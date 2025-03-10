找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
潛在客戶智慧軟體使公司能夠增強和驗證其潛在客戶數據，確保其聯絡資訊的準確性。此過程涉及驗證現有數據並補充其他詳細信息，包括經過驗證的電子郵件地址、電話號碼、公司資訊和職位。鑑於業務聯絡資訊的隱私性以及人們對未經請求的通訊的普遍厭惡，採用領先智慧軟體成為公司的寶貴選擇。該解決方案主要由銷售部門使用，儘管行銷團隊也可以利用它來優化其行銷活動並更有效地瞄準潛在客戶。
提議新的應用程式
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs是一個銷售智慧平台，幫助B2B營銷及銷售者快速進入市場並確定目標客戶，以優化銷售策略。
snapADDY
snapaddy.com
snapADDY DataQuality 是 CRM 的資料品質助推器：此智慧解決方案可協助您直接在 Salesforce、Microsoft Dynamics 和 SAP Sales Cloud 介面中建立和更新潛在客戶、聯絡人和客戶。輸入聯絡人資料時，您將自動獲得從商業社交網路、公司網站或電子郵件簽名獲得的資訊的建議。整合的電子郵件驗證器會搜尋最相容的電子郵件地址。這減少了手動工作並確保最高水準的 CRM 資料品質！ snapADDY DataQuality 也可作為其他 CRM 系統的瀏覽器擴充。包括免費的名片掃描器。許多智慧功能： • 使用智慧型自動完成和更新程式建立和更新潛在客戶、聯絡人和客戶• 從剪貼簿貼上聯絡人資料以完成缺失值• 使用人工智慧擷取聯絡人• 自動重複檢查潛在客戶、聯絡人和客戶• 庫存資料基於電子郵件簽名進行更新• 對公司資料和聯絡人進行合格研究• 簡單添加缺少的聯絡人資料• 無需打字即可將資料傳輸至CRM • 適用於您智慧型手機的免費名片掃描儀為什麼選擇snapADDY DataQuality？ • 無縫整合到 Salesforce、SAP 和 Microsoft Dynamics CRM • 保證提升資料品質 • 提升 CRM 使用者接受度 • 提升行銷與銷售效率 • 簡化工作流程 • 節省工作時間 • 集中資料管理
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish.ai 是一款聯繫搜索引擎，用於有效尋找和驗證決策者的聯繫資料，提供多種工具以簡化銷售和潛在客戶開發。
We-Connect
we-connect.io
We-Connect 是一個安全的業務拓展工具，提供一站式儀表板來管理潛在客戶、執行智能流程及分析行銷活動。可試用 14 天。
LeadMine
leadmine.net
LeadMine 是簡單且強大的潛在客戶生成平台之一，受到全球 1000 多家公司的信賴。 LeadMine 致力於提供高素質、經過驗證且最重要的是準確的專業業務線索。使用我們的工具，您可以在五秒鐘內找到您的潛在客戶。
Salespanel
salespanel.io
Salespanel 是一款第一方意圖數據分析和客戶旅程追蹤軟體。在目前的客戶追蹤格局中，隨著Universal Analytics的退出以及Google Analytics在多個歐洲國家被禁止，Salespanel對於想要追蹤第一方客戶旅程數據並將其連接到其銷售和行銷系統的B2B企業來說是完美的解決方案。使用 Salespanel 識別、追蹤、鑑定和分析您的銷售線索。
Bookyourdata
bookyourdata.com
Bookyourdata 是全球首個即用即付B2B 勘探平台，擁有超過1 億直接B2B 聯絡人，準確率保證為95%，自2015 年以來已為超過20,000 家客戶提供服務。聯絡提供服務向來自200 多個國家/地區的客戶列出了50 多個搜尋條件、網路技術、ABM，以及除業務聯繫之外按專業和房地產經紀人劃分的兩個針對醫療保健專業人員的特殊類別。
