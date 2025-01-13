潛在客戶到客戶匹配和路由軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 聖皮埃與密克隆群島

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
潛在客戶到客戶配對和路由軟體可自動執行將新潛在客戶與 CRM 系統中相應客戶記錄關聯的過程，並隨後根據組織的區域映射將這些潛在客戶引導至正確的銷售人員。此功能使企業能夠更全面地了解其基於帳戶的策略中的潛在客戶和參與度，從而促進對捕獲的潛在客戶進行及時跟進。雖然大多數 CRM 軟體通常都提供基本的潛在客戶配對和路由功能，但專用解決方案可滿足更複雜的工作流程，這些工作流程可能超越標準 CRM 或行銷自動化工具的功能。這種專用軟體通常由銷售開發代表和客戶主管使用，簡化了將潛在客戶路由到適當的個人和客戶的任務，從而節省了寶貴的時間和精力。
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Tray.io
tray.io
Tray.io 是一款由人工智慧驅動的多體驗 iPaaS，可將單一平台的整合時間從數月縮短至數天。 Tray 通用自動化雲端無需使用不同的工具和技術來自動化複雜的內部和外部業務流程。在企業核心的支援下，通用自動化雲端提供了公司快速、協作地大規模開發整合和自動化所需的基礎可組合性、彈性、可觀察性、治理、安全性和控制。熱愛你的工作。其餘部分自動化。
LeadAngel
leadangel.com
早起的鳥兒有機會獲得銷售。立即過濾、配對潛在客戶並將其路由至合適的銷售人員。達成更多交易。 LeadAngel 是一個 B2B 潛在客戶管理平台，包括潛在客戶配對和路由。快速、可靠且可自訂的操作可與 Salesforce CRM 等搭配使用。可用於路由和匹配潛在客戶的 API。 LeadAngel 協助企業、組織和企業改善銷售流程，更快完成更多交易。該軟體提供潛在客戶路由、潛在客戶匹配、模糊匹配、潛在客戶重複資料刪除、基於帳戶的行銷策略和詳細報告。匹配是非常可自訂的並且非常快。
Routera
routera.io
Routera 是一個入站潛在客戶路由和轉換平台，與 HubSpot 本地整合。現在，您可以透過提高領導速度和提高銷售轉換率來輕鬆規劃和擴展您的銷售團隊。
Nutsales
nutsales.co
什麼是堅果銷售？ Nutsales 是一個人工智慧驅動的 CRM 平台，由可擴展的人力團隊提供支援。我們可以先透過與銷售、客戶支援、人力資源等的 Gmail 整合自訂管道，將您的多個郵箱變成互動式管道。透過即時協作、標記和評論增強團隊溝通從入站或出站獲取新線索，立即整合和參與透過 Nutsales，您將擁有一支 24/7 的團隊，確保所有客戶對話都不會被忽視。
Openprise
openprisetech.com
Openprise 正在推動 RevOps 革命。 Openprise 可實現關鍵 RevOps 流程的自動化，以打破孤島並調整銷售和行銷專業人員及其技術，以實現爆炸性成長。 Openprise 是一個單一的無程式碼平台，可讓您簡化 RevTech 堆疊、更快地回應市場變化並擴大營運規模以實現您的收入目標。 UI Path、Freshworks、Zendesk、Zscaler 和 Okta 等行業領導者的 RevOps 團隊依靠 Openprise 來推動高效、可預測的收入。欲了解更多信息，請訪問 www.openprisetech.com。
RevenueHero
revenuehero.io
RevenueHero 是一款入站收入加速產品，可為 B2B 收入團隊處理即時會議安排和各種複雜程度的線索路由。 RevenueHero 與您的潛在客戶捕獲表單集成，以鑑定潛在客戶並即時安排他們與您團隊中合適的代表之間的會議。 RevenueHero 協助團隊縮短銷售週期，並縮短潛在客戶的周轉時間。
Fullcast
fullcast.com
Fullcast 是唯一能夠將您的 GTM 規劃活動與戰術銷售營運無縫連接的上市 (GTM) 規劃平台。它允許您不斷更新策略並立即部署變更。計劃使用 Fullcast 的公司： -> 在幾天內完成計劃，而不是幾週或幾個月。不需要電子表格。 -> 靈活應對不斷變化的市場狀況。 -> 將更多時間花在策略上，而不是配置單獨的 GTM 系統。 -> 透過公平和透明的區域分配來留住表現最佳的代表。 -> 透過輕鬆建模複雜的 GTM 場景，做出更好的業務決策。 *關鍵功能* --> 區域管理：在一個地方設計和部署您的銷售區域計畫。 --> 路由：確保每個線索都到達正確的位置。 --> 配額和目標設定：基於人工智慧驅動的場景建模的目標和配額。 --> 資料清潔：唯一可以在收集資料時清理資料的 RevOps 管理解決方案。 --> 涵蓋範圍、能力和角色：規劃並執行覆蓋範圍和銷售能力規劃。 --> 規劃績效：追蹤績效、根據洞察採取行動並自動推送變更。
CaliberMind
calibermind.com
身為 B2B 策略領導者，您需要把握市場脈動。但是，使用您的團隊使用的所有工具，很難將各個點聯繫起來並確定您的訊息是否在完美的時間與正確的受眾產生了共鳴。 CaliberMind 平台可組織並理解您的數據，讓您的見解更加清晰。當然，我們會進行歸因、參與度評分、漏斗分析等。但我們給予營收領導者的真正禮物是能夠搶在其他人之前發現問題和趨勢。
