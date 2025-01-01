Web 應用程式的專屬商店

找到合適的軟體和服務。

WebCatalog Desktop

使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。

下載 WebCatalog
了解更多
全部
書籍
商務
教育
娛樂
金融
飲食
圖像與設計
健康和保健
生活風格
藥物
音樂與音訊
新聞
照片和影片
生產力工具
參考
購物
社群網路
軟體開發
體育
旅遊
實用工具
天氣
生活方式支出帳戶 (LSA) 軟體
目錄
最受歡迎
最近新增

生活方式支出帳戶 (LSA) 軟體 - 最受歡迎的應用程式

生活方式支出帳戶 (LSA) 軟體使企業能夠創建一個個人化、以健康為導向的市場，員工可以使用指定的預算從選定的提供者購買專業的健康服務。雇主分配每月預算，員工可以專門在這個精心策劃的市場中花費。員工可以參加各種促進身心健康的活動和服務，例如舞蹈課程、網球課程或水療日。企業可以客製化該平台來定義哪些服務符合健康相關的條件，從而增強包容性。 這種方法可以提高員工士氣、減輕壓力、降低醫療成本、增強團隊凝聚力和維持生產力，從而使企業受益。雖然 LSA 軟體與企業健康軟體類似，但它提供了一種獨特的方法，允許員工個性化他們的福利以滿足他們的個人需求。這些平台通常與員工敬業度軟體集成，以監控公司文化和員工滿意度，並與福利管理軟體集成，以追蹤資金使用情況以及為員工健康購買的服務或產品類型。

提議新的應用程式


Forma

Forma

joinforma.com

Forma是一個靈活的福利管理平台，幫助企業設計和管理可定制的全球員工福利計劃，增強員工體驗並減少管理負擔。

Awardco

Awardco

award.co

Awardco 是一款員工認可和獎勵平台，通過獨特的合作夥伴關係提供獎勵選項，並強調數據安全和合規性。

Compt

Compt

compt.io

Compt是一款可自定義的獎勵津貼軟體，符合IRS標準，易於管理員工津貼，並支持全球團隊。

ThrivePass

ThrivePass

thrivepass.com

ThrivePass是一個員工福利管理平台，提供個性化福利、學費補償和稅前支出帳戶，幫助員工提升健康和財務穩定。

Espresa

Espresa

espresa.com

Espresa是一個員工福利管理平台，提供靈活的生活方式支出帳戶及其他福利選項，以增強員工參與和滿意度。

Benepass

Benepass

getbenepass.com

Benepass是一個靈活的福利平台，幫助企業自定義和管理員工福利，以滿足全球勞動力的多樣需求。

探索

Desktop

技術支援

公司

法律資訊

© 2025 WebCatalog, Inc.

生活方式支出帳戶 (LSA) 軟體 - 最受歡迎的應用程式 - WebCatalog