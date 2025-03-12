潛在客戶生成軟體 - 最受歡迎的應用程式

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
潛在客戶生成軟體：釋放自動化勘探和轉換的力量 潛在客戶生成軟體使企業能夠簡化和優化獲取高品質潛在客戶、推動成長和最大化收入潛力的流程。透過利用先進的自動化、數據分析和多通路行銷策略，這項創新工具集徹底改變了組織識別、吸引潛在客戶並將其轉化為實際客戶的方式。 從本質上講，潛在客戶生成軟體旨在消除傳統潛在客戶生成方法中固有的猜測和低效率。它使企業能夠精確定位並覆蓋其理想的受眾群體，最終提高轉換率和投資回報率。 透過利用潛在客戶生成軟體的力量，企業可以加速成長，提高銷售效率，並在當今動態市場的競爭中保持領先地位。無論是為 B2B 銷售創造潛在客戶、捕捉電子商務交易的前景，還是推動訂閱服務的註冊，Lead Generation Software 都能協助組織釋放新的機會並推動永續的業務成長。
提議新的應用程式
Hubspot
hubspot.com
HubSpot是一個全面的CRM平台，提供營銷、銷售和客戶服務工具，幫助企業簡化流程並促進增長。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce是一個雲端客戶關係管理平台，幫助企業管理銷售、營銷、客戶服務、分析及電子商務解決方案。
Podium
podium.com
講台是一個整合的客戶通信平台，幫助企業提高網站轉換率和客戶互動，提供即時消息、聲譽管理和付款功能。
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io是一個銷售參與平台，幫助用戶管理銷售外展工作，提供撥號器、搜尋過濾器及與CRM系統集成的功能。
CallRail
callrail.com
CallRail是一個呼叫跟踪和營銷分析平台，幫助企業追蹤潛在客戶的來源，管理客戶互動，並提供實時見解以優化行銷。
Typeform
typeform.com
Typeform是一種無代碼的交互式表單和調查工具，旨在創建引人入勝的用戶體驗，並支持數據收集和分析。
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ是一款客戶互動平台，具備實時聊天和訪客追蹤功能，幫助企業了解訪客並即時提供支援。
Popl
popl.co
Popl 是一個數字名片平台，讓用戶輕鬆創建和分享可自訂的數字名片，並更新聯繫信息，支持多種共享方式。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo是一個B2B數據平台，提供公司和聯繫信息，幫助企業識別潛在客戶並增強銷售策略。
Similarweb
similarweb.com
Similarweb提供全面的數位分析，幫助用戶了解電子商務、出版商和廣告商的潛在客戶，並優化銷售策略。
Constant Contact
constantcontact.com
持續聯繫是一個電子郵件和社交媒體營銷平台，幫助小型企業管理數位行銷和客戶互動。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign是一個營銷自動化平台，幫助企業透過電子郵件和CRM工具連結客戶，並提供個性化的營銷體驗。
Apify
apify.com
Apify是一個用於網頁抓取和自動化的全功能平台，提供可擴展的數據提取工具和預製程式，支持多種編程語言。
AWeber
aweber.com
AWeber 是一個電子郵件營銷平台，幫助企業管理和優化電子郵件廣告系列，提供自動化、分析和列表管理功能。
Luna.ai
luna.ai
Luna.ai是一個人工智能銷售平台，簡化銷售流程，提供自動化和個性化溝通工具，並支持無限電子郵件帳戶管理。
LeadSquared
leadsquared.com
LeadSquared是一個全面的市場自動化和CRM平台，幫助企業管理潛在客戶捕獲、銷售和分析。
CoPilot AI
copilotai.com
CoPilot AI 是一款 AI 驅動的銷售助理軟體，幫助銷售團隊識別潛在客戶、產生有效訊息並提供個性化見解以提升轉換率。
Keap
keap.com
Keap是一個全方位的客戶關係管理（CRM）平台，幫助企業自動化銷售和營銷流程，管理潛在客戶並分析性能。
Freshsales
freshworks.com
Freshsales是一個銷售CRM平台，提供自動化工具和AI助理，以幫助企業管理銷售管道和優化客戶互動。
Clay
clay.com
Clay 是一個結合 AI 的工具，可以幫助用戶透過數據提供者進行個性化的外展活動，並優化潛在客戶管理。
Privyr
privyr.com
Privyr是一款移動CRM，幫助銷售和營銷專業人員在線管理潛在客戶，並通過多種通信平台進行聯繫和轉換。
Hunter.io
hunter.io
Hunter.io是一個雲端工具，幫助用戶找到與公司或專業人士相關的電子郵件地址並驗證，還支持冷郵件推廣。
Signals
getsignals.ai
Signals 是一個潛在客戶生成和人工智慧平台，幫助您了解網站訪客及其行為，以便與準備購買的訪客互動。
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
IP Geolocation應用程式提供準確的IP查找服務，允許用戶根據地理位置模擬網站和應用體驗，並協助防止欺詐。
Manycontacts
manycontacts.com
Manycontacts 是一款 CRM 應用，能將 WhatsApp Business 連結至團隊，統一管理和回覆所有聊天內容。
Closely
closelyhq.com
Closely是一個雲端銷售互動平台，適合各類型企業。提供自動推廣活動，管理LinkedIn網絡，匯出B2B電子郵件聯絡人。
Brave
