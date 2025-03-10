潛在客戶生成軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 梵蒂岡

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
潛在客戶生成軟體：釋放自動化勘探和轉換的力量 潛在客戶生成軟體使企業能夠簡化和優化獲取高品質潛在客戶、推動成長和最大化收入潛力的流程。透過利用先進的自動化、數據分析和多通路行銷策略，這項創新工具集徹底改變了組織識別、吸引潛在客戶並將其轉化為實際客戶的方式。 從本質上講，潛在客戶生成軟體旨在消除傳統潛在客戶生成方法中固有的猜測和低效率。它使企業能夠精確定位並覆蓋其理想的受眾群體，最終提高轉換率和投資回報率。 透過利用潛在客戶生成軟體的力量，企業可以加速成長，提高銷售效率，並在當今動態市場的競爭中保持領先地位。無論是為 B2B 銷售創造潛在客戶、捕捉電子商務交易的前景，還是推動訂閱服務的註冊，Lead Generation Software 都能協助組織釋放新的機會並推動永續的業務成長。
提議新的應用程式
LeadFuze
leadfuze.com
尋找任何商業專業人士的聯絡資訊。搜尋整個細分市場，或特定個人或帳戶。銷售人員、招募人員和行銷人員使用它來幫助他們建立理想的潛在客戶和候選人名單。 LeadFuze 聚合全球專業數據，持續為您提供最新的銷售線索。這是自動化的勘探！
Freshsales
freshworks.com
Freshsales是一個銷售CRM平台，提供自動化工具和AI助理，以幫助企業管理銷售管道和優化客戶互動。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign是一個營銷自動化平台，幫助企業透過電子郵件和CRM工具連結客戶，並提供個性化的營銷體驗。
Act-On
act-on.com
ACT-ON是一個營銷自動化平台，幫助企業管理與優化營銷活動，並提升客戶互動與轉化率。
LeadPyramid
leadpyramid.com
多年來，LEADPYRAMID 一直是資料庫服務領域的先驅。對於正在尋找電子郵件和電話號碼目標前景的公司來說，它是一站式解決方案 Leadpyramid 是滿足所有資料庫要求的一站式解決方案。它是一種銷售情報工具，可幫助組織透過經過驗證的潛在客戶進一步拓展業務。它是公司為電子郵件行銷和電話行銷活動確定合適的 B2B 客戶的理想解決方案。 Leadpyramid 有能力為資訊科技 (IT)、醫療保健、人力資源、行銷或任何行業的任何決策者清單提供資料。該解決方案已幫助眾多組織為其以客戶為中心的行銷方法採購和創建正確的客製化解決方案。 LeadPyramid 一直在建立一個經過即時驗證的資料庫，讓您獲得最佳的資料庫交付準確性。
INNGUMA
innguma.com
INNGUMA 是模組化軟體，可透過監控競爭環境在您的業務中創造智慧。
Goava
goava.com
Goava 是一個透過發現最有價值的銷售線索來增加銷售的平台。我們幫助 B2B 銷售人員獲得有關潛在客戶的量身定制的見解。 Goavas 平台告訴您應該聯繫哪家公司、應該與誰交談以及應該談論什麼。簡單的介面使您能夠獲得無與倫比的計時並不公平地追蹤您的潛在客戶和客戶。
Fork
fork.ai
Fork是一家幫助雲端服務公司智慧獲客的公司。公司平台由系列產品組成，主要服務對象集中於IaaS、PaaS及SaaS層雲端服務企業。透過先進的數據分析技術和全網公開訊息，重構企業的業務資訊基礎，建構獨特的企業採購預算量化評估體系，並以此為基礎建立高效的企業客戶分析與匹配系統。
