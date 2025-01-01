領先智慧軟體 - 最受歡迎的應用程式

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
潛在客戶智慧軟體使公司能夠增強和驗證其潛在客戶數據，確保其聯絡資訊的準確性。此過程涉及驗證現有數據並補充其他詳細信息，包括經過驗證的電子郵件地址、電話號碼、公司資訊和職位。鑑於業務聯絡資訊的隱私性以及人們對未經請求的通訊的普遍厭惡，採用領先智慧軟體成為公司的寶貴選擇。該解決方案主要由銷售部門使用，儘管行銷團隊也可以利用它來優化其行銷活動並更有效地瞄準潛在客戶。
提議新的應用程式
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io是一個銷售參與平台，幫助用戶管理銷售外展工作，提供撥號器、搜尋過濾器及與CRM系統集成的功能。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo是一個B2B數據平台，提供公司和聯繫信息，幫助企業識別潛在客戶並增強銷售策略。
Similarweb
similarweb.com
Similarweb提供全面的數位分析，幫助用戶了解電子商務、出版商和廣告商的潛在客戶，並優化銷售策略。
Luna.ai
luna.ai
Luna.ai是一個人工智能銷售平台，簡化銷售流程，提供自動化和個性化溝通工具，並支持無限電子郵件帳戶管理。
Clay
clay.com
Clay 是一個結合 AI 的工具，可以幫助用戶透過數據提供者進行個性化的外展活動，並優化潛在客戶管理。
Hunter.io
hunter.io
Hunter.io是一個雲端工具，幫助用戶找到與公司或專業人士相關的電子郵件地址並驗證，還支持冷郵件推廣。
Signals
getsignals.ai
Signals 是一個潛在客戶生成和人工智慧平台，幫助您了解網站訪客及其行為，以便與準備購買的訪客互動。
Closely
closelyhq.com
Closely是一個雲端銷售互動平台，適合各類型企業。提供自動推廣活動，管理LinkedIn網絡，匯出B2B電子郵件聯絡人。
Warmly
warmly.ai
Warmly 是一個自動化銷售協調平台，為 SMB 收入團隊提供網站訪客追蹤、數據整合及溝通工具，幫助提高銷售成效及機會識別。
AroundDeal
arounddeal.com
AroundDeal 是一個全球B2B數據智能平台，提供超過1.2億聯繫人和3000萬公司數據，幫助用戶尋找和聯繫目標客戶。
Success.ai
success.ai
Success.ai是一個全方位的冷郵件平台，幫助企業透過無限潛在客戶資料和AI寫作工具提升外展效益。
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish.ai 是一款聯繫搜索引擎，用於有效尋找和驗證決策者的聯繫資料，提供多種工具以簡化銷售和潛在客戶開發。
RocketReach
rocketreach.co
RocketReach是一款提供專業聯繫信息的工具，用戶可以快速查找電子郵件、電話號碼及社交媒體資料，協助業務拓展及招聘。
Reply.io
reply.io
Reply.io是一個銷售參與平台，可自動化多通道的外展工作，幫助用戶生成潛在客戶和增長收入。
Kaspr
kaspr.io
Kaspr是一款自動從LinkedIn提取聯繫信息的工具，幫助用戶管理潛在客戶並集成銷售應用。
Clodura.AI
clodura.ai
Clodura.ai 是一個AI驅動的銷售潛在客戶生成平台，提供鉛識別、自動化溝通及CRM解決方案，幫助企業提升銷售效率。
Grata
grata.com
Grata是一個整合的商業發展解決方案，幫助用戶發現、研究和與中市場公司互動，提升併購交易效率。
InboxPro
inboxpro.io
InboxPro是一款AI驅動的電子郵件管理工具，用於自動化聯繫和提高客戶參與度，幫助企業將潛在客戶轉化為客戶。
Octane11
octane11.com
Octane11是一個專注於B2B的數據分析和協作平台，幫助企業整合和分析營銷、銷售及產品使用數據，以提高業務績效。
Seamless.AI
seamless.ai
Seamless.AI是一個實時搜索引擎，幫助B2B銷售人員獲取經過驗證的聯繫信息，並提供潛在客戶的市場意圖和職位變更資料。
Immagnify
immagnify.com
Immagnify 是一款銷售智能工具，能根據多種條件（如地區、公司大小和行業）生成潛在客戶名單，並提供關鍵決策者的聯絡資訊。
Lusha
lusha.com
Lusha是一個B2B銷售情報平台，幫助銷售、行銷和招聘團隊獲取準確聯繫信息並支持潛在客戶生成。
Prospeo
prospeo.io
Prospeo 提供高品質的電子郵件尋找工具，包括公司郵件搜尋、LinkedIn 銷售導航匯出和大量郵件驗證，幫助潛在客戶開發。
People Data Labs
peopledatalabs.com
People Data Labs 提供超過 15 億個人的簡歷、聯絡、社交及人口數據集，幫助用戶豐富和管理數據。
HeyReach
heyreach.io
HeyReach 是一款 LinkedIn 自動化工具，幫助機構和團隊擴大聯繫，支持多帳戶同步發送連結請求和消息。
Diffbot
diffbot.com
Diffbot是一款將非結構化網頁數據轉換為結構化數據的工具，支持各種內容提取並與現有系統整合。
Reverse Contact
reversecontact.com
Reverse Contact 是一款反向電子郵件查詢工具，只需輸入電子郵件地址即可找到相關的 LinkedIn 資訊，並生成公司相關資料。
Clearbit
clearbit.com
