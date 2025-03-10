鉛開採軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 梵蒂岡

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
組織利用 Lead Mining 軟體在其客戶資料庫、銷售歷史資料、網站流量、社群媒體追蹤者和其他來源中發現新的業務前景。該工具透過在當前數據中發現新的銷售線索或識別現有客戶的追加銷售機會，在擴大銷售團隊的交易管道方面發揮著至關重要的作用。在挖掘過程中，銷售專業人員和行銷人員還可以驗證現有客戶詳細資訊（例如聯絡資訊），並透過整合有關當前客戶的新見解來提高客戶資料的整體品質。
提議新的應用程式
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish.ai 是一款聯繫搜索引擎，用於有效尋找和驗證決策者的聯繫資料，提供多種工具以簡化銷售和潛在客戶開發。
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder是一款B2B的潛在客戶生成和數據增強平台，幫助企業高效查找業務聯繫和管理客戶數據。
Skylead
skylead.io
使用多管道外展、if/else 操作並連接無限的電子郵件帳戶，以最大限度地增加與潛在客戶的接觸點。 Skylead 是您的智慧型 LinkedIn 自動化工具和冷電子郵件軟體。
LeadLoft
leadloft.com
LeadLoft是一個銷售自動化平台，幫助團隊查找聯絡資訊、吸引潛在客戶並追蹤銷售活動。提供CRM和多渠道通信功能。
Lusha
lusha.com
Lusha是一個B2B銷售情報平台，幫助銷售、行銷和招聘團隊獲取準確聯繫信息並支持潛在客戶生成。
Wappalyzer
wappalyzer.com
Wappalyzer 是一款網站技術分析工具，可識別網站使用的技術，提供實時更新及批量分析功能，適用於研究和策略規劃。
LeadGenius
leadgenius.com
LeadGenius利用機器學習和人類研究者的全球網絡，幫助B2B銷售和營銷團隊擴大客戶獲取流程，提供客製化潛在客戶生成與管理服務。
ContactOut
contactout.com
ContactOut是一個提供精確B2B聯繫數據的平台，幫助用戶快速找到專業人員的電子郵件和電話信息。
AeroLeads
aeroleads.com
AeroLeads 是一款基於網頁的潛在客戶生成軟件，能夠查找潛在客戶及其聯繫信息，並支持與多種CRM系統的整合。
DiscoverData
discoverdata.ai
30 天內將您的收入管道增加 2 倍。 AI 發現所有匿名網站訪客的聯絡方式，免費取得資料（手機號碼、電子郵件）！
Infynd
infynd.com
InFynd是一站式數據智慧解決方案。我們簡單且用戶友好的勘探工具可幫助您識別並接觸您的利基市場中的正確潛在客戶。我們擁有英國數量最多的符合 GDPR 的 B2B 聯絡人，送達率為 95%。利用 InFynd 精確的 B2B 資料庫（其中包括超過 1500 萬條符合英國標準的 SDR）尋找、連接並達成更多交易。我們的數據支援行銷和銷售團隊高效、有效地擴大對外行銷活動。 InFynd 成立於 2020 年，是一款即將推出且前景廣闊的數據工具，受到從新創公司到企業的 100 多家客戶的信賴。
Bookyourdata
bookyourdata.com
Bookyourdata 是全球首個即用即付B2B 勘探平台，擁有超過1 億直接B2B 聯絡人，準確率保證為95%，自2015 年以來已為超過20,000 家客戶提供服務。聯絡提供服務向來自200 多個國家/地區的客戶列出了50 多個搜尋條件、網路技術、ABM，以及除業務聯繫之外按專業和房地產經紀人劃分的兩個針對醫療保健專業人員的特殊類別。
Ocean.io
ocean.io
更聰明的勘探資料平台，可為您帶來 5 倍以上的高品質潛在客戶，從而實現更快、更有效率的收入成長。 Ocean.io 為 B2B 銷售和行銷團隊提供適合公司中合適人員的電子郵件和電話號碼。