Avoma
avoma.com
Avama 是面向客戶團隊的端到端人工智慧會議助理。其人工智慧技術可協助面向客戶的團隊在重要會議之前、期間和之後捕捉重要的客戶資訊。 Avama 分析對話見解和情報，幫助銷售代表縮短銷售週期並取悅更多客戶。透過 Avama，您可以自動記錄所有會議、取得完整的文字記錄和摘要筆記，以及直接同步到 CRM 的可操作見解。透過直接在記錄中搜尋並使用已確定的主題來準確找到您要查找的內容，可以更快地查看通話和會議。 Avama 與您最喜歡的工具無縫整合。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一個以資料優先的參與平台，它將智慧嵌入您的工作流程中，幫助您執行、分析和改進您的成長策略。
Terminus
terminusplatform.com
舊的做事方式不再有效。而且，你不能落後。 B2B 策略已經發展，遊戲規則也改變了。您需要平台、專家和戰術手冊來幫助您實現業務所需的目標，尤其是在提高每一分錢效率的壓力越來越大的情況下。特斯聯是一個為您的成功而打造的平台。它可以幫助您的團隊在客戶的整個生命週期中滿足客戶需求，您需要一個植根於第一方數據的平台，為買家提供從客戶獲取到擴展和更新的引人入勝的數位體驗。我們的引擎旨在提高投資回報率、最大限度地減少詐欺、優先考慮品牌安全，並將意圖轉化為 GTM 團隊相關的、可操作的見解。
Syncari
syncari.com
Syncari 是唯一的低程式碼/無程式碼 (LcNc) 資料自動化平台，可跨不同業務系統和應用程式無縫同步、統一、自動化和分析資料。我們的平台提供控制平面和資料中心，確保人工智慧的卓越運作和資料就緒。透過將您的資料與 Syncari 保持一致，您的團隊和 AI 模型可以在完美同步的高品質資料的基礎上進行操作和自動化。 Syncari 受到 Conga、CorroHealth、Deel 和 Rapid7 的信任。常見用例：多個業務系統同步和自動化，例如許多Salesforce CRM 整合到一個或多個其他系統（Marketo、HubSpot、Eloqua、Zendesk、Jira、Oracle Sales、SAP、Netsuite、Snowflake、Domo、Redshift、AWS、Big Query）等） 多個 Salesforce CRM 同步到 Marketo 或 HubSpot ETL、反向 ETL 多個來源的豐富自動化 多個來源的意圖自動化 報價到 Cash and Finance 360 資料質量，用於資料清理、規範化、轉換
Sugar Market
salesfusion.com
Sugar Market 是專為行銷特立獨行者打造的一體化行銷自動化解決方案。憑藉著包括高度直觀的行銷活動建立器、先進的自動化和卓越的報告在內的精選工具集，我們專注於對行銷人員最重要的事情——簡化行銷活動創建、了解參與度、提高轉換率和增加收入。
Leadspace
leadspace.com
Leadspace 是一家軟體即服務 (SaaS) 資料科學公司，提供 B2B 客戶資料平台。該公司的產品統一了多個資料來源、來自社群媒體、聯絡人資料庫、客戶關係管理系統和行銷自動化平台的第一方和第三方來源。
Demodesk
demodesk.com
Demodesk 是領先的虛擬銷售平台。自動安排會議、召開專業視訊會議，並利用人工智慧即時指導銷售團隊。 100% GDPR 合規、企業級安全和支援。該平台可自動執行重複性任務並簡化整個銷售流程，使銷售代表能夠專注於建立關係和完成交易。自動調度、即時筆記和 CRM 整合等功能可優化效率和生產力。透過 Demodesk，銷售專業人員可以提供精彩的產品演示，而不僅僅是幻燈片。該平台提供革命性的螢幕共享和互動功能，為潛在客戶創造身臨其境的個人化體驗，從而提高參與度和轉換率。追蹤或整合劇本和戰鬥卡等功能可在虛擬通話期間實現即時指導。該平台提供全面的分析和報告功能，可提供有關銷售業績的可行見解。有了這些有價值的數據，銷售領導者就可以做出數據驅動的決策、優化銷售流程並確定需要改進的領域。各種規模的企業都依賴我們來實現銷售數位化、提高生產力並增加收入。我們客戶的主要成果： 手動任務節省了25% 的時間(Pipedrive) ↑ 轉換率提高了2 倍(Clark) 每個賣家的收入提高了30% (Treatwell) ↑ 座席工作效率提高了3 倍(Eigensonne)欲了解更多信息，請訪問demodesk.com 。
Chili Piper
chilipiper.com
Chili Piper 的先進調度軟體可協助 B2B 收入團隊將轉換率提高一倍、提高客戶滿意度並達到新的生產力水平。
Calendly
calendly.com
Calendly 透過消除來回的日程安排，幫助個人、團隊和組織在全球範圍內實現會議生命週期的自動化。 Calendly 讓公司能夠更快地完成交易、僱用候選人、建立關係和發展業務。 230 個國家的超過 2000 萬用戶使用 Calendly 來簡化會議並更有效、有效率地進行協作。要了解更多信息，請訪問Calendly.com Calendly 極大地提高了客戶滿意度和保留率、招聘週期、成本節約、團隊生產力等，正如Forrester TEI 研究中所述，該研究顯示了318% 的投資回報率和68.7 萬美元的總淨利潤客戶預計將獲得超過三年的投資。在此下載完整報告：https://calendly.com/resources/ebooks/forrester-tei。