Customers.ai
customers.ai
Customers.ai 是全球領先的人工智慧銷售推廣自動化和 B2C 資料探勘平台。主要功能包括：透過電子郵件識別匿名網站訪客、模板化銷售推廣自動化工具、與數千個企業生產力工具的整合、數億筆消費者記錄，以便為任何受眾建立電子郵件推廣活動。 Customers.ai 銷售推廣自動化系統已被全球超過 100 萬家企業使用，涉及各個行業和國家。
Tomba
tomba.io
Tomba是一款B2B電子郵件查找工具，幫助用戶快速獲取和驗證專業電子郵件聯繫人，提升銷售和市場推廣效率。
DiscoverData
discoverdata.ai
30 天內將您的收入管道增加 2 倍。 AI 發現所有匿名網站訪客的聯絡方式，免費取得資料（手機號碼、電子郵件）！
LeadPost
leadpost.com
準確找出誰在造訪您的網站。 查看誰在訪問您的網站 - 即使他們沒有填寫表格！只需一行程式碼，LeadPost 即可為您提供姓名、聯絡資訊等。
Dropcontact
dropcontact.com
Dropcontact是一款SaaS解決方案，自動豐富、清理和糾正CRM中的數據，確保數據準確性和遵守GDPR規範。
ContactOut
contactout.com
ContactOut是一個提供精確B2B聯繫數據的平台，幫助用戶快速找到專業人員的電子郵件和電話信息。
LeadGenius
leadgenius.com
LeadGenius利用機器學習和人類研究者的全球網絡，幫助B2B銷售和營銷團隊擴大客戶獲取流程，提供客製化潛在客戶生成與管理服務。
Lusha
lusha.com
Lusha是一個B2B銷售情報平台，幫助銷售、行銷和招聘團隊獲取準確聯繫信息並支持潛在客戶生成。
Success.ai
success.ai
Success.ai是一個全方位的冷郵件平台，幫助企業透過無限潛在客戶資料和AI寫作工具提升外展效益。
Skylead
skylead.io
使用多管道外展、if/else 操作並連接無限的電子郵件帳戶，以最大限度地增加與潛在客戶的接觸點。 Skylead 是您的智慧型 LinkedIn 自動化工具和冷電子郵件軟體。
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder是一款B2B的潛在客戶生成和數據增強平台，幫助企業高效查找業務聯繫和管理客戶數據。
Ocean.io
ocean.io
更聰明的勘探資料平台，可為您帶來 5 倍以上的高品質潛在客戶，從而實現更快、更有效率的收入成長。 Ocean.io 為 B2B 銷售和行銷團隊提供適合公司中合適人員的電子郵件和電話號碼。
Immagnify
immagnify.com
Immagnify 是一款銷售智能工具，能根據多種條件（如地區、公司大小和行業）生成潛在客戶名單，並提供關鍵決策者的聯絡資訊。
People Data Labs
peopledatalabs.com
People Data Labs 提供超過 15 億個人的簡歷、聯絡、社交及人口數據集，幫助用戶豐富和管理數據。
Revscale
revscale.ai
無論您是要自動化個人化銷售推廣、簡化募款工作，還是希望招募新的團隊成員，Revscale 都會分析來自整個網路的買家意圖訊號和見解，並透過旨在實現轉換的社交接觸點和自動出站序列來吸引您的潛在客戶。
ReachStream
reachstream.com
ReachStream 是 B2B（企業對企業）資料解決方案提供商，為行銷和銷售目的提供高品質和準確的資料。它為企業提供了廣泛的數據存取權限，包括聯絡資訊、公司詳細資訊等，幫助他們識別和瞄準理想的潛在客戶。 ReachStream 的數據旨在支援數據驅動的行銷和銷售工作，使企業能夠有效地接觸目標受眾、培育潛在客戶並最終推動收入成長。該平台在當今動態的商業環境中尤其有價值，擁有最新且全面的數據對於成功至關重要。
