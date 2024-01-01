領先智慧軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 安道爾

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
潛在客戶智慧軟體使公司能夠增強和驗證其潛在客戶數據，確保其聯絡資訊的準確性。此過程涉及驗證現有數據並補充其他詳細信息，包括經過驗證的電子郵件地址、電話號碼、公司資訊和職位。鑑於業務聯絡資訊的隱私性以及人們對未經請求的通訊的普遍厭惡，採用領先智慧軟體成為公司的寶貴選擇。該解決方案主要由銷售部門使用，儘管行銷團隊也可以利用它來優化其行銷活動並更有效地瞄準潛在客戶。
提議新的應用程式
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一個以資料優先的參與平台，它將智慧嵌入您的工作流程中，幫助您執行、分析和改進您的成長策略。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一家美國訂閱式軟體即服務 (SaaS) 公司，總部位於華盛頓州溫哥華，向銷售、行銷和招募專業人士出售其商務人士和公司資訊資料庫的存取權限。該公司最初於 2000 年由創辦人 Yonatan Stern 和 Michel Decary 創立，名為 Eliyon Technologies。被DiscoverOrg 收購後，現任首席執行官為Henry Schuck。2020 年，Zoominfo.com 及其相關實體 Zoominfo-privacy.com 和Zoomprivacy.com 進行了網絡釣魚嘗試，從公共互聯網來源竊取個人信息，並以身份竊盜來威脅消費者除非消費者點擊...
Hunter.io
hunter.io
Hunter 是尋找和驗證專業電子郵件地址的領先解決方案。開始使用 Hunter 並與對您的業務重要的人建立聯繫。
Similarweb
similarweb.com
Sameweb 是企業和中小型企業 (SMB) 客戶的數位情報提供者。該平台提供網路分析服務，並向用戶提供有關其客戶和競爭對手網路流量的資訊。
Signals
getsignals.ai
將綜合瀏覽量轉化為客戶。 識別目前正在瀏覽您網站的公司並將其轉化為客戶！
Luna.ai
luna.ai
尋找完美的潛在客戶，發送令人興奮的電子郵件。 渴望比僅依靠個人關係更快地擴大規模，而無需費時尋找潛在客戶的麻煩？ Luna 的人工智慧透過建議可產生結果的高度個人化的電子郵件，徹底改變了您尋找潛在客戶並與他們互動的方式。
RocketReach
rocketreach.co
您與任何專業人士的一級聯繫。 使用世界上最大、最準確的電子郵件和直撥資料庫直接與正確的決策者聯繫。
Clay
clay.com
從網路上的任何地方尋找線索。 建立來自您從未想過的地方的潛在客戶名單。與 50 多個整合連接，自動提取姓名、電子郵件、技術堆疊、空缺職位等等。
Reply.io
reply.io
Reply 是一個銷售互動平台，可協助您自動化和擴展多通路外展，以便您可以產生更多潛在客戶、獲取新客戶並更快地增加收入。
Seamless.AI
seamless.ai
排名第一的 B2B 直撥、手機號碼和電子郵件銷售工具。超過 30 萬多名銷售主管使用 Seamless.AI 來產生銷售線索。
Closely
closelyhq.com
最佳 LinkedIn 自動化工具：✔️建立個人化行銷活動✔️管理銷售管道✔️追蹤生產力✔️與 CRM 工具在本地整合。 ⭐50 個免費積分。
Warmly
warmly.ai
熱情幫助您的收入團隊更快發現市場機會。讓他們進步得更快。並逐季實現您的通路目標。我們的 AI Warm Leads 平台透過監控您的網站、出站和 CRM 中的購買意願訊號來照亮您的管道。然後，我們會幫助您以熱情、有吸引力的方式關閉這條管道。此外，我們的免費銷售工具套件可協助您的團隊透過我們屢獲殊榮的 Essential Zoom 應用程式在日曆和 Zoom 上更好地與潛在客戶或客戶建立聯繫。
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish 是世界上最強大的聯絡人搜尋引擎。 Swordfish 聚合來自世界頂級個人身份驗證提供者（例如 Hoovers、Dun & Bradstreet、Experian）以及數百個其他獨立來源和即時來源的數據，為您提供您正在尋找的人的最新、有效、直接的聯繫信息。 Swordfish 被世界領先的國防、技術和政府機構的世界頂級招募人員、銷售和調查專業人士使用。從財富 500 強高階主管招募人員到個人創業家，Swordfish 始終站在您這邊，讓您的聯絡人搜尋高效、準確且易於使用。我們的5 款產品旨在讓生活變得更輕鬆。 Chrome 擴充功能 - 在網路上尋找任何聯絡資料檔案豐富 -...
