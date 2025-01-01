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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
銷售代表使用潛在客戶檢索軟體（也稱為行動潛在客戶捕獲軟體）來收集潛在潛在客戶在參加貿易展覽和活動期間的聯繫方式。這些工具使銷售代表能夠透過使用手機或其他裝置掃描徽章來簡化記錄潛在銷售線索資訊的過程。這消除了從眾多名片中手動收集和導入資料的不便。
提議新的應用程式
Whova
whova.com
Whova是一個全面的活動管理平台，提供活動規劃、註冊、互動應用等工具，提升參與者體驗和活動效率。
Sansan
sansan.com
Sansan是一個雲端名片管理平台，可以幫助企業收集、組織和共享聯繫信息，提升銷售業務效率。
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm是一個事件管理和行銷軟體平台，提供在線邀請、嘉賓註冊、移動簽到及數位啟用功能，簡化活動組織流程。
Swapcard
swapcard.com
Swapcard是一個AI驅動的全方位活動管理平台，提供虛擬和混合活動的組織工具，促進與會者之間的互動和聯繫。
BigMarker
bigmarker.com
BigMarker是一個可定制的網絡研討會和虛擬活動平台，支持互動參與和多種品牌整合功能。
Webex Events
socio.events
Webex Events 是一個全面的活動管理平台，支援虛擬、混合及面對面活動，提供報名、登記、資料收集及直播等功能。
Hubilo
hubilo.com
Hubilo是一個活動管理平台，支持虛擬及面對面的活動，提供參與者互動工具和事件分析功能。
Eventtia
eventtia.com
Eventtia是一個綜合活動管理平台，支持面對面、虛擬和混合活動的組織與管理，提供註冊、票務、分析等功能。
Expo Pass
expopass.com
Expo Pass是一個活動管理平台，提供註冊、現場入住、徽章打印和潛在客戶檢索等功能，簡化各類活動的運營過程。
snapADDY
snapaddy.com
snapADDY DataQuality 是一款用於 CRM 的數據質量增強工具，能直接在 Salesforce、Microsoft Dynamics 和 SAP Sales Cloud 中創建和更新聯絡人及賬戶。
EventTitans
eventtitans.com
EventTitans是一個全面的活動管理平台，簡化各種活動的計劃和執行，包括預先規劃和事後分析，提供多種功能來增強與會者體驗。
eventPower
eventpower.com
EventPower應用程序提供自訂的線上和現場註冊解決方案，簡化事件管理過程，適合各類型和規模的活動。
EventHub
eventhub.net
EventHub 連接參加者，提供他們在活動中的相關資訊和工具，協助參加者獲得最佳的活動體驗。
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