Clearbit透過豐富公司及員工數據，提升銷售和市場表現，支持與各大工具整合，優化潛在客戶管理。
ContactOut
contactout.com
ContactOut是一個提供精確B2B聯繫數據的平台，幫助用戶快速找到專業人員的電子郵件和電話信息。
Selling.com
infotelligent.com
Selling.com 是一個基於意圖的聯絡情報平台，提供行銷與銷售所需的準確聯絡方式及即時驗證的聯絡人資訊。
Metadata
metadata.io
Metadata 應用程式能消除手動和重複的工作，幫助B2B行銷人員專注於策略、創意及增加收入。
We-Connect
we-connect.io
We-Connect 是一個安全的業務拓展工具，提供一站式儀表板來管理潛在客戶、執行智能流程及分析行銷活動。可試用 14 天。
Common Room
commonroom.io
公共房間應用程式促進社區管理與參與，提供交流、事件管理和資源共享工具，幫助用戶建立聯繫與互動。
DeepSales
deepsales.com
DeepSales是一款領先的銷售智能和潛在客戶生成平台，專注於B2B銷售，運用深度學習技術探索潛在買家。
Sopro
sopro.io
Sopro幫助企業識別和接觸合格的潛在客戶，提供針對性的研究和一對一的個性化介紹。
Draup
draup.com
Draup是個AI驅動平台，為HR和銷售領導提供實時人力資源數據和銷售情報，支持人才規劃和銷售策略。
SalesIntel
salesintel.io
SalesIntel是B2B銷售情報平台，幫助團隊提高銷售效率，提供客戶數據和決策者聯絡資訊，支持基於帳戶的營銷策略。
Dealfront
dealfront.com
Dealfront 是一個銷售情報平台，幫助銷售和市場團隊通過追蹤網站訪問者來識別潛在客戶並提高銷售效率。
LeadIQ
leadiq.com
Leadiq 是一個潛在客戶生成平台，提供聯繫數據、銷售觸發追蹤和個性化外展工具，以幫助銷售團隊提高效率。
RealtimeCRM
realtimecrm.co.uk
RealtimeCRM 是一款客戶關係管理工具，自動收集客戶和銷售信息，幫助企業管理聯繫人、銷售管道及數據分析。
VoilaNorbert
voilanorbert.com
VoilaNorbert是一個電子郵件查找工具，通過姓名和公司域名查找企業電子郵件並驗證其有效性，適用於銷售和市場行銷專業人士。
Collective[i]
collectivei.com
Collective[i] 是一款集成工具，通過自動數據收集和人工智慧提升銷售團隊效率，優化客戶關係，增強業務透明度。
FullContact
fullcontact.com
FullContact是一個聯繫信息管理應用，能夠從多個來源統一聯繫數據，提供跨設備的同步和更新功能。
snapADDY
snapaddy.com
snapADDY DataQuality 是一款用於 CRM 的數據質量增強工具，能直接在 Salesforce、Microsoft Dynamics 和 SAP Sales Cloud 中創建和更新聯絡人及賬戶。
Tomba
tomba.io
Tomba是一款B2B電子郵件查找工具，幫助用戶快速獲取和驗證專業電子郵件聯繫人，提升銷售和市場推廣效率。
DiscoverData
discoverdata.ai
DiscoverData應用程式能在30天內幫助用戶獲得所有匿名網站訪客的聯絡資料，包括手機號碼和電子郵件，全部免費提供。
Dropcontact
dropcontact.com
Dropcontact是一款SaaS解決方案，自動豐富、清理和糾正CRM中的數據，確保數據準確性和遵守GDPR規範。
Enlyft
enlyft.com
Enlyft幫助B2B銷售和行銷團隊透過人工智慧和專有數據找出最有可能購買的公司，優化客戶開發流程。
LeadPost
leadpost.com
LeadPost 應用程式可追蹤網站訪客，即使他們未填寫表單，也能提供姓名、聯絡資訊等資料，僅需一段代碼。
Ocean.io
ocean.io
Ocean.io 是一個智慧的潛在客戶數據平台，為 B2B 銷售及行銷團隊提供正確公司相關人員的電子郵件和電話號碼。
UpLead
uplead.com
UpLead是一個B2B潛在客戶開發平台，提供高品質的聯繫人與公司數據，包括實時電子郵件驗證和多種搜尋條件。
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder是一款B2B的潛在客戶生成和數據增強平台，幫助企業高效查找業務聯繫和管理客戶數據。
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs是一個銷售智慧平台，幫助B2B營銷及銷售者快速進入市場並確定目標客戶，以優化銷售策略。
Clearout
clearout.io
Clearout是一個電子郵件驗證和管理工具，幫助企業維護準確的客戶資料及電子郵件列表，以提升營銷效果。
MassContacts
masscontacts.online
MassContacts是一個擁有超過5000萬專業人士及其履歷的資料庫，幫助用戶進行潛在客戶搜尋與招聘，使用高級篩選功能找到合適對象。
LeadMine
leadmine.net
LeadMine是一個簡單強大的潛在客戶生成平台，幫助用戶快速識別和管理商業聯繫信息。
LeadGenius
leadgenius.com
LeadGenius利用機器學習和人類研究者的全球網絡，幫助B2B銷售和營銷團隊擴大客戶獲取流程，提供客製化潛在客戶生成與管理服務。
Cognism
cognism.com
Cognism是一個B2B數據平台，提供經過驗證的聯繫人、公司和事件信息，幫助企業有效聯繫潛在客戶。
LoneScale
lonescale.com
LoneScale 幫助銷售團隊自動化管道管理，提供合適買家，從而增加會議預約與收入。也支援行銷自動化高效 ABM 活動。