Success.ai
success.ai
Success.ai 使用 AI 幫助您向經過驗證的潛在客戶發送無限量的電子郵件，從而增強您的外展能力。我們確定正確的潛在客戶目標、個人化您的電子郵件並追蹤您的行銷活動結果，以便您實現不可阻擋的成長。
InboxPro
inboxpro.io
將潛在客戶轉化為客戶。關閉更多會議 InboxPro 使用人工智慧、合併標籤、後續序列和內建日曆來幫助您簡化取得和培養客戶的流程。
Clodura.AI
clodura.ai
Clodura 是一個人工智慧驅動的銷售勘探平台，用於線上 B2B 潛在客戶開發、可操作的銷售情報和自動化銷售序列。
Kaspr
kaspr.io
花更少的時間尋找客戶並完成您的配額。 Kaspr 是一款 LinkedIn Chrome 擴充功能和儀表板，可讓您在幾秒鐘內存取 B2B 聯絡人資料。
Clearbit
clearbit.com
Clearbit 是用於所有客戶互動的行銷資料引擎。深入了解您的客戶，識別未來前景，並個人化每一次行銷和銷售互動。
AroundDeal
arounddeal.com
工作更少，成就更多，銷售額更高。 尋找更多 B2B 聯絡人、豐富和驗證記錄、參與自動工作流程以及完成更多交易，所有這些都可以在 RoundDeal 平台中完成。推動您的全球業務成長。
FullContact
fullcontact.com
FullContact Inc. 是一家私人科技公司，為企業、開發人員和品牌提供一套基於雲端的軟體產品。他們的主要關注點是隱私安全的身份解析和即時 API 整合。他們的產品套件包括 Enrich 等產品，該產品利用技術來增強客戶數據。 FullContact 總部位於美國科羅拉多州丹佛市，並在達拉斯（美國）和科欽（印度）設有辦事處。
Octane11
octane11.com
Octane11 是一個專注於 B2B 的數據分析和協作平台，它連接付費、自有和免費的行銷、銷售和產品使用數據，以推動真正的業務成果。我們協助收入超過 1 億美元的 B2B 企業跨團隊整合、豐富和分析數據，並將效能與產業基準進行比較。客戶利用 Octane11 的開箱即用視覺化功能，或向 BI 工具、CDP、CRM 或他們選擇的其他端點提供增強的資料。 Octane11 確實是 B2B 資料堆疊中缺少的一環，它可以將孤立的資料轉化為可操作的見解，並以極少的時間和成本提高效能。
Immagnify
immagnify.com
Immagnify 讓您可以透過電子郵件、電話和社群媒體管道輕鬆接觸數百萬家公司和專業人士，幫助您的公司更快成長。
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder 是一個創新的 B2B 潛在客戶開發和數據豐富平台，徹底改變了銷售和行銷。在先進演算法和人工智慧的支援下，它使企業能夠發現高品質的潛在客戶、豐富客戶資料並簡化流程。透過與現有系統無縫集成，CUFinder 使公司能夠實現個人化通訊、節省時間並在當今動態的商業環境中獲得競爭優勢。體驗 CUFinder 的改變力量，為您的銷售和行銷成功開啟新的可能性。
SalesIntel
salesintel.io
尋找、接觸並贏得您的理想客戶。 取得準確的 B2B 公司和聯絡人數據，以更快增加收入。
Metadata
metadata.io
元數據消除了手動和重複性工作，因此 B2B 行銷人員最終可以專注於策略、創造力和增加收入。
Diffbot
diffbot.com
無需網頁抓取的網頁資料。透過 Diffbot 查詢網路上萬億條連接的內容或按需提取它們。
People Data Labs
peopledatalabs.com
在人員資料實驗室，我們正在建立最大、最準確的人員資料真實來源。我們提供超過 15 億個人的履歷、聯絡方式、社交和人口統計資訊資料集，並按您需要的規模提供給您。註冊免費 API 金鑰並開始免費豐富個人資料，無需信用卡。
Reverse Contact
reversecontact.com
