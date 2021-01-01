即時聊天軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 百慕達

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
即時聊天軟體使公司能夠透過聊天視窗與網站訪客即時溝通。客戶服務代表可以使用該軟體幫助使用者解決有關產品或網站導航的問題。支援代理可以啟動與彈出聊天框的互動或等待訪客提出疑問。主要功能包括報告和分析、互動式聊天通知和對話存檔。該工具可協助客戶服務團隊快速回應查詢，使業務開發員工能夠與難以透過電話或電子郵件聯繫的潛在客戶進行聯繫，並使教育部門的管理人員能夠與潛在的學生建立聯繫。此外，即時聊天功能可以整合到其他軟體類型中，例如電子商務平台和幫助台解決方案。
提議新的應用程式
Zendesk
zendesk.com
Zendesk Inc.是一家美國客戶服務軟體公司，總部位於美國加州舊金山。它在紐約證券交易所上市，代號為ZEN，是羅素2000指數的成分股。 Zendesk 於 2007 年在丹麥哥本哈根成立，截至 2017 年擁有 2,000 名員工，為 150 個國家和地區的 119,000 名付費客戶提供服務。
Intercom
intercom.com
Intercom 是一個對話關係平台 (CRP)，可協助企業透過基於信使的個人化體驗建立更好的客戶關係。 Intercom 總部位於舊金山，在芝加哥、都柏林、雪梨和倫敦設有辦公室。 截至2017年2月，Intercom每月活躍用戶數為10萬。截至 2020 年 7 月，Intercom 擁有 30,000 多名付費客戶，包括 Facebook、亞馬遜和 Lyft。
Zoho Desk
zoho.com
使用 Zoho 的線上生產力工具和 SaaS 應用程式套件來經營您的整個業務。全球超過 5000 萬用戶信任我們。嘗試我們的永久免費計劃！
Freshdesk
freshdesk.com
基於雲端的線上客戶服務軟體，透過所有智慧自動化提供幫助台支持，以更快地完成工作。立即註冊免費試用！
Podium
podium.com
透過評論、訊息、付款、網路聊天等為您的企業提供不公平的優勢。
Tidio
tidio.com
立即與您的網站訪客建立聯繫，並將他們轉換為付費客戶。使用 Tidio 通訊和行銷解決方案來發展您的業務。
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ 提供網站和訪客追蹤的最佳即時聊天客戶支援軟體。追蹤、捕捉並與您的客戶互動。 2 位用戶免費。現在試試看！
Rocket.Chat
rocket.chat
透過通訊中心進行領導，可以完全控制您的資料。多合一平台：團隊協作、全通路參與、DevOps 和 ChatOps。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc. 是一家美國上市公司，為企業提供基於雲端的通訊和協作解決方案。RingCentral 執行長Vlad Shmunis 和技術長Vlad Vendrow 於1999 年創立了該公司。RingCentral 的投資者包括Doug Leone、紅杉資本、David Weiden、Khosla Ventures、 Rob Theis、Scale Venture Partners、Bobby Yerramilli-Rao、Hermes Growth Partners 和 DAG Ventures。它於2013年完成首次公開募股。
JustCall
justcall.io
