線索檢索軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 沙烏地阿拉伯

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
銷售代表使用潛在客戶檢索軟體（也稱為行動潛在客戶捕獲軟體）來收集潛在潛在客戶在參加貿易展覽和活動期間的聯繫方式。這些工具使銷售代表能夠透過使用手機或其他裝置掃描徽章來簡化記錄潛在銷售線索資訊的過程。這消除了從眾多名片中手動收集和導入資料的不便。
提議新的應用程式
Whova
whova.com
Whova 是一款一體化活動管理解決方案，可讓活動變得現代時尚、有效吸引參與者並幫助活動組織者節省管理活動後勤的時間。 Whova 的平台由屢獲殊榮的活動應用程式、高效的線上註冊、強大的活動行銷和省時的活動管理工具組成。 Whova 連續 5 年榮獲賽事技術獎。 Whova 的客戶包括美國運通、美國銀行、普華永道、微軟、希爾頓、樂高、宜家、歐萊雅、美國行銷協會、哈佛大學、美國太空總署以及來自 100 多個國家的無數其他組織。 Whova 已為超過 50,000 場現場會議和虛擬/混合會議提供支持，包括協會活動、教育活動、政府活動、企業活動、貿易展覽、博覽會和社區聚會。
Swapcard
swapcard.com
Swapcard 成立於 2013 年，是一個由人工智慧驅動的一體化活動和配對平台，可舉辦有影響力的現場、虛擬和混合活動。 AI 用於促進 B2B 匹配，根據用戶的個人資料、興趣和自訂活動旅程將用戶與最相關的人聯繫起來。透過即時參展商儀表板來追蹤投資回報率、即時活動計劃、觀眾參與功能和視訊通話選項，Swapcard 為所有類型的活動提供了寶貴的用戶體驗。 Swapcard 最近在軟體和技術獎中榮獲 2020 年最佳虛擬和混合活動參與和連接平台獎。要了解更多信息，請訪問 swapcard.com。
BigMarker
bigmarker.com
BigMarker 是世界上最可自訂的網路研討會、虛擬和混合活動平台。我們將強大的視訊技術與強大的行銷和互動體驗能力相結合，打造獨一無二的品牌活動。世界各地的公司都使用 BigMarker 的一體化平台來創建身臨其境的互動式虛擬、混合和網路研討會活動。 BigMarker 還提供整合、API 和白標服務，使公司能夠將強大的互動式視訊體驗整合到其行銷、銷售和學習堆疊中。讓我們一起打造您夢想的線上活動。 BigMarker 成立於 2010 年，總部位於芝加哥，為全球數千家公司和組織的活動提供支援。
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm 是一個體驗式活動行銷軟體平台，提供客製化線上邀請、賓客註冊、行動簽到和數位啟動服務。我們領先的軟體還使行銷人員能夠將關鍵事件數據納入其組織的其他銷售和行銷指標中，從而可以衡量事件有效性、加速流程並證明投資回報率。
Sansan
sansan.com
Sansan 是一款面向企業的多平台、基於雲端的聯絡人管理解決方案。 Sansan 以名片為中心，讓您輕鬆建立完整的聯絡人資料庫，並可在任何地方存取。
Hubilo
hubilo.com
舉辦更好的活動來推動實際收入。 每一次活動都是增加收入的機會—無論發生在哪裡。優先考慮來自單一平台的管道，包括網路研討會、觀看聚會、演示、會議和可轉換的現場活動。
EventTitans
eventtitans.com
EventTitans 是一款強大且可自訂的解決方案，適用於各種規模的活動，包括現場活動、混合活動和 3D/2D 虛擬體驗活動。它是一個以贊助商為中心的平台，具有 150 多個功能和自訂功能，專為活動自動化而建置。我們的平台簡化了從活動前階段到活動後每一步的管理，並使整個流程自動化，為您節省了近 50% 的管理成本和時間。我們的使命是推動參與—首先也是最重要的—為您帶來更大的業務成果。 EventTitans 是一款一體化活動管理平台，可簡化所有重要功能，包括票務、簡化的與會者/贊助商/演講者自助註冊流程、遊戲化、來賓簽到/步入、與會者參與以及捕獲重要的實時資訊事件分析。我們內建的 CRM 可協助您匯入或匯出聯絡人、追蹤訂單、發送大量電子郵件、記錄調查等等。與您的深度品牌體驗相結合，與我們積極主動的全職客戶成功團隊相結合，確保在我們平台上執行的每項活動每次都是完美的。詢問我們有關自訂活動儀表板開發和功能定制的信息，它們可以幫助簡化您的流程、提高與會者的參與度並提高活動的整體成功率。我們的團隊隨時準備協助您創建量身定制的解決方案，以滿足您的特定需求並最大限度地發揮您的活動潛力。