Ombit
ombit.tech
OmBit：您的終極銷售與探勘工具！隆重介紹 OmBit：您的潛在客戶產生動力來源！希望加強您的潛在客戶開發工作？別再猶豫了！ OmBit 致力於徹底改變您尋找潛在客戶的方式。透過我們方便的瀏覽器擴展，您可以輕鬆地從 LinkedIn 和其他支援的網站中提取潛在客戶。一旦您掌握了線索，剩下的就由我們來處理！我們的智慧型系統將快速識別和驗證每個使用者的電子郵件地址，確保數據準確可靠。不再把時間浪費在無效聯絡人上！但這還不是全部！您也可以上傳自己的潛在客戶列表，我們也會對其進行檢查。我們會將其分類為有效、有風險或無效，讓您清楚了解潛在客戶的品質。現在，讓我們進入令人興奮的戰役世界吧！ 使用動態佔位符個人化您的電子郵件推廣。選擇發送電子郵件的最佳時間和日期。設定後續序列，以便在沒有回應時自動發送第二個訊息。你猜怎麼著？我們的神經網路甚至可以幫助您製作引人注目的電子郵件！想要掌控您的行銷活動嗎？我們的收件匣功能可以滿足您的需求！就在我們的平台上追蹤您的電子郵件行銷活動的統計數據、查看回應並參與對話。這就像擁有自己的潛在客戶開發指揮中心！等等，還有更多！ OmBit 還提供強大的團隊協作功能。邀請您的同事加入您的工作區，並無縫協作。團結一心，最大限度地提高生產力，取得偉大成果！那麼，您準備好利用 OmBit 來增強您的潛在客戶了嗎？今天就開始吧，看著您的業務飆升至新的高度！
MassContacts
masscontacts.online
MassContacts 是一個包含超過 5000 萬在職專業人士和簡歷的精選資料庫。加強您的潛在客戶開發、行銷和招募工作。使用高級過濾來找到您的完美潛在客戶和候選人。它是市場上最實惠且易於使用的聯絡人資料庫和簡歷搜尋。
RealtimeCRM
realtimecrm.co.uk
RealtimeCRM 是一款客戶關係管理工具，自動收集客戶和銷售信息，幫助企業管理聯繫人、銷售管道及數據分析。
Prospeo
prospeo.io
Prospeo 提供高品質的電子郵件尋找工具，包括公司郵件搜尋、LinkedIn 銷售導航匯出和大量郵件驗證，幫助潛在客戶開發。
Pharow
pharow.com
Pharow 是最簡單的 B2B 勘探工具，可促進您的預約和 B2B 銷售。只需點擊 3 次，您就可以找到未來的客戶及其聯絡資訊。我們的平台可讓您根據洞察（成長、招募、使用的技術等）找到並細分您的潛在客戶，找到他們的聯絡資訊並將其發送到您的 CRM。我們的平台上擁有超過100萬家公司、500萬專業決策者和1324個過濾器，讓您能夠瞄準您的潛在客戶，為您的業務發展做出正確的決策。如果您想在勘探方面更上一層樓，請來測試 Pharow。
DeepSales
deepsales.com
DeepSales 是銷售智慧和潛在客戶發掘領域的全球領導者，擁有獨特的優勢，能夠透過深度學習的力量實現 B2B 銷售轉型。我們的平台處理數百萬個傳統數據點，透過可操作的見解豐富它們，以識別具有更高轉換可能性的潛在買家。我們的獨特之處在於我們在亞洲市場擁有無與倫比的專業知識，而這個利基市場經常被美國主要的領導者所忽視。此外，我們採用獨特的
Trueleads
trueleads.com
Trueleads 是一個基於雲端的平台，可與 LinkedIn 上現有的演算法和應用程式互動。它將透過自動化搜尋和聯繫選定目標（決策者）的整個過程來幫助您發展 LinkedIn 網路和銷售管道。連線後，Trueleads 將自動開始發送一系列自訂訊息和/或 InMail，以確保獲得許可的電話或會議。使用 Trueleads 獨特的基於雲端的自動化和人工智慧平台，您每月可以聯繫多達 5000 多名新的目標決策者。為了補充我們強大的人工智慧平台，我們知道任何自動化都需要人性化的接觸才能成功。 Trueleads 在這裡與您一起處理所有變量，以便您獲得最佳結果並在 LinkedIn 上保持安全。 - 社交銷售最佳實踐 - Linkedin 資料審查 - 目標受眾細化 - 順序訊息支援 這些元素與我們的平台相結合，讓我們的客戶高枕無憂，同時創造優質、經濟高效的銷售線索和快速的投資回報。
