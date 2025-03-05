學習體驗平台（LXP） - 最受歡迎的應用程式 - 烏克蘭

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學習體驗平台 (LXP)，也稱為 LXP 或 LEP，由企業的人力資源和學習與發展 (L&D) 部門使用。這些平台提供可自訂的解決方案，旨在為員工提供個人化和用戶友好的學習體驗。 LXP 通常被稱為「Netflix 式」學習，有助於透過電腦和行動裝置輕鬆存取相關內容。 LEP 為公司提供廣泛的學習庫，包括內部和外部課程目錄、影片、播客、部落格、文章等。 LXP 讓員工能夠遵循適合其個人技能發展需求的適應性學習路徑。 將 LXP 與學習管理系統 (LMS) 區分開來非常重要。雖然 LMS 通常專注於出於合規性和企業培訓目的的目錄管理，但 LXP 為公司提供了可以按原樣使用、定製或重新創建的多功能內容庫。某些 LEP 甚至協助公司識別內部專業知識並管理專有知識庫。 公司可以整合 LXP 和 LMS 工具，以有效地創建、管理和監控整個組織的所有學習機會。
提議新的應用程式
edX
edx.org
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Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business通過強大的內容市場提供新的，按需學習內容，幫助公司在當今迅速變化的工作場所中保持競爭力。我們的任務是幫助員工做接下來的任何事情 - 這是下一個要解決，學習技巧或掌握角色的項目。我們通過策劃了15,000多個Udemy頂級課程的集合（仍然僅佔Udemy課程集合的一小部分）。我們的內容涵蓋了各種關鍵業務和技術主題，從開發以及領導力，營銷，PM，設計和壓力管理。 Udemy Business努力為所有員工（全球化）提供真實的學習經驗，並跨主題專家以其母語教授的10種語言的主題（超越了內容配音和視頻字幕的傳統方法）。除了策劃的內容收集外，組織還可以在Udemy上託管和分發自己的專有內容。
LinkedIn Learning
linkedin.com
領先的在線學習平台LinkedIn Learning可幫助組織增加學習者的參與度，並發展他們今天和明天所需的技能。 Lynda.com的現實世界專家教授的16,000多門課程以及每週添加的50多門新課程 - 圖書館始終是最新的，最重要的業務，技術和創意內容。利用來自600百萬LinkedIn成員的見解，LinkedIn學習還提供了個性化的建議，將學習者與最相關的在線學習資源聯繫起來。有關更多信息，請訪問http://learning.linkedin.com。
Howspace
howspace.com
Howspace是企業公司，學習服務和協會的知識工作者的協作學習與開發軟件。借助Howspace，您可以在不犧牲參與度的情況下擴大學習和發展計劃的影響。 Howspace賦予組織使他們的員工團結起來學習，協作和做出帶來影響的決策。它的平台指南共享旅程，可以與AI進行大規模對話，並確保每個人在創造影響方面發揮作用。 空間是理想的選擇： - 遠程，混合和異步協作 - 構想和頭腦風暴 - 戰略規劃和諮詢 - 研討會和活動 - 培訓計劃 - 員工入職和發展 - 組織轉型和變革管理 - 網絡和社區建設 - 還有更多！
CircleHD
circlehd.com
CircleHD是企業的視頻學習平台，旨在使員工參與度更高，更好的潛在客戶生成和更高的行動呼籲。
NovoEd
novoed.com
NovoEd 於 2012 年在史丹佛大學社交演算法實驗室成立，是一個能力建構平台，它將社交和協作學習結合起來，大規模釋放人類潛力並產生可衡量的影響。 3M、GE 和雀巢等大型企業與 NovoEd 合作，透過具有凝聚力和引人入勝的學習體驗，讓每個學習者處於觀點、應用和專業知識的交叉點，加速其關鍵業務計劃。 NovoEd 非常適合需要整合人力和技術技能的情境驅動和跨職能領域，它能夠讓學習得到深刻的感受和體驗，並迅速轉化為影響力。
