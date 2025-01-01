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最受歡迎 最近新增 學習體驗平台（LXP） - 最受歡迎的應用程式

學習體驗平台 (LXP)，也稱為 LXP 或 LEP，由企業的人力資源和學習與發展 (L&D) 部門使用。這些平台提供可自訂的解決方案，旨在為員工提供個人化和用戶友好的學習體驗。 LXP 通常被稱為「Netflix 式」學習，有助於透過電腦和行動裝置輕鬆存取相關內容。 LEP 為公司提供廣泛的學習庫，包括內部和外部課程目錄、影片、播客、部落格、文章等。 LXP 讓員工能夠遵循適合其個人技能發展需求的適應性學習路徑。 將 LXP 與學習管理系統 (LMS) 區分開來非常重要。雖然 LMS 通常專注於出於合規性和企業培訓目的的目錄管理，但 LXP 為公司提供了可以按原樣使用、定製或重新創建的多功能內容庫。某些 LEP 甚至協助公司識別內部專業知識並管理專有知識庫。 公司可以整合 LXP 和 LMS 工具，以有效地創建、管理和監控整個組織的所有學習機會。