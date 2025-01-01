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領導力培訓公司 - 最受歡迎的應用程式

專門從事領導力培訓的公司為高階主管發展提供外包解決方案。這些組織執行結構化培訓計劃，以現場或虛擬方式舉辦課程。他們的服務包括廣泛的領導技能提升和專業的行業專業知識。除了正式培訓外，這些提供者還經常組織非正式活動，並專注於團隊凝聚力等領域。企業與這些提供者合作以提高其管理人員的效率。

提議新的應用程式


Hone

Hone

honehq.com

Hone 提供可擴展的實時虛擬員工培訓，專注於領導力和DEIB課程，幫助員工提升相關技能，支持持續發展。

Launch 360

Launch 360

launch-360.com

Launch 360是一款360度反饋領導力評估工具，幫助評估組織內個人的領導技能及能力，並提供匿名、簡易的自我管理方式。

Lingo Live

Lingo Live

lingolive.com

Lingo Live 提供量身訂做的溝通教練課程，幫助團隊提升自信，達成公司目標。

LEADx

LEADx

leadx.org

LEADx應用程式提供領導力發展和個人成長的工具，幫助用戶提升領導能力和生產力，並追蹤專業及個人目標的進展。

Wildsparq

Wildsparq

wildsparq.com

Wildeparq是一個團隊領導力發展平台，旨在促進個人和專業成長，提供可擴展且符合組織需求的系統。

Qtrainers

Qtrainers

qtrainers.com

Qtrainers 是一個平台，幫助企業與企業培訓師互相連接。用戶可以搜尋和發現城市內即將舉辦的訓練活動。

JourneyLab

JourneyLab

journeylab.io

JourneyLab 是一個商業結果平台，幫助組織聚焦於關鍵成果，提供透明度與清晰度，並支援團隊迅速交付價值。

Coachello

Coachello

coachello.io

Coachello是一款數據驅動的個人化支持應用，提供全方位的教練服務，隨時透過MS Teams和Slack獲取即時幫助。

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