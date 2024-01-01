潛在客戶到客戶匹配和路由軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 巴林

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
潛在客戶到客戶配對和路由軟體可自動執行將新潛在客戶與 CRM 系統中相應客戶記錄關聯的過程，並隨後根據組織的區域映射將這些潛在客戶引導至正確的銷售人員。此功能使企業能夠更全面地了解其基於帳戶的策略中的潛在客戶和參與度，從而促進對捕獲的潛在客戶進行及時跟進。雖然大多數 CRM 軟體通常都提供基本的潛在客戶配對和路由功能，但專用解決方案可滿足更複雜的工作流程，這些工作流程可能超越標準 CRM 或行銷自動化工具的功能。銷售開發代表和客戶主管通常使用這種專用軟體，簡化將潛在客戶路由到適當個人和客戶的任務，從而節省寶貴的時間和精力。
提議新的應用程式
Calendly
calendly.com
使用 Calendly 超級簡單的線上預約安排軟體找到完美的會議時間，告別電話和電子郵件標籤。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一個以資料優先的參與平台，它將智慧嵌入您的工作流程中，幫助您執行、分析和改進您的成長策略。
Demodesk
demodesk.com
Demodesk 是智慧客戶會議平台，可協助您提高銷售速度並增加收入。免費試用，了解頂級公司為何使用 Demodesk 來增強其整個收入團隊的能力。
Tray.io
tray.io
Tray.io 是最先進的整合平台，用於連接您日常使用的工具。使用我們的視覺化工作流程編輯器輕鬆簡化流程。透過點擊或程式碼進行建置。
Terminus
terminusplatform.com
Terminus 讓您向合適的受眾傳遞個人化訊息，無論他們身在何處。
Chili Piper
chilipiper.com
Chili Piper 的先進調度軟體可協助 B2B 收入團隊將轉換率提高一倍、提高客戶滿意度並達到新的生產力水平。
LeadAngel
leadangel.com
早起的鳥兒有機會獲得銷售。立即過濾、配對潛在客戶並將其路由至合適的銷售人員。達成更多交易。 LeadAngel 是一個 B2B 潛在客戶管理平台，包括潛在客戶配對和路由。快速、可靠且可自訂的操作可與 Salesforce CRM 等配合使用。可用於路由和匹配潛在客戶的 API。 LeadAngel 協助企業、組織和企業改善銷售流程，更快完成更多交易。該軟體提供潛在客戶路由、潛在客戶匹配、模糊匹配、潛在客戶重複資料刪除、基於帳戶的行銷策略和詳細報告。匹配是非常可自訂的並且非常快。
Leadspace
leadspace.com
Leadspace 是一家軟體即服務 (SaaS) 資料科學公司，提供 B2B 客戶資料平台。該公司的產品統一了多個資料來源、來自社群媒體、聯絡人資料庫、客戶關係管理系統和行銷自動化平台的第一方和第三方來源。
Sugar Market
salesfusion.com
SugarCRM（以前稱為 Salesfusion）的 Sugar Market 是一個專為您打造的行銷自動化平台 請求示範！
Nutsales
nutsales.co
什麼是堅果銷售？ Nutsales 是一個人工智慧驅動的 CRM 平台，由可擴展的團隊提供支援。我們可以先透過與銷售、客戶支援、人力資源等的 Gmail 整合自訂管道，將您的多個郵箱變成互動式管道。使用高級演算法自動分配潛在客戶，並考慮細分標準或循環法。透過即時協作、標記和評論增強團隊溝通從入站或出站獲取新線索，立即整合和參與透過 Nutsales，您將擁有一支 24/7 的團隊，確保所有客戶對話都不會被忽視。
Syncari
syncari.com
Syncari 是世界上第一個無程式碼的完整資料自動化平台，可讓您的團隊完全控制所有資料。整合和管理整個技術堆疊中的資料從未如此簡單。
Avoma
avoma.com
即使在經濟低迷時期，您的收入和生產力也會翻倍 - 且預算不會增加一倍 擁有一體化的人工智慧會議助理和收入智慧解決方案
Openprise
openprisetech.com
Openprise 正在推動 RevOps 革命。 Openprise 可實現關鍵 RevOps 流程的自動化，以打破孤島並調整銷售和行銷專業人員及其技術，以實現爆炸性成長。 Openprise 是一個單一的無程式碼平台，可讓您簡化 RevTech 堆疊、更快地回應市場變化並擴大營運規模以實現您的收入目標。 UI Path、Freshworks、Zendesk、Zscaler 和 Okta 等行業領導者的 RevOps 團隊依靠 Openprise 來推動高效、可預測的收入。欲了解更多信息，請訪問 www.openprisetech.com。
Fullcast
fullcast.com
Fullcast 是唯一能夠將您的 GTM 規劃活動與戰術銷售營運無縫連接的上市 (GTM) 規劃平台。它允許您不斷更新策略並立即部署變更。計劃使用 Fullcast 的公司： -> 在幾天內完成計劃，而不是幾週或幾個月。不需要電子表格。 -> 靈活應對不斷變化的市場狀況。 -> 將更多時間花在策略上，而不是配置單獨的 GTM 系統。 -> 透過公平和透明的區域分配來留住表現最佳的代表。 -> 透過輕鬆建模複雜的 GTM 場景，做出更好的業務決策。 *關鍵功能* --> 區域管理：在一個地方設計和部署您的銷售區域計畫。 --> 路由：確保每個線索都到達正確的位置。 --> 配額和目標設定：基於...
CaliberMind
calibermind.com
身為 B2B 策略領導者，您需要把握市場脈動。但是，使用您的團隊使用的所有工具，很難將各個點聯繫起來並確定您的訊息是否在完美的時間與正確的受眾產生了共鳴。 CaliberMind 平台可組織並理解您的數據，讓您的見解更加清晰。當然，我們會進行歸因、參與度評分、漏斗分析等。但我們給予收入領導者的真正禮物是能夠先於其他人發現問題和趨勢。
Routera
routera.io
Routera 是一個入站潛在客戶路由和轉換平台，與 HubSpot 本地整合。現在，您可以透過提高領導速度和提高銷售轉換率來輕鬆規劃和擴展您的銷售團隊。
RevenueHero
revenuehero.io
RevenueHero 是一款入站收入加速產品，可為 B2B 收入團隊處理即時會議安排和各種複雜程度的線索路由。 RevenueHero 與您的潛在客戶捕獲表單集成，以資格潛在客戶並即時安排他們與您團隊中合適的代表之間的會議。 RevenueHero 協助團隊縮短銷售週期，並縮短潛在客戶的周轉時間。