學習體驗平台（LXP） - 最受歡迎的應用程式 - 根息

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學習體驗平台 (LXP)，也稱為 LXP 或 LEP，由企業的人力資源和學習與發展 (L&D) 部門使用。這些平台提供可自訂的解決方案，旨在為員工提供個人化和用戶友好的學習體驗。 LXP 通常被稱為「Netflix 式」學習，有助於透過電腦和行動裝置輕鬆存取相關內容。 LEP 為公司提供廣泛的學習庫，包括內部和外部課程目錄、影片、播客、部落格、文章等。 LXP 讓員工能夠遵循適合其個人技能發展需求的適應性學習路徑。 將 LXP 與學習管理系統 (LMS) 區分開來非常重要。雖然 LMS 通常專注於出於合規性和企業培訓目的的目錄管理，但 LXP 為公司提供了可以按原樣使用、定製或重新創建的多功能內容庫。某些 LEP 甚至協助公司識別內部專業知識並管理專有知識庫。 公司可以整合 LXP 和 LMS 工具，以有效地創建、管理和監控整個組織的所有學習機會。
提議新的應用程式
edX
edx.org
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LinkedIn Learning
linkedin.com
LinkedIn Learning 是領先的線上學習平台，可協助組織提高學習者的參與度並培養他們當前和未來所需的技能。該圖書館擁有由 Lynda.com 的現實世界專家教授的 16,000 多門課程，並且每週新增 50 多門新課程，始終提供最熱門的商業、技術和創意內容。 LinkedIn Learning 借鑒 6 億多 LinkedIn 會員的見解，也提供個人化推薦，將學習者與最相關的線上學習資源連結起來。欲了解更多信息，請訪問 http://learning.linkedin.com。
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business 透過強大的內容市場提供新鮮的、隨選的學習內容，幫助公司在當今快速變化的工作場所中保持競爭力。我們的使命是幫助員工完成接下來要做的任何事情——無論是下一個要解決的專案、要學習的技能還是要掌握的角色。為此，我們精選了 15,000 多門 Udemy 頂級課程（仍然只佔整個 Udemy 課程集合的一小部分）。我們的內容涵蓋各種關鍵業務和技術主題，從開發和 IT 到領導力、行銷、PM、設計和壓力管理。 Udemy Business 致力於為全球所有員工提供真實的學習體驗，並提供 10 種語言的熱門主題，由主題專家用母語教授（超越內容配音和視訊字幕的傳統方法）。除了精選的內...
Skillsoft
skillsoft.com
關於 Skillsoft Skillsoft（NYSE：SKIL）提供變革性的學習體驗，推動組織和人員共同成長。該公司與企業組織合作，為全球學習者社群提供服務，幫助今天的員工為明天的經濟做好準備。借助 Skillsoft，客戶可以獲得混合、多模式的學習體驗，這些體驗不僅僅是培養技能，還可以培養一支能力更強、適應性更強、更敬業的員工隊伍。透過一流的內容組合、個人化且與客戶需求相關的平台、世界一流的技術和廣泛的合作夥伴生態系統，Skillsoft 透過克服關鍵技能差距和提升員工及其組織的持續成長和績效。 。了解更多信息，請訪問 www.skillsoft.com
360Learning
360learning.com
360Learning 是用於協作學習的 LMS。我們透過將公司的專家轉變為員工、客戶和合作夥伴成長的支持者，幫助公司從內部提陞技能。
Degreed
degreed.com
你有能力迎接明天嗎？ Degreed 透過單一、流暢的技能發展經驗將學習和職業發展與商業機會聯繫起來，因此您的組織和員工隨時準備好清除下一個重大障礙。
Docebo
docebo.com
Docebo 是世界上最強大的學習平台，旨在為管理員提供直覺的體驗，為學習者提供吸引力，為企業提供變革性的平台。主要差異包括： - 能夠為多個受眾（包括員工、客戶和合作夥伴）提供超個人化的學習體驗。所有這些體驗都可以透過單一平台進行獨特的品牌化和集中管理。 - 業界最先進的AI能力。客戶可以自動執行註冊、翻譯和內容分類等手動任務。透過專為學習而建構的生成式人工智慧，客戶只需點擊幾下即可建立有效的課程材料。 - 當您擴展到新的、更大的學習受眾、地理位置、語言等時，您可以與您的組織一起擴展。 - 行動應用程式並與所有主要軟體集成，包括 Salesforce 和 Microsoft Teams。
BrainStorm
brainstorminc.com
為您的團隊配備唯一專為軟體採用而打造的學習平台。加速入職、減少支持、加深參與並增加使用。無論您是新客戶入職的解決方案提供者、需要更可擴展的方式來管理最終用戶培訓的IT 團隊，還是專注於讓員工加入公司技術堆疊的L&D 團隊，BrainStorm 都將使您的工作更輕鬆，並獲得成果更好的。啟動暗黑用戶 – BrainStorm 是唯一主動針對尚未登入的授權使用者的學習平台。當您轉換暗用戶時，您的使用影響將從增量變為指數。加速採用－不僅教導使用者如何使用，還教導他們何時以及為何使用功能和應用程式。 BrainStorm 旨在實現自動化培訓，讓人們改變工作方式。擴大功能使用－推動更深入、更廣泛的功能採用...
