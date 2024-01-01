鉛開採軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 貝南

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
組織利用 Lead Mining 軟體在其客戶資料庫、銷售歷史資料、網站流量、社群媒體追蹤者和其他來源中發現新的業務前景。該工具透過在當前數據中發現新的銷售線索或識別現有客戶的追加銷售機會，在擴大銷售團隊的交易管道方面發揮著至關重要的作用。在挖掘過程中，銷售專業人員和行銷人員還可以驗證現有客戶詳細資訊（例如聯絡資訊），並透過整合有關當前客戶的新見解來提高客戶資料的整體品質。
提議新的應用程式
Skrapp.io
skrapp.io
Skrapp.io 是一個用於 B2B 銷售和電子郵件行銷的電子郵件查找器。我們的軟體將公共數據轉化為先進的勘探電子郵件工具，以幫助專業人士進行電子郵件行銷和外展活動。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一個以資料優先的參與平台，它將智慧嵌入您的工作流程中，幫助您執行、分析和改進您的成長策略。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一家美國訂閱式軟體即服務 (SaaS) 公司，總部位於華盛頓州溫哥華，向銷售、行銷和招募專業人士出售其商務人士和公司資訊資料庫的存取權限。該公司最初於 2000 年由創辦人 Yonatan Stern 和 Michel Decary 創立，名為 Eliyon Technologies。被DiscoverOrg 收購後，現任首席執行官為Henry Schuck。2020 年，Zoominfo.com 及其相關實體 Zoominfo-privacy.com 和Zoomprivacy.com 進行了網絡釣魚嘗試，從公共互聯網來源竊取個人信息，並以身份竊盜來威脅消費者除非消費者點擊...
Similarweb
similarweb.com
Sameweb 是企業和中小型企業 (SMB) 客戶的數位情報提供者。該平台提供網路分析服務，並向用戶提供有關其客戶和競爭對手網路流量的資訊。
Apify
apify.com
讓網路為您服務。 Apify 可以自動執行您可以在網頁瀏覽器中手動執行的任何操作，並大規模運行它。我們是您的網頁抓取、資料提取和網路 RPA 的一站式商店。
RocketReach
rocketreach.co
您與任何專業人士的一級聯繫。 使用世界上最大、最準確的電子郵件和直撥資料庫直接與正確的決策者聯繫。
Warmly
warmly.ai
熱情幫助您的收入團隊更快發現市場機會。讓他們進步得更快。並逐季實現您的通路目標。我們的 AI Warm Leads 平台透過監控您的網站、出站和 CRM 中的購買意願訊號來照亮您的管道。然後，我們會幫助您以熱情、有吸引力的方式關閉這條管道。此外，我們的免費銷售工具套件可協助您的團隊透過我們屢獲殊榮的 Essential Zoom 應用程式在日曆和 Zoom 上更好地與潛在客戶或客戶建立聯繫。
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish 是世界上最強大的聯絡人搜尋引擎。 Swordfish 聚合來自世界頂級個人身份驗證提供者（例如 Hoovers、Dun & Bradstreet、Experian）以及數百個其他獨立來源和即時來源的數據，為您提供您正在尋找的人的最新、有效、直接的聯繫信息。 Swordfish 被世界領先的國防、技術和政府機構的世界頂級招募人員、銷售和調查專業人士使用。從財富 500 強高階主管招募人員到個人創業家，Swordfish 始終站在您這邊，讓您的聯絡人搜尋高效、準確且易於使用。我們的5 款產品旨在讓生活變得更輕鬆。 Chrome 擴充功能 - 在網路上尋找任何聯絡資料檔案豐富 -...