Company Guru
company.guru
Company Guru 應用程式提供廣泛的商業數據，讓用戶深入了解多家公司，幫助提升銷售並有效管理目標名單。
SonarList
sonarlist.io
在全球範圍內搜尋數據和商業電子郵件，並以經濟實惠的價格無限地驗證它們。
Charm.io
info.charm.io
Charm.io 協助 SaaS、代理商和電子商務服務企業發現和識別合格的 DTC 品牌，以進行行銷和銷售工作。 Charm 的平台提供了有關這些公司的大量數據，並包含 160 多個過濾器，使用戶能夠定義適合其目標受眾的獨特蒐尋標準。這些過濾器對於使用它們根據特定需求建立目標清單的機構特別有用。搜尋結果提供有關公司的資訊以及每個企業內決策者和員工的直接聯絡資訊。這種無縫流程可以輕鬆找到符合特定標準的公司並聯繫關鍵利益相關者，而無需使用其他外部來源或工具來補充研究。
Findymail
findymail.com
Findymail 是一個電子郵件查找和驗證工具，幫助用戶找到並確認 B2B 電子郵件，以提高銷售外展活動的效率和準確性。
Infynd
infynd.com
InFynd是一站式數據智慧解決方案。我們簡單且用戶友好的勘探工具可幫助您識別並接觸您的利基市場中的正確潛在客戶。我們擁有英國數量最多的符合 GDPR 的 B2B 聯絡人，送達率為 95%。利用 InFynd 精確的 B2B 資料庫（其中包括超過 1500 萬條符合英國標準的 SDR）尋找、連接並達成更多交易。我們的數據支援行銷和銷售團隊高效、有效地擴大對外行銷活動。 InFynd 成立於 2020 年，是一款即將推出且前景廣闊的數據工具，受到從新創公司到企業的 100 多家客戶的信賴。
AeroLeads
aeroleads.com
AeroLeads 是一款基於網頁的潛在客戶生成軟件，能夠查找潛在客戶及其聯繫信息，並支持與多種CRM系統的整合。
Wappalyzer
wappalyzer.com
Wappalyzer 是一款網站技術分析工具，可識別網站使用的技術，提供實時更新及批量分析功能，適用於研究和策略規劃。
Leadinfo
leadinfo.com
Leadinfo是一款B2B潛在客戶生成工具，能實時識別網站訪問者並提供公司資料，幫助企業提高銷售機會。
Visitor Queue
visitorqueue.com
訪客隊列是一個B2B潛在客戶生成和網站個性化工具，幫助企業追蹤網站訪客並獲取商業信息。
Foundry
foundryco.com
Foundry是一個帳戶專屬營銷平台，提供廣告、網站個性化及銷售啟動功能，以優化客戶參與及提高轉換率。
Skrapp.io
skrapp.io
Skrapp.io是一款用于B2B電子郵件查找和業務數據增強的工具，幫助用戶從LinkedIn等各種來源找到並驗證電子郵件地址。
BuiltWith
builtwith.com
BuiltWith是一款網站分析工具，提供網站使用的技術、電子商務數據和使用分析，有助於競爭分析和市場研究。
SigParser
sigparser.com
SigParser自動從電子郵件簽名中提取聯絡人信息，並幫助用戶更新聯絡人資料庫，簡化數據管理過程。
Apify
apify.com
Apify是一個用於網頁抓取和自動化的全功能平台，提供可擴展的數據提取工具和預製程式，支持多種編程語言。
Revscale
revscale.ai
無論您是要自動化個人化銷售推廣、簡化募款工作，還是希望招募新的團隊成員，Revscale 都會分析來自整個網路的買家意圖訊號和見解，並透過旨在實現轉換的社交接觸點和自動出站序列來吸引您的潛在客戶。
ReachStream
reachstream.com