OneRange
onerange.co
OneRange 開創了專業開發軟體的新時代，致力於消除持續學習的障礙。我們的創新平台使用戶能夠透過廣泛的精選資源市場輕鬆探索、存取和監督技能提升工作。我們透過以下方式完成使命： ● 利用數據和先進技術打造順暢的用戶體驗● 為每位用戶提供客製化的優質內容，無論提供者如何● 使企業能夠透過全面分析制定策略、監督和增強技能發展我們引領技能提升革命透過調整企業目標、個人願望和學習提供者的產品。我們專注於使用率和工作流程自動化，優化學習投資，節省客戶的時間和金錢。
5Mins AI
5mins.ai
5分鐘是一個遊戲化的Tiktok風格的電子學習平台，受到了80多個國家 /地區成千上萬的團隊的喜愛。我們通過AI驅動的微學習來幫助員工在幾分鐘內建立努力，柔軟和生活技能，這是對每個用戶的角色，功能和願望的個性化的。大量的15,000多個微型課程圖書館涵蓋了關鍵的行業主題和200多個硬性，柔軟和生活技能，以建立全面的勞動力，並擁有您所需的所有人才和專業知識。我們的咬合大小的課程由150多個行業專家，教授，大學和領先的公司仔細策劃和教授。從倫敦商學院，Ahrefs，Gong，Terminus等人那裡學習關鍵技能。有多種語言和學習方式。與傳統的電子學習平台相比，我們提供的參與度高6倍。有關更多信息，請訪問：www.5mins.ai
Learnerbly
learnerbly.com
Learnerbly 是一個屢獲殊榮的 L&D 市場，讓員工可以存取來自 200 多家最佳學習內容提供者的專業規劃內容（包括課程、書籍、教練、電子學習訂閱等）。它使員工能夠以適合自己學習偏好和角色要求的方式擁有自己的學習旅程。雇主只需為使用的內容付費，而不是為員工訂閱未使用的企業範圍內的內容。借助Learnerbly，學習領導者通常會在3 倍以上的行業參與程度（每月40-60%）上看到更高的投資回報率，數百家客戶（包括Flutter、Ocado、King.com 和HelloFresh 等）證明了這一點。
BigSpring
bigspring.ai
BigSpring 是一個人工智慧驅動的工作支援平台。我們以人為本的方法讓銷售人員、合作夥伴、團隊和其他所有人跟上創新的步伐。我們幫助您快速向合適的人展示相關內容，支持輔導並提供見解，以便您可以擴大最佳實踐，讓每個人都喜歡您表現最好的人。 BigSpring 的業務範圍遍及全球，客戶包括 Google、Cisco、Pfizer、HSBC 等。
GoSkills
goskills.com
GoSkills 是一家領先的線上學習平台，致力於提供互動、個人化和令人難以抗拒的學習體驗。透過將強大的學習管理系統 (LMS) 和先進的學習體驗平台 (LXP) 合併到一個統一的中心，GoSkills 使組織能夠創建和管理引人入勝的學習體驗，從而提升其培訓計劃。 GoSkills 利用人工智慧 (AI) 的力量，促進個人化學習內容的發現和創建。該平台內建的課程產生器和人工智慧助理 Genie 簡化了課程創建，使任何人都可以輕鬆快速有效地創建精美的課程。 GoSkills 擁有一個屢獲殊榮的圖書館，包含 100 多門商業課程，全部由知名行業專家授課。課程是客製化、策劃、內部創建的，並定期更新，以確保每個級別都達到高品質標準。每門課程都採用遊戲化的微學習方法，確保學習既有趣又有效，從而提高參與度和學習保留率。
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey是一個個性化的員工開發平台，為企業提供了吸引員工的工具，並通過他們在整個員工的生命週期中（啟用，開發和保留他們）的方式來使他們能夠專業發展。 Juno之旅是世界上增長最快的公司用來創建員工和合作夥伴喜歡的學習和開發計劃的LMS，並帶來了底線影響。 只有Juno Journey才能使L+ D團隊無縫將相關的外部內容從100個以上的平台集成到每個員工的開發路徑中，並輕鬆跟踪和管理整個公司的學習旅行。結果是L+D團隊，他們花費更少的時間管理軟件，更多參與的員工以及在全球技術經濟中獲勝的公司。 高增長公司與Juno的朱諾之旅合作，以成長，互動，提高技能和保留其勞動力，這是傳統學習解決方案的一小部分和成本。