AroundDeal
arounddeal.com
工作更少，成就更多，銷售額更高。 尋找更多 B2B 聯絡人、豐富和驗證記錄、參與自動工作流程以及完成更多交易，所有這些都可以在 RoundDeal 平台中完成。推動您的全球業務成長。
Kaspr
kaspr.io
花更少的時間尋找客戶並完成您的配額。 Kaspr 是一款 LinkedIn Chrome 擴充功能和儀表板，可讓您在幾秒鐘內存取 B2B 聯絡人資料。
BuiltWith
builtwith.com
Web 技術資訊分析器工具。了解網站是用什麼建構的。
Company Guru
company.guru
Company Guru 入口網站可深入了解來自大量公司的廣泛業務數據。利用我們廣泛的資訊仔細觀察市場並節省資源。免費使用我們的門戶，幫助您的團隊增加銷售額並縮短形成有效目標清單的時間。
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder 是一個創新的 B2B 潛在客戶開發和數據豐富平台，徹底改變了銷售和行銷。在先進演算法和人工智慧的支援下，它使企業能夠發現高品質的潛在客戶、豐富客戶資料並簡化流程。透過與現有系統無縫集成，CUFinder 使公司能夠實現個人化通訊、節省時間並在當今動態的商業環境中獲得競爭優勢。體驗 CUFinder 的改變力量，為您的銷售和行銷成功開啟新的可能性。
LeadLoft
leadloft.com
LeadLoft 為您的團隊提供您所需的一切。無論是執行長、董事還是投資者，LeadLoft 都會找到聯絡資訊並為您提供聯絡方式，以便您完成交易。需要某人的聯絡資訊嗎？我們抓到你了。需要吸引他們嗎？沒問題。需要追蹤和轉換它們嗎？完成&完成。
Wiza
wiza.co
從 LinkedIn 建立潛在客戶名單。 從 LinkedIn 匯出包含準確聯絡資訊的潛在客戶，並直接與您的受眾建立聯繫。
Cognism
cognism.com
與您的完美搭檔建立聯繫。利用市場上最優質的銷售情報與目標客戶和聯絡人開始有意義的對話。
SigParser
sigparser.com
將您的電子郵件變成聯絡人。自動從您的電子郵件、電子郵件簽名和日曆中尋找每個聯絡詳細資訊。輕鬆與 CRM 和行銷應用程式同步，讓您的聯絡人保持最新狀態。
DiscoverData
discoverdata.ai
30 天內將您的收入管道增加 2 倍。 AI 發現所有匿名網站訪客的聯絡方式，免費取得資料（手機號碼、電子郵件）！
ContactOut
contactout.com
您是否厭倦了為準確的 B2B 聯繫數據支付過高的費用，並希望有一個更具成本效益的解決方案？隆重介紹 ContactOut – 世界上最準確的聯絡人資料庫。尋找 3 億專業人士的電子郵件和電話號碼，包括 3000 萬家公司的 B2B 資料。我們的平台受到超過 76% 的財富 500 強公司（例如 Google、微軟和 Netflix）的 140 萬銷售、行銷和招聘專業人士的信賴。我們的主要功能在設計時充分考慮了用戶的需求，因此您可以輕鬆地：1) 使用我們的搜尋入口網站在一個地方快速找到優質潛在客戶2) 使用我們的Chrome 擴充功能增強您的LinkedIn 潛在客戶3 ) 使用我們的電子郵件個...
Ocean.io
ocean.io
更聰明的勘探資料平台，可為您帶來 5 倍以上的高品質潛在客戶，從而實現更快、更有效率的收入成長。
Versium
versium.com
Versium 是一家數據技術公司，幫助行銷人員在多個數位接觸點和行銷管道中更好地識別、了解並實現他們的理想前景。 Versium 業界領先的身份解析和洞察引擎為一套解決方案提供支持，可協助行銷人員將其覆蓋範圍大幅提高 5 倍。 Versium 的專有數據資產包括超過 20 億個接觸點和超過 2 兆個洞察屬性，創建了業界最豐富的 B2B2C 身分圖譜和數據技術平台，幫助行銷人員贏得客戶。
Enlyft
enlyft.com
Enlyft 透過專用人工智慧和深入的專有帳戶數據，幫助 B2B 銷售和行銷團隊找到、優先考慮、吸引和轉換最有可能購買其產品的公司。我們透過瞄準技術採用和數百種業務屬性，幫助您在全球數千萬家公司中發現最適合的客戶。我們的人工智慧平台可以預測誰需要您的技術產品以及何時準備好購買。更重要的是 - Enlyft 讓您的團隊能夠在幾秒鐘內獲得有關每個客戶的關鍵業務洞察 - 從而實現自信、有針對性和有效的外展。為此，我們將銷售和行銷優化的人工智慧模型與專有的資料收集機制相結合，產生市場上最豐富、最可靠和最新的潛在客戶資料資料庫。 Enlyft 透過易於使用的網站、外掛程式、資料下載、LinkedIn 聯...