ReachStream 是 B2B（企業對企業）資料解決方案提供商，為行銷和銷售目的提供高品質和準確的資料。它為企業提供了廣泛的數據存取權限，包括聯絡資訊、公司詳細資訊等，幫助他們識別和瞄準理想的潛在客戶。 ReachStream 的數據旨在支援數據驅動的行銷和銷售工作，使企業能夠有效地接觸目標受眾、培育潛在客戶並最終推動收入成長。該平台在當今動態的商業環境中尤其有價值，擁有最新且全面的數據對於成功至關重要。
Ombit
ombit.tech
OmBit：您的終極銷售與探勘工具！隆重介紹 OmBit：您的潛在客戶產生動力來源！希望加強您的潛在客戶開發工作？別再猶豫了！ OmBit 致力於徹底改變您尋找潛在客戶的方式。透過我們方便的瀏覽器擴展，您可以輕鬆地從 LinkedIn 和其他支援的網站中提取潛在客戶。一旦您掌握了線索，剩下的就由我們來處理！我們的智慧型系統將快速識別和驗證每個使用者的電子郵件地址，確保數據準確可靠。不再把時間浪費在無效聯絡人上！但這還不是全部！您也可以上傳自己的潛在客戶列表，我們也會對其進行檢查。我們會將其分類為有效、有風險或無效，讓您清楚了解潛在客戶的品質。現在，讓我們進入令人興奮的戰役世界吧！ 使用動態佔位符個人化您的電子郵件推廣。選擇發送電子郵件的最佳時間和日期。設定後續序列，以便在沒有回應時自動發送第二個訊息。你猜怎麼著？我們的神經網路甚至可以幫助您製作引人注目的電子郵件！想要掌控您的行銷活動嗎？我們的收件匣功能可以滿足您的需求！就在我們的平台上追蹤您的電子郵件行銷活動的統計數據、查看回應並參與對話。這就像擁有自己的潛在客戶開發指揮中心！等等，還有更多！ OmBit 還提供強大的團隊協作功能。邀請您的同事加入您的工作區，並無縫協作。團結一心，最大限度地提高生產力，取得偉大成果！那麼，您準備好利用 OmBit 來增強您的潛在客戶了嗎？今天就開始吧，看著您的業務飆升至新的高度！
MassContacts
masscontacts.online
MassContacts 是一個包含超過 5000 萬在職專業人士和簡歷的精選資料庫。加強您的潛在客戶開發、行銷和招募工作。使用高級過濾來找到您的完美潛在客戶和候選人。它是市場上最實惠且易於使用的聯絡人資料庫和簡歷搜尋。
RealtimeCRM
realtimecrm.co.uk
RealtimeCRM 是一款客戶關係管理工具，自動收集客戶和銷售信息，幫助企業管理聯繫人、銷售管道及數據分析。
Prospeo
prospeo.io
Prospeo 提供高品質的電子郵件尋找工具，包括公司郵件搜尋、LinkedIn 銷售導航匯出和大量郵件驗證，幫助潛在客戶開發。
Pharow
pharow.com
Pharow 是最簡單的 B2B 勘探工具，可促進您的預約和 B2B 銷售。只需點擊 3 次，您就可以找到未來的客戶及其聯絡資訊。我們的平台可讓您根據洞察（成長、招募、使用的技術等）找到並細分您的潛在客戶，找到他們的聯絡資訊並將其發送到您的 CRM。我們的平台上擁有超過100萬家公司、500萬專業決策者和1324個過濾器，讓您能夠瞄準您的潛在客戶，為您的業務發展做出正確的決策。如果您想在勘探方面更上一層樓，請來測試 Pharow。
DeepSales
deepsales.com
DeepSales 是銷售智慧和潛在客戶發掘領域的全球領導者，擁有獨特的優勢，能夠透過深度學習的力量實現 B2B 銷售轉型。我們的平台處理數百萬個傳統數據點，透過可操作的見解豐富它們，以識別具有更高轉換可能性的潛在買家。我們的獨特之處在於我們在亞洲市場擁有無與倫比的專業知識，而這個利基市場經常被美國主要的領導者所忽視。此外，我們採用獨特的
Trueleads
trueleads.com