snapADDY
snapaddy.com
snapADDY DataQuality 是 CRM 的資料品質助推器：此智慧解決方案可協助您直接在 Salesforce、Microsoft Dynamics 和 SAP Sales Cloud 介面中建立和更新潛在客戶、聯絡人和客戶。輸入聯絡人資料時，您將自動獲得從商業社交網路、公司網站或電子郵件簽名獲得的資訊的建議。整合的電子郵件驗證器會搜尋最相容的電子郵件地址。這減少了手動工作並確保最高水準的 CRM 資料品質！ snapADDY DataQuality 也可作為其他 CRM 系統的瀏覽器擴充。包括免費的名片掃描器。許多智慧功能： • 使用智慧型自動完成和更新程式建立和更新潛在客戶、聯絡人和客戶• 從剪貼簿貼上聯絡人資料以完成缺失值• 使用人工智慧擷取聯絡人• 自動重複檢查潛在客戶、聯絡人和客戶• 庫存資料基於電子郵件簽名進行更新• 對公司資料和聯絡人進行合格研究• 簡單添加缺少的聯絡人資料• 無需打字即可將資料傳輸至CRM • 適用於您智慧型手機的免費名片掃描儀為什麼選擇snapADDY DataQuality？ • 無縫整合到 Salesforce、SAP 和 Microsoft Dynamics CRM • 保證提升資料品質 • 提升 CRM 使用者接受度 • 提升行銷與銷售效率 • 簡化工作流程 • 節省工作時間 • 集中資料管理
Webex Events
socio.events
Webex Events（以前稱為 Socio）是一個端到端活動管理平台，支援沉浸式、直覺且包容性的虛擬、混合和現場活動。透過活動應用程式、靈活的註冊、簽到和徽章列印、線索檢索和直播技術來提高標準。 Webex Events 將靈活性與易用性融為一體，因此組織者可以舉辦支持其目標的引人入勝的活動，無論活動或組織的類型如何。在socio.events 上了解更多信息
Eventtia
eventtia.com
Eventtia 是一款一體化活動管理平台，可協助大型企業創建獨特的面對面、混合和虛擬活動。 Eventtia 的可自訂功能和 API 整合使世界領先的公司能夠有效管理與會者、創建引人入勝的電子郵件和簡訊活動並產生有價值的數據。迄今為止，Eventtia 已幫助 Pernod Ricard、Dior、Toyota、Richemont 集團和 Pierre Fabre 集團等 7,200 多家客戶在全球創建和組織了 30,000 多場活動。
Expo Pass
expopass.com
在世博會，我們透過 Expo Pass 活動技術平台讓各種活動變得輕鬆。我們面向未來的技術為組織者提供了規劃、追蹤和舉辦任何類型活動（無論是現場活動還是虛擬活動）的工具。我們直覺的產品旨在讓組織者能夠立即投入使用。但這並不意味著我們永遠遙不可及。從第一天起，我們就為每位客戶配備一名專門的活動成功經理。這實際上只是我們說的一種方式：「我們知道你明白了。但如果你需要任何東西，我們總是在這裡。我們知道事件不僅僅是技術。事件是關於人的。我們已經幫助數百萬人建立聯繫、交談、歡笑和思考……隨時打招呼。可用功能： 活動註冊 博覽會通行證 虛擬體驗 簽到 徽章列印 活動應用程式 出勤追蹤 線索檢索
eventPower
eventpower.com
eventPower 為活動製作者提供強大的客製化線上和現場註冊解決方案。該系統作為自助服務或客製化的全方位服務解決方案提供。
EventHub
eventhub.net
EventHub 將您的活動參與者連接到他們所需的信息，以便從您的活動中獲得最大收益。 EventHub 利用行動裝置和 HTML5 的強大功能來提供基於與會者的相關工具。