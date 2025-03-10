學習體驗平台（LXP） - 最受歡迎的應用程式 - 梵蒂岡

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學習體驗平台 (LXP)，也稱為 LXP 或 LEP，由企業的人力資源和學習與發展 (L&D) 部門使用。這些平台提供可自訂的解決方案，旨在為員工提供個人化和用戶友好的學習體驗。 LXP 通常被稱為「Netflix 式」學習，有助於透過電腦和行動裝置輕鬆存取相關內容。 LEP 為公司提供廣泛的學習庫，包括內部和外部課程目錄、影片、播客、部落格、文章等。 LXP 讓員工能夠遵循適合其個人技能發展需求的適應性學習路徑。 將 LXP 與學習管理系統 (LMS) 區分開來非常重要。雖然 LMS 通常專注於出於合規性和企業培訓目的的目錄管理，但 LXP 為公司提供了可以按原樣使用、定製或重新創建的多功能內容庫。某些 LEP 甚至協助公司識別內部專業知識並管理專有知識庫。 公司可以整合 LXP 和 LMS 工具，以有效地創建、管理和監控整個組織的所有學習機會。
提議新的應用程式
Howspace
howspace.com
Howspace是企業公司，學習服務和協會的知識工作者的協作學習與開發軟件。借助Howspace，您可以在不犧牲參與度的情況下擴大學習和發展計劃的影響。 Howspace賦予組織使他們的員工團結起來學習，協作和做出帶來影響的決策。它的平台指南共享旅程，可以與AI進行大規模對話，並確保每個人在創造影響方面發揮作用。 空間是理想的選擇： - 遠程，混合和異步協作 - 構想和頭腦風暴 - 戰略規劃和諮詢 - 研討會和活動 - 培訓計劃 - 員工入職和發展 - 組織轉型和變革管理 - 網絡和社區建設 - 還有更多！
CircleHD
circlehd.com
CircleHD是企業的視頻學習平台，旨在使員工參與度更高，更好的潛在客戶生成和更高的行動呼籲。
NovoEd
novoed.com
NovoEd 於 2012 年在史丹佛大學社交演算法實驗室成立，是一個能力建構平台，它將社交和協作學習結合起來，大規模釋放人類潛力並產生可衡量的影響。 3M、GE 和雀巢等大型企業與 NovoEd 合作，透過具有凝聚力和引人入勝的學習體驗，讓每個學習者處於觀點、應用和專業知識的交叉點，加速其關鍵業務計劃。 NovoEd 非常適合需要整合人力和技術技能的情境驅動和跨職能領域，它能夠讓學習得到深刻的感受和體驗，並迅速轉化為影響力。
OneRange
onerange.co
OneRange 開創了專業開發軟體的新時代，致力於消除持續學習的障礙。我們的創新平台使用戶能夠透過廣泛的精選資源市場輕鬆探索、存取和監督技能提升工作。我們透過以下方式完成使命： ● 利用數據和先進技術打造順暢的用戶體驗● 為每位用戶提供客製化的優質內容，無論提供者如何● 使企業能夠透過全面分析制定策略、監督和增強技能發展我們引領技能提升革命透過調整企業目標、個人願望和學習提供者的產品。我們專注於使用率和工作流程自動化，優化學習投資，節省客戶的時間和金錢。
5Mins AI
5mins.ai
5分鐘AI是一個遊戲化的微型學習平台，幫助員工快速提升硬技能、軟技能和生活技能，並提供個性化的學習內容。
Learnerbly
learnerbly.com
Learnerbly 是一個屢獲殊榮的 L&D 市場，讓員工可以存取來自 200 多家最佳學習內容提供者的專業規劃內容（包括課程、書籍、教練、電子學習訂閱等）。它使員工能夠以適合自己學習偏好和角色要求的方式擁有自己的學習旅程。雇主只需為使用的內容付費，而不是為員工訂閱未使用的企業範圍內的內容。借助Learnerbly，學習領導者通常會在3 倍以上的行業參與程度（每月40-60%）上看到更高的投資回報率，數百家客戶（包括Flutter、Ocado、King.com 和HelloFresh 等）證明了這一點。
BigSpring
bigspring.ai
BigSpring 是一個人工智慧驅動的工作支援平台。我們以人為本的方法讓銷售人員、合作夥伴、團隊和其他所有人跟上創新的步伐。我們幫助您快速向合適的人展示相關內容，支持輔導並提供見解，以便您可以擴大最佳實踐，讓每個人都喜歡您表現最好的人。 BigSpring 的業務範圍遍及全球，客戶包括 Google、Cisco、Pfizer、HSBC 等。
GoSkills
goskills.com
GoSkills 是一家領先的線上學習平台，致力於提供互動、個人化和令人難以抗拒的學習體驗。透過將強大的學習管理系統 (LMS) 和先進的學習體驗平台 (LXP) 合併到一個統一的中心，GoSkills 使組織能夠創建和管理引人入勝的學習體驗，從而提升其培訓計劃。 GoSkills 利用人工智慧 (AI) 的力量，促進個人化學習內容的發現和創建。該平台內建的課程產生器和人工智慧助理 Genie 簡化了課程創建，使任何人都可以輕鬆快速有效地創建精美的課程。 GoSkills 擁有一個屢獲殊榮的圖書館，包含 100 多門商業課程，全部由知名行業專家授課。課程是客製化、策劃、內部創建的，並定期更新，以確保每個級別都達到高品質標準。每門課程都採用遊戲化的微學習方法，確保學習既有趣又有效，從而提高參與度和學習保留率。