Trueleads 是一個基於雲端的平台，可與 LinkedIn 上現有的演算法和應用程式互動。它將透過自動化搜尋和聯繫選定目標（決策者）的整個過程來幫助您發展 LinkedIn 網路和銷售管道。連線後，Trueleads 將自動開始發送一系列自訂訊息和/或 InMail，以確保獲得許可的電話或會議。使用 Trueleads 獨特的基於雲端的自動化和人工智慧平台，您每月可以聯繫多達 5000 多名新的目標決策者。為了補充我們強大的人工智慧平台，我們知道任何自動化都需要人性化的接觸才能成功。 Trueleads 在這裡與您一起處理所有變量，以便您獲得最佳結果並在 LinkedIn 上保持安全。 - 社交銷售最佳實踐 - Linkedin 資料審查 - 目標受眾細化 - 順序訊息支援 這些元素與我們的平台相結合，讓我們的客戶高枕無憂，同時創造優質、經濟高效的銷售線索和快速的投資回報。
People Data Labs
peopledatalabs.com
People Data Labs 提供超過 15 億個人的簡歷、聯絡、社交及人口數據集，幫助用戶豐富和管理數據。
HeyReach
heyreach.io
HeyReach 是一款 LinkedIn 自動化工具，幫助機構和團隊擴大聯繫，支持多帳戶同步發送連結請求和消息。
Coldlytics
coldlytics.com
厭倦了陳舊的 B2B 資料庫？ Coldlytics 將尖端自動化與人類研究人員無縫結合，為您帶來最新的線索。透過我們的自助平台提交您的定位要求，我們的團隊將在短短 24 小時內為您建立完全客製化的潛在客戶名單。不要滿足於其他人已經使用過的數據！我們該怎麼做呢？當您提交請求時，我們團隊的成員將啟動我們專有的網頁抓取工具來識別您的理想客戶。我們使用大量線上資料來源，包括 Google 地圖、LinkedIn、Clutch、D&B 等，然後交叉檢查收入、員工人數、成立日期，甚至在每個公司的網站上執行關鍵字檢查。所有這些使我們能夠實現高精度。然後，我們將您的清單傳遞給我們的專門研究團隊，他們手動尋找您需要聯繫的每個決策者的聯絡資訊。確實沒有更好的數據了！
GrowMeOrganic
growmeorganic.com
GrowMeOrganic 是一款針對成長駭客、創辦人、行銷主管和數位代理商的一體化潛在客戶開發和銷售自動化平台。透過 GrowMeOrganic，您可以從 LinkedIn 等 B2B 平台和 Google 地圖等 B2C 平台提取電子郵件。發送無限的點滴行銷活動等等。
Enlyft
enlyft.com
Enlyft 透過專用人工智慧和深入的專有帳戶數據，幫助 B2B 銷售和行銷團隊找到、優先考慮、吸引和轉換最有可能購買其產品的公司。我們透過瞄準技術採用和數百種業務屬性，幫助您在全球數千萬家公司中發現最適合的客戶。我們的人工智慧平台可以預測誰需要您的技術產品以及何時準備好購買。更重要的是 - Enlyft 讓您的團隊能夠在幾秒鐘內獲得有關每個帳戶的業務關鍵見解 - 從而實現自信、有針對性和有效的外展。為此，我們將銷售和行銷優化的人工智慧模型與專有的資料收集機制相結合，產生市場上最豐富、最可靠和最新的潛在客戶資料資料庫。 Enlyft 透過易於使用的網站、外掛程式、資料下載、LinkedIn 聯絡人、CRM 整合等，成為您工作流程的無縫組成部分。從財富100 強到新創公司，世界上最高效的銷售和營銷團隊都依靠Enlyft 的人工智能驅動的需求生成來推動和優先考慮他們的勘探渠道，並贏得更多業務- 只需花費其預算的一小部分。
Hunter.io
hunter.io
Hunter.io是一個雲端工具，幫助用戶找到與公司或專業人士相關的電子郵件地址並驗證，還支持冷郵件推廣。
Reply.io
reply.io
Reply.io是一個銷售參與平台，可自動化多通道的外展工作，幫助用戶生成潛在客戶和增長收入。
Seamless.AI