Eduflow
eduflow.com
Eduflow 是一個多功能的協作學習平台，非常適合企業培訓和高等教育。憑藉其現代、直覺的介面，您將能夠運行社交、協作學習體驗，吸引學習者並提高知識保留率。 Eduflow 可以作為您的 LMS，也可以與您現有的 LMS 整合。
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
Thriving Springs 是一個由 Gen AI 驅動的員工學習和敬業度平台，透過互動式學習模組、基於情緒智商的軟技能課程和敬業度調查，幫助企業入職、提高技能和留住員工。該平台可以幫助企業使用生成式人工智慧大規模建立個人化學習旅程，從而降低每位員工的培訓成本並提高課程完成率。
OpenSesame
opensesame.com
我們幫助培養世界上最俱生產力和最受尊敬的勞動力。憑藉來自世界頂級出版商的最全面的電子學習課程目錄，我們將在每一步為您提供幫助，從查找課程、將它們映射到您的核心能力、將它們與您的LMS 同步，到提高利用率和改進您的L&D 計劃。您不僅可以靈活地從 OpenSesame 獲得多種購買選項，而且您會發現使用和管理電子學習課程非常簡單。我們精心策劃的目錄包括數千門課程，涵蓋商業技能、合規性、安全、技術、認證和行業特定主題。一些關鍵主題領域包括：業務技能- 溝通- 管理- 領導力- 專案管理- 客戶服務合規性- 人力資源合規性- 工作場所和性騷擾- 隱私- HIPAA - GDPR 領導力和管理- 輔導...
BizLibrary
bizlibrary.com
在 BizLibrary，我們的使命是提高員工的技能，創造更好的工作場所，並盡我們的一份力量來建立一個更富有同情心和能力的未來。我們每天透過我們的創新平台、一流的內容和無與倫比的策略支援來支持組織的學習和發展需求，從而實現這些目標。借助 BizLibrary 提供支援的 L&D，員工能夠掌握目前工作所需的技能，並準備好迎接明天的新挑戰。
Go1
go1.com
Go1 是一家全球內容聚合商，擁有世界上最多樣化的專業發展課程和培訓庫。只需一次訂閱，L&D 領導者就可以利用來自 250 多家行業領先內容提供商的人工智慧增強發現和管理工具，在正確的時間向正確的員工提供正確的內容。我們與 70 多個領先的學習平台和工作場所應用程式集成，使您的團隊能夠透過現有解決方案利用 Go1。
5Mins AI
5mins.ai
5Mins 是一個遊戲化、TikTok 風格的電子學習平台，受到 80 多個國家數千個團隊的喜愛。我們透過人工智慧驅動的微學習，根據每個使用者的角色、職能和願望進行個人化定制，幫助員工在幾分鐘內培養所需的硬技能、軟技能和生活技能。內容豐富的 15,000 多個微課程庫涵蓋了關鍵行業主題和 200 多種硬技能、軟技能和生活技能，可打造一支擁有您所需的所有才能和專業知識的全面發展的員工隊伍。我們的小課程由 150 多名行業專家、教授、大學和領先公司精心策劃和講授。從倫敦商學院、Ahrefs、Gong、Terminus 等數百所院校學習關鍵技能。有多種語言和學習方式可供選擇。我們的參與度是傳統電子學...
CLASSUM
classum.com
透過基於雲端的平台，課程成員可以透過貼文、生活會話、聊天和獨特的互動進行聯繫，CLASSUM 提供無縫通信，以增強所有線上或面對面的學習環境。 --- CLASSUM 由韓國科學技術院 (KAIST) 的兩名女學生 Chaerin Lee 和 Youjin Choi 於 2018 年創立，旨在解決她們作為學習者面臨的挑戰。僅僅 3 年後，CLASSUM 現已被全球 23 個國家的 3,700 多家機構使用，並持續打破溝通障礙，建構促進成長和協作的學習環境。用戶包括韓國科學技術院、延世大學和梨花女子大學等機構，以及 LG、三星電子、資生堂、現代、世界展望會和保誠集團等跨國公司。我們的目標是將學習...