Sopro
sopro.io
Sopro 可協助企業識別合格的潛在客戶並與之互動。我們的專家代表您的銷售團隊瞄準、研究和吸引潛在客戶。透過個人化的對話式介紹，與潛在客戶進行一對一的互動，旨在自然地融入您的銷售管道。我們可靠、預算友好且可擴展。歡迎來到 B2B 銷售的未來。
HeyReach
heyreach.io
HeyReach 是一款 LinkedIn 自動化工具，幫助機構和團隊擴大聯繫，支持多帳戶同步發送連結請求和消息。
Coldlytics
coldlytics.com
厭倦了陳舊的 B2B 資料庫？ Coldlytics 將尖端自動化與人類研究人員無縫結合，為您帶來最新的線索。透過我們的自助平台提交您的定位要求，我們的團隊將在短短 24 小時內為您建立完全客製化的潛在客戶名單。不要滿足於其他人已經使用過的數據！我們該怎麼做呢？當您提交請求時，我們團隊的成員將啟動我們專有的網頁抓取工具來識別您的理想客戶。我們使用大量線上資料來源，包括 Google 地圖、LinkedIn、Clutch、D&B 等，然後交叉檢查收入、員工人數、成立日期，甚至在每個公司的網站上執行關鍵字檢查。所有這些使我們能夠實現高精度。然後，我們將您的清單傳遞給我們的專門研究團隊，他們手動尋找您需要聯繫的每個決策者的聯絡資訊。確實沒有更好的數據了！
GrowMeOrganic
growmeorganic.com
GrowMeOrganic 是一款針對成長駭客、創辦人、行銷主管和數位代理商的一體化潛在客戶開發和銷售自動化平台。透過 GrowMeOrganic，您可以從 LinkedIn 等 B2B 平台和 Google 地圖等 B2C 平台提取電子郵件。發送無限的點滴行銷活動等等。
LeadFuze
leadfuze.com
尋找任何商業專業人士的聯絡資訊。搜尋整個細分市場，或特定個人或帳戶。銷售人員、招募人員和行銷人員使用它來幫助他們建立理想的潛在客戶和候選人名單。 LeadFuze 聚合全球專業數據，持續為您提供最新的銷售線索。這是自動化的勘探！
BetterContact
bettercontact.rocks
BetterContact 提供對15 多個資料來源的訪問，只需一個工具即可找到每封B2B 電子郵件，而且價格僅為其一小部分- 整合的AI 可以根據您的潛在客戶清單找到最佳的提供者序列。
zaplify
zaplify.com
Zaplify 是現代銷售情報和參與平台，可協助公司尋找和聯繫新客戶。透過我們的資料庫找到您的潛在客戶，並透過 Linkedin 網址、電子郵件和電話直接存取 6 億相關潛在客戶。透過社群媒體和自動電子郵件序列的多管道外展，有效地與您的下一位客戶聯繫。
Reverse Contact
reversecontact.com
Reverse Contact 是一款反向電子郵件查詢工具，只需輸入電子郵件地址即可找到相關的 LinkedIn 資訊，並生成公司相關資料。
VoilaNorbert
voilanorbert.com
VoilaNorbert是一個電子郵件查找工具，通過姓名和公司域名查找企業電子郵件並驗證其有效性，適用於銷售和市場行銷專業人士。
Similarweb
similarweb.com
Similarweb提供全面的數位分析，幫助用戶了解電子商務、出版商和廣告商的潛在客戶，並優化銷售策略。
RocketReach
rocketreach.co
RocketReach是一款提供專業聯繫信息的工具，用戶可以快速查找電子郵件、電話號碼及社交媒體資料，協助業務拓展及招聘。
Clearout
clearout.io
Clearout是一個電子郵件驗證和管理工具，幫助企業維護準確的客戶資料及電子郵件列表，以提升營銷效果。
SalesIntel
salesintel.io
SalesIntel是B2B銷售情報平台，幫助團隊提高銷售效率，提供客戶數據和決策者聯絡資訊，支持基於帳戶的營銷策略。