JustCall 是一個基於雲端的電話系統，適用於您的遠端銷售和支援團隊。與 HubSpot、Intercom、Pipedrive、Salesforce 和其他 CRM/幫助台工具整合。
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot 是一種開源客戶支援解決方案，可幫助公司在其網站、Facebook 頁面、Twitter、Whatsapp、簡訊、電子郵件等上吸引客戶。它是 Intercom、Drift、Freshchat 等的開源替代方案。連接您的客戶對話管道並從一個地方與您的客戶交談。輕鬆地將新代理程式新增至您的系統並輕鬆解決對話。 Chatwoot 還為您提供即時報告來衡量您團隊的績效，為您提供預設回覆以輕鬆回答常見問題，並為您提供私人註釋以供客服人員相互協作。
Brevo
brevo.com
Brevo（以前稱為 Sendinblue）可協助您發展業務。透過電子郵件、簡訊、聊天等方式建立客戶關係。在需要時使用您需要的工具。免費試用。
Freshchat
freshchat.com
Freshchat 是一款現代即時聊天軟體，專為希望與客戶對話的團隊打造 ✓ Freshworks 出品的 Freshchat 即時聊天軟體。
tawk.to
tawk.to
tawk.to 是一款免費的即時聊天應用程序，可讓您在您的網站或免費的可自訂頁面上監控訪客並與訪客聊天。 您可以擁有無限的代理並將他們添加到無限的站點，以便他們可以不受任何限制地與您的訪客進行通訊。您的聊天記錄將永遠保留，直到您將其刪除。
CallRail
callrail.com
電話和網路表單的追蹤和分析。優化您的行銷並提高 PPC、SEO 和線下廣告活動的投資報酬率。
Smartsupp
smartsupp.com
沒有即時聊天的網站就像沒有銷售助理的商店。與訪客開始對話，將他們變成滿意的客戶。
Gorgias
gorgias.com
專為電子商務商店設計的幫助台。透過單一應用程式提供多通路客戶服務。透過對常見請求的自動回應來提高工作效率。
Help Scout
helpscout.net
Help Scout 是一家全球遠端公司，是幫助台軟體供應商，總部位於麻薩諸塞州波士頓。該公司為客戶服務專業人員提供基於電子郵件的客戶支援平台、知識庫工具和嵌入式搜尋/聯絡小部件。 Help Scout 的主要產品（也稱為Help Scout）是一個基於網路的SaaS（軟體即服務），符合HIPAA 標準的幫助台。該公司成立於2011 年，為140 多個國家/地區的10,000 多名客戶提供服務，包括Buffer、Basecamp、Trello、 Reddit 和 AngelList。除了波士頓辦事處之外，該公司還擁有一支遠距員工隊伍，共有 100 多名員工分佈在全球 80 多個城市。
Five9
five9.com
Five9 提供最值得信賴、最可靠的雲端聯絡中心，經過驗證，可以釋放客戶智慧和見解，使代理商和組織能夠提供卓越的客戶體驗。 Five9 - 聯絡中心即服務 - CCaaS。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一家美國訂閱式軟體即服務 (SaaS) 公司，總部位於華盛頓州溫哥華，向銷售、行銷和招募專業人士出售其商務人士和公司資訊資料庫的存取權限。該公司最初於 2000 年由創辦人 Yonatan Stern 和 Michel Decary 創立，名為 Eliyon Technologies。被DiscoverOrg 收購後，現任首席執行官為Henry Schuck。2020 年，Zoominfo.com 及其相關實體 Zoominfo-privacy.com 和Zoomprivacy.com 進行了網絡釣魚嘗試，從公共互聯網來源竊取個人信息，並以身份竊盜來威脅消費者除非消費者點擊...
