生活方式支出帳戶 (LSA) 軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 巴拉圭

Forma

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公司每年花費數百萬美元用於員工既不重視也不經常使用的員工福利。 Forma 成立於 2017 年，致力於透過挑戰傳統的一刀切方法來建立更好的模型。 Forma 靈活的福利軟體為員工提供更多選擇和靈活的福利津貼使用方式，幫助公司提供有競爭力的福利方案，同時降低成本和效率低下。該平台還為人力資源專業人員節省了無數時間來管理和支援各種單點解決方案。使用 Forma，公司可以從一系列產品中進行選擇，包括生活方式支出帳戶、健康支出帳戶、健康報銷安排、靈活支出帳戶等，以設計和提供客製化福利計劃——所有這些都透過一個平台進行。然後，員工可以選擇三種方式來使用帳戶資金：提供折扣產品和服務的 Forma Store、Forma Visa 卡或 Forma 世界一流的會員支援團隊支持的索賠報銷。 Forma 已幫助數百家全球最受尊敬的公司（包括 Stripe、Zoom、Lululemon 和 Affirm）為近百萬員工設計和支持靈活、包容的福利計劃。而且，我們取得了巨大的成功，會員的客戶保留率為 98%、NPS 為 75、CSAT 評級為 98。 Forma 得到了 Emergence Capital 和 Ribbit Capital 的支持，並因其指數級增長、軟體創新和「最佳工作場所」獲得了無數獎項。