LeadIQ
leadiq.com
LeadIQ 是一個 B2B 銷售探勘工具平台。尋找潛在客戶數據，追蹤購買訊號，並為出站勘探提供個人化的冷外展服務。
LeadPost
leadpost.com
準確找出誰在造訪您的網站。 查看誰在訪問您的網站 - 即使他們沒有填寫表格！只需一行程式碼，LeadPost 即可為您提供姓名、聯絡資訊等。
LeadGenius
leadgenius.com
LeadGenius 使用機器學習和全球人類研究人員網路來幫助 B2B 銷售和行銷團隊擴展其外撥流程。世界上發展最快的公司使用 LeadGenius 來尋找並與持久客戶建立聯繫。 LeadGenius 為 B2B 銷售和行銷團隊提供 3 項主要服務，這些服務可以單獨使用，也可以作為一個端到端解決方案使用：自訂潛在客戶生成、潛在客戶豐富和託管電子郵件外展。透過 LeadGenius，企業可以識別新客戶、更新和改進現有潛在客戶資料庫，並消除出站電子郵件中耗時的步驟。
Lusha
lusha.com
Lusha 是一個進入市場的情報平台，專為銷售、行銷和招募團隊而設計。 Lusha 新鮮、動態、高品質的數據和見解有助於消除噪音，在正確的時間接觸到正確的人。 Lusha 提供簡單的設置，無需冗長的入職流程的麻煩。透過我們簡單的 Salesforce 和 API 集成，Lusha 用戶可以維護新的資料庫並確保持續、自動地豐富其 CRM。 Lusha 始終掌握不斷發展的隱私和安全法規，完全符合 GDPR 和 CCPA，並且是唯一獲得全球最高國際隱私標準 ISO 27701 認證的銷售智慧解決方案。
Draup
draup.com
面向人才領導者的人工智慧平台和 B2B 銷售勘探軟體。 Draup 是銷售和人才領導者的首選人工智慧平台。
Albacross
albacross.com
第一方意圖數據可了解您的受眾、發現看不見的潛在客戶並豐富每筆記錄以提高行銷和銷售效率。
Dealfront
dealfront.com
Dealfront（以前稱為 Leadleader）是一個進入市場平台，為銷售和行銷團隊提供尋找潛在客戶和達成交易所需的數據、應用程式和見解。
Goava
goava.com
Goava 是一個透過發現最有價值的銷售線索來增加銷售的平台。我們幫助 B2B 銷售人員獲得有關潛在客戶的量身定制的見解。 Goavas 平台告訴您應該聯繫哪家公司、應該與誰交談以及應該談論什麼。簡單的介面使您能夠獲得無與倫比的計時並不公平地追蹤您的潛在客戶和客戶。
SonarList
sonarlist.io
在世界範圍內搜尋數據和商業電子郵件，並以經濟實惠的價格無限地驗證它們。
Charm.io
info.charm.io
Charm.io 協助 SaaS、代理商和電子商務服務企業發現和識別合格的 DTC 品牌，以進行行銷和銷售工作。 Charm 的平台提供了有關這些公司的大量數據，並包含 160 多個過濾器，使用戶能夠定義適合其目標受眾的獨特蒐尋標準。這些過濾器對於使用它們根據特定需求建立目標清單的機構特別有用。搜尋結果提供有關公司的資訊以及每個企業內決策者和員工的直接聯絡資訊。這種無縫流程可以輕鬆找到符合特定標準的公司並聯繫關鍵利益相關者，而無需使用其他外部來源或工具來補充研究。
Wappalyzer
wappalyzer.com
Wappalyzer 是一家網路技術分析器和領先資料供應商。透過在數百萬家公司的網站上追蹤數千種技術，Wappalyzer 可以幫助您識別新的潛在客戶並擴大您的潛在市場。
Foundry
foundryco.com
透過 Foundry 的意圖驅動的 ABM 編排轉換您的頂級客戶 - 從而形成更大、更好的管道。
UpLead
uplead.com
存取我們準確、即時驗證的 B2B 資料庫以推動成長。憑藉內建的電子郵件驗證，UpLead 成為高品質業務聯繫資料的領導者。立即開始 7 天免費試用！
LeadPyramid
leadpyramid.com
多年來，LEADPYRAMID 一直是資料庫服務領域的先驅。對於尋找電子郵件和電話號碼目標前景的公司來說，它是一站式解決方案 Leadpyramid 是滿足所有資料庫要求的一站式解決方案。它是一種銷售情報工具，可幫助組織透過經過驗證的潛在客戶進一步拓展業務。它是公司為電子郵件行銷和電話行銷活動確定合適的 B2B 客戶的理想解決方案。 Leadpyramid 有能力為資訊科技 (IT)、醫療保健、人力資源、行銷或任何行業的任何決策者清單提供資料。該解決方案已幫助眾多組織為其以客戶為中心的行銷方法採購和創建正確的客製化解決方案。 LeadPyramid 一直在建立一個經過即時驗證的資料庫，讓您獲得...