反向聯繫是一種反向電子郵件查找工具，旨在優化您的資料豐富過程。只需使用電子郵件地址，我們的工具就可以找到與該聯絡人關聯的 LinkedIn 個人資料，並只需點擊幾下即可產生員工/公司相關資訊的清單。反向聯繫提供獨特的搜尋、CVS 上傳，甚至 API，適用於各種公司和勘探方法。簡而言之，產生、限定、啟動和繁榮關閉交易檢查夥伴。
We-Connect
we-connect.io
在 We-Connect，我們為您帶來市場上最安全、最先進的外展工具。我們提供了一個一體化儀表板，您可以在其中輕鬆管理潛在客戶、運行智慧序列並分析各個潛在客戶活動。為了保護您的業務和客戶，我們使用基於雲端的軟體 - 因此您無需擔心安全性問題。如果您準備好進入更安全的勘探世界，請開始 14 天免費試用：https://account.we-connect.io/signup
Customers.ai
customers.ai
Customers.ai 是全球領先的人工智慧銷售推廣自動化和 B2C 資料探勘平台。主要功能包括：透過電子郵件識別匿名網站訪客、模板化銷售外展自動化工具、與數千個企業生產力工具的整合、數億筆消費者記錄，以便為任何受眾建立電子郵件外展活動。 Customers.ai 銷售推廣自動化系統已被全球超過 100 萬家企業使用，涉及各個行業和國家。
Sopro
sopro.io
Sopro 可協助企業識別合格的潛在客戶並與之互動。我們的專家代表您的銷售團隊瞄準、研究和吸引潛在客戶。透過個人化的對話式介紹，與潛在客戶進行一對一的互動，旨在自然地融入您的銷售管道。我們可靠、預算友好且可擴展。歡迎來到 B2B 銷售的未來。
Infotelligent
infotelligent.com
Infotelligent 可讓您即時驗證潛在客戶、豐富買家資料、運行電子郵件和通話工作流程以及更快完成交易 - 所有這些都透過一個介面進行。
Cognism
cognism.com
與您的完美搭檔建立聯繫。利用市場上最優質的銷售情報與目標客戶和聯絡人開始有意義的對話。
HeyReach
heyreach.io
LinkedIn 自動化軟體可協助機構和團隊擴大其 LinkedIn 範圍！使用市場上唯一的代理優先 LinkedIn 自動化工具，從多個同步帳戶安全地發送無限的連接請求和訊息。包含內容： - 組織中所有 LinkedIn 帳戶的統一儀表板 - 一個活動中的多帳戶輪換 - 無限 A/B 複製測試 - AI 超個性化連接請求訊息 - 一個收件匣適用於所有 LinkedIn 帳戶 - 處理所有您的LinkedIn 潛在客戶來自HeyReach - 與HubSpot 和Pipedrive 的本機整合- 從Sales Navigator 以CSV 格式匯出無限聯絡人
Tomba
tomba.io
Tomba.io 是一個用於 B2B 銷售和電子郵件行銷的電子郵件查找器。我們正在使用我們的機器人收集和製作公共數據，以提供先進的勘探工具來幫助專業人士大規模數據直接來自來源技術驅動
DiscoverData
discoverdata.ai
30 天內將您的收入管道增加 2 倍。 AI 發現所有匿名網站訪客的聯絡方式，免費取得資料（手機號碼、電子郵件）！
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs 是一個銷售情報平台，可讓您在一周或更短的時間內進入市場。意圖數據、技術使用追蹤器、潛在客戶評分，使 B2B 行銷人員/銷售人員能夠確定他們的目標市場。 OceanFrogs 為提供國際數據（亞太地區、日本、印度和美國）而感到自豪。我們追蹤全球超過 9000 項技術、1000 個意圖主題和超過 1000 萬家公司。 OceanFrogs 按團隊、產品和服務提供搜索，將焦點集中在您想要的公司的精細清單上。 OceanFrogs 平台已被用於識別合適的客戶和合適的合作夥伴。您可以同時建立通路合作夥伴和客戶通路。 Automation Anywhere、Wipro、Palo Al...