Auzmor Learn
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Auzmor Learn 是一款強大的學習管理解決方案，可讓您輕鬆分配培訓並追蹤員工進度。其直覺的課程建立器簡化了內容創建，預建課程庫可提供您的員工所需的培訓和技能提升。 https://auzmor.com/
GlassFrog
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GlassFrog 是一款基於網路的尖端軟體套件，徹底改變了敏捷性和組織清晰度。它不僅僅是另一個工具，而是對未來工作的一瞥。體驗敏捷軟體的強大功能，該軟體專為當代人員、專案和會議管理而精心打造。透過 GlassFrog 平台，每位員工都可以掌握世界級管理人員的技能。我們的人工智慧顧問根據您公司的背景、政策和目標量身定制，提供寶貴的指導。我們透過以下方式為組織賦能： 明確角色和責任：GlassFrog 允許組織定義和記錄角色、責任和領域，明確誰負責什麼以及誰做出哪些決策。視覺化組織結構：GlassFrog 提供了組織圈和角色的視覺化表示，讓您可以輕鬆理解組織不同部分之間的層級結構和關係。促進協作...
Howspace
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Howspace 是用於轉型設計和實施的一體化平台。 Howspace 使組織能夠將員工聚集在一起學習、協作並做出能夠產生影響的決策。我們的平台引導共享旅程，理解與人工智慧的大規模對話，並確保每個人都在創造影響力方面發揮作用。 Howspace 非常適合： - 遠距、混合和非同步協作 - 構思和集思廣益 - 策略規劃和諮詢 - 研討會和活動 - 培訓計劃 - 員工入職和發展 - 組織轉型和變革管理 - 網路和社區建設 - 等等！範本庫：您現在可以使用我們的任何社群範本開始您的協作專案！
NovoEd
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NovoEd 於 2012 年在史丹佛大學社交演算法實驗室成立，是一個能力建構平台，它將社交和協作學習結合起來，大規模釋放人類潛力並產生可衡量的影響。 3M、GE 和雀巢等大型企業與 NovoEd 合作，透過具有凝聚力和引人入勝的學習體驗，讓每個學習者處於觀點、應用和專業知識的交叉點，加速其關鍵業務計劃。 NovoEd 非常適合需要整合人力和技術技能的情境驅動和跨職能領域，它能夠讓學習得到深刻的感受和體驗，並迅速轉化為影響力。
BigSpring
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BigSpring 是一個人工智慧驅動的工作支援平台。我們以人為本的方法讓銷售人員、合作夥伴、團隊和其他所有人跟上創新的步伐。我們幫助您快速向合適的人展示相關內容，支持輔導並提供見解，以便您可以擴大最佳實踐，讓每個人都喜歡您表現最好的人。 BigSpring 的業務範圍遍及全球，客戶包括 Google、Cisco、Pfizer、HSBC 等。
GoSkills
goskills.com
GoSkills 是一家領先的線上學習平台，致力於提供互動、個人化和令人難以抗拒的學習體驗。透過將強大的學習管理系統 (LMS) 和先進的學習體驗平台 (LXP) 合併到一個統一的中心，GoSkills 使組織能夠創建和管理引人入勝的學習體驗，從而提升其培訓計劃。 GoSkills 利用人工智慧 (AI) 的力量，促進個人化學習內容的發現和創建。該平台內建的課程產生器和人工智慧助理 Genie 簡化了課程創建，使任何人都可以輕鬆快速有效地創建精美的課程。 GoSkills 擁有一個屢獲殊榮的圖書館，包含 100 多門商業課程，全部由知名行業專家授課。課程是客製化、策劃、內部創建的，並定期更新，...
Mentessa
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CircleHD
circlehd.com
CircleHD 是一個以企業為導向的視訊學習平台，旨在提高員工參與度、更好地發掘潛在客戶並提高行動號召力。
OneRange
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OneRange 開創了專業開發軟體的新時代，致力於消除持續學習的障礙。我們的創新平台使用戶能夠透過廣泛的精選資源市場輕鬆探索、存取和監督技能提升工作。我們透過以下方式完成使命： ● 利用數據和先進技術打造順暢的用戶體驗● 為每位用戶提供客製化的優質內容，無論提供者如何● 使企業能夠透過全面分析制定策略、監督和增強技能發展我們引領技能提升革命透過調整企業目標、個人願望和學習提供者的產品。我們專注於使用率和工作流程自動化，優化學習投資，節省客戶的時間和金錢。
Learnerbly
learnerbly.com
Learnerbly 是一個屢獲殊榮的 L&D 市場，讓員工可以存取來自 200 多家最佳學習內容提供者的專業規劃內容（包括課程、書籍、教練、電子學習訂閱等）。它使員工能夠以適合自己學習偏好和角色要求的方式擁有自己的學習旅程。雇主只需為使用的內容付費，而不是為員工訂閱未使用的企業範圍內的內容。借助Learnerbly，學習領導者通常會在3 倍以上的行業參與程度（每月40-60%）上看到更高的投資回報率，數百家客戶（包括Flutter、Ocado、King.com 和HelloFresh 等）證明了這一點。
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey 是世界上發展最快的公司用來創建員工和合作夥伴喜愛的學習和發展計劃的 LMS，並可提高利潤。