INNGUMA
innguma.com
INNGUMA 是一款模組化軟體，可透過監控競爭環境為您的企業創造智慧。
Fork
fork.ai
Fork是一家幫助雲端服務公司智慧獲客的公司。公司平台由系列產品組成，主要服務對象集中於IaaS、PaaS及SaaS層雲端服務企業。透過先進的數據分析技術和全網公開訊息，重構企業的業務資訊基礎，建構獨特的企業採購預算量化評估體系，並以此為基礎建立高效的企業客戶分析與匹配系統。
Findymail
findymail.com
Findymail 可協助您尋找和驗證用於銷售推廣的 B2B 電子郵件。我們只提供您不會退回的經過驗證的電子郵件，以確保您的電子郵件送達安全。您還可以自動化目前在流行的勘探平台（例如 Linkedin Sales Navigator 或 Apollo）上進行的手動匯出工作，以便您可以更專注於完成交易，而不是資料收集。
Bookyourdata
bookyourdata.com
Bookyourdata 是全球首個即用即付B2B 勘探平台，擁有超過1 億直接B2B 聯絡人，準確率保證為95%，自2015 年以來已為超過20,000 家客戶提供服務。我們創新且強大的平台為業務聯絡提供服務向來自200 多個國家/地區的客戶列出了50 多個搜尋條件、網路技術、ABM，以及除業務聯繫之外按專業和房地產經紀人劃分的兩個針對醫療保健專業人員的特殊類別。
Infynd
infynd.com
InFynd是一站式數據智慧解決方案。我們簡單且用戶友好的勘探工具可幫助您識別並接觸您的利基市場中的正確潛在客戶。我們擁有英國數量最多的符合 GDPR 的 B2B 聯絡人，送達率為 95%。利用 InFynd 精確的 B2B 資料庫（其中包括超過 1500 萬條符合英國標準的 SDR）尋找、連接並達成更多交易。我們的數據支援行銷和銷售團隊高效、有效地擴大對外行銷活動。 InFynd 成立於 2020 年，是一款即將推出且前景廣闊的數據工具，受到從新創公司到企業的 100 多家客戶的信賴。
AeroLeads
aeroleads.com
AeroLeads 是一款功能強大的基於網路的潛在客戶生成軟體，它不僅可以找到相關的潛在客戶，還可以找到其聯絡方式。所有資料都可以保存在您的帳戶中，匯出並傳輸到其他網站，例如 SalesForce、Zapier、HubSpot、Mailchimp 等。它是一款功能強大的勘探和銷售智慧軟體，可與 LinkedIn、Crunchbase、AngelList 以及您可以上傳自己的清單。
Skylead
skylead.io
使用多管道外展、if/else 操作並連接無限的電子郵件帳戶，以最大限度地增加與潛在客戶的接觸點。 Skylead 是您的智慧型 LinkedIn 自動化工具和冷電子郵件軟體。
Leadinfo
leadinfo.com
了解 Leadinfo 如何透過將匿名網站訪客轉化為潛在客戶來幫助您比競爭對手創造更多更好的銷售額
Visitor Queue
visitorqueue.com
Visitor Queue 是一款 B2B 潛在客戶生成和網站個人化軟體，旨在為您的銷售團隊提供有關網站訪客的見解，同時為他們提供獨一無二的網站體驗。透過我們的潛在客戶開發服務，識別造訪您網站的企業的名稱、聯絡資訊和使用者資料。推銷電話和猜測的日子已經一去不復返了，我們為您的銷售團隊提供已經對您的產品和/或服務表現出興趣的熱門線索。 98% 的網站訪客從您的網站上消失得無影無踪，您是不是該找出他們是誰了？透過我們新的網站個人化功能，以獨特的方式對待您的網站訪客。根據公司詳細資訊（例如地理位置、公司規模，甚至他們的名稱）為訪客提供網站的自訂視圖。根據他們的素質向他們展示相關的案例研究、用例和推薦...
Coldlytics
coldlytics.com
厭倦了陳舊的 B2B 資料庫？ Coldlytics 將尖端自動化與人類研究人員無縫結合，為您帶來最新的線索。透過我們的自助平台提交您的定位要求，我們的團隊將在短短 24 小時內為您建立完全客製化的潛在客戶名單。不要滿足於其他人已經使用過的數據！我們該怎麼做呢？當您提交請求時，我們團隊的成員將啟動我們專有的網頁抓取工具來識別您的理想客戶。我們使用大量線上資料來源，包括 Google 地圖、LinkedIn、Clutch、D&B 等，然後交叉檢查收入、員工人數、成立日期，甚至在每個公司的網站上執行關鍵字檢查。所有這些使我們能夠實現高精度。然後，我們將您的清單傳遞給我們的專門研究團隊，他們手動尋找...