ContactOut
contactout.com
您是否厭倦了為準確的 B2B 聯繫數據支付過高的費用，並希望有一個更具成本效益的解決方案？隆重介紹 ContactOut – 世界上最準確的聯絡人資料庫。尋找 3 億專業人士的電子郵件和電話號碼，包括 3000 萬家公司的 B2B 資料。我們的平台受到超過 76% 的財富 500 強公司（例如 Google、微軟和 Netflix）的 140 萬銷售、行銷和招聘專業人士的信賴。我們的主要功能在設計時充分考慮了用戶的需求，因此您可以輕鬆地：1) 使用我們的搜尋入口網站在一個地方快速找到優質潛在客戶2) 使用我們的Chrome 擴充功能增強您的LinkedIn 潛在客戶3 ) 使用我們的電子郵件個...
Ocean.io
ocean.io
更聰明的勘探資料平台，可為您帶來 5 倍以上的高品質潛在客戶，從而實現更快、更有效率的收入成長。
Enlyft
enlyft.com
Enlyft 透過專用人工智慧和深入的專有帳戶數據，幫助 B2B 銷售和行銷團隊找到、優先考慮、吸引和轉換最有可能購買其產品的公司。我們透過瞄準技術採用和數百種業務屬性，幫助您在全球數千萬家公司中發現最適合的客戶。我們的人工智慧平台可以預測誰需要您的技術產品以及何時準備好購買。更重要的是 - Enlyft 讓您的團隊能夠在幾秒鐘內獲得有關每個客戶的關鍵業務洞察 - 從而實現自信、有針對性和有效的外展。為此，我們將銷售和行銷優化的人工智慧模型與專有的資料收集機制相結合，產生市場上最豐富、最可靠和最新的潛在客戶資料資料庫。 Enlyft 透過易於使用的網站、外掛程式、資料下載、LinkedIn 聯...
LeadIQ
leadiq.com
LeadIQ 是一個 B2B 銷售探勘工具平台。尋找潛在客戶數據，追蹤購買訊號，並為出站勘探提供個人化的冷外展服務。
Common Room
commonroom.io
Common Room 可協助您打造更好的產品、加深關係並更快成長。
RealtimeCRM
realtimecrm.co.uk
RealtimeCRM 可以節省您在研究和資料輸入方面的時間。我們會自動找到您需要的資訊。
Prospeo
prospeo.io
Prospeo 提供高品質的電子郵件查找工具，例如公司電子郵件搜尋、LinkedIn Sales Navigator Export、大量電子郵件驗證等。透過我們專有的電子郵件驗證系統，我們可以驗證全部（接受所有）電子郵件。我們幫助潛在客戶開發專家和 SDR 實現他們的目標。
LeadPost
leadpost.com
準確找出誰在造訪您的網站。 查看誰在訪問您的網站 - 即使他們沒有填寫表格！只需一行程式碼，LeadPost 即可為您提供姓名、聯絡資訊等。
snapADDY
snapaddy.com
snapADDY DataQuality 是 CRM 的資料品質助推器：此智慧解決方案可協助您直接在 Salesforce、Microsoft Dynamics 和 SAP Sales Cloud 介面中建立和更新潛在客戶、聯絡人和客戶。輸入聯絡人資料時，您將自動獲得從商業社交網路、公司網站或電子郵件簽名獲得的資訊的建議。整合的電子郵件驗證器會搜尋最相容的電子郵件地址。這減少了手動工作並確保最高水準的 CRM 數據品質！ snapADDY DataQuality 也可作為其他 CRM 系統的瀏覽器擴充。包括免費的名片掃描器。許多智慧功能： • 使用智慧型自動完成和更新程式建立和更新潛在客戶、聯...
