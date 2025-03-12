潛在客戶到客戶匹配和路由軟體 - 最受歡迎的應用程式

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
潛在客戶到客戶配對和路由軟體可自動執行將新潛在客戶與 CRM 系統中相應客戶記錄關聯的過程，並隨後根據組織的區域映射將這些潛在客戶引導至正確的銷售人員。此功能使企業能夠更全面地了解其基於帳戶的策略中的潛在客戶和參與度，從而促進對捕獲的潛在客戶進行及時跟進。雖然大多數 CRM 軟體通常都提供基本的潛在客戶配對和路由功能，但專用解決方案可滿足更複雜的工作流程，這些工作流程可能超越標準 CRM 或行銷自動化工具的功能。這種專用軟體通常由銷售開發代表和客戶主管使用，簡化了將潛在客戶路由到適當的個人和客戶的任務，從而節省了寶貴的時間和精力。
提議新的應用程式
Calendly
calendly.com
Calendly是一個在線調度工具，簡化會議安排，消除來回溝通，支持多類型活動並與日曆應用程式無縫集成。
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io是一個銷售參與平台，幫助用戶管理銷售外展工作，提供撥號器、搜尋過濾器及與CRM系統集成的功能。
Demodesk
demodesk.com
Demodesk是一個虛擬銷售平台，提供自動化會議安排、互動式產品演示及實時銷售團隊輔導功能，提升銷售效率和成果。
LeadAngel
leadangel.com
LeadAngel是一個B2B潛在客戶管理平台，提供潛在客戶路由和匹配功能，幫助企業提高銷售效率，快速關閉交易。
Terminus
terminusplatform.com
Terminus是一個幫助企業管理客戶生命周期的平台，通過第一方數據提供數字體驗並驅動回報。
Chili Piper
chilipiper.com
Chili Piper 是一款銷售排程軟體，幫助銷售團隊簡化會議安排和潛在客戶管理，提升生產力和客戶滿意度。
Nutsales
nutsales.co
Nutsales是一個以AI驅動的CRM平台，能將多郵箱轉換為互動銷售管道，自動分配線索，並加強團隊協作，隨時回應客戶需求。
Avoma
avoma.com
Avoma是一款AI驅動的會議助理，幫助客戶團隊在會議中自動錄音、轉錄、記錄要點和提供見解，並與CRM系統無縫整合。
Tray.io
tray.io
Tray.io是一個AI驅動的iPaaS平台，將不同應用與服務間的數據集成自動化，簡化業務流程，支持彈性部署和高級自動化功能。
Leadspace
leadspace.com
Leadspace是一個B2B客戶數據平台，整合多個數據來源，幫助企業針對潛在客戶進行有效的營銷和數據分析。
Openprise
openprisetech.com
Openprise 是一個無代碼數據自動化平台，幫助企業整合和優化數據流程，提升數據質量，促進銷售和營銷的協同工作。
Fullcast
fullcast.com
Fullcast是一個市場進入計畫平台，結合計畫與銷售運作，提供領土管理、路由、配額設定等功能，提升銷售策略效率。
CaliberMind
calibermind.com
CaliberMind是一個客戶數據管理平台，幫助企業整合和分析客戶互動，以優化營銷和銷售策略。
Sugar Market
salesfusion.com
糖市場是一個綜合的營銷自動化平台，幫助企業創建、管理和分析多渠道的營銷活動，增強客戶參與度並提升轉換率。
Syncari
syncari.com
Syncari是一個低代碼/無代碼的數據自動化平台，能夠在不同業務系統間同步、統一和分析數據。
Routera
routera.io
Routera 是一個與 HubSpot 原生整合的潛在客戶路由和轉換平台，可提升銷售團隊的響應速度與轉換率。
RevenueHero
revenuehero.io
RevenueHero是一款入站收入加速工具，簡化B2B團隊的會議安排和潛在客戶路由，實時連接潛在客戶與合適的銷售代表。