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign 是一個中小型企業的雲端軟體平台，總部位於伊利諾州芝加哥。該公司提供客戶體驗自動化 (CXA) 軟體，該軟體結合了電子郵件行銷、行銷自動化、銷售自動化和 CRM 類別。
LiveChat
livechat.com
LiveChat – 網站的線上聊天和幫助台軟體。使用 LiveChat 快速處理客戶服務。註冊並免費試用 LiveChat 14 天！
Chative
chative.io
透過無縫即時聊天到聊天機器人解決方案，發現更多與客戶在線上互動的方式。立即免費取得 Chatative！
Front
front.com
Front 是客戶溝通平台，可將電子郵件、應用程式和團隊成員無縫組合到一個視圖中。別再忙了。開始產生影響。
Missive
missiveapp.com
高效團隊的電子郵件、群組聊天和任務。一款適用於所有內部和外部通訊的應用程式。工作管理處於最佳狀態。免費嘗試！
Appy Pie
appypie.com
沒有程式碼開發平台。
Crisp
crisp.chat
了解我們針對新創企業和中小企業的客戶訊息傳遞平台。集銷售、行銷和支援為一體的一站式軟體：Crisp。 14 天免費試用。無需信用卡。現在試試 ！我們提供知識庫、團隊收件匣、聊天機器人、CRM 和多種其他功能，讓您建立自己的客戶成功之路。
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow 讓員工可以按照自己想要的方式工作，而不是按照軟體規定的方式工作。客戶可以在需要時獲得他們需要的東西。
Helpwise
helpwise.io
Helpwise 是一款易於使用的共享收件匣和電子郵件協作軟體，供團隊管理團隊電子郵件帳戶，如 help@、sales@ 等。立即為您的團隊獲取共享收件匣！
Drift
drift.com
漂移是企業向企業採購的新方式。試試我們的對話式行銷和銷售工具，旨在讓購買變得更容易，而且完全免費。
Webex
webex.com
Webex Webinars（以前稱為 Webex Events）是一個可擴展的網路研討會平台，可以為每個人（從小型會議到大量全球觀眾）創造引人入勝且有影響力的體驗。讓網路研討會具有包容性、吸引力和互動性： • 透過主持的問答、即時投票、聊天、表情符號反應和手勢識別來鼓勵積極參與• 讓與會者用自己喜歡的語言聆聽，並在會議中提供現場口譯員• 更深入地探討主題或鼓勵聯繫舉辦分組會議大規模舉辦專業和客製化的網路研討會• 管理觀眾在活動之前、期間和之後看到的舞台和內容• 透過定製品牌選項和主題策劃與會者註冊體驗• 先前與共同小組成員排練整個演示上線 • 可容納多達 100,000 名與會者 • 透過 ...
GetResponse
getresponse.com
GetResponse 為電子郵件行銷軟體、登陸頁面建立器、網路研討會託管等提供線上平台。無需信用卡即可免費試用 30 天！
Social Intents
socialintents.com
認識排名第一的 Microsoft Teams、Slack 和 ChatGPT 即時聊天。 與您的客戶交談應該很容易。透過您已使用的協作工具與他們聊天：Teams 和 Slack。 建立基於您的網站資料訓練的 ChatGPT 聊天機器人。在 ChatGPT 和人工代理之間輕鬆切換聊天。
JivoChat
jivochat.com
在您的網站上安裝即時聊天，並使用 JivoChat 將訪客轉變為付費客戶。設定簡單，免費 5 個代理！
BirdEye
birdeye.com
BirdEye 是一個綜合性的客戶體驗平台。超過 60,000 家各種規模的企業每天都使用 BirdEye 透過評論在線找到、透過簡訊互動被客戶選擇、並透過調查和洞察工具成為最佳企業。
SendPulse
sendpulse.com
自動化您的行銷並將所有交付管道整合到一個平台上：電子郵件、網路推播通知、簡訊、Viber。 © 2021
Signals
getsignals.ai
將綜合瀏覽量轉化為客戶。 識別目前正在瀏覽您網站的公司並將其轉化為客戶！
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM 軟體是最好、簡單、功能強大且價格實惠的客戶關係管理 (CRM)，具有適合小型企業的銷售和行銷自動化功能。
Engati
engati.com
Engati 是最好的免費、無程式碼 AI 聊天機器人和即時聊天平台，可用於建立 AI 聊天機器人並在 WhatsApp、網站、Messenger 等上進行即時對話。
WebinarJam
home.webinarjam.com
透過唯一可產生從註冊到重播的完整直播活動的網路研討會系統，提高您的銷售額和出席率。 WebinarJam 具有更多功能，無需下載，是迄今為止向公眾發布的對直播、活動串流和網路研討會廣播最顯著的改進。受到超過 50,000 名客戶的信賴。