GlassFrog
glassfrog.com
GlassFrog 是一款基於網路的尖端軟體套件，徹底改變了敏捷性和組織清晰度。它不僅僅是另一個工具，而是對未來工作的一瞥。體驗敏捷軟體的強大功能，該軟體專為當代人員、專案和會議管理而精心打造。透過 GlassFrog 平台，每位員工都可以掌握世界級管理人員的技能。我們的人工智慧顧問根據您公司的背景、政策和目標量身定制，提供寶貴的指導。我們透過以下方式為組織賦能： 明確角色和責任：GlassFrog 允許組織定義和記錄角色、責任和領域，明確誰負責什麼以及誰做出哪些決策。視覺化組織結構：GlassFrog 提供了組織圈和角色的視覺化表示，讓您可以輕鬆理解組織不同部分之間的層級結構和關係。促進協作和溝通：GlassFrog 透過提供易於使用的平台來運行高效的會議以及跨團隊和角色共享資訊、操作和討論，從而實現無縫協作。支持治理流程：GlassFrog 幫助組織實施敏捷的治理流程，使任何人都可以提出對角色、職責和政策的變更建議，以便團隊能夠找到必要的最低限度的政策和控制措施，以確保一致性，而不會出現過度的官僚主義。追蹤進度和績效：GlassFrog 允許組織設定目標、定義指標並追蹤實現目標的進度。它提供了團隊、角色和個人績效的透明度。促進問責制和自主權：GlassFrog 透過幫助領導者和團隊定義明確的角色、期望和決策權，然後讓組織中的每個人都可以看到它們，來鼓勵問責制。它使個人能夠掌控自己的工作並盡可能做出自主決策，從而減少對經理和會議的依賴。欲了解更多信息，請訪問 https://www.glassfrog.com/
CLASSUM
classum.com
透過基於雲端的平台，課程成員可以透過貼文、生活會話、聊天和獨特的互動進行聯繫，CLASSUM 提供無縫通信，以增強所有線上或面對面的學習環境。 --- CLASSUM 由韓國科學技術院 (KAIST) 的兩名女學生 Chaerin Lee 和 Youjin Choi 於 2018 年創立，旨在解決她們作為學習者面臨的挑戰。僅僅 3 年後，CLASSUM 現已被全球 23 個國家的 3,700 多家機構使用，並持續打破溝通障礙，建構促進成長和協作的學習環境。用戶包括韓國科學技術院、延世大學和梨花女子大學等機構，以及 LG、三星電子、資生堂、現代、世界展望會和保誠集團等跨國公司。我們的目標是將學習者和教育者聚集在一個可以自由、舒適地交流的空間中。我們希望創造和擴大空間，讓課堂內外自然地進行健康的互動和協作。學習者可以在CLASSUM上自由互動，透過文字和其他適合數位時代溝通需求的媒體進行問答和討論。教育工作者使用 CLASSUM 與學生交流，學生的參與度得到了提高，管理工作也減少了。 2021 年 4 月，CLASSUM 籌集了 600 萬美元的 A 輪融資，由 Pearl Abyss Capital 和 Storm Ventures 以及現有投資者 Big Basin Capital 和 Smilegate Investment 領投。我們的創辦人兼執行長 Chaerin Lee 最近因 CLASSUM 應對教育溝通挑戰的創新方法而被評為福布斯 2021 年亞洲 30 位 30 歲以下精英成員。 CLASSUM 也於 2020 年入選 GSV 盃之一，該賽事重點關註六大洲鼓舞人心的教育科技和人才技術新創公司。
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
Thriving Springs 是一個由 Gen AI 驅動的員工學習和敬業度平台，透過互動式學習模組、基於情緒智商的軟技能課程和敬業度調查，幫助企業入職、提高技能和留住員工。該平台可以幫助企業使用生成式人工智慧大規模建立個人化學習旅程，從而降低每位員工的培訓成本並提高課程完成率。
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn是一種強大的學習管理解決方案，可讓您輕鬆分配培訓並跟踪員工進步。它的直觀課程構建器簡化了內容的創建，並且預先建造的課程庫提供了培訓和滿足您的勞動力需求。 https://auzmor.com/