seamless.ai
Seamless.AI是一個實時搜索引擎，幫助B2B銷售人員獲取經過驗證的聯繫信息，並提供潛在客戶的市場意圖和職位變更資料。
UpLead
uplead.com
UpLead是一個B2B潛在客戶開發平台，提供高品質的聯繫人與公司數據，包括實時電子郵件驗證和多種搜尋條件。
Diffbot
diffbot.com
Diffbot是一款將非結構化網頁數據轉換為結構化數據的工具，支持各種內容提取並與現有系統整合。
Luna.ai
luna.ai
Luna.ai是一個人工智能銷售平台，簡化銷售流程，提供自動化和個性化溝通工具，並支持無限電子郵件帳戶管理。
InboxPro
inboxpro.io
InboxPro是一款AI驅動的電子郵件管理工具，用於自動化聯繫和提高客戶參與度，幫助企業將潛在客戶轉化為客戶。
Dealfront
dealfront.com
Dealfront 是一個銷售情報平台，幫助銷售和市場團隊通過追蹤網站訪問者來識別潛在客戶並提高銷售效率。
6sense
6sense.com
重塑您的公司創建、管理管道並將其轉化為收入的方式。我們的 ABM 軟體揭示收入洞察，從而形成高品質的管道，消除猜測並為您的收入團隊提供所需的數據和可見性。
Metadata
metadata.io
Metadata 應用程式能消除手動和重複的工作，幫助B2B行銷人員專注於策略、創意及增加收入。
Closely
closelyhq.com
Closely是一個雲端銷售互動平台，適合各類型企業。提供自動推廣活動，管理LinkedIn網絡，匯出B2B電子郵件聯絡人。
useArtemis
useartemis.co
尋找潛在客戶、透過電子郵件豐富內容並啟動多通路行銷活動。 加強您的外展工作，提取和豐富潛在客戶，然後透過 Linkedin 和電子郵件啟動多通路行銷活動。
Clodura.AI
clodura.ai
Clodura.ai 是一個AI驅動的銷售潛在客戶生成平台，提供鉛識別、自動化溝通及CRM解決方案，幫助企業提升銷售效率。
Collective[i]
collectivei.com
高效、開明的銷售團隊更聰明地工作並贏得更多。 Collective[i] 是一種協調資料、人員和流程的整體方法。我們稱之為客戶關係優化。想像一下從您的資料、您的銷售團隊如何運作以及所執行的活動的一切，只需使用堆疊中的現有銷售工具即可提高效率。對於銷售營運和行銷，Collective[i] 提供乾淨、全面和自動化的資料收集。使用機器人流程自動化(RPA)，可以從銷售團隊使用的工作工具（電子郵件、日曆等）中自動捕獲活動，進行清理以更新聯絡人、公司名稱等，並使用我們的專利技術和大量資料自動登錄到CRM網路。不會損失任何數據或寶貴的時間，記錄的數據品質呈指數級提高，組織生產力提高 20-30%。 Collective[i] 維持 CRM 資料的持續適用性，自動修正過時的聯絡人和目標潛在客戶資訊。對於銷售管理，Collective[i] 為每個機會提供透明度和 AI/ML 驅動的智慧。不再需要冗長的管道審查，也不再出現季度末的意外情況。管理人員可以充滿信心地承諾收入，隨時檢查重要機會，並透過完全了解其活動的數量和品質來更好地管理和留住傑出人才。 Collective[i] 為經理提供基於 Collective[i] 龐大網路的 AI/ML 生成的有關買家的情報。對於銷售專業人士來說，Collective[i] 為每個買家的旅程提供指導，人工智慧/機器學習驅動提示將時間集中在哪裡和誰身上，並突出顯示可以幫助加速銷售和提高獲勝率的社交和工作網絡成員。 Collective[i] 的技術具有變革性，是現代銷售組織技術堆疊的重要組成部分。
Revmonk
revmonk.io