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qualified.com
合格幫助公司更快建立通路。利用您最大的資產 - 您的網站 - 識別最有價值的訪客，立即開始銷售對話，安排會議，轉換出站和付費流量，並發現購買意圖的信號。
Gallabox
gallabox.com
Gallabox 是一個無程式碼工作區，可釋放 WhatsApp 的強大功能，透過分享收件匣、WhatsApp 無程式碼聊天機器人、WhatsApp 廣播等擴展您的業務
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teamsupport.com
TeamSupport 是一家屢獲殊榮的售後客戶支援軟體公司，專為滿足電腦硬體、軟體、資訊技術服務和電信業內 B2B 技術支援公司的獨特需求而打造。
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trengo.com
在客戶最喜歡的頻道上取悅他們。 探索 Trengo，這是一個將所有訊息傳遞管道統一到一個視圖中的全通路通訊平台。讓客戶溝通變得輕鬆。
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直接從您的網站與客戶進行即時視訊聊天 安排高品質的視訊會議來完成銷售目標、發展您的業務並建立更好的業務關係
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getgist.com
Gist 是一款易於使用的一體化軟體，適用於即時聊天、聊天機器人、電子郵件行銷、行銷自動化、表單、知識庫等，以創造令人難以置信的客戶體驗。
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kustomer.com
與頂級客戶服務 CRM 一起成長。透過電子郵件、電話、聊天、社交和訊息應用程序，在客戶需要的地方提供更快、更豐富且可用的統一客戶體驗。
LiveCaller
livecaller.io
我們了解與網路訪客直接溝通的重要性。我們的軟體經過獨特設計，使您能夠透過一個系統與他們聯繫
Haptik
haptik.ai
Haptik 透過跨 20 個管道和 100 多種語言的人工智慧驅動的個人化對話體驗，幫助品牌獲取、轉換、吸引和取悅用戶。
HelpCrunch
helpcrunch.com
使用 HelpCrunch 一體化工具組擴展您的支援、行銷和銷售 - 您所需的一切現在都集中在一個地方。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一個由AI 提供支援的雲端原生統一客戶服務平台，可在30 多個數位、社交和語音管道中實現無縫的客戶和代理體驗，並提供即時的可操作和可擴展的見解，從而無需任何其他單點解決方案。 Sprinklr 服務 – - 讓客戶能夠在他們的首選管道上與您的品牌互動，獲得一致的品牌體驗，從而讓客戶滿意。 - 為客服人員提供統一/360 度客戶視圖，並利用人工智慧的力量來推薦最相關的回應，以提高客服人員的工作效率和體驗。 - 為主管提供有意義且可操作的見解，以推動成長和卓越營運 - 透過在整個企業範圍內擴展的即時聯絡中心見解，幫助領導者發現成長、轉型和創新的機會。
Re:amaze
reamaze.com
Re:amaze 是簡單、直覺的客戶支援軟體。在單一平台上透過聊天、社交、簡訊、常見問題和電子郵件支援、吸引和轉換客戶。給客戶留下深刻印象所需的一切。
Olark
olark.com
使用即時聊天軟體在您的網站上進行銷售、行銷和客戶支持，讓您的業務變得人性化。今天就開始與您的客戶交談吧！
Continually
continual.ly
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Chatra
chatra.io
為大大小小的企業打造的多通路支援平台。使用 Chatra 更好地幫助您的客戶！
SALESmanago
salesmanago.com
唯一的無程式碼、人工智慧驅動的 CDXP，具有本地建置和整合的超個人化行銷執行管道。
OnceHub
oncehub.com
日程安排和聊天機器人解決方案。增加您的銷售量、取悅您的客戶並節省時間。 以前的 ScheduleOnce。
Messagely
messagely.com
Messagely 的客戶支援軟體和訊息傳遞平台。與更滿意的客戶進行更有意義的對話並更快地發展您的業務。
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以 135 多種語言和 35 多種管道自動與客戶和員工互動，以更低的成本提供可行的成果。