getbrave.io
Brave 是一款轉換引擎，為 WordPress 網站提供 200 多種轉換小工具，幫助轉換訪客並實時追蹤轉換。
Warmly
warmly.ai
Warmly 是一個自動化銷售協調平台，為 SMB 收入團隊提供網站訪客追蹤、數據整合及溝通工具，幫助提高銷售成效及機會識別。
Refrens
refrens.com
Refrens ABC 是一款簡單的工具，可以集中捕捉、管理、追蹤潛在客戶，並轉化為商機，支援報價、發票和銷售訂單的發送。
Thrive Themes
thrivethemes.com
Thrive主題是一個提供旨在增強網站轉換率的WordPress主題和插件的平台，適合建立有效的在線業務。
Factors.AI
factors.ai
因素.AI幫助B2B SaaS行銷人員整合數據，分析行銷活動的影響，提高投資回報率並提供關鍵見解。
Success.ai
success.ai
Success.ai是一個全方位的冷郵件平台，幫助企業透過無限潛在客戶資料和AI寫作工具提升外展效益。
AroundDeal
arounddeal.com
AroundDeal 是一個全球B2B數據智能平台，提供超過1.2億聯繫人和3000萬公司數據，幫助用戶尋找和聯繫目標客戶。
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish.ai 是一款聯繫搜索引擎，用於有效尋找和驗證決策者的聯繫資料，提供多種工具以簡化銷售和潛在客戶開發。
Floww.ai
floww.ai
Floww.ai是一套基於生成式人工智慧的銷售軟體，專為B2C和B2B2C企業設計，提供CRM、分析及自動化工具，提升銷售效率。
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook是一款數字出版工具，將PDF轉換為帶翻頁效果的交互式在線書籍，支持添加多媒體元素和性能分析。
RocketReach
rocketreach.co
RocketReach是一款提供專業聯繫信息的工具，用戶可以快速查找電子郵件、電話號碼及社交媒體資料，協助業務拓展及招聘。
involve.me
involve.me
involve.me是一款現代化的客戶體驗工具，幫助企業創建個性化的互動內容，提升用戶參與度，並收集數據。
Leadberry
leadberry.com
Leadberry 是一款基於網頁的 B2B 潛在客戶生成軟體，通過分析網站訪問者的 IP 以識別企業並增強銷售情報。
about.me
about.me
大約是一個幫助用戶輕鬆創建個人網站的平台，適合自由職業者和企業家展示技能和建立在線形象。
HelloLeads
helloleads.io
HelloLeads是一款移動CRM應用，幫助小企業管理潛在客戶和客戶，跟踪銷售過程，優化客戶關係。
Interact
tryinteract.com
Interact AI 是一個自動化的測驗創建工具，方便企業無需深入AI知識即可生成定制測驗。
IPinfo
ipinfo.io
IPINFO是一款提供IP地址地理定位和組織數據的工具，幫助企業改善安全、數據分析和營銷策略。
Sender
sender.net
Sender是一個電子郵件營銷平台，幫助企業自動化電子郵件活動，提供易用的設計工具和高級自動化功能以提升客戶參與度。
Reply.io
reply.io
Reply.io是一個銷售參與平台，可自動化多通道的外展工作，幫助用戶生成潛在客戶和增長收入。
Retainly
retainly.app
Retainly 是一款幫助企業管理客戶關係的工具，增強客戶參與和保留率，提供個性化的交流和客戶見解。
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM 是一款專為中小企業設計的客戶關係管理應用，幫助用戶有效管理銷售行動和潛在客戶，簡化銷售流程。
Gleam
gleam.io
Gleam是一個增長營銷平台，幫助企業透過比賽和贈品等活動來增加電子郵件訂閱者及社交媒體互動。
Kaspr
kaspr.io
Kaspr是一款自動從LinkedIn提取聯繫信息的工具，幫助用戶管理潛在客戶並集成銷售應用。
HiHello
hihello.com
HiHello是一款數字名片應用，讓企業能夠創建可自定義的專業名片，並管理聯繫信息，適用於各種專業環境。
Clodura.AI
clodura.ai
Clodura.ai 是一個AI驅動的銷售潛在客戶生成平台，提供鉛識別、自動化溝通及CRM解決方案，幫助企業提升銷售效率。
Landbot
landbot.io
Landbot是一個無需編碼的聊天機器人平台，讓企業輕鬆創建自動化對話，提高客戶互動和轉換率，支持多通道部署。
NetHunt
nethunt.com
NetHunt是一款銷售自動化工具，與Gmail和Google Workspace應用程式無縫集成，用於管理潛在客戶和銷售流程。
GetProspect
getprospect.com
GetProspect是一款潛在客戶生成工具，可快速查找和驗證專業電子郵件，幫助B2B銷售、招聘和行銷人員。
InboxPro
inboxpro.io
InboxPro是一款AI驅動的電子郵件管理工具，用於自動化聯繫和提高客戶參與度，幫助企業將潛在客戶轉化為客戶。
Whois Visiting
whoisvisiting.com
Whois Visiting 是一款簡單有效的應用程式，可以找出哪些公司訪問你的網站但未聯繫你，並提供即時潛在商機報告。
Hublead
hublead.io
Hublead是一款Chrome擴展，能同步LinkedIn和Sales Navigator的對話至HubSpot，幫助用戶優化潛在客戶管理和分析。
Octane11
octane11.com
Octane11是一個專注於B2B的數據分析和協作平台，幫助企業整合和分析營銷、銷售及產品使用數據，以提高業務績效。
Seamless.AI
seamless.ai
Seamless.AI是一個實時搜索引擎，幫助B2B銷售人員獲取經過驗證的聯繫信息，並提供潛在客戶的市場意圖和職位變更資料。