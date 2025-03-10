潛在客戶到客戶匹配和路由軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 梵蒂岡

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
潛在客戶到客戶配對和路由軟體可自動執行將新潛在客戶與 CRM 系統中相應客戶記錄關聯的過程，並隨後根據組織的區域映射將這些潛在客戶引導至正確的銷售人員。此功能使企業能夠更全面地了解其基於帳戶的策略中的潛在客戶和參與度，從而促進對捕獲的潛在客戶進行及時跟進。雖然大多數 CRM 軟體通常都提供基本的潛在客戶配對和路由功能，但專用解決方案可滿足更複雜的工作流程，這些工作流程可能超越標準 CRM 或行銷自動化工具的功能。這種專用軟體通常由銷售開發代表和客戶主管使用，簡化了將潛在客戶路由到適當的個人和客戶的任務，從而節省了寶貴的時間和精力。
提議新的應用程式
Tray.io
tray.io
Tray.io是一個AI驅動的iPaaS平台，將不同應用與服務間的數據集成自動化，簡化業務流程，支持彈性部署和高級自動化功能。
LeadAngel
leadangel.com
LeadAngel是一個B2B潛在客戶管理平台，提供潛在客戶路由和匹配功能，幫助企業提高銷售效率，快速關閉交易。
Routera
routera.io
Routera 是一個入站潛在客戶路由和轉換平台，與 HubSpot 本地整合。現在，您可以透過提高領導速度和提高銷售轉換率來輕鬆規劃和擴展您的銷售團隊。
Nutsales
nutsales.co
Nutsales是一個以AI驅動的CRM平台，能將多郵箱轉換為互動銷售管道，自動分配線索，並加強團隊協作，隨時回應客戶需求。
Openprise
openprisetech.com
Openprise 正在推動 RevOps 革命。 Openprise 可實現關鍵 RevOps 流程的自動化，以打破孤島並調整銷售和行銷專業人員及其技術，以實現爆炸性成長。 Openprise 是一個單一的無程式碼平台，可讓您簡化 RevTech 堆疊、更快地回應市場變化並擴大營運規模以實現您的收入目標。 UI Path、Freshworks、Zendesk、Zscaler 和 Okta 等行業領導者的 RevOps 團隊依靠 Openprise 來推動高效、可預測的收入。欲了解更多信息，請訪問 www.openprisetech.com。
RevenueHero
revenuehero.io
RevenueHero 是一款入站收入加速產品，可為 B2B 收入團隊處理即時會議安排和各種複雜程度的線索路由。 RevenueHero 與您的潛在客戶捕獲表單集成，以鑑定潛在客戶並即時安排他們與您團隊中合適的代表之間的會議。 RevenueHero 協助團隊縮短銷售週期，並縮短潛在客戶的周轉時間。
Fullcast
fullcast.com
Fullcast 是唯一能夠將您的 GTM 規劃活動與戰術銷售營運無縫連接的上市 (GTM) 規劃平台。它允許您不斷更新策略並立即部署變更。計劃使用 Fullcast 的公司： -> 在幾天內完成計劃，而不是幾週或幾個月。不需要電子表格。 -> 靈活應對不斷變化的市場狀況。 -> 將更多時間花在策略上，而不是配置單獨的 GTM 系統。 -> 透過公平和透明的區域分配來留住表現最佳的代表。 -> 透過輕鬆建模複雜的 GTM 場景，做出更好的業務決策。 *關鍵功能* --> 區域管理：在一個地方設計和部署您的銷售區域計畫。 --> 路由：確保每個線索都到達正確的位置。 --> 配額和目標設定：基於人工智慧驅動的場景建模的目標和配額。 --> 資料清潔：唯一可以在收集資料時清理資料的 RevOps 管理解決方案。 --> 涵蓋範圍、能力和角色：規劃並執行覆蓋範圍和銷售能力規劃。 --> 規劃績效：追蹤績效、根據洞察採取行動並自動推送變更。
CaliberMind
calibermind.com
身為 B2B 策略領導者，您需要把握市場脈動。但是，使用您的團隊使用的所有工具，很難將各個點聯繫起來並確定您的訊息是否在完美的時間與正確的受眾產生了共鳴。 CaliberMind 平台可組織並理解您的數據，讓您的見解更加清晰。當然，我們會進行歸因、參與度評分、漏斗分析等。但我們給予營收領導者的真正禮物是能夠搶在其他人之前發現問題和趨勢。
Avoma
avoma.com
Avoma是一款AI驅動的會議助理，幫助客戶團隊在會議中自動錄音、轉錄、記錄要點和提供見解，並與CRM系統無縫整合。
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io是一個銷售參與平台，幫助用戶管理銷售外展工作，提供撥號器、搜尋過濾器及與CRM系統集成的功能。
Terminus
terminusplatform.com
Terminus是一個幫助企業管理客戶生命周期的平台，通過第一方數據提供數字體驗並驅動回報。
Syncari
syncari.com
Syncari是一個低代碼/無代碼的數據自動化平台，能夠在不同業務系統間同步、統一和分析數據。
Sugar Market
salesfusion.com
糖市場是一個綜合的營銷自動化平台，幫助企業創建、管理和分析多渠道的營銷活動，增強客戶參與度並提升轉換率。
Leadspace
leadspace.com
Leadspace是一個B2B客戶數據平台，整合多個數據來源，幫助企業針對潛在客戶進行有效的營銷和數據分析。
Demodesk
demodesk.com
Demodesk是一個虛擬銷售平台，提供自動化會議安排、互動式產品演示及實時銷售團隊輔導功能，提升銷售效率和成果。
Chili Piper
chilipiper.com
Chili Piper 是一款銷售排程軟體，幫助銷售團隊簡化會議安排和潛在客戶管理，提升生產力和客戶滿意度。
Calendly
calendly.com
Calendly是一個在線調度工具，簡化會議安排，消除來回溝通，支持多類型活動並與日曆應用程式無縫集成。