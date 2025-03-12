鉛開採軟體 - 最受歡迎的應用程式

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
組織利用 Lead Mining 軟體在其客戶資料庫、銷售歷史資料、網站流量、社群媒體追蹤者和其他來源中發現新的業務前景。該工具透過在當前數據中發現新的銷售線索或識別現有客戶的追加銷售機會，在擴大銷售團隊的交易管道方面發揮著至關重要的作用。在挖掘過程中，銷售專業人員和行銷人員還可以驗證現有客戶詳細資訊（例如聯絡資訊），並透過整合有關當前客戶的新見解來提高客戶資料的整體品質。
提議新的應用程式
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io是一個銷售參與平台，幫助用戶管理銷售外展工作，提供撥號器、搜尋過濾器及與CRM系統集成的功能。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo是一個B2B數據平台，提供公司和聯繫信息，幫助企業識別潛在客戶並增強銷售策略。
Similarweb
similarweb.com
Similarweb提供全面的數位分析，幫助用戶了解電子商務、出版商和廣告商的潛在客戶，並優化銷售策略。
Apify
apify.com
Apify是一個用於網頁抓取和自動化的全功能平台，提供可擴展的數據提取工具和預製程式，支持多種編程語言。
Warmly
warmly.ai
Warmly 是一個自動化銷售協調平台，為 SMB 收入團隊提供網站訪客追蹤、數據整合及溝通工具，幫助提高銷售成效及機會識別。
AroundDeal
arounddeal.com
AroundDeal 是一個全球B2B數據智能平台，提供超過1.2億聯繫人和3000萬公司數據，幫助用戶尋找和聯繫目標客戶。
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish.ai 是一款聯繫搜索引擎，用於有效尋找和驗證決策者的聯繫資料，提供多種工具以簡化銷售和潛在客戶開發。
RocketReach
rocketreach.co
RocketReach是一款提供專業聯繫信息的工具，用戶可以快速查找電子郵件、電話號碼及社交媒體資料，協助業務拓展及招聘。
Kaspr
kaspr.io
Kaspr是一款自動從LinkedIn提取聯繫信息的工具，幫助用戶管理潛在客戶並集成銷售應用。
Lusha
lusha.com
Lusha是一個B2B銷售情報平台，幫助銷售、行銷和招聘團隊獲取準確聯繫信息並支持潛在客戶生成。
Leadinfo
leadinfo.com
Leadinfo是一款B2B潛在客戶生成工具，能實時識別網站訪問者並提供公司資料，幫助企業提高銷售機會。
Company Guru
company.guru
Company Guru 應用程式提供廣泛的商業數據，讓用戶深入了解多家公司，幫助提升銷售並有效管理目標名單。
Skrapp.io
skrapp.io
Skrapp.io是一款用于B2B電子郵件查找和業務數據增強的工具，幫助用戶從LinkedIn等各種來源找到並驗證電子郵件地址。
Wappalyzer
wappalyzer.com
Wappalyzer 是一款網站技術分析工具，可識別網站使用的技術，提供實時更新及批量分析功能，適用於研究和策略規劃。
ContactOut
contactout.com
ContactOut是一個提供精確B2B聯繫數據的平台，幫助用戶快速找到專業人員的電子郵件和電話信息。
SigParser
sigparser.com
SigParser自動從電子郵件簽名中提取聯絡人信息，並幫助用戶更新聯絡人資料庫，簡化數據管理過程。
Wiza
wiza.co
Wiza是一個工具，從LinkedIn提取聯繫信息，實時提供準確的電子郵件，並支持與CRM系統整合，簡化潛在客戶生成過程。
BuiltWith
builtwith.com
BuiltWith是一款網站分析工具，提供網站使用的技術、電子商務數據和使用分析，有助於競爭分析和市場研究。
Charm.io
info.charm.io
Charm.io 幫助 SaaS、代理商和電子商務服務企業發掘具潛力的 DTC 品牌，並提供詳細資料與聯絡信息，方便行銷和銷售。
Draup
draup.com
Draup是個AI驅動平台，為HR和銷售領導提供實時人力資源數據和銷售情報，支持人才規劃和銷售策略。
Foundry
foundryco.com
