學習體驗平台（LXP） - 最受歡迎的應用程式

學習體驗平台 (LXP)，也稱為 LXP 或 LEP，由企業的人力資源和學習與發展 (L&D) 部門使用。這些平台提供可自訂的解決方案，旨在為員工提供個人化和用戶友好的學習體驗。 LXP 通常被稱為「Netflix 式」學習，有助於透過電腦和行動裝置輕鬆存取相關內容。 LEP 為公司提供廣泛的學習庫，包括內部和外部課程目錄、影片、播客、部落格、文章等。 LXP 讓員工能夠遵循適合其個人技能發展需求的適應性學習路徑。 將 LXP 與學習管理系統 (LMS) 區分開來非常重要。雖然 LMS 通常專注於出於合規性和企業培訓目的的目錄管理，但 LXP 為公司提供了可以按原樣使用、定製或重新創建的多功能內容庫。某些 LEP 甚至協助公司識別內部專業知識並管理專有知識庫。 公司可以整合 LXP 和 LMS 工具，以有效地創建、管理和監控整個組織的所有學習機會。
提議新的應用程式
edX
edx.org
edX是一個在線學習平台，提供來自全球140所機構的2000多個免費課程，幫助用戶獲得新技能和證書。
LinkedIn Learning
linkedin.com
LinkedIn學習是一個在線學習平台，提供超過21,000個課程，幫助用戶提升商業、技術和創意技能，支持個人及團隊學習。
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business幫助企業提供即時學習資源，提升員工技能，並可追蹤學習進度，支援客製化學習路徑。
Skillsoft
skillsoft.com
Skillsoft是一個企業學習平台，提供針對技能缺口的培訓、個性化學習路徑和進度跟踪工具，幫助員工發展技能。
360Learning
360learning.com
360Learning是協作學習管理系統，讓企業通過內部專家促進員工和合作夥伴的技能提升與學習。
Degreed
degreed.com
Degreed是學習與職業發展平台，使用戶能夠評估技能、獲取培訓材料並縮小技能差距，促進持續學習和員工成長。
Docebo
docebo.com
Docebo是一個雲端學習管理系統，提供在線培訓與學習追蹤，支援多種學習方式並可與第三方應用整合。
OpenSesame
opensesame.com
OpenSesame是一個電子學習平台，提供各種培訓課程，並支援與學習管理系統的整合，幫助組織提升員工發展。
GlassFrog
glassfrog.com
GlassFrog是一款基於網絡的軟件，幫助組織定義角色、責任和決策過程，以促進自我組織和提高透明度與協作。
Eduflow
eduflow.com
Eduflow是一個適用於公司培訓和高等教育的協作學習平台，支持課程創建和同行評審，並可與現有的學習管理系統整合。
BrainStorm
brainstorminc.com
BrainStorm 是一個專為軟體採用設計的學習平台，幫助團隊加速入職、減少支援、提高使用度和深入參與。
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
Thriving Springs是一個基於生成AI的員工學習和參與平台，幫助企業入職、提升技能及留住員工，提供互動學習模塊和軟技能課程。
Go1
go1.com
Go1是一個全球內容聚合平台，提供專業發展課程，支持與多個學習平台整合，幫助員工獲取所需知識和技能。
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey 是一個個性化的員工發展平台，幫助企業提升員工培訓、管理及留才，集成外部內容以支持學習之旅。
BizLibrary
bizlibrary.com
BizLibrary是一個學習管理系統，支援企業提供員工培訓和發展計劃，並提供量身定制的學習體驗。
NovoEd
novoed.com
NovoEd是一個教育平台，促進社交與協作學習，支持創建在線課程和培訓，專注於提升學習成效與進度評估。
CLASSUM
classum.com
CLASSUM是一個雲端學習平台，促進學習者與教育者之間的溝通與互動，支援不同類型用戶參與合作學習。
5Mins AI
5mins.ai
5分鐘AI是一個遊戲化的微型學習平台，幫助員工快速提升硬技能、軟技能和生活技能，並提供個性化的學習內容。
BigSpring
bigspring.ai
BigSpring 是一個以 AI 驅動的工作增能平台，提供工具以提升生產力，簡化工作流程，並促進團隊協作。
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn是一個學習管理平台，方便指派培訓和追蹤員工進度，並提供課程建設工具和預設課程庫。
GoSkills
goskills.com
GoSkills是一個線上學習平台，提供互動式和個性化的學習體驗，支持課程創建和管理，並包含100多個業務課程。
Howspace
howspace.com
Howspace是一款協作學習與發展軟體，旨在促進企業內部的學習、合作及決策，適用於遠程和混合模式的團隊。
Learnerbly
learnerbly.com
Learnerbly是一個學習與發展平台，提供員工訪問精選內容，支持個性化學習，並提高參與度與績效。
Mentessa
mentessa.com
Mentessa 是一個協作學習平台，幫助員工根據技能共同學習和工作，加強團隊聯繫，支持新員工融入和提高員工福祉與生產力。
OneRange
onerange.co
OneRange 是專業發展軟體平台，提供資源以支持持續學習，幫助用戶有效管理技能提升和企業分析。
CircleHD
circlehd.com
CircleHD是一個企業視頻學習平台，旨在提升員工參與度、改善潛在客戶生成和提高行動呼籲效果。