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey是一個個性化的員工開發平台，為企業提供了吸引員工的工具，並通過他們在整個員工的生命週期中（啟用，開發和保留他們）的方式來使他們能夠專業發展。 Juno之旅是世界上增長最快的公司用來創建員工和合作夥伴喜歡的學習和開發計劃的LMS，並帶來了底線影響。 只有Juno Journey才能使L+ D團隊無縫將相關的外部內容從100個以上的平台集成到每個員工的開發路徑中，並輕鬆跟踪和管理整個公司的學習旅行。結果是L+D團隊，他們花費更少的時間管理軟件，更多參與的員工以及在全球技術經濟中獲勝的公司。 高增長公司與Juno的朱諾之旅合作，以成長，互動，提高技能和保留其勞動力，這是傳統學習解決方案的一小部分和成本。
GlassFrog
glassfrog.com
GlassFrog是一款基於網絡的軟件，幫助組織定義角色、責任和決策過程，以促進自我組織和提高透明度與協作。
CLASSUM
classum.com
CLASSUM是一個雲端學習平台，促進學習者與教育者之間的溝通與互動，支援不同類型用戶參與合作學習。
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
Thriving Springs是一個基於生成AI的員工學習和參與平台，幫助企業入職、提升技能及留住員工，提供互動學習模塊和軟技能課程。
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn是一個學習管理平台，方便指派培訓和追蹤員工進度，並提供課程建設工具和預設課程庫。
BizLibrary
bizlibrary.com
BizLibrary是一個學習管理系統，支援企業提供員工培訓和發展計劃，並提供量身定制的學習體驗。
Eduflow
eduflow.com
Eduflow是一個適用於公司培訓和高等教育的協作學習平台，支持課程創建和同行評審，並可與現有的學習管理系統整合。
Mentessa
mentessa.com
您是否正在尋找一種解決方案來整合新員工，將他們聚集在一起，同時提高福祉和生產力——為每個人提供成功職業生涯的機會！ Mentessa 是一個協作學習平台，幫助員工基於技能共同學習和工作。它將工作場所轉變為社區，在團隊內部建立更牢固的聯繫，歡迎新人並幫助每個人感受到家庭的一部分。投資員工學習和發展，以人工智慧為動力，推動敬業度、創新和福祉。釋放 Mentessa 的力量，透過人工智慧驅動的技術體驗員工學習的全新境界。將您的工作場所轉變為一個繁榮的社區，慶祝協作，歡迎新人並支持每個人透過有意義的知識共享發揮最大潛力 - 所有這些都是為了最大限度地參與和創新而設計的！ Mentessa 邀請同事們聚在一起分享他們的知識，以便在員工職涯的任何階段造福每個人！它使團隊建立、協作和績效改進變得簡單而愉快——還有什麼更好的呢？透過以下方式支持連結學習文化： - 歡樂時光網絡（神秘午餐、虛擬咖啡聊天、飲水機比賽） - 同儕指導- 導師配對- 技能分享- DEI 溝通計畫- 習慣養成程序- 好友健身配對- CEO 約會在Mentessa，我們借助我們的人工智慧技術，讓合作變得比以往更加輕鬆。連接來自不同團隊和地點的同事從未如此簡單 - 無論您是在尋找個人聊天還是大型小組會議，這一切都可以在您的日曆中組織起來，無需您付出任何額外的努力！讓我們喝杯虛擬咖啡，聊聊天吧！我們的同儕指導計畫是聚會和交流想法的完美方式。我們不要忘記我們創新的跨團隊員工配對計劃，以前所未有的方式幫助工程滿足銷售或人力資源滿足行銷。新員工也會喜歡他們的好友計畫 - 準備好在他們上任時接受一些精彩的介紹！我們還有清爽的
360Learning
360learning.com
360Learning是協作學習管理系統，讓企業通過內部專家促進員工和合作夥伴的技能提升與學習。
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business幫助企業提供即時學習資源，提升員工技能，並可追蹤學習進度，支援客製化學習路徑。
Skillsoft
skillsoft.com
Skillsoft是一個企業學習平台，提供針對技能缺口的培訓、個性化學習路徑和進度跟踪工具，幫助員工發展技能。
OpenSesame
opensesame.com
OpenSesame是一個電子學習平台，提供各種培訓課程，並支援與學習管理系統的整合，幫助組織提升員工發展。
LinkedIn Learning
linkedin.com
LinkedIn學習是一個在線學習平台，提供超過21,000個課程，幫助用戶提升商業、技術和創意技能，支持個人及團隊學習。
Go1
go1.com
Go1是一個全球內容聚合平台，提供專業發展課程，支持與多個學習平台整合，幫助員工獲取所需知識和技能。
edX
edx.org
edX是一個在線學習平台，提供來自全球140所機構的2000多個免費課程，幫助用戶獲得新技能和證書。
Docebo
docebo.com
Docebo是一個雲端學習管理系統，提供在線培訓與學習追蹤，支援多種學習方式並可與第三方應用整合。
Degreed
degreed.com
Degreed是學習與職業發展平台，使用戶能夠評估技能、獲取培訓材料並縮小技能差距，促進持續學習和員工成長。
BrainStorm
brainstorminc.com
BrainStorm 是一個專為軟體採用設計的學習平台，幫助團隊加速入職、減少支援、提高使用度和深入參與。