LeadPost
leadpost.com
準確找出誰在造訪您的網站。 查看誰在訪問您的網站 - 即使他們沒有填寫表格！只需一行程式碼，LeadPost 即可為您提供姓名、聯絡資訊等。
Coldlytics
coldlytics.com
厭倦了陳舊的 B2B 資料庫？ Coldlytics 將尖端自動化與人類研究人員無縫結合，為您帶來最新的線索。透過我們的自助平台提交您的定位要求，我們的團隊將在短短 24 小時內為您建立完全客製化的潛在客戶名單。不要滿足於其他人已經使用過的數據！我們該怎麼做呢？當您提交請求時，我們團隊的成員將啟動我們專有的網頁抓取工具來識別您的理想客戶。我們使用大量線上資料來源，包括 Google 地圖、LinkedIn、Clutch、D&B 等，然後交叉檢查收入、員工人數、成立日期，甚至在每個公司的網站上執行關鍵字檢查。所有這些使我們能夠實現高精度。然後，我們將您的清單傳遞給我們的專門研究團隊，他們手動尋找您需要聯繫的每個決策者的聯絡資訊。確實沒有更好的數據了！
Findymail
findymail.com
Findymail 是一個電子郵件查找和驗證工具，幫助用戶找到並確認 B2B 電子郵件，以提高銷售外展活動的效率和準確性。
Charm.io
info.charm.io
Charm.io 協助 SaaS、代理商和電子商務服務企業發現和識別合格的 DTC 品牌，以進行行銷和銷售工作。 Charm 的平台提供了有關這些公司的大量數據，並包含 160 多個過濾器，使用戶能夠定義適合其目標受眾的獨特蒐尋標準。這些過濾器對於使用它們根據特定需求建立目標清單的機構特別有用。搜尋結果提供有關公司的資訊以及每個企業內決策者和員工的直接聯絡資訊。這種無縫流程可以輕鬆找到符合特定標準的公司並聯繫關鍵利益相關者，而無需使用其他外部來源或工具來補充研究。
SonarList
sonarlist.io
在全球範圍內搜尋數據和商業電子郵件，並以經濟實惠的價格無限地驗證它們。
Company Guru
company.guru
Company Guru 應用程式提供廣泛的商業數據，讓用戶深入了解多家公司，幫助提升銷售並有效管理目標名單。
Fork
fork.ai
Fork是一家幫助雲端服務公司智慧獲客的公司。公司平台由系列產品組成，主要服務對象集中於IaaS、PaaS及SaaS層雲端服務企業。透過先進的數據分析技術和全網公開訊息，重構企業的業務資訊基礎，建構獨特的企業採購預算量化評估體系，並以此為基礎建立高效的企業客戶分析與匹配系統。
Goava
goava.com
Goava 是一個透過發現最有價值的銷售線索來增加銷售的平台。我們幫助 B2B 銷售人員獲得有關潛在客戶的量身定制的見解。 Goavas 平台告訴您應該聯繫哪家公司、應該與誰交談以及應該談論什麼。簡單的介面使您能夠獲得無與倫比的計時並不公平地追蹤您的潛在客戶和客戶。
INNGUMA
innguma.com
INNGUMA 是模組化軟體，可透過監控競爭環境在您的業務中創造智慧。
LeadPyramid
leadpyramid.com
多年來，LEADPYRAMID 一直是資料庫服務領域的先驅。對於正在尋找電子郵件和電話號碼目標前景的公司來說，它是一站式解決方案 Leadpyramid 是滿足所有資料庫要求的一站式解決方案。它是一種銷售情報工具，可幫助組織透過經過驗證的潛在客戶進一步拓展業務。它是公司為電子郵件行銷和電話行銷活動確定合適的 B2B 客戶的理想解決方案。 Leadpyramid 有能力為資訊科技 (IT)、醫療保健、人力資源、行銷或任何行業的任何決策者清單提供資料。該解決方案已幫助眾多組織為其以客戶為中心的行銷方法採購和創建正確的客製化解決方案。 LeadPyramid 一直在建立一個經過即時驗證的資料庫，讓您獲得最佳的資料庫交付準確性。
AroundDeal
arounddeal.com
AroundDeal 是一個全球B2B數據智能平台，提供超過1.2億聯繫人和3000萬公司數據，幫助用戶尋找和聯繫目標客戶。
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io是一個銷售參與平台，幫助用戶管理銷售外展工作，提供撥號器、搜尋過濾器及與CRM系統集成的功能。
Cognism
cognism.com
Cognism是一個B2B數據平台，提供經過驗證的聯繫人、公司和事件信息，幫助企業有效聯繫潛在客戶。