AroundDeal
arounddeal.com
AroundDeal 是一個全球B2B數據智能平台，提供超過1.2億聯繫人和3000萬公司數據，幫助用戶尋找和聯繫目標客戶。
LeadIQ
leadiq.com
Leadiq 是一個潛在客戶生成平台，提供聯繫數據、銷售觸發追蹤和個性化外展工具，以幫助銷售團隊提高效率。
Kaspr
kaspr.io
Kaspr是一款自動從LinkedIn提取聯繫信息的工具，幫助用戶管理潛在客戶並集成銷售應用。
Diffbot
diffbot.com
Diffbot是一款將非結構化網頁數據轉換為結構化數據的工具，支持各種內容提取並與現有系統整合。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo是一個B2B數據平台，提供公司和聯繫信息，幫助企業識別潛在客戶並增強銷售策略。
UpLead
uplead.com
UpLead是一個B2B潛在客戶開發平台，提供高品質的聯繫人與公司數據，包括實時電子郵件驗證和多種搜尋條件。
Amplemarket
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Amplemarket 是現代銷售團隊的人工智慧平台。透過 Amplemarket，您將神奇地簡化發現、吸引和轉換下一位客戶的方式。 我們的客戶評價： * Deel：12個月內從A輪到獨角獸。 Amplemarket 如何推動 Deel 實現 20 倍的營收成長。 * Vanta：Vanta 如何利用 Amplemarket 購買意向數據更多更快地達成目標（9 倍投資回報率） 加入 Deel、Rippling、Vanta 等數百家公司的行列，借助 Amplemarket 提升銷售水平。 這是你得到的： * 資料原生：輕鬆找到可協助您完成交易的資料。 * 內建個人化：透過超個人化訊息將您的回覆率提高 3 倍。 * 多通路外展：電子郵件、電話、LinkedIn 等。 * 人工智慧驅動：讓銷售代表專注於銷售，而人工智慧則負責其餘工作。 * 送達率最佳化：將您的電子郵件放入潛在客戶的主收件匣中。 * 購買意願訊號：針對正在積極尋找像您這樣的解決方案的買家。
Seamless.AI
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Seamless.AI是一個實時搜索引擎，幫助B2B銷售人員獲取經過驗證的聯繫信息，並提供潛在客戶的市場意圖和職位變更資料。
Reply.io
reply.io
Reply.io是一個銷售參與平台，可自動化多通道的外展工作，幫助用戶生成潛在客戶和增長收入。
Hunter.io
hunter.io
Hunter.io是一個雲端工具，幫助用戶找到與公司或專業人士相關的電子郵件地址並驗證，還支持冷郵件推廣。
Grata
grata.com
Grata是一個整合的商業發展解決方案，幫助用戶發現、研究和與中市場公司互動，提升併購交易效率。
FullContact
fullcontact.com
FullContact是一個聯繫信息管理應用，能夠從多個來源統一聯繫數據，提供跨設備的同步和更新功能。
Common Room
commonroom.io
公共房間應用程式促進社區管理與參與，提供交流、事件管理和資源共享工具，幫助用戶建立聯繫與互動。
Cognism
cognism.com
Cognism是一個B2B數據平台，提供經過驗證的聯繫人、公司和事件信息，幫助企業有效聯繫潛在客戶。
Clearbit
clearbit.com
Clearbit透過豐富公司及員工數據，提升銷售和市場表現，支持與各大工具整合，優化潛在客戶管理。
Clay
clay.com
Clay 是一個結合 AI 的工具，可以幫助用戶透過數據提供者進行個性化的外展活動，並優化潛在客戶管理。
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