鉛開採軟體 - 最受歡迎的應用程式

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組織利用 Lead Mining 軟體在其客戶資料庫、銷售歷史資料、網站流量、社群媒體追蹤者和其他來源中發現新的業務前景。該工具透過在當前數據中發現新的銷售線索或識別現有客戶的追加銷售機會，在擴大銷售團隊的交易管道方面發揮著至關重要的作用。在挖掘過程中，銷售專業人員和行銷人員還可以驗證現有客戶詳細資訊（例如聯絡資訊），並透過整合有關當前客戶的新見解來提高客戶資料的整體品質。