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專門從事領導力培訓的公司為高階主管發展提供外包解決方案。這些組織執行結構化培訓計劃，以現場或虛擬方式舉辦課程。他們的服務包括廣泛的領導技能提升和專業的行業專業知識。除了正式培訓外，這些提供者還經常組織非正式活動，並專注於團隊凝聚力等領域。企業與這些提供者合作以提高其管理人員的效率。
提議新的應用程式
Hone
honehq.com
Hone 提供可擴展的實時虛擬員工培訓，專注於領導力和DEIB課程，幫助員工提升相關技能，支持持續發展。
Launch 360
launch-360.com
Launch 360是一款360度反饋領導力評估工具，幫助評估組織內個人的領導技能及能力，並提供匿名、簡易的自我管理方式。
Lingo Live
lingolive.com
Lingo Live 提供量身訂做的溝通教練課程，幫助團隊提升自信，達成公司目標。
LEADx
leadx.org
LEADx應用程式提供領導力發展和個人成長的工具，幫助用戶提升領導能力和生產力，並追蹤專業及個人目標的進展。
Wildsparq
wildsparq.com
Wildeparq是一個團隊領導力發展平台，旨在促進個人和專業成長，提供可擴展且符合組織需求的系統。
Qtrainers
qtrainers.com
Qtrainers 是一個幫助企業與企業培訓師建立聯繫的平台，反之亦然。搜尋並發現您所在城市附近即將舉辦的培訓活動。
JourneyLab
journeylab.io
JourneyLab 是新的業務成果平台，可協助組織更專注於重要的事情。該平台有助於提高您想要實現的結果的透明度和清晰度，同時擁有內建工具來培養整個組織實現這些結果所需的紀律。它適用於： - 正在經歷轉型、成長和交易的公司- 將人置於變革中心以獲得更好結果的高管- 想要被傾聽、信任和支持以交付成果的團隊該平台： 1. 使高管和管理人員透過無縫促進整個組織的資訊流來做出更好、更全面的決策2. 透過為團隊提供可按需使用的模組化工具、工作流程和模板，使團隊能夠快速交付價值該平台的建置靈活且適應性強- 在組織營運環境不斷變化的環境中，JourneyLab 的平台可以快速實施，並將與您的人員和流程配合，以提升您的規劃和交付能力。我們的目的是幫助組織更有效地工作並適應未來。我們希望為更多的公司提供適應性規劃，同時幫助更多的人透過有意義的工作釋放自己的潛力，我們相信它們可以並行不悖。我們設想一個人們齊心協力、毫無摩擦地解決重大問題的世界。個人倡議團隊、經理和高階主管都認為他們能夠取得成功。部分之和大於整體。
Coachello
coachello.io
Coachello 是數據驅動的個人化人員支援。 Coachello 透過 MS Teams 和 Slack 24x7 按需提供世界一流的績效提升輔導。專業輔導具有變革性、完全個人化，但成本高、不可擴展且沒有指標。 Coachello 以最有效、最可衡量的方式解決了這個問題。
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