BizLibrary
bizlibrary.com
在 BizLibrary，我們的使命是提高員工的技能，創造更好的工作場所，並盡我們的一份力量來建立一個更富有同情心和能力的未來。我們每天透過我們的創新平台、一流的內容和無與倫比的策略支援來支持組織的學習和發展需求，從而實現這些目標。借助 BizLibrary 提供支援的 L&D，員工能夠掌握目前工作所需的技能，並準備好迎接明天的新挑戰。
Eduflow
eduflow.com
Eduflow 是一個多功能的協作學習平台，非常適合企業培訓和高等教育。憑藉其現代、直覺的介面，您將能夠運行社交、協作學習體驗，吸引學習者並提高知識保留率。 Eduflow 可以作為您的 LMS，也可以與您現有的 LMS 整合。
Mentessa
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您是否正在尋找一種解決方案來整合新員工，將他們聚集在一起，同時提高福祉和生產力——為每個人提供成功職業生涯的機會！ Mentessa 是一個協作學習平台，幫助員工基於技能共同學習和工作。它將工作場所轉變為社區，在團隊內部建立更牢固的聯繫，歡迎新人並幫助每個人感受到家庭的一部分。投資員工學習和發展，以人工智慧為動力，推動敬業度、創新和福祉。釋放 Mentessa 的力量，透過人工智慧驅動的技術體驗員工學習的全新境界。將您的工作場所轉變為一個繁榮的社區，慶祝協作，歡迎新人並支持每個人透過有意義的知識共享發揮最大潛力 - 所有這些都是為了最大限度地參與和創新而設計的！ Mentessa 邀請同事們聚在一起分享他們的知識，以便在員工職涯的任何階段造福每個人！它使團隊建立、協作和績效改進變得簡單而愉快——還有什麼更好的呢？透過以下方式支持連結學習文化： - 歡樂時光網絡（神秘午餐、虛擬咖啡聊天、飲水機比賽） - 同儕指導- 導師配對- 技能分享- DEI 溝通計畫- 習慣養成程序- 好友健身配對- CEO 約會在Mentessa，我們借助我們的人工智慧技術，讓合作變得比以往更加輕鬆。連接來自不同團隊和地點的同事從未如此簡單 - 無論您是在尋找個人聊天還是大型小組會議，這一切都可以在您的日曆中組織起來，無需您付出任何額外的努力！讓我們喝杯虛擬咖啡，聊聊天吧！我們的同儕指導計畫是聚會和交流想法的完美方式。我們不要忘記我們創新的跨團隊員工配對計劃，以前所未有的方式幫助工程滿足銷售或人力資源滿足行銷。新員工也會喜歡他們的好友計畫 - 準備好在他們上任時接受一些精彩的介紹！我們還有清爽的
360Learning
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360Learning 是用於協作學習的 LMS。我們透過將公司的專家轉變為員工、客戶和合作夥伴成長的支持者，幫助公司從內部提陞技能。
Skillsoft
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關於 Skillsoft Skillsoft（NYSE：SKIL）提供變革性的學習體驗，推動組織和人員共同成長。該公司與企業組織合作，為全球學習者社群提供服務，幫助今天的員工為明天的經濟做好準備。借助 Skillsoft，客戶可以獲得混合、多模式的學習體驗，這些體驗不僅僅是培養技能，還可以培養一支能力更強、適應性更強、更敬業的員工隊伍。透過一流的內容組合、個人化且與客戶需求相關的平台、世界一流的技術和廣泛的合作夥伴生態系統，Skillsoft 透過克服關鍵技能差距和提升員工及其組織的持續成長和績效。 。了解更多信息，請訪問 www.skillsoft.com
OpenSesame
