領導力培訓公司 - 最受歡迎的應用程式 - 波士尼亞與赫塞哥維納

Web 應用程式的專屬商店
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專門從事領導力培訓的公司為高階主管發展提供外包解決方案。這些組織執行結構化培訓計劃，以現場或虛擬方式舉辦課程。他們的服務包括廣泛的領導技能提升和專業的行業專業知識。除了正式培訓外，這些提供者還經常組織非正式活動，並專注於團隊凝聚力等領域。企業與這些提供者合作以提高其管理人員的效率。
提議新的應用程式
Hone
honehq.com
提升團隊的技能。 Hone 提供可擴展的經理培訓，將一流的即時學習體驗與行為改變平台相結合。
Launch 360
launch-360.com
Launch 360 是一款 360 度回饋領導評估工具，有助於評估組織內個人的領導技能和能力。此工具旨在衡量 6 個關鍵領域： 高階主管風采 領導力 員工管理 關係管理 自我管理 社會意識 溝通 無需安裝任何系統平台，避免複雜性並提供簡單的自我管理方法。該過程是保密的，確保匿名並促進誠實和公開的回饋。 Launch 360 領導力評估工具的開發旨在實現當今的快速部署。不過，我們也提供自訂包含特定問題的部分的功能，以滿足您的 0 組織需求。
Lingo Live
lingolive.com
Lingo Live 的客製化溝通輔導計畫可以幫助您的整個團隊自信地做出貢獻並實現公司最雄心勃勃的目標。
Qtrainers
qtrainers.com
Qtrainers 是一個幫助企業與企業培訓師建立聯繫的平台，反之亦然。搜尋並發現您所在城市附近即將舉行的培訓活動。
JourneyLab
journeylab.io
JourneyLab 是新的業務成果平台，可協助組織更專注於重要的事情。該平台有助於提高您想要實現的結果的透明度和清晰度，同時擁有內建工具來培養整個組織實現這些結果所需的紀律。它適用於： - 正在經歷轉型、成長和交易的公司- 將人置於變革中心以獲得更好結果的高管- 想要被傾聽、信任和支持以交付成果的團隊該平台： 1. 使高管和管理人員透過無縫促進整個組織的資訊流來做出更好、更全面的決策2. 透過為團隊提供可按需使用的模組化工具、工作流程和模板，使團隊能夠快速交付價值該平台的建置靈活且適應性強- 在組織營運環境不斷變化的環境中，JourneyLab 的平台可以快速實施，並將與您的人員和流程配合，...
Coachello
coachello.io
Coachello 是數據驅動的個人化人員支援。 Coachello 透過 MS Teams 和 Slack 24x7 按需提供世界一流的績效提升輔導。專業輔導具有變革性、完全個人化，但成本高、不可擴展且沒有指標。 Coachello 以最有效、最可衡量的方式解決了這個問題。
LEADx
leadx.org
透過 LEADx 將千禧世代管理者轉變為傳統領導者！ LEADx 是您的經理實際使用的領導力培訓。該平台結合了行為科學、人工智慧和專家內容，可顯著改善領導行為、員工敬業度和生產力。
Wildsparq
wildsparq.com
Wildsparq 是一個以團隊為基礎的領導力發展平台，可協助您的員工實現個人和專業發展。我們提供一個引人入勝且一致的系統，該系統價格實惠，但仍可根據您的組織需求進行客製化。