Foundry是一個帳戶專屬營銷平台，提供廣告、網站個性化及銷售啟動功能，以優化客戶參與及提高轉換率。
Dealfront
dealfront.com
Dealfront 是一個銷售情報平台，幫助銷售和市場團隊通過追蹤網站訪問者來識別潛在客戶並提高銷售效率。
LeadIQ
leadiq.com
Leadiq 是一個潛在客戶生成平台，提供聯繫數據、銷售觸發追蹤和個性化外展工具，以幫助銷售團隊提高效率。
Findymail
findymail.com
Findymail 是一個電子郵件查找和驗證工具，幫助用戶找到並確認 B2B 電子郵件，以提高銷售外展活動的效率和準確性。
Albacross
albacross.com
Albacross是一款B2B潛在客戶生成工具，幫助企業識別網站訪問者，增強銷售策略並精準定位潛在買家。
DiscoverData
discoverdata.ai
DiscoverData應用程式能在30天內幫助用戶獲得所有匿名網站訪客的聯絡資料，包括手機號碼和電子郵件，全部免費提供。
Enlyft
enlyft.com
Enlyft幫助B2B銷售和行銷團隊透過人工智慧和專有數據找出最有可能購買的公司，優化客戶開發流程。
LeadPost
leadpost.com
LeadPost 應用程式可追蹤網站訪客，即使他們未填寫表單，也能提供姓名、聯絡資訊等資料，僅需一段代碼。
Ocean.io
ocean.io
Ocean.io 是一個智慧的潛在客戶數據平台，為 B2B 銷售及行銷團隊提供正確公司相關人員的電子郵件和電話號碼。
Versium
versium.com
Versium是一款數據技術應用，幫助行銷人員識別和理解潛在客戶，並通過多數位渠道提升行銷效果。
Visitor Queue
visitorqueue.com
訪客隊列是一個B2B潛在客戶生成和網站個性化工具，幫助企業追蹤網站訪客並獲取商業信息。
UpLead
uplead.com
UpLead是一個B2B潛在客戶開發平台，提供高品質的聯繫人與公司數據，包括實時電子郵件驗證和多種搜尋條件。
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder是一款B2B的潛在客戶生成和數據增強平台，幫助企業高效查找業務聯繫和管理客戶數據。
LeadLoft
leadloft.com
LeadLoft是一個銷售自動化平台，幫助團隊查找聯絡資訊、吸引潛在客戶並追蹤銷售活動。提供CRM和多渠道通信功能。
AeroLeads
aeroleads.com
AeroLeads 是一款基於網頁的潛在客戶生成軟件，能夠查找潛在客戶及其聯繫信息，並支持與多種CRM系統的整合。
Fork
fork.ai
Fork是一款幫助雲服務公司智能獲客的平台，專注於IaaS、PaaS和SaaS層級，利用數據分析重建業務資訊，提供企業客戶分析系統。
SonarList
sonarlist.io
SonarList應用程式提供全球數據和商業電子郵件搜尋，並可以低成本進行無限制驗證。
LeadGenius
leadgenius.com
LeadGenius利用機器學習和人類研究者的全球網絡，幫助B2B銷售和營銷團隊擴大客戶獲取流程，提供客製化潛在客戶生成與管理服務。
Cognism
cognism.com
Cognism是一個B2B數據平台，提供經過驗證的聯繫人、公司和事件信息，幫助企業有效聯繫潛在客戶。
Goava
goava.com
Goava是一個平台，幫助B2B銷售人員發現最有價值的潛在客戶，提供聯繫對象及談話主題的定制洞察。
Bookyourdata
bookyourdata.com
Bookyourdata是一個按需支付的B2B潛在客戶平台，提供超過1億個準確聯繫方式，幫助企業高效生成銷售潛在客戶。
Infynd
infynd.com
InFynd 是一款數據智能解決方案，幫助用戶在特定市場中識別和聯絡合適潛在客戶，擁有超過1500萬英國合規的B2B聯絡資料。
LeadPyramid
leadpyramid.com
LeadPyramid是一個綜合的數據庫服務平台，幫助企業識別和聯繫合適的B2B客戶，提供經過實時驗證的銷售潛在客戶數據。
INNGUMA
innguma.com
INNGUMA 是一款模組化軟體，可以透過監控競爭環境，協助您的商業發展智慧。
Skylead
skylead.io
Skylead是一款多通道外展工具，結合冷電子郵件及LinkedIn自動化，支持多帳戶管理和智能序列建構，提升潛在客戶生成效率。
Coldlytics
coldlytics.com
Coldlytics 是一個B2B數據平台，結合自動化及人員研究，提供客製化的潛在客戶名單，滿足用戶的目標需求。