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我們幫助培養世界上最俱生產力和最受尊敬的勞動力。憑藉來自世界頂級出版商的最全面的電子學習課程目錄，我們將在每一步為您提供幫助，從查找課程、將它們映射到您的核心能力、將它們與您的LMS 同步，到提高利用率和改進您的L&D 計劃。您不僅可以靈活地從 OpenSesame 獲得多種購買選項，而且您會發現使用和管理電子學習課程非常簡單。我們精心策劃的目錄包括數千門課程，涵蓋商業技能、合規性、安全、技術、認證和行業特定主題。一些關鍵主題領域包括：業務技能- 溝通- 管理- 領導力- 專案管理- 客戶服務合規性- 人力資源合規性- 工作場所和性騷擾- 隱私- HIPAA - GDPR 領導力和管理- 輔導- 鼓舞人心的領導力- 使命、願景和價值設定- 授權- 變革管理合規性- 人力資源合規性- 工作場所和性騷擾- 隱私- HIPAA - GDPR 多元化、公平性和包容性- 建立多元化團隊-跨文化能力- 包容性領導- 無意識偏見- 尊重安全- 工作場所安全- OSHA - 環境安全- 危險材料- 個人防護裝備(PPE) 技術- 軟體- 程式設計- 資訊安全- 機器學習- 資料分析健康- 壓力管理- 個人發展- 企業健康- 心理健康- 正念與冥想認證- CompTIA® - Microsoft ® - PMI® - 敏捷 - 六西格瑪
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Go1 是一家全球內容聚合商，擁有世界上最多樣化的專業發展課程和培訓庫。只需一次訂閱，L&D 領導者就可以利用來自 250 多家行業領先內容提供商的人工智慧增強發現和管理工具，在正確的時間向正確的員工提供正確的內容。我們與 70 多個領先的學習平台和工作場所應用程式集成，使您的團隊能夠透過現有解決方案利用 Go1。
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Docebo是世界上最強大的學習平台，旨在直觀地為管理員，吸引學習者，並為企業變革。主要差異化者包括： - 向包括員工，客戶和合作夥伴在內的多個受眾提供超情學習經驗的能力。所有這些體驗都可以從一個平台上獨特地品牌和中央管理。 - 行業最先進的AI功能。客戶可以自動化手動任務，例如註冊，翻譯和內容分類。借助用於學習的生成AI，客戶只需單擊幾下即可創建有效的課程材料。 - 隨著您擴展到新的和更大的學習受眾，地理，語言等方面，隨著您的組織擴展的力量。 - 移動應用程序以及與所有主要軟件的集成，包括Salesforce和Microsoft團隊。
Degreed
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你有能力迎接明天嗎？ Degreed 透過單一、流暢的技能發展經驗將學習和職業發展與商業機會聯繫起來，因此您的組織和員工隨時準備好清除下一個重大障礙。
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為您的團隊配備唯一專為軟體採用而打造的學習平台。加速入職、減少支持、加深參與並增加使用。無論您是新客戶入職的解決方案提供者、需要更可擴展的方式來管理最終用戶培訓的IT 團隊，還是專注於讓員工加入公司技術堆疊的L&D 團隊，BrainStorm 都將使您的工作更輕鬆，並獲得成果更好的。啟動暗黑用戶 – BrainStorm 是唯一主動針對尚未登入的授權使用者的學習平台。當您轉換暗用戶時，您的使用影響將從增量變為指數。加速採用－不僅教導使用者如何使用，還教導他們何時以及為何使用功能和應用程式。 BrainStorm 旨在實現自動化培訓，讓人們改變工作方式。擴大功能使用－推動更深入、更廣泛的功能採用。幫助更多用戶超越基礎知識，將他們的工具整合到日常工作流程中。 腦力激盪特點： * 有針對性的溝通：透過及時的溝通來激發使用者行動，吸引並啟動不參與的學習者。 * 角色為基礎的學習：按小組組織的自訂內容流可確保為正確的受眾提供正確的內容。 * 課程創作：將您的學習資源上傳並組裝到 BrainStorm Flows™ 中，這是一種自適應工作流程，可為每個學習者提供相關、及時的學習。 * 分支：在任何流程中新增分支，以建立與使用者下一步想要學習的內容一致的個人化學習體驗。 * 內容包：BrainStorm 有數百個預先建置的學習體驗供您使用或修改，以便您可以立即投入使用。 報告：透過動態報告了解是什麼推動了行為變化。