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最受歡迎 最近新增 線索檢索軟體 - 最受歡迎的應用程式

銷售代表使用潛在客戶檢索軟體（也稱為行動潛在客戶捕獲軟體）來收集潛在潛在客戶在參加貿易展覽和活動期間的聯繫方式。這些工具使銷售代表能夠透過使用手機或其他裝置掃描徽章來簡化記錄潛在銷售線索資訊的過程。這消除了從眾多名片中手動收集和導入資料的不便。