SigParser
sigparser.com
SigParser自動從電子郵件簽名中提取聯絡人信息，並幫助用戶更新聯絡人資料庫，簡化數據管理過程。
Similarweb
similarweb.com
Similarweb提供全面的數位分析，幫助用戶了解電子商務、出版商和廣告商的潛在客戶，並優化銷售策略。
UpLead
uplead.com
UpLead是一個B2B潛在客戶開發平台，提供高品質的聯繫人與公司數據，包括實時電子郵件驗證和多種搜尋條件。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo是一個B2B數據平台，提供公司和聯繫信息，幫助企業識別潛在客戶並增強銷售策略。
BuiltWith
builtwith.com
BuiltWith是一款網站分析工具，提供網站使用的技術、電子商務數據和使用分析，有助於競爭分析和市場研究。
Skrapp.io
skrapp.io
Skrapp.io是一款用于B2B電子郵件查找和業務數據增強的工具，幫助用戶從LinkedIn等各種來源找到並驗證電子郵件地址。
Kaspr
kaspr.io
Kaspr是一款自動從LinkedIn提取聯繫信息的工具，幫助用戶管理潛在客戶並集成銷售應用。
LeadIQ
leadiq.com
Leadiq 是一個潛在客戶生成平台，提供聯繫數據、銷售觸發追蹤和個性化外展工具，以幫助銷售團隊提高效率。
Wiza
wiza.co
Wiza是一個工具，從LinkedIn提取聯繫信息，實時提供準確的電子郵件，並支持與CRM系統整合，簡化潛在客戶生成過程。
Apify
apify.com
Apify是一個用於網頁抓取和自動化的全功能平台，提供可擴展的數據提取工具和預製程式，支持多種編程語言。
RocketReach
rocketreach.co
RocketReach是一款提供專業聯繫信息的工具，用戶可以快速查找電子郵件、電話號碼及社交媒體資料，協助業務拓展及招聘。
Dealfront
dealfront.com
Dealfront 是一個銷售情報平台，幫助銷售和市場團隊通過追蹤網站訪問者來識別潛在客戶並提高銷售效率。
Foundry
foundryco.com
Foundry是一個帳戶專屬營銷平台，提供廣告、網站個性化及銷售啟動功能，以優化客戶參與及提高轉換率。
Albacross
albacross.com
Albacross是一款B2B潛在客戶生成工具，幫助企業識別網站訪問者，增強銷售策略並精準定位潛在買家。
Draup
draup.com
Draup是個AI驅動平台，為HR和銷售領導提供實時人力資源數據和銷售情報，支持人才規劃和銷售策略。
Warmly
warmly.ai
Warmly 是一個自動化銷售協調平台，為 SMB 收入團隊提供網站訪客追蹤、數據整合及溝通工具，幫助提高銷售成效及機會識別。
Visitor Queue
visitorqueue.com
訪客隊列是一個B2B潛在客戶生成和網站個性化工具，幫助企業追蹤網站訪客並獲取商業信息。
Enlyft
enlyft.com
Enlyft 透過專用人工智慧和深入的專有帳戶數據，幫助 B2B 銷售和行銷團隊找到、優先考慮、吸引和轉換最有可能購買其產品的公司。我們透過瞄準技術採用和數百種業務屬性，幫助您在全球數千萬家公司中發現最適合的客戶。我們的人工智慧平台可以預測誰需要您的技術產品以及何時準備好購買。更重要的是 - Enlyft 讓您的團隊能夠在幾秒鐘內獲得有關每個帳戶的業務關鍵見解 - 從而實現自信、有針對性和有效的外展。為此，我們將銷售和行銷優化的人工智慧模型與專有的資料收集機制相結合，產生市場上最豐富、最可靠和最新的潛在客戶資料資料庫。 Enlyft 透過易於使用的網站、外掛程式、資料下載、LinkedIn 聯絡人、CRM 整合等，成為您工作流程的無縫組成部分。從財富100 強到新創公司，世界上最高效的銷售和營銷團隊都依靠Enlyft 的人工智能驅動的需求生成來推動和優先考慮他們的勘探渠道，並贏得更多業務- 只需花費其預算的一小部分。
Leadinfo
leadinfo.com
Leadinfo是一款B2B潛在客戶生成工具，能實時識別網站訪問者並提供公司資料，幫助企業提高銷售機會。
Versium
versium.com
Versium是一款數據技術應用，幫助行銷人員識別和理解潛在客戶，並通過多數位渠道提升行銷效果。