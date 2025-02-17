學習體驗平台（LXP） - 最受歡迎的應用程式 - 敘利亞

Mentessa

mentessa.com

您是否正在尋找一種解決方案來整合新員工，將他們聚集在一起，同時提高福祉和生產力——為每個人提供成功職業生涯的機會！ Mentessa 是一個協作學習平台，幫助員工基於技能共同學習和工作。它將工作場所轉變為社區，在團隊內部建立更牢固的聯繫，歡迎新人並幫助每個人感受到家庭的一部分。投資員工學習和發展，以人工智慧為動力，推動敬業度、創新和福祉。釋放 Mentessa 的力量，透過人工智慧驅動的技術體驗員工學習的全新境界。將您的工作場所轉變為一個繁榮的社區，慶祝協作，歡迎新人並支持每個人透過有意義的知識共享發揮最大潛力 - 所有這些都是為了最大限度地參與和創新而設計的！ Mentessa 邀請同事們聚在一起分享他們的知識，以便在員工職涯的任何階段造福每個人！它使團隊建立、協作和績效改進變得簡單而愉快——還有什麼更好的呢？透過以下方式支持連結學習文化： - 歡樂時光網絡（神秘午餐、虛擬咖啡聊天、飲水機比賽） - 同儕指導- 導師配對- 技能分享- DEI 溝通計畫- 習慣養成程序- 好友健身配對- CEO 約會在Mentessa，我們借助我們的人工智慧技術，讓合作變得比以往更加輕鬆。連接來自不同團隊和地點的同事從未如此簡單 - 無論您是在尋找個人聊天還是大型小組會議，這一切都可以在您的日曆中組織起來，無需您付出任何額外的努力！讓我們喝杯虛擬咖啡，聊聊天吧！我們的同儕指導計畫是聚會和交流想法的完美方式。我們不要忘記我們創新的跨團隊員工配對計劃，以前所未有的方式幫助工程滿足銷售或人力資源滿足行銷。新員工也會喜歡他們的好友計畫 - 準備好在他們上任時接受一些精彩的介紹！我們還有清爽的