家。 我們的平台建立在多法學碩...
Re:amaze
reamaze.com
Re:amaze 是一個專為網站、商店和應用程式設計的幫助台和客戶訊息平台。使用 Re:amaze 透過即時聊天、電子郵件、社群媒體、行動簡訊/彩信、VOIP 和常見問題解答知識庫提供卓越的客戶支援。各種類型和規模的企業也依賴Re:amaze 來實現銷售和行銷自動化，使用Re:amaze Cues（一種自動向線上客戶發送訊息的方式）、Re:amaze 聊天機器人、Re:amaze Live Dashboard（用於監控線上客戶）等功能即時活動），並發送客戶滿意度調查（以衡量服務品質並收集回饋）。 Re:amaze 提供與許多流行的第 3 方應用程式的本機集成，例如 Slack、Shopify、...
Olark
olark.com
Olark 即時聊天是提高銷售額、幫助解決問題和了解客戶的最簡單方法。立即為您的客戶提供他們需要的答案，並深入了解他們想要建立持久的關係。 Olark 符合 WCAG 2.0 AA 標準、易於訪問且已做好 GDPR 準備。
Reply.io
reply.io
Reply 是一個銷售互動平台，可協助您自動化和擴展多管道推廣，以便您可以產生更多潛在客戶、獲取新客戶並更快地增加收入。
Chatra
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為大大小小的企業打造的多通路支援平台。使用 Chatra 更好地幫助您的客戶！
OnceHub
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OnceHub 透過即時適應客戶偏好的預約安排和數位參與解決方案，幫助大大小小的組織快速追蹤銷售並簡化服務交付。 我們以前稱為ScheduleOnce，被廣泛認為是在線預訂和日曆領域的領跑者，但我們的產品遠遠超出了這一範圍，包括一系列市場領先的工具，旨在以最高的效率和監管來捕獲、限定、吸引和轉換潛在客戶。 每個行業的自由工作者、業主經營者、代理商、附屬機構和內部團隊都依靠我們來加強他們的數位銷售和行銷，實現他們的招募目標，並提供優質服務，一對一或團隊親自提供、遠程或兩者兼具。 篩選和權衡機會，自動將其路由給適當的人員，管理團隊協作的資源池，並隨時預訂房間或設備。當時機成熟時，立即接...