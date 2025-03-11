潛在客戶評分軟體 - 最受歡迎的應用程式

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
公司使用潛在客戶評分軟體來評估每個商機的潛力。該軟體允許組織建立評估前景的規模和基準。鑑於銷售團隊的時間稀缺而銷售線索豐富，銷售線索評分軟體在幫助團隊專注於最有可能轉化為銷售的機會方面被證明是無價的。透過優先考慮高潛力潛在客戶，銷售團隊可以優化他們的時間，將資源從價值較低的潛在客戶轉移出來。這不僅節省了時間，還使銷售人員能夠在與更有可能達成交易的客戶互動時完善他們的訊息傳遞。
提議新的應用程式
Salesforce
salesforce.com
Salesforce是一個雲端客戶關係管理平台，幫助企業管理銷售、營銷、客戶服務、分析及電子商務解決方案。
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io是一個銷售參與平台，幫助用戶管理銷售外展工作，提供撥號器、搜尋過濾器及與CRM系統集成的功能。
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ是一款客戶互動平台，具備實時聊天和訪客追蹤功能，幫助企業了解訪客並即時提供支援。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign是一個營銷自動化平台，幫助企業透過電子郵件和CRM工具連結客戶，並提供個性化的營銷體驗。
LeadSquared
leadsquared.com
LeadSquared是一個全面的市場自動化和CRM平台，幫助企業管理潛在客戶捕獲、銷售和分析。
Keap
keap.com
Keap是一個全方位的客戶關係管理（CRM）平台，幫助企業自動化銷售和營銷流程，管理潛在客戶並分析性能。
Freshsales
freshworks.com
Freshsales是一個銷售CRM平台，提供自動化工具和AI助理，以幫助企業管理銷售管道和優化客戶互動。
Kartra
home.kartra.com
卡特拉是一個綜合營銷平台，提供著陸頁、電子郵件行銷、會員網站等工具，幫助用戶管理在線銷售和營銷。
EQUP
equp.com
EQUP是一款整合商業流程的軟體，幫助企業主簡化行銷、銷售、帳務及溝通等功能，支援多公司管理，且提供專業方案。
Act-On
act-on.com
ACT-ON是一個營銷自動化平台，幫助企業管理與優化營銷活動，並提升客戶互動與轉化率。
Workbooks
workbooks.com
Workbooks是一款綜合CRM軟件，整合銷售、營銷和客戶服務，支持移動訪問，幫助企業管理客戶關係。
Digioh
digioh.com
Digioh是一個營銷工具，幫助企業通過測驗、調查和登錄頁面收集零方數據以提高客戶轉換率和參與度。
Pocus
pocus.com
Pocus 將數據轉換為收入，幫助團隊優先處理最佳機會，根據實際購買信號建立銷售管道，節省時間。
Leadspace
leadspace.com
Leadspace是一個B2B客戶數據平台，整合多個數據來源，幫助企業針對潛在客戶進行有效的營銷和數據分析。
LeadBoxer
leadboxer.com
LeadBoxer是一個潛在客戶生成和評分平台，幫助B2B銷售團隊識別和跟踪網絡訪問者，並進行有效的客戶互動。
Ortto
ortto.com
Ortto是一個基於AI的營銷自動化軟體，簡化流程，提供電子郵件、SMS、推送通知和實時聊天等功能，適用於各種規模的企業。
Outfunnel
outfunnel.com
Outfunnel是一款營銷自動化工具，可同步銷售和營銷數據，並幫助企業管理潛在客戶，提供線索評分和網站訪客跟蹤功能。
Salespanel
salespanel.io
銷售人員是一個用於追蹤潛在客戶行為與分析的工具，幫助企業整合客戶旅程數據以優化銷售與營銷策略。
Toplyne
toplyne.io
Toplyne是一個預測人工智慧平台，幫助銷售和行銷團隊利用客戶數據識別潛在客戶和擴展銷售，並提供訂閱自動化和數據同步功能。
Koncert
koncert.com
Koncert是一個AI驅動的銷售平台，提供多種工具以提升銷售效率，包括撥號器和多通道銷售流程管理。
6sense
6sense.com
6sense是一個基於帳戶的營銷平台，利用AI和數據分析幫助企業識別、參與目標客戶，提高營收與營銷效率。
Successeve
successeve.com
Successeve 是一個雲端客戶智能平台，提供可行性分數和分析，以支援銷售、市場行銷及客戶成功團隊的工作，幫助公司增長和維繫客戶。
Magileads
magileads.com
Magileads 是一個潛在客戶生成平台，可與 CRM 和行銷工具整合，幫助企業高效管理潛在客戶，提升工作流生產率。
Sparklane
sparklane-group.com
Sparklane是一款利用AI進行潛在客戶生成的應用，提供專業聯絡資訊並智能化推薦最佳互動帳戶和聯繫時機。
MadKudu
madkudu.com
MadKudu是一個B2B鉛評分和管理工具，通過整合數據提供潛在客戶的全面視圖，幫助企業優化銷售策略和提升轉換率。
VanillaSoft
vanillasoft.com
VanillaSoft是一個銷售參與平台，幫助銷售團隊管理潛在客戶，自動化流程，提升銷售效率與跟進一致性。
Entytle
entytle.com
Entytle 幫助工業 OEM 提高忠誠度、減少客戶流失並從其安裝基礎中獲取終身價值。我們的 SaaS 使用 AI/ML 讓我們的用戶可以輕鬆識別、優先排序和策劃向現有客戶提供的服務。
Correlated
getcorrelated.com
更快地將客戶數據轉化為收入。 只有不到 1% 的產品註冊轉換為付費客戶！使用由 AI 提供支援的客戶生命週期評分來提高轉換率。找到最傾向的用戶和帳戶，並透過個人化訊息傳遞瞄準他們。