Revmonk 是人工智慧驅動的 B2B 行銷自動化平台。它具有許多對行銷和銷售團隊非常有益的功能，包括： - 識別有機和付費網路流量：這可以幫助團隊了解哪些管道為其網站帶來最多的流量，並識別潛在客戶已經表達了對其產品或服務的興趣。 -豐富潛在潛在客戶的聯絡資訊：這可以幫助團隊更有效地確定潛在客戶並創建更個人化的行銷活動。 - 配置理想客戶檔案 (ICP) 參數並建立目標客戶清單：這可以幫助團隊將精力集中在最有希望的潛在客戶上並提高轉換率。 - 建立清單並與 CRM 即時同步帳戶/聯絡人：這可以幫助團隊保持 CRM 資料最新，並確保他們始終處理最相關的潛在客戶。 - 使用自訂法學碩士發送超個人化電子郵件：這可以幫助團隊創建更具吸引力和更有效的電子郵件活動。 - 當關鍵客戶/聯絡人造訪您的網站時設定 Slack 警報：這可以幫助團隊快速跟進潛在客戶並增加完成交易的機會。 -總體而言，Revmonk 具有許多功能，可幫助團隊自動化工作流程、提高效率並產生更多潛在客戶和銷售。
Octane11
octane11.com
Octane11是一個專注於B2B的數據分析和協作平台，幫助企業整合和分析營銷、銷售及產品使用數據，以提高業務績效。
LoneScale
lonescale.com
LoneScale 透過提供最有可能的買家來幫助收入團隊創建和關閉更多管道。對於銷售，LoneScale 將銷售意圖大規模自動化到 CRM 中，每天提供合格的管道和賣點，以便銷售代表預訂更多會議並增加收入。對於行銷，LoneScale 捕獲每個關鍵意圖和聯絡人，以自動執行高效能 ABM 活動、減少 CAC 並增加收入貢獻。 LoneScale 利用 AI，自動為 CRM 提供支持，讓買家與您的最佳客戶相匹配。這意味著銷售代表可以專注於銷售而不是研究數據。快速發展的公司相信 LoneScale 能夠將其勝率提高 3 倍，每次代表節省 10 小時以上，並且其管道 ARR 提高 10 萬美元。
VoilaNorbert
voilanorbert.com
VoilaNorbert是一個電子郵件查找工具，通過姓名和公司域名查找企業電子郵件並驗證其有效性，適用於銷售和市場行銷專業人士。
DiscoverData
discoverdata.ai
30 天內將您的收入管道增加 2 倍。 AI 發現所有匿名網站訪客的聯絡方式，免費取得資料（手機號碼、電子郵件）！
Tomba
tomba.io
Tomba是一款B2B電子郵件查找工具，幫助用戶快速獲取和驗證專業電子郵件聯繫人，提升銷售和市場推廣效率。
Customers.ai
customers.ai
Customers.ai 是全球領先的人工智慧銷售推廣自動化和 B2C 資料探勘平台。主要功能包括：透過電子郵件識別匿名網站訪客、模板化銷售推廣自動化工具、與數千個企業生產力工具的整合、數億筆消費者記錄，以便為任何受眾建立電子郵件推廣活動。 Customers.ai 銷售推廣自動化系統已被全球超過 100 萬家企業使用，涉及各個行業和國家。
Salespanel
salespanel.io
Salespanel 是一款第一方意圖數據分析和客戶旅程追蹤軟體。在目前的客戶追蹤格局中，隨著Universal Analytics的退出以及Google Analytics在多個歐洲國家被禁止，Salespanel對於想要追蹤第一方客戶旅程數據並將其連接到其銷售和行銷系統的B2B企業來說是完美的解決方案。使用 Salespanel 識別、追蹤、鑑定和分析您的銷售線索。
zaplify
zaplify.com
Zaplify 是現代銷售情報和參與平台，可協助公司尋找和聯繫新客戶。透過我們的資料庫找到您的潛在客戶，並透過 Linkedin 網址、電子郵件和電話直接存取 6 億相關潛在客戶。透過社群媒體和自動電子郵件序列的多管道外展，有效地與您的下一位客戶聯繫。