Dropcontact
dropcontact.com
Dropcontact 是一種 SaaS 解決方案，可直接豐富、清理和糾正 CRM 中的數據，無需任何人工幹預。該解決方案僅在我們的專有演算法和測試伺服器上運行，與所有豐富解決方案不同，Dropcontact 沒有聯絡人資料庫。這使得 Dropcontact 成為唯一 100% GDPR 合規的解決方案。自動清理、自動重複偵測和合併以及資料豐富（電子郵件地址、電話號碼、LinkedIn 個人資料等）可以釋放銷售和行銷團隊的精力，讓他們能夠專注於核心業務。
LeadGenius
leadgenius.com
LeadGenius 使用機器學習和全球人類研究人員網路來幫助 B2B 銷售和行銷團隊擴展其外撥流程。世界上發展最快的公司使用 LeadGenius 來尋找並與持久客戶建立聯繫。 LeadGenius 為 B2B 銷售和行銷團隊提供 3 項主要服務，這些服務可以單獨使用，也可以作為一個端到端解決方案使用：自訂潛在客戶生成、潛在客戶豐富和託管電子郵件外展。透過 LeadGenius，企業可以識別新客戶、更新和改進現有潛在客戶資料庫，並消除出站電子郵件中耗時的步驟。
Lusha
lusha.com
Lusha 是一個進入市場的情報平台，專為銷售、行銷和招募團隊而設計。 Lusha 新鮮、動態、高品質的數據和見解有助於消除噪音，在正確的時間接觸到正確的人。 Lusha 提供簡單的設置，無需冗長的入職流程的麻煩。透過我們簡單的 Salesforce 和 API 集成，Lusha 用戶可以維護新的資料庫並確保持續、自動地豐富其 CRM。 Lusha 始終掌握不斷發展的隱私和安全法規，完全符合 GDPR 和 CCPA，並且是唯一獲得全球最高國際隱私標準 ISO 27701 認證的銷售智慧解決方案。
LoneScale
lonescale.com
利用意圖數據和銷售觸發因素，產生更多合格的管道並完成更多交易。
Collective[i]
collectivei.com
高效、開明的銷售團隊更聰明地工作並贏得更多。 Collective[i] 是一種協調資料、人員和流程的整體方法。我們稱之為客戶關係優化。想像一下從您的資料、您的銷售團隊如何運作以及所執行的活動的一切，只需使用堆疊中的現有銷售工具即可提高效率。對於銷售營運和行銷，Collective[i] 提供乾淨、全面和自動化的資料收集。使用機器人流程自動化(RPA)，可以從銷售團隊使用的工作工具（電子郵件、日曆等）中自動捕獲活動，進行清理以更新聯絡人、公司名稱等，並使用我們的專利技術和大量資料自動登錄到CRM網路。不會損失任何數據或寶貴的時間，記錄的數據品質呈指數級提高，組織生產力提高 20-30%。 Co...
Draup
draup.com
面向人才領導者的人工智慧平台和 B2B 銷售勘探軟體。 Draup 是銷售和人才領導者的首選人工智慧平台。
Dealfront
dealfront.com
Dealfront（以前稱為 Leadleader）是一個進入市場平台，為銷售和行銷團隊提供尋找潛在客戶和達成交易所需的數據、應用程式和見解。
Clearout
clearout.io
大量電子郵件驗證 - 準確率超過 98%，符合 GDPR 標準，刪除垃圾郵件陷阱，濫用電子郵件驗證器，電子郵件查找器，即時 API 99.9% 正常運行時間 - 100 個積分免費試用！
BetterContact
bettercontact.rocks
BetterContact 提供對15 多個資料來源的訪問，只需一個工具即可找到每封B2B 電子郵件，而且價格僅為其一小部分- 整合的AI 可以根據您的潛在客戶清單找到最佳的提供者序列。
LeadMine
leadmine.net
LeadMine 是簡單且強大的潛在客戶生成平台之一，受到全球 1000 多家公司的信賴。 LeadMine 致力於提供高品質、經過驗證且最重要的是準確的專業業務線索。使用我們的工具，您可以在五秒鐘內找到您的潛在客戶。
useArtemis
useartemis.co
尋找潛在客戶、透過電子郵件豐富內容並啟動多通路行銷活動。 加強您的外展工作，提取和豐富潛在客戶，然後透過 Linkedin 和電子郵件啟動多通路行銷活動。
Amplemarket
amplemarket.com
當您專注於銷售時，Amplemarket 會處理繁瑣的任務。它是自動駕駛儀上的潛在客戶開發、電子郵件推廣和潛在客戶資格認證。
UpLead
uplead.com
存取我們準確、即時驗證的 B2B 資料庫以推動成長。憑藉內建的電子郵件驗證，UpLead 成為高品質業務聯繫資料的領導者。立即開始 7 天免費試用！