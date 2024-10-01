生活方式支出帳戶 (LSA) 軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 阿爾及利亞

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生活方式支出帳戶 (LSA) 軟體使企業能夠創建一個個人化、以健康為導向的市場，員工可以使用指定的預算從選定的提供者購買專業的健康服務。雇主分配每月預算，員工可以專門在這個精心策劃的市場中花費。員工可以參加各種促進身心健康的活動和服務，例如舞蹈課程、網球課程或水療日。企業可以客製化該平台來定義哪些服務符合健康相關的條件，從而增強包容性。 這種方法可以提高員工士氣、減輕壓力、降低醫療成本、增強團隊凝聚力和維持生產力，從而使企業受益。雖然 LSA 軟體與企業健康軟體類似，但它提供了一種獨特的方法，允許員工個性化他們的福利以滿足他們的個人需求。這些平台通常與員工敬業度軟體集成，以監控公司文化和員工滿意度，並與福利管理軟體集成，以追蹤資金使用情況以及為員工健康購買的服務或產品類型。
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Awardco
award.co
Awardco 透過價值驅動的認可和獎勵來提高生產力、減少支出並建立文化。透過 Awardco 與 Amazon Business 和德勤的獨特合作關係，存取全球最大的獎勵網絡，並為您的員工獎勵獲得稅務合規支援。在一個簡單易用的平台上享受任何類型的美元兌美元識別計劃。
Compt
compt.io
Compt 是排名第一的津貼軟體，可根據公司的需求完全客製化，100% 符合 IRS 標準，並且能夠支援全球團隊。借助 Compt，您可以輕鬆提供現成的客製化福利津貼，讓您的員工滿意，而無需承擔管理員工福利或津貼計劃通常需要的行政負擔。從 25 個主要支出類別（例如健康與保健、學習與發展、膳食、手機）中進行選擇，並邀請您的員工使用他們的資金，而我們的軟體則負責管理其餘的支出。 Compt 讓您的員工定期更新其餘額和使用信息，保持全面的稅務合規性，並確保您的人力資源團隊擁有一個易於使用的中央平台來管理福利，該平台包容且靈活地滿足您企業的獨特需求。除了額外津貼和即期獎金功能外，Compt 還提供費...
Forma
joinforma.com
公司每年花費數百萬美元用於員工既不重視也不經常使用的員工福利。 Forma 成立於 2017 年，致力於透過挑戰傳統的一刀切方法來建立更好的模型。 Forma 靈活的福利軟體為員工提供更多選擇和靈活的福利津貼使用方式，幫助公司提供有競爭力的福利方案，同時降低成本和效率低下。該平台還為人力資源專業人員節省了無數時間來管理和支援各種單點解決方案。使用 Forma，公司可以從一系列產品中進行選擇，包括生活方式支出帳戶、健康支出帳戶、健康報銷安排、靈活支出帳戶等，以設計和提供客製化福利計劃——所有這些都透過一個平台進行。然後，員工可以選擇三種方式來使用帳戶資金：提供折扣產品和服務的 Forma Sto...
ThrivePass
thrivepass.com
ThrivePass 是一家快速發展的科技公司，致力於創新員工福利領域。他們的整體福利套件創造了支持員工在整個就業生命週期福祉的體驗。為此，公司透過卓越的服務和創新的福利技術使員工能夠蓬勃發展。 他們的福利範圍可以個人化，以滿足所有員工的需求。生活風格支出帳戶：Thrive Account 是一個線上員工報銷平台。員工可以瀏覽 100 多個報銷類別，或直接在整合的電子商務市場中申請資金。 學費報銷：ThrivePass 學費報銷是一個線上學費援助和還款平台，員工可以選擇註冊並獲得報銷，以加速學業或專業發展。 稅前帳戶：ThrivePass 管理 HSA、HRA、FSA 和通勤福利等所...
Espresa
espresa.com
Espresa 是一個軟體平台和供應商網絡，用於提供現場工作場所服務，幫助公司吸引和留住最優秀的人才，同時顯著提高他們的生產力。
Benepass
getbenepass.com
為以人為本的公司提供靈活的福利平台。 一刀切的員工福利並不適合當今的全球勞動力。為您的員工